ACEITE de CBD – Cannabidiol, 7 Beneficios y EFECTOS

ACEITE DE CBD – Cannabidiol, es un remedio natural popular utilizado para muchas dolencias comunes.

Más conocido como CBD – cannabidiol es uno de los más de 100 compuestos químicos conocidos como cannabinoides que se encuentran en la planta de cannabis o marihuana, Cannabis sativa.

El tetrahidrocannabinol (THC) es el principal cannabinoide psicoactivo que se encuentra en el cannabis y causa la sensación de «colocón» que a menudo se asocia con la marihuana. Sin embargo, a diferencia del THC, el CBD no es psicoactivo.

Esta calidad hace que el CBD sea una opción atractiva para aquellos que buscan alivio del dolor y otros síntomas sin los efectos que alteran la mente; marihuana o ciertas drogas farmacéuticas.

El aceite de CBD se hace extrayendo CBD de la planta de cannabis, luego diluyéndolo con un aceite portador como el aceite de coco o de semilla de cáñamo.

Este aceite está ganando impulso en el mundo de la salud y el bienestar, con algunos estudios científicos que confirman que puede aliviar los síntomas de enfermedades como el dolor crónico y la ansiedad.

Aquí hay siete beneficios para la salud del aceite de CBD que están respaldados por evidencia científica.

Más recientemente, los científicos han descubierto que ciertos componentes de la marihuana, incluido el CBD, son responsables de sus efectos analgésicos.

El cuerpo humano contiene un sistema especializado llamado sistema endocannabinoide (ECS), que está involucrado en la regulación de una variedad de funciones, incluyendo el sueño, el apetito, el dolor y la respuesta del sistema inmunológico .

El cuerpo produce endocannabinoides, que son neurotransmisores que se unen a los receptores cannabinoides del sistema nervioso.

Los estudios han demostrado que el CBD puede ayudar a reducir el dolor crónico al afectar la actividad de los receptores endocannabinoides, reducir la inflamación e interactuar con los neurotransmisores (Fuente 4Trusted).

Por ejemplo, un estudio en ratas encontró que las inyecciones de CBD redujeron la respuesta al dolor a la incisión quirúrgica, mientras que otro estudio en ratas encontró que el tratamiento oral de CBD redujo significativamente el dolor y la inflamación del nervio ciático (Fuente 5Trusted, Fuente 6Trusted).

Varios estudios en humanos han encontrado que una combinación de CBD y THC es efectiva en el tratamiento del dolor relacionado con la esclerosis múltiple y la artritis.

cbd para dormir-cbd efectos secundarios-gotas de cbd-aceite cbd ansiedad-aceite de cbd beneficios- aceite de cbd

Un spray oral llamado Sativex, que es una combinación de THC y CBD, está aprobado en varios países para tratar el dolor relacionado con la esclerosis múltiple.

Un estudio de 47 personas con esclerosis múltiple examinó los efectos de tomar Sativex durante un mes. Los participantes experimentaron mejoras en el dolor, caminar y espasmos musculares. Aún así, el estudio no incluyó ningún grupo de control y no se pueden descartar los efectos del placebo (Fuente 7Trusted).

Otro estudio encontró que el Sativex mejoró significativamente el dolor durante el movimiento, el dolor en reposo y la calidad del sueño en 58 personas con artritis reumatoide.

RESUMEN

El CBD, especialmente en combinación con el THC, puede ser eficaz para reducir el dolor asociado con enfermedades como la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide.

2. El aceite de CBD Podría reducir la Ansiedad y la Depresión

La ansiedad y la depresión son trastornos de salud mental comunes que pueden tener impactos devastadores en la salud y el bienestar.

Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es el mayor contribuyente a la discapacidad en todo el mundo, mientras que los trastornos de ansiedad ocupan el sexto lugar.

La ansiedad y la depresión generalmente se tratan con medicamentos farmacéuticos, que pueden causar una serie de efectos secundarios que incluyen somnolencia, agitación, insomnio, disfunción sexual y dolor de cabeza.

Es más, los medicamentos como las benzodiacepinas pueden ser adictivos y pueden llevar al abuso de sustancias.

El aceite de CBD se ha mostrado prometedor como un tratamiento para la depresión y la ansiedad, lo que lleva a muchos que viven con estos trastornos a interesarse en este enfoque natural.

En un estudio brasileño, 57 hombres recibieron CBD oral o un placebo 90 minutos antes de someterse a una prueba de oratoria simulada. Los investigadores encontraron que una dosis de 300 mg de CBD fue la más efectiva para reducir significativamente la ansiedad durante la prueba.

El placebo, una dosis de 150 mg de CBD y una dosis de 600 mg de CBD tuvieron poco o ningún efecto sobre la ansiedad.

El aceite de CBD incluso se ha utilizado para tratar de forma segura el insomnio y la ansiedad en niños con trastorno de estrés postraumático.

El CBD también ha mostrado efectos antidepresivos en varios estudios en animales(Fuente 14Trusted, Fuente 15Trusted).

Estas cualidades están vinculadas a la capacidad del CBD para actuar sobre los receptores cerebrales de serotonina, un neurotransmisor que regula el estado de ánimo y el comportamiento social.

RESUMEN

El uso de CBD ha demostrado reducir la ansiedad y la depresión en estudios tanto en humanos como en animales.

3. El CBD Puede Aliviar Los Síntomas Relacionados Con el Cáncer

El CBD puede ayudar a reducir los síntomas relacionados con el cáncer y los efectos secundarios relacionados con el tratamiento del cáncer, como náuseas, vómitos y dolor.

Un estudio analizó los efectos del CBD y el THC en 177 personas con dolor relacionado con el cáncer que no experimentaron alivio con los analgésicos.

Los tratados con un extracto que contiene ambos compuestos experimentaron una reducción significativa del dolor en comparación con aquellos que recibieron solo extracto de THC.

El CBD también puede ayudar a reducir las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia, que se encuentran entre los efectos secundarios más comunes relacionados con la quimioterapia para las personas con cáncer..

Aunque hay medicamentos que ayudan con estos síntomas angustiantes, a veces son ineficaces, lo que lleva a algunas personas a buscar alternativas.

Un estudio de 16 personas que se someten a quimioterapia encontró que una combinación individual de CBD y THC administrada a través del aerosol bucal redujo las náuseas y los vómitos relacionados con la quimioterapia mejor que el tratamiento estándar solo.

Algunos estudios de probeta y en animales incluso han demostrado que el CBD puede tener propiedades anticancerígenas. Por ejemplo, un estudio de probeta encontró que el CBD concentrado indujo la muerte celular en células de cáncer de mama humano.

Otro estudio mostró que el CBD inhibió la propagación de células agresivas de cáncer de mama en ratones.

Sin embargo, estos son estudios de probeta y en animales, por lo que solo pueden sugerir lo que podría funcionar en las personas. Se necesitan más estudios en humanos antes de poder sacar conclusiones.

RESUMEN

Aunque se ha demostrado que el CBD ayuda a reducir los síntomas relacionados con el cáncer y el tratamiento del cáncer, e incluso puede tener propiedades para combatir el cáncer, se necesita más investigación para evaluar su eficacia y seguridad.

4. Puede Reducir el Acné

El acné es una condición común de la piel que afecta a más del 9% de la población..

Se cree que es causada por una serie de factores, incluyendo la genética, las bacterias, la inflamación subyacente y la sobreproducción de sebo, una secreción aceitosa hecha por las glándulas sebáceas en la piel.

Según estudios científicos recientes, el aceite de CBD puede ayudar a tratar el acné debido a sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad para reducir la producción de sebo.

Un estudio de probeta encontró que el aceite de CBD evitó que las células de las glándulas sebáceas secretaran sebo excesivo, ejercieron acciones antiinflamatorias y previnieron la activación de agentes «pro-acné» como las citoquinas inflamatorias.

Otro estudio tuvo hallazgos similares, concluyendo que el CBD puede ser una forma eficiente y segura de tratar el acné, gracias en parte a sus notables cualidades antiinflamatorias (Fuente 25Trusted).

Aunque estos resultados son prometedores, se necesitan estudios en humanos que exploren los efectos del CBD sobre el acné.

RESUMEN

El CBD puede tener efectos beneficiosos sobre el acné debido a sus cualidades antiinflamatorias y su capacidad para controlar la sobreproducción de sebo de las glándulas sebáceas.

5. El CBD Podría Tener Propiedades Neuroprotectoras

Los investigadores creen que la capacidad del CBD para actuar sobre el sistema endocannabinoide y otros sistemas de señalización cerebral puede proporcionar beneficios para las personas con trastornos neurológicos.

De hecho, uno de los usos más estudiados del CBD es en el tratamiento de trastornos neurológicos como la epilepsia y la esclerosis múltiple. Aunque la investigación en esta área es todavía relativamente nueva, varios estudios han mostrado resultados prometedores.

El Sativex, un spray oral que consiste en CBD y THC, ha demostrado ser una forma segura y efectiva de reducir la espasticidad muscular en personas con esclerosis múltiple.

Un estudio encontró que el Sativex redujo los espasmos en el 75% de las 276 personas con esclerosis múltiple que experimentaban espasticidad muscular resistente a los medicamentos..

Otro estudio dio a 214 personas con epilepsia severa 0.9-2.3 gramos de aceite de CBD por libra (2-5 g/kg) de peso corporal. Sus incautaciones se redujeron en una mediana del 36,5%.

Un estudio más encontró que el aceite de CBD redujo significativamente la actividad convulsiva en niños con síndrome de Dravet, un trastorno de epilepsia infantil complejo, en comparación con un placebo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas personas en ambos estudios experimentaron reacciones adversas asociadas con el tratamiento con CBD, como convulsiones, fiebre y fatiga.

El CBD también ha sido investigado por su potencial efectividad en el tratamiento de varias otras enfermedades neurológicas.

Por ejemplo, varios estudios han demostrado que el tratamiento con CBD mejora la calidad de vida y la calidad del sueño de las personas con enfermedad de Parkinson (Fuente 29Trusted, Fuente 30Trusted).

Además, los estudios en animales y en probetas han demostrado que el CBD puede disminuir la inflamación y ayudar a prevenir la neurodegeneración asociada con la enfermedad de Alzheimer (Fuente de confianza 31).

En un estudio a largo plazo, los investigadores dieron CBD a ratones genéticamente predispuestos a la enfermedad de Alzheimer, encontrando que ayudó a prevenir el deterioro cognitivo..

RESUMEN

Aunque la investigación es limitada en este momento sobre este producto, se ha demostrado que el CBD alivia los síntomas relacionados con la epilepsia y la enfermedad de Parkinson. También se demostró que el CBD reduce la progresión de la enfermedad de Alzheimer en estudios de probeta y en animales.

Podría Beneficiar La Salud Del Corazón

Investigaciones recientes han relacionado el CBD con varios beneficios para el corazón y el sistema circulatorio, incluida la capacidad de reducir la presión arterial alta.

La presión arterial alta está relacionada con un mayor riesgo de una serie de condiciones de salud, incluyendo accidente cerebrovascular, ataque cardíaco y síndrome metabólico (33fuente confiable).

Los estudios indican que el CBD puede ayudar con la presión arterial alta.

Un estudio reciente trató a nueve hombres sanos con una dosis de 600 mg de aceite de CBD y encontró que redujo la presión arterial en reposo, en comparación con un placebo.

El mismo estudio también dio a los hombres pruebas de estrés que normalmente aumentan la presión arterial. Curiosamente, la dosis única de CBD llevó a los hombres a experimentar un aumento de la presión arterial más pequeño de lo normal en respuesta a estas pruebas.

Los investigadores han sugerido que las propiedades reductoras del estrés y la ansiedad del CBD son responsables de su capacidad para ayudar a reducir la presión arterial.

Además, varios estudios en animales han demostrado que el CBD puede ayudar a reducir la inflamación y la muerte celular asociadas con las enfermedades cardíacas debido a sus poderosas propiedades antioxidantes y reductoras del estrés.

Por ejemplo, un estudio encontró que el tratamiento con CBD redujo el estrés oxidativo y previno el daño cardíaco en ratones diabéticos con enfermedad cardíaca.

RESUMEN

Aunque se necesitan más estudios en humanos, el CBD puede beneficiar la salud del corazón de varias maneras, incluso reduciendo la presión arterial y previniendo el daño cardíaco.

CBD – Varios otros Beneficios Potenciales

El CBD ha sido estudiado por su papel en el tratamiento de una serie de problemas de salud distintos de los descritos anteriormente.

Aunque se necesitan más estudios, se cree que el CBD proporciona los siguientes beneficios para la salud:

Efectos antipsicóticos: Los estudios sugieren que el CBD puede ayudar a las personas con esquizofrenia y otros trastornos mentales al reducir los síntomas psicóticos.

Tratamiento del abuso de sustancias: Se ha demostrado que el CBD modifica los circuitos en el cerebro relacionados con la adicción a las drogas. En ratas, se ha demostrado que el CBD reduce la dependencia de la morfina y el comportamiento de búsqueda de heroína.

Efectos antitumorales: En estudios de probeta y en animales, el CBD ha demostrado efectos antitumorales. En animales, se ha demostrado que previene la propagación del cáncer de mama, próstata, cerebro, colon y pulmón (Fuente 38Trusted).

Prevención de la diabetes: En ratones diabéticos, el tratamiento con CBD redujo la incidencia de diabetes en un 56% y redujo significativamente la inflamación.

RESUMEN

Algunos estudios sugieren que el CBD el cual proviene sus aceites del cáñamo, puede ayudar con la diabetes, el abuso de sustancias, los trastornos mentales y ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, se necesita más investigación en humanos.

¿Hay Efectos Secundarios?

Aunque el CBD generalmente se tolera bien y se considera seguro, puede causar reacciones adversas en algunas personas.

Los efectos secundarios observados en los estudios incluyen:

Diarrea

Cambios en el apetito y el peso

Fatiga

El CBD o CBD Oil, también se sabe que interactúa con varios medicamentos. Antes de comenzar a usar aceite de CBD, discútalo con su médico para garantizar su seguridad y evitar interacciones potencialmente dañinas.

Esto es especialmente importante si toma medicamentos o suplementos que vienen con una «advertencia de pomelo».»Tanto el pomelo como el CBD interfieren con los citocromos P450 (CYPs), un grupo de enzimas que son importantes para el metabolismo de los medicamentos.

Un estudio realizado en ratones mostró que los extractos de cannabis ricos en CBD tienen el potencial de causar toxicidad hepática. Sin embargo, algunos ratones en el estudio fueron alimentados a la fuerza con dosis extremadamente grandes del extracto.

RESUMEN

Aunque el CBD generalmente se considera seguro, puede causar reacciones adversas como diarrea y fatiga en algunas personas. También puede interferir con ciertos medicamentos.

Conclusión del CBD

El aceite de CBD se ha estudiado por su papel potencial en aliviar los síntomas de muchos problemas de salud comunes, incluida la ansiedad, la depresión, el acné y las enfermedades cardíacas.

Para aquellos con cáncer, incluso puede proporcionar una alternativa natural para el alivio del dolor y los síntomas.

La investigación sobre los posibles beneficios para la salud del aceite de CBD está en curso, por lo que seguramente se descubrirán nuevos usos terapéuticos para este remedio natural.

Aunque hay mucho que aprender sobre la eficacia y seguridad del CBD, los resultados de estudios recientes sugieren que el CBD puede proporcionar un tratamiento natural seguro y poderoso para muchos problemas de salud.

Si está interesado en probar el CBD, puede comprar muchos productos en línea, incluidas gomitas, aceites y lociones.

¿Es Legal el CBD?

Los productos de CBD derivados del cáñamo (con menos del 0,3 por ciento de THC) son legales en muchos paises, pero siguen siendo ilegales bajo algunas leyes estatales. Los productos de CBD derivados de la marihuana son ilegales en algunos paises, pero son legales bajo algunas leyes estatales. Verifique las leyes de su país y las de cualquier lugar donde viaje. Tenga en cuenta que los productos de CBD de venta libre no están aprobados por la FDA y pueden estar etiquetados incorrectamente.

Hay que destacar también otro uso de este aceite como los Cosméticos CBD petróleo.

