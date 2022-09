¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

El Android vs. iPhone debate sigue, especialmente como Apple y Google se preparan para otro gran lanzamiento anual con iOS 15 y Android 12, respectivamente. Si bien puede recurrir a una serie de empresas para comprar uno de los mejores teléfonos, lo que obtenga está garantizado que ejecutará uno de los dos sistemas operativos móviles prominentes: iOS (si elige un iPhone) o Android (si opta por cualquier otra cosa).

Ambas plataformas están bastante maduras en esta etapa, habiendo existido durante más de una década. Eso significa que ambos han acumulado conjuntos de características integrales, y hay muy poco que uno pueda hacer que el otro no. Sin embargo, cada uno tiene sus ventajas, y hay razones por las que es posible que desee elegir uno sobre el otro.

iPhone 12 revisión: Los pros y los contras

Los mejores teléfonos Android en este momento

¿Ansia más espacio en la pantalla? Considere una de las mejores tabletas Android

En comparación con Android vs iPhone, echamos un vistazo a las fortalezas respectivas de cada plataforma móvil, para que pueda elegir la adecuada para usted la próxima vez que compre un teléfono inteligente. Si desea ver los buques insignia actuales para Android e iOS, asegúrese de revisar nuestro iPhone 12 vs.Pixel 5 face-off.

Por supuesto, la gran noticia son los próximos lanzamientos de iOS 15 y Android 12. Hemos estado jugando con ambos durante un tiempo, y se puede ver cómo creemos que se están perfilando en nuestro iOS 15 hands-on y Android 12 hands-on. También hemos echado un vistazo a nivel de superficie a qué sistema operativo creemos que es más impresionante este año. Android vs iPhone.

Estás invertido en el ecosistema de Apple. Esto puede parecer una razón superficial, pero obviamente tiene una amplia gama de productos tecnológicos, y si ya tienes un Mac, iPad o Apple Watch, obtener un iPhone tiene mucho sentido.

Apple ha diseñado una multitud de características de continuidad que le permiten transferir el trabajo y los datos de uno de sus dispositivos a otro, y estas características sin duda pueden ahorrar tiempo. Tome Handoff, por ejemplo, donde las llamadas en su iPhone y páginas web en Safari pueden moverse sin problemas entre iOS y macOS. El portapapeles universal hace que el texto copiado en una plataforma se pueda usar en la otra.

Otro de nuestros favoritos es Continuity Camera, que le permite tomar fotos y escanear documentos con la cámara de su iPhone, y luego verlos y editarlos en su Mac. Incluso puede completar compras en su Mac mediante el uso de funciones de autenticación biométrica en su iPhone a través de Apple Pay.

Solo un puñado de fabricantes de teléfonos Android tienen ecosistemas de hardware que se acercan a Apple, e incluso para algunos que se acercan, como Samsung, no obtendrá la profundidad de integración posible entre el iPhone y otros dispositivos construidos por Apple. Microsoft está ayudando a Google a cerrar la brecha con su nueva aplicación Tu teléfono para Windows, que permite a los usuarios de Android responder a los mensajes de texto y notificaciones en sus PC, aunque la experiencia es un poco torpe y todavía hay trabajo por hacer.

Hay muchos otros grandes ejemplos de continuidad en iOS, iPadOS, watchOS y macOS, y el iPhone es un componente crítico en ese rompecabezas, especialmente ahora que las aplicaciones de iPhone se pueden portar sin problemas a macOS. Los usuarios avanzados que ya están inmersos en el ecosistema de Apple pueden ganar mucho agregando un iPhone a su repertorio. Y eso por no hablar de amigos y familiares que prefieren usar iMessage y FaceTime para mantenerse en contacto.

Además, Apple ha añadido otra oportunidad para el bloqueo con el nuevo iPhone 12 y iPhone 12 Pro: accesorios MagSafe. Estos cargadores, estuches y productos basados en imanes funcionarán solo con los últimos iPhones, por lo que si invierte en la plataforma, causará cierta fricción si intenta irse.

Las aplicaciones de terceros son simplemente mejores. Este definitivamente se debe a las preferencias personales, pero como alguien que ha saltado de un lado a otro entre iOS y Android, siempre y cuando ambas plataformas hayan existido, me ha impresionado consistentemente la calidad de las aplicaciones creadas por los desarrolladores de iOS, y en su mayoría decepcionado con sus homólogos de Android.

No me malinterpretes-hay un gran software y desarrolladores en Android, pero son más difíciles de encontrar, en mi experiencia. Una de nuestras aplicaciones favoritas de Twitter, Tweetbot 5, es una exclusiva de iOS, por ejemplo; por el contrario, una de las mejores aplicaciones de Twitter de terceros que hemos encontrado en Android, Fenix 2, palidece en comparación. A uno de nuestros miembros del personal, Henry T. Casey, le encanta usar Bear para componer publicaciones de blog en su Mac y iPhone, pero hemos tenido problemas para encontrar una aplicación para tomar notas en Android tan completa y elegante. Sin embargo, tengo un editor de markdown en Android que prefiero a cualquier cosa en iOS.

Incluso puede encontrar que las aplicaciones de compañías establecidas, que van desde bancos hasta aerolíneas, son un poco más suaves y limpias en iOS que en Android, con una mejor integración con los servicios principales del teléfono, como Wallet. (Google Pay solo ahora está empezando a hacerse popular con muchas aerolíneas.) Y ni siquiera me hacen empezar en lo lento y con errores Snapchat es en Android.

Hay una mayor selección de accesorios. Entrar en cualquier Best Buy o Objetivo, y encontrará pasillos de casos para cada iPhone que Apple hace — algo que ciertamente no se puede decir para el contingente Android fuera de los dispositivos insignia de las empresas más grandes. Una vez que usted consigue más allá de la selección semi-saludable de productos hechos para el último dispositivo Galaxy S, usted está fuera de suerte. No se moleste en esperar una selección de accesorios para su nuevo teléfono Pixel o LG en cualquier minorista de ladrillo y mortero. Claro, usted podría ir en línea y enganchar un caso de Amazon 4 fuera de Amazon, pero entonces usted está garantizado para conseguir lo que usted paga.

La selección y disponibilidad de fundas para iPhone, protectores de pantalla, soportes para automóviles y otras golosinas es simplemente mucho mayor de lo que encontrará para cualquier otro teléfono, y eso es más importante de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Recientemente, usé un Pixel 3 y luego un Pixel 4 como mi controlador diario. Como alguien a quien le gusta cambiar regularmente la caja de mi teléfono para mantenerlo fresco, he estado muy decepcionado con la falta de opciones para los teléfonos de Google. Los propietarios de iPhone nunca tendrán ese problema.

Android vs Iphone

Hay controles de privacidad mejorados con notificaciones de seguimiento de aplicaciones. Uno de los mayores lanzamientos recientes de iOS introdujo notificaciones de seguimiento de aplicaciones, lo que le permite optar por no recibir aplicaciones que lo rastreen en su teléfono. Esta fue una gran victoria para los defensores de la privacidad y un gran golpe para muchas empresas de terceros, como Facebook.

Android simplemente no tiene esta característica y dudamos que alguna vez lo hará. No se quede atascado en la creencia de que iOS es inherentemente más privado que Android, ya que Apple todavía recopila una tonelada de datos sobre usted, pero iOS todavía tiene un poco más de resiliencia cuando se trata de terceros. Es tan satisfactorio negar a una aplicación la capacidad de rastrearte.

Más: Mantenga sus datos confidenciales protegidos con la mejor VPN para iPhone

No hay peyorativa. No importa cómo compre su iPhone, dónde lo compre o qué iPhone compre, no verá ningún bloatware preinstalado cuando lo inicie por primera vez. Eso significa que está limpio desde el principio, sin aplicaciones de desvío de energía o datos que no pidió sabotear las cosas detrás de escena.

Eso es un alivio si alguna vez has visto la forma en que un nuevo teléfono Android llega de la caja, en particular uno que has comprado a través de un proveedor. Incluso gastar 2 2,000 en un Galaxy Z Fold 2 no ahorra a los clientes de AT&T la afrenta de ver software como CNN y DirecTV Ahora saturando sus cajones de aplicaciones. Y puede ser aún peor si usted compra un teléfono de presupuesto que ha sido fuertemente subsidiado por un operador de descuento.

Los compradores de Android que compran uno de los mejores teléfonos desbloqueados sin un acuerdo de servicio tendrán mejor suerte evitando bloatware. También depende de la empresa. Por ejemplo, los teléfonos Pixel desbloqueados no están empantanados por ninguna aplicación de terceros; por otro lado, no es totalmente inaudito que algunos teléfonos desbloqueados vengan con el extraño software patrocinado no deseado.

Obtiene actualizaciones de software más rápidas. Los teléfonos Android reciben menos actualizaciones que los iPhones, y cuando lo hacen, ocurren con menos frecuencia y a menudo se retrasan.

El número de actualizaciones que ve un teléfono Android a lo largo de su vida útil depende en gran medida de lo caro que es, de qué proveedor lo compra (o si incluso se compra a un proveedor en absoluto) y cuál es la política de soporte de software del fabricante del teléfono es.

Eso está muy lejos de iPhones, que son compatibles con las principales actualizaciones de software durante muchos años, no importa qué. Tomemos el iPhone 6S, por ejemplo, que recibió iOS 14, a pesar de que originalmente se lanzó con iOS 9 en 2015. Para la comparación, considere Galaxy S6 de Samsung, que se lanzó el mismo año y comenzó con Android 5.0 Lollipop. No solo le falta el último software de Android, pero dejó de recibir actualizaciones hace años. Solo llegó hasta 7.0 Nougat cuando Samsung desconectó el soporte, y cuando el S6 obtuvo Nougat, llegó en marzo de 2017, ocho meses después de que Google revelara la actualización.

Además, cuando se lanza una nueva versión de iOS, está disponible para todos el mismo día, al mismo tiempo, y se puede instalar en todos los modelos que lo admiten instantáneamente. Por el contrario, las versiones de Android se lanzan en oleadas a teléfonos individuales, no solo por modelo.

Tiene mejor soporte al por menor. Digamos que algo va terriblemente mal con su iPhone, y necesita obtener reparado. O tal vez quieras un protector de pantalla instalado en él, y prefieres que lo maneje un profesional, que pegará esa película con ninguna burbuja o mota de polvo. Sea cual sea tu problema, es bueno tener un lugar donde ir — y qué mejor lugar para los usuarios de iPhone que el Apple Store. Sí, las restricciones de Covid-19 pueden dificultar esto, pero al menos tienes la opción.

Los propietarios de teléfonos Android no disfrutan de ese lujo. Si necesitas una batería nueva o un reemplazo de pantalla y no compraste un plan de protección del minorista al que lo compraste, probablemente tengas que enviarlo de vuelta al fabricante. Eso es una molestia que consume mucho tiempo, dado lo mucho que todos dependemos de nuestros teléfonos día tras día.

Por qué Android es mejor

Android vs Iphone

Hay teléfonos a todos los precios. La gran mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo ejecutan Android, y debido a que muchas compañías construyen teléfonos Android, están disponibles en todos los rangos de precios.

Hay teléfonos baratos bajo la marca de tres dígitos como el nuevo Pixel 4a, así como algunos de los mejores teléfonos pequeños y los mejores teléfonos grandes, y phablets y plegables que superan con creces los $1,000. No importa cuánto pueda gastar, lo más probable es que pueda encontrar un dispositivo Android que se ajuste a su presupuesto u ofrezca funciones exclusivas.

No se puede decir lo mismo de los iPhones, que históricamente han sido caros en el lanzamiento, solo para bajar de precio después de generaciones sucesivas. Uno de los nuevos teléfonos Apple más asequibles es el iPhone 12 mini por $699, pero viene con una pequeña pantalla de 5.4 pulgadas. El Galaxy S20 FE tiene el mismo precio, pero viene con una pantalla de 6,5 pulgadas de 120 Hz más grande y más suave, un teleobjetivo y una batería mucho más grande.

El iPhone menos costoso que ofrece Apple es el iPhone SE, que es un dispositivo fantástico con un rendimiento fenomenal por solo $400, aunque su diseño es anticuado y su pantalla será demasiado pequeña para algunos.

Es más personalizable. Aunque tanto iOS como Android han evolucionado a lo largo de los años, Android siempre ha tenido la reputación de ser la plataforma para los usuarios que les gusta jugar y personalizar sus dispositivos. Eso comienza con el iniciador de la pantalla de inicio, que ofrece widgets dinámicos y la capacidad de colocar aplicaciones en cualquier lugar de una página o en un cajón, fuera de la vista, algo que el iPhone solo está alcanzando hasta ahora con iOS 14. Incluso puedes cambiar el lanzador de tu teléfono Android por una alternativa descargada desde Google Play Store.

Android también te permite descargar reemplazos de terceros para servicios principales, como navegadores web, teclados y reproductores multimedia, y configurarlos como las versiones predeterminadas si prefieres una aplicación de terceros en lugar de una preinstalada en tu teléfono. iOS ha mejorado en este sentido a lo largo de los años, aunque la implementación sigue siendo algo torpe.

Android vs Iphone

Finalmente, tenemos que hablar de las pieles del fabricante: interfaces de usuario a medida y software del sistema Android que son personalizados por ciertos fabricantes de teléfonos, que ofrecen características adicionales y, a menudo, la capacidad de crear temas para su experiencia de arriba a abajo. Algunos fans de Android prefieren Google» stock » interpretación de Android. Sin embargo, a muchos usuarios les gusta el software personalizado de los fabricantes de teléfonos, como One UI de Samsung o OxygenOS de OnePlus, debido a sus capacidades adicionales, como la capacidad de tomar capturas de pantalla de desplazamiento y ocultar fotos y videos en carpetas protegidas por contraseña.

Pero Google está cambiando las cosas con Android 12, que trae consigo el nuevo lenguaje de diseño de Material. Esta dirección se basa en los últimos años de la apariencia de Android, ofreciendo más personalización. Hay un sistema de pseudo-tematización que se adapta a los colores en sus fondos de pantalla y aplica ese tono en todo el sistema. Cómo los gustos de Samsung y OnePlus ajustar las cosas en sus propias pieles está por verse.

Puede (a veces) ampliar el almacenamiento. Aunque el almacenamiento expandible es algo menos popular en estos días, muchos teléfonos Android todavía lo ofrecen. Esto le permite usar una tarjeta microSD para guardar fotos, aplicaciones y otros medios que no caben en la memoria interna de su dispositivo.

Android vs Iphone

Eso es un beneficio increíble, dados los precios exorbitantes que Apple y otros fabricantes de teléfonos cobran para duplicar o cuadruplicar el almacenamiento cuando compra su teléfono. ¿Por qué agregar otros 1 100 a $150 al precio de un teléfono nuevo solo por un extra de 128GB o 256GB de almacenamiento (que ni siquiera está seguro de que necesitará) cuando puede dejar caer 7 70 en una tarjeta de 512GB más tarde?

Además, si bien es cierto que cada vez es más una rareza en los teléfonos de gama alta en estos días, muchos dispositivos Android todavía vienen con tomas de auriculares-una característica muy solicitada Apple se retiró de sus teléfonos en 2016. Eso es un gran problema para las personas que todavía aman usar sus viejos auriculares con cable de confianza.

Más: Aumenta la seguridad de tu teléfono con la mejor VPN para Android

USB-C es universal. Los teléfonos Android dependen en gran medida de los puertos USB-C para la carga y la transferencia de datos en estos días, lo cual es súper conveniente si eres una de esas personas a las que realmente le gusta empacar ligero y llevar solo un cable. USB-C también está en muchos PC en estos días, así como en el Nintendo Switch. Es algo hermoso.

Mientras que el cable Lightning de Apple es una reliquia de los días en que todas las empresas de tecnología se sentían obligadas a desarrollar su propio conector patentado, USB-C representa la solución ideal de un solo puerto en la que la industria está trabajando. También abre las puertas a tecnologías de carga más rápidas.

El OnePlus 9 Pro, por ejemplo, puede cargar de cero a 61 por ciento de la capacidad de la batería en tan solo 15 minutos. Espere 30 minutos y tendrá una batería que está llena al 99 por ciento.

Compare eso con el iPhone 12, que sigue pegándose con el rayo. Y Apple ya no incluye un cargador en la caja.

Hay un sistema de archivos real (con soporte de arrastrar y soltar en PC). La mayoría de las personas no necesitan ensuciarse las manos con el sistema de archivos de su teléfono inteligente. Aún así, es bueno saber que Android te da esa opción, si así lo deseas. Aún mejor, cuando conecta un teléfono Android a una PC con Windows, puede arrastrar y soltar archivos en carpetas muy fácilmente, como si el dispositivo fuera solo otra unidad.

Eso significa que sus bibliotecas multimedia y documentos son fáciles de transportar y almacenar localmente, y no tiene que suscribirse a un servicio mensual en la nube si tiene una biblioteca especialmente grande. iPhones oscurecer el sistema de archivos del usuario para todo excepto fotos, que puede ser muy frustrante para tratar con música, documentos y otras formas de medios de comunicación.

Android vs Iphone

Algunos teléfonos Android, como el Galaxy Note 20, incluso tienen características especiales de proyección de PC o pantalla, que le permiten usar view y usar su dispositivo en una capacidad de escritorio. La interfaz dex de Samsung es un ejemplo de esto. Con tal versatilidad, un teléfono Android de gama alta podría funcionar legítimamente como un reemplazo para uno de los mejores Chromebooks o computadoras portátiles ultraportátiles similares.

Las características innovadoras suelen aterrizar en los teléfonos Android primero. Claro, las arcas de Apple están bastante apiladas. Sin embargo, es solo una empresa, con una filosofía. Como resultado, iOS puede ser lento, o al menos más lento que la comunidad Android, para adaptarse a las tecnologías emergentes.

Con tantas empresas que construyen teléfonos Android, no es de extrañar que los socios de Android tiendan a vencer a Apple en el mercado con innovaciones en el espacio móvil. Carga inalámbrica, carga rápida, NFC, 4G LTE, 5G, pantallas OLED, sensores de huellas dactilares en pantalla, resistencia al agua y cámaras multilens, todos aterrizaron en dispositivos Android antes de los iPhones, así como avances de software como verdadera multitarea, copiar y pegar y soporte de múltiples ventanas.

Por supuesto, esto no quiere decir que Apple no haya logrado avances por su cuenta. El iPhone X no fue el primer teléfono con reconocimiento facial, pero fue el primero con uno que funcionó de manera confiable y segura. Sin embargo, muchos más teléfonos Android se liberan de una variedad de proveedores cada año, por lo que es solo una cuestión de escala que el hardware que ejecuta la plataforma de Google es más rápido para adaptarse.

iOS 15 vs Android 12

Android vs Iphone

Más allá del argumento principal de iOS vs. Android, tenemos las grandes actualizaciones de 2021 que vienen para ambos sistemas operativos. Android 12 es un gran cambio de diseño con respecto a las versiones anteriores, ya que ofrece el lenguaje de diseño de Materiales que se adapta a ti con temas casuales. También hay un nuevo panel de privacidad y una gran cantidad de otras características. Si estás interesado, echa un vistazo a nuestro artículo de Android 12.

Con iOS 15 viene el nuevo modo de enfoque y una ligera revisión a las notificaciones, moderniza a muchas aplicaciones principales como FaceTime y Wallet, y un montón más que no tenemos tiempo para discutir aquí. Si estás interesado, echa un vistazo a nuestra cobertura de iOS 15.

Pero ninguna de estas actualizaciones cambia las fortalezas de Android o iOS, solo las fortifica. Y a pesar de un mundo de diferencia entre los dos, hay un montón de superposición. Las notificaciones en iOS 15, por ejemplo, se están acercando lo más posible a Android con Apple copiando el modelo. Android 12 se está tomando la privacidad más en serio, con indicadores de micrófono y cámara muy similares a iOS cuando uno o ambos están activos. Y ambos ahora cuentan con desgloses de lo que sus aplicaciones han estado haciendo últimamente.

A medida que nos acercamos a las versiones finales de software, todos estamos prestando atención al inminente lanzamiento del iPhone 13 y Pixel 6, ambos que mostrarán lo mejor que los dos sistemas operativos tienen para ofrecer. Desde las actualizaciones de la cámara y la pantalla hasta los nuevos avances en IA y aprendizaje automático, este otoño parece que va a ser el mejor para los fanáticos de Android e iOS por igual. Y si eres independiente de la plataforma, tienes aún más que esperar.

Android 12 e iOS 15 se ven muy diferentes y aún tienen sus filosofías de diseño básicas intactas, pero ahora más que nunca, son notablemente similares. Las cosas de las que he hablado anteriormente siguen siendo ciertas, por lo que su decisión sobre si el iPhone o Android es mejor para usted se reduce a cuál de las fortalezas más atractivo para usted.

¿Cuál debe elegir? en android vs iphone apps

Android vs Iphone

Entonces, Android vs iPhone ¿Cuál debe elegir? Ambas plataformas tienen pros y contras, y, como con muchas decisiones de compra, su elección dependerá de lo que más valore.

Poseer un iPhone es una experiencia más simple y conveniente. Hay menos en qué pensar, y debido a que el iPhone de Apple representa la marca más popular de teléfonos inteligentes, hay una gran cantidad de soporte donde quiera que vaya, ya sea que necesite reemplazar su batería o simplemente esté tratando de recoger un nuevo estuche.

La propiedad del dispositivo Android es un poco más difícil en esos aspectos. Sin embargo, al mismo tiempo es más liberador, ya que ofrece más opciones: la elección de cuánto desea gastar, la elección de las características de hardware y software, y la elección de cómo organizar y personalizar su experiencia. Si usted es muy particular acerca de la tecnología que utiliza, usted podría encontrar Android más liberador — me atrevo a decir, divertido — aunque también es probable que lamentar la relativa falta de aplicaciones de alta calidad y accesorios.

Android vs Iphone

Si se está preguntando a qué dispositivo en particular debe cambiar, al leer ANDROID VS IPHONE no hay mejor lugar para comenzar que nuestras listas de los mejores iPhones y los mejores teléfonos Android. Sea cual sea el dispositivo que elija, solo asegúrese de que se ajuste a las preferencias de su sistema operativo.

Android vs Iphone

Compruébalo quien es mejor ANDROID VS IPHONE, con este artículo podrás tomar mejores decisiones