ANDROID vs iOS! ¿Qué Sistema Operativo es el GANADOR?

Android vs iOS ha sido la mayor rivalidad en la industria tecnológica durante la mejor parte de la última década. Android de Google y iOS de Apple son los dos únicos sistemas operativos utilizados en teléfonos inteligentes y tabletas hoy en día. Las ventanas están terminadas, punto.

Android, que es más similar a un PC que iOS, ya que su interfaz y características básicas son generalmente más personalizables de arriba a abajo. Mientras que iOS es más seguro pero menos personalizable.

El primer teléfono Android, el T Mobile G1 (o el HTC dream en los Estados Unidos) apareció en octubre de 2008. El primer iPhone fue lanzado en junio de 2007. Desde entonces, ambos sistemas operativos han cambiado sustancialmente.

En este artículo, enumeraré los pros y los contras de iOS y Android, así como las diferencias significativas entre las dos plataformas. y saber quien es el mejor en diversos puntos técnicos, de Android vs iOS.

Android vs iOS-Comparación sobre la base de características

Hardware es donde hay una diferencia significativa entre iPhone y Android.

Apple fabrica iPhones, por lo que tiene un control muy estricto sobre cómo el software y el hardware funcionan sincronizados. Por otro lado, Google ofrece su software Android a todos los fabricantes de teléfonos incluyendo Samsung, HTC, LG, Sony, Motorola, etc. Esto se suma a la propia marca de teléfonos Pixel de Google que se lanzaron en 2016. Esta es una de las principales razones por las que los teléfonos Android varían ampliamente en tamaño, peso, características y calidad.

Los teléfonos Android de mayor precio tienden a ser de alta calidad y bastante confiables, mientras que los modelos más baratos pueden sobrecalentarse, congelarse con frecuencia o romperse. Los iPhones también han tenido problemas de hardware, pero son de alta calidad.

Si usted está planeando comprar un iPhone, solo tiene que elegir su modelo. Mientras que si usted va para un Android, usted tiene que elegir tanto una marca y un modelo, que puede ser confuso y abrumador. Por otro lado, si piensas de otra manera, también tienes una gran cantidad de opciones para adaptarse a tu presupuesto, características y gustos. ANDROID vs iOS aquí los diversos puntos.

2. batería:

Android vs iOs. Las baterías en los primeros modelos de iPhone requerían una carga casi todos los días, pero que ya no es lo mismo. En los modelos recientes, puede ir 2 días a la vez sin necesidad de un cargo.

El caso de la batería es más complejo en Android debido a una gran variedad de modelos que difieren en términos de marcas, conjuntos de chips y tamaños de pantalla. Algunos teléfonos Android tienen más de 6 pulgadas de pantalla y otras características que queman mucho más duración de la batería. No hay un ganador claro en Android frente a la duración de la batería de iOS, sin embargo, Android puede ofrecer dispositivos que funcionan mucho más tiempo que los iPhones con una sola carga.

3. Seguridad:

Android vs iOs. Si le preocupa la seguridad de su teléfono inteligente, solo hay una opción: iPhone.

Las razones de esto son innumerables y demasiado largas para entrar completamente aquí. Para la versión más corta, considere estos dos hechos.

Según un estudio, el 97% de todo el malware, virus, gusanos, etc. afectó a Android, mientras que el 0% atacó el iPhone.

Incluso el jefe del equipo de Android de Google había admitido ‘ no podemos garantizar que Android está diseñado para ser seguro….Si tuviera una empresa dedicada al malware, debería estar abordando mis ataques a Android.’

4. Selección de Aplicaciones apple iphone se gb midnight:

iOS de Apple solía presumir de la mejor tienda de aplicaciones, pero Android ha hecho grandes avances en igualarlo en los últimos años. En estos días, casi todas las aplicaciones que se te ocurren están disponibles para ambas plataformas, es decir, iOS y Android.

Sin embargo, iPhone todavía tiene una ligera ventaja aquí, porque la plataforma generalmente obtiene nuevas aplicaciones primero y estas aplicaciones tienden a obtener actualizaciones de nuevas características más rápidamente. En algunos casos, la versión de iOS de una aplicación determinada puede verse mejor que la versión de Android aparentemente con más cuidado puesto en el diseño.

5. Características e interfaz del software os phone security:

Android VS iOS se actualizan regularmente con nuevas características que aumentan la productividad y brindan facilidad de acceso.

Históricamente, iOS fue considerado como un sistema operativo más fácil de usar en comparación con Android. Sin embargo, ya no es cierto. Ambas plataformas se han vuelto extremadamente pulidas y fáciles de usar. Pero, en general, iOS es un poco más simple y más aerodinámico, mientras que Android ofrece más características a los usuarios avanzados.

6. Asistentes digitales factors to consider when choosing:

iPhone tiene Siri, los teléfonos Android tienen Google Ahora. Ambos hacen un trabajo similar, pero sus capacidades difieren. Google Now no es realmente un asistente virtual se puede tener una conversación ingenio, mientras que Siri hace por lo menos tratar.

Ambos se pueden utilizar para establecer alarmas, recordatorios, obtener directionscheck horarios de cine, enviar mensajes de texto y correos electrónicos mediante dictado.

Sin embargo Siri tiende a hacer un mejor papel en la comprensión de la tarea en la mano y es menos probable que reparta resultados de búsqueda web.

Android vs iOS-Pros y contras mobile operating systems

Ventajas y desventajas de Android

Pro:

Una amplia variedad de teléfonos para elegir. La mayoría de los teléfonos tienen tienda ampliable. Es de código abierto, por lo que es fácil de personalizar.

Desventaja:

Más susceptible al malware. A menos que compre un teléfono que no esté conectado a un proveedor, encontrará muchas aplicaciones preinstaladas (bloatware).

Ventajas y desventajas de iOS

Pro:

Menos posibilidades de malware Tienda de aplicaciones curada Tanto el hardware como el software están controlados por una sola empresa (Apple)

Desventaja:

Ecosistema de jardines amurallados La personalización es limitada Sin almacenamiento expandible

iOS tiene una mejor selección de aplicaciones y contenido premium, todo envuelto en un entorno de compras de una sola parada. Lo que tenemos de Android es la capacidad de personalizar realmente y personalizar la experiencia del usuario. También me gusta cómo Android se integra mejor con los servicios de redes sociales para contactos y compartir contenido, además de la navegación GPS turno a turno, Gmail y soporte de vida temprana.

El iPhone con iOS es una buena opción para los fanáticos de Apple que usan computadoras Mac y Macbooks, ya que los dispositivos pueden integrarse sin problemas. Además, los iPhones están extremadamente pulidos con una fuerte seguridad y características prácticas.

Android, por otro lado, es una buena opción para los usuarios que quieren más opciones en términos de hardware y software. Obtendrá teléfonos Android con una variedad de tamaños y características.

Para mí, el ganador es iOS (debido a la seguridad y simplicidad)

iOS es mi sistema operativo favorito, ya que sopeso las siguientes razones más altas: diseño, seguridad, actualizaciones, ecosistema y aplicaciones. Con iOS se le garantiza actualizaciones oportunas al software de su teléfono. Eso también significa que obtiene parches de seguridad vitales para la seguridad de sus dispositivos.

A menos que tenga un Píxel o un Nexus, es posible que nunca obtenga las últimas actualizaciones de software y parches de seguridad vitales. Por otro lado, Apple también prioriza la privacidad del usuario, por lo que su información personal no será almacenada ni leída por él. Todo está encriptado y Apple no está usando tus datos para vender anuncios. El modelo de negocio de Google se basa en la asignación de sus datos para obtener información con el fin de comercializar mejor los productos y adaptar los anuncios a usted.

Apple también tiene un mejor ecosistema de aplicaciones y juegos. Si eres un jugador móvil o un fanático de las aplicaciones, iOS es probablemente el mejor para ti. Dado que Apple controla estrictamente la app store con pautas más específicas, sus aplicaciones son más consistentes y están bien diseñadas. Android está tratando de estandarizar la oferta de play store, pero todavía tiene un largo camino por recorrer.

Dudas

Android vs iOs.- Tanto Android como iOS tienen muchas más similitudes que diferencias! Seguramente verá una gran cantidad de mejoras en ambos sistemas operativos en los teléfonos inteligentes futuros. Siendo realistas, diferentes razones son importantes para diferentes personas. Por lo tanto, solo debe prestar atención a los que cuentan para usted y tomar su decisión en función de sus preferencias.

Es mejor si lee Cómo seleccionar el mejor teléfono inteligente para conocer las funciones que debe verificar antes de comprar su próximo teléfono inteligente.

