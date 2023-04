APLICACIÓN para OCULTAR mi NÚMERO Móvil al llamar◀︎lll

By

Aplicación para ocultar mi número movil: Los teléfonos desechables no son solo para criminales sórdidos y espías, pueden ser útiles para muchas situaciones cotidianas.

Por ejemplo, no necesariamente quieres dar tu número de teléfono real a extraños cuando estás comprando o vendiendo algo en Craigslist, administrando un listado de Airbnb o conectándote en Tinder. Un quemador puede incluso ayudarte a hacer una broma telefónica exitosa a tus amigos.

Aplicación para ocultar mi número movil: Mientras que los criminales y espías sórdidos pueden preferir los teléfonos desechables, el resto de nosotros podemos conformarnos con números desechables, que son mucho más baratos y menos derrochadores. Hay un montón de aplicaciones por ahí que le permiten disfrazar su número de teléfono por una tarifa mínima. Un puñado de estas aplicaciones también tienen algunos extras realmente útiles, incluyendo mensajes de autodestrucción y la capacidad de manejar varios números.

Aplicación para ocultar mi número movil: Investigamos para ver qué aplicaciones de teléfonos inteligentes son las mejores para números de teléfono desechables, y esto es lo que hemos encontrado, para Android y iPhone, sin ningún orden en particular.

Hushed

Aplicación para ocultar mi número movil: Hushed, desarrollado por AffinityClick, es actualmente una de mis aplicaciones favoritas. La aplicación tiene un diseño hermoso e intuitivo y le permite seleccionar códigos de área de más de 40 países diferentes. Utiliza sus datos o red Wi-Fi para realizar las llamadas, por lo que no hay cargos de servicio costosos para llamadas de larga distancia. También hay un buzón de voz que está separado del principal.

Aplicación para ocultar mi número movil: La aplicación funciona tanto para Android como para iOS, y ofrece una prueba gratuita de 3 días. Puede pagar por un número privado con tarifas de entrada/salida por minuto relativamente baratas, o unirse a un plan real. En mi opinión, la mejor oferta es el $4.99 / mes por nuevo número para uso ilimitado, lo que lo convierte en una excelente oferta si lo usa mucho. Si decides eliminar el número, tendrás que empezar de nuevo con uno nuevo y un nuevo plan.

Hushed también permite enviar mensajes de texto, aunque la función solo está disponible para los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido por ahora. Si prefieres que los mensajes se autodestruyan una vez que se abran, entonces Hushed también te tiene cubierto; simplemente activa la función de mensajería privada incluida (que requiere que ambas partes usen Hushed) y listo.

Burner

Aplicación para ocultar mi número movil: Burner, creado por Ad Hoc Labs, ha existido durante algún tiempo. La aplicación tiene un diseño relativamente limpio, y le permite llamar y enviar mensajes de texto desde un nuevo número privado que seleccione—pero solo está disponible en los Estados Unidos y Canadá. A diferencia de Hushed arriba, los números de Burner usarán minutos de su plan de operador normal, pero Burner también tiene una bandeja de entrada de correo de voz separada.

Aplicación para ocultar mi número movil: La mejor parte de Burner es que te permiten «quemar» tu número, por lo que puedes tirarlo y obtener uno nuevo en segundos. Puede probar Burner con una prueba limitada de 7 días. No hay planes estándar disponibles; en su lugar, compra paquetes de crédito a partir de $1.99, que se pueden usar para comprar un número de quemador por una semana, dos semanas, un mes, etc. con diferentes asignaciones de llamadas/mensajes de texto. Estos se pueden extender con más créditos, y también puede pagar $4.99/mes por nuevo número para uso ilimitado.

Burner también te permite conectar tu número a aplicaciones como Evernote, Slack, Dropbox y SoundCloud, lo que abre todo tipo de posibilidades creativas y organizativas. Tenga en cuenta que Burner no es una forma de permanecer en el anonimato; es solo para crear una capa de privacidad entre usted y los demás. Mantienen copias de seguridad de los datos y corporativos con la aplicación de la ley cuando se les cita.

Sideline llamar con número oculto en número oculto en android

Aplicación para ocultar mi número movil: Sideline es una aplicación de llamadas económica. Al igual que Burner, es solo en Estados Unidos y Canadá, y utiliza la red de tu operador, por lo que las llamadas realizadas o recibidas con Sideline aparecerán en la factura de tu operador. También hay algunas formas de separar el correo de voz de tu número real. Como beneficio adicional, incluso puede transferir números de teléfono a la línea lateral, en caso de que no desee dejar ir uno de otro servicio.

Aplicación para ocultar mi número movil: La mejor parte de Sideline es que es totalmente gratis, en su mayor parte, y es compatible con anuncios. Sin embargo, puede deshacerse de los anuncios pagando la suscripción Pro por $2.99/mes, y también le permitirá alternar entre Wi-Fi y llamadas celulares. En general, es un poco básico, pero mucho más barato, así que definitivamente échale un vistazo si no necesitas las mejoras de otras aplicaciones.

Línea2 ocultar tu número de teléfono cómo llamar con número oculto y llamadas privadas en

Aplicación para ocultar mi número movil: Line2 le ofrece características personales y de negocios, a precios comparativamente asequibles. Puedes seleccionar un número de teléfono estadounidense o canadiense, que te otorga 5,000 minutos de llamadas al mes y mensajes ilimitados, que no cuentan en tu plan celular, con tarifas bajas de llamadas internacionales y mensajes de texto. También hay desvío de llamadas, llamadas y mensajes de grupo, y notificaciones de correo de voz a correo electrónico.

La mejor parte es que se puede usar en algo más que su teléfono inteligente Android o iOS; hay aplicaciones para Mac, Windows, Amazon Fire, iPad y Apple Watch.

Aplicación para ocultar mi número movil: La aplicación le otorga una prueba gratuita de 7 días, y los precios comienzan en alrededor de $9.95/mes. Definitivamente es más caro que los otros, aunque la flexibilidad de las funciones de llamada de la aplicación puede justificar el precio más alto para algunos. También puede suscribirse anualmente para un pequeño descuento. Los planes de negocios, a partir de $14.95/mes, agregan desvío de llamadas simultáneo, múltiples líneas, números gratuitos y otras características.

Text Me Up

Aplicación para ocultar mi número movil: Text Me Up por TextMe Inc. es una aplicación bastante prometedora para Android e iOS. Puede seleccionar un número de Estados Unidos, Canadá o país extranjero, y le permite enviar mensajes de texto gratis en los Estados Unidos y Canadá. También puede hacer llamadas a más de 200 países.

Aplicación para ocultar mi número movil: Puede llamar a otros usuarios de TextMe Up, FreeTone o TextMe de forma gratuita, pero para hacer llamadas telefónicas a cualquier otra persona, deberá suscribirse o comprar o «ganar» créditos viendo videos o completando ofertas. Para obtener llamadas ilimitadas a su número de TextMe Up, es un asequible $2.99 / mes por línea. Además, el primer número que crees es gratis, pero tendrás que pagar por números adicionales.

La aplicación es relativamente nueva, y en mi experiencia, era un poco con errores. Sin embargo, creo que la aplicación tiene mucho potencial y definitivamente vale la pena echarle un vistazo.

