40 APPS que NO pueden faltar en tu iPhone>> >> 2022 <<

Coinbase

Apps que no pueden faltar en tu iPhone

Sumérgete en la locura de las criptomonedas con esta aplicación con todas las funciones y bien diseñada. Puede ver las tarifas actuales y configurar billeteras de moneda digital para Bitcoin, Ethereum y Bitcoin. Puedes usar Touch ID o Face ID (en el iPhone X) para asegurar la visualización de tu cuenta y establecer alertas de activación de precios.

Groupon

Apps que no pueden faltar en tu iPhone

¿Quién puede resistirse a un trato? Groupon encuentra ofertas cercanas para usted, a veces con ahorros masivos. Encuentra descuentos en productos, cosas que hacer, spas, restaurantes y escapadas. Vea lo que otros usuarios pensaron de las ofertas, y eche un vistazo a las ofertas súper baratas «doorbuster». ¡Incluso puedes pagar con Apple Pay!

LevelUp

Apps que no pueden faltar en tu iPhone

Subir de nivel puede ahorrarte unos cuantos dólares la primera vez que lo uses. La aplicación proporciona la forma más temprana posible de pagar en su bar de ensaladas, cafetería o tienda de donas local. Tampoco se le facturará hasta principios del mes siguiente. También puede hacer su pedido con anticipación a través de la aplicación y encontrar negocios cercanos participantes.

Apps que no pueden faltar en tu iPhone

Mint

Apps que no pueden faltar en tu iPhone

Mint.com le ayuda a mantener cuentas detalladas de sus finanzas al conectarse a todas sus cuentas financieras y rastrear todo el dinero que gana y gasta. La aplicación para iPhone te da una visión profunda de cómo estás gastando tu dinero y si te estás ajustando al presupuesto que has creado. Es una de las mejores aplicaciones de finanzas personales que encontrarás.

Qapital

Apps que no pueden faltar en tu iPhone

Los presupuestos adecuados son un asunto serio, pero ¿quién dice que tampoco pueden ser un juego divertido? Finanzas personales iPhone app Capital te invita a ahorrar a través de la gamificación y las pequeñas acciones que realizas todos los días. Hace que ahorrar para los objetivos sea fácil. Solo prepárese para abrir una nueva cuenta de ahorros que implique un cargo mensual bajo.

Apps que no pueden faltar en tu iPhone

Venmo

Apps que no pueden faltar en tu iPhone

Los dispositivos como Square y los servicios integrados como Apple Pay Cash te facilitan el pago a empresas sin efectivo ni tarjetas. Pero, ¿qué pasa si solo quieres pagarle a un amigo por una noche divertida en la ciudad? Con Venmo, no tendrá que buscar billetes de dólar o recordar cómo escribir un cheque. Simplemente descargue esta aplicación, ingrese los datos de su cuenta bancaria o tarjeta de débito, conéctese con su amigo y comience a dejar que el dinero fluya. Venmo también habla con Facebook para que pueda compartir sus transacciones más salvajes con el mundo.

COMIDA Y VIAJES

Airbnb

Apps que no pueden faltar en tu iPhone

A pesar de la controversia en algunas áreas sobre las leyes de hoteles, no hemos tenido más que buenas experiencias, habitaciones limpias y anfitriones amables a través de Airbnb. La aplicación tiene todas las capacidades que podría pedir y más. Los viajeros pueden reservar su estadía, chatear directamente con el anfitrión, obtener direcciones exactas y explorar alojamientos de fantasía como casas en los árboles amuebladas.

Los anfitriones pueden investigar a los huéspedes potenciales, administrar sus calendarios y promocionar sus propiedades a través de la aplicación. Es una propuesta en la que todos ganan.

GasBuddy

Apps que no pueden faltar en tu iPhone

Sí, conducir solo con un vehículo de motor de combustión es muy pasado de moda, pero aquellos de nosotros que todavía usamos ocasionalmente ese viejo modo de transporte del siglo XX universalmente queremos pagar lo menos posible por combustible. Gasbuddy te muestra los mejores precios en las estaciones más cercanas.

Descubrí que podía pagar $3.19 por galón en Manhattan o el salto a Nueva Jersey y pagar $2.37. Con un tanque lo suficientemente grande, que podría cubrir el costo del túnel!

Google Maps Apps que no pueden faltar en tu iPhone

Apps que no pueden faltar en tu iPhone

Otro de la fuerza dominante en Internet, Google Maps puede tener la información geográfica más actualizada y detallada de cualquier organización. Sus indicaciones giro a giro en coche, a pie y en transporte público son difíciles de superar. La aplicación se integra con tu cuenta de Google, por lo que conoce las direcciones de tu casa y trabajo para determinar los tiempos de viaje.

Los mapas fuera de línea, la vista de la calle y los mapas interiores son excelentes ventajas. Después de un comienzo inestable, los mapas de Apple integrados en el iPhone ahora coinciden con la mayoría de sus puntos fuertes, sin embargo, y el competidor Aquí Vamos ofrece otra buena alternativa si te preocupa la privacidad.

Apps que no pueden faltar en tu iPhone Apps que no pueden faltar en tu iPhone Apps que no pueden faltar en tu iPhone Apps que no pueden faltar en tu iPhone Apps que no pueden faltar en tu iPhone Apps que no pueden faltar en tu iPhone Apps que no pueden faltar en tu iPhone Apps que no pueden faltar en tu iPhone Apps que no pueden faltar en tu iPhone Apps que no pueden faltar en tu iPhone Apps que no pueden faltar en tu iPhone Apps que no pueden faltar en tu iPhone Apps que no pueden faltar en tu iPhone Apps que no pueden faltar en tu iPhone