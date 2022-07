ACCIONES QUE PAGAN DIVIDENDOS $$$>>> LAS TOPS

By

Acciones que pagan dividendos: Las acciones de dividendos son acciones que realizan distribuciones regulares a sus accionistas, generalmente en forma de pagos en efectivo. Las acciones de dividendos pueden ser fuentes útiles de ingresos, pero las mejores acciones de dividendos también pueden ser excelentes formas de aumentar su riqueza a largo plazo.

Sin embargo, no todas las acciones de dividendos son grandes inversiones, y muchos inversores no están seguros de cómo comenzar su búsqueda. Con eso en mente, aquí hay una lista de acciones que pagan dividendos que quizás desee considerar y algunas de las cosas más importantes que debe buscar en las principales acciones de dividendos.

Cinco acciones que pagan dividendos

Acciones que pagan dividendos: La lista de Aristócratas de dividendos es un excelente lugar para encontrar las mejores acciones de dividendos. Los aristócratas de dividendos son compañías que están en el índice S & P 500 y han pagado y aumentado su dividendo base durante al menos 25 años consecutivos.

Aquí hay cinco acciones de dividendos principales para considerar comprar ahora:

Lowe's

Microsoft

Lowe’s

El gigante de las mejoras para el hogar puede no parecer una acción muy emocionante. Y eso es cierto, a menos que le guste el crecimiento de dividendos. La compañía ha aumentado su dividendo todos los años desde que salió a bolsa en 1961 y ha aumentado el pago en un enorme 471% solo en la última década.

Otro número importante que es bueno para Lowe’s: el hogar promedio en los Estados Unidos tiene 37 años. La próxima generación de aficionados al bricolaje gastará mucho dinero en Lowe’s.

Walgreens Boots Alliance

Walgreens, uno de los operadores de farmacias minoristas más grandes del mundo, está experimentando un cambio masivo. Sus acciones ya están reduciendo costos, aumentando las ventas digitales y, lo que es más importante, agregando clínicas de atención médica de servicio completo en cientos de sus tiendas minoristas.

Convertirse en una compañía de atención médica más integrada está ayudando a que esta compañía rentable sea aún más rentable, alimentando su ya generoso dividendo a niveles aún más altos. Con un rendimiento de dividendos muy por encima del 4,5% al momento de escribir este artículo y seis décadas de crecimiento anual de los pagos, hay mucho que les guste a los inversores en dividendos de las acciones de Walgreens.

Realty Income

Si está buscando una forma sencilla de invertir en bienes raíces de alta calidad para obtener ingresos y crecimiento, esta podría ser la acción perfecta. La compañía posee una amplia gama de propiedades en gran parte resistentes al comercio electrónico, que obtienen fuertes flujos de efectivo de los inquilinos en arrendamientos a largo plazo. Los Ingresos de bienes raíces también son un aristócrata de dividendos, con 27 años consecutivos de aumentos de dividendos (junto con 53 años consecutivos de pago a los inversores cada mes).

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson posee una cartera de excelentes marcas que fabrican productos que las personas necesitan, específicamente artículos para el cuidado de la salud. Además de sus marcas Band-Aid, Neutrogena, Tylenol, Zyrtec, Benadryl y Johnson’s (entre otras), Johnson & Johnson tiene operaciones masivas y constantemente rentables en productos farmacéuticos y dispositivos médicos, cuya combinación le ha permitido a la compañía aumentar su dividendo durante 60 años consecutivos. Esta diversidad en las marcas de salud para el consumidor, los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos es inigualable y ha demostrado ser un motor de ganancias masivo.

Sin embargo, la gerencia cree que esta estructura de «conglomerado» ha limitado la capacidad de la compañía para enfocar sus recursos y anunció planes a fines de 2021 para dividir el negocio de productos de consumo en una compañía separada. Se espera que esta división ocurra en 2023, y los accionistas existentes recibirán acciones de ambas compañías.

Target

En el despiadado mundo del comercio minorista con descuentos, Target ha demostrado consistentemente que no tiene que competir en precio para ganar. Durante años, ha demostrado ser más rentable que sus pares, con algunos de los márgenes brutos y operativos más altos en el comercio minorista. Al mismo tiempo, su enfoque en aumentar su negocio de comercio electrónico y expandir las ofertas en las tiendas ha mantenido las ventas, y las ganancias, creciendo a un buen ritmo. Con el crecimiento de los dividendos a 50 años y contando, los inversores en dividendos deberían poner a Target en su lista de compras.

Cuatro más de las mejores acciones de dividendos para comprar

Los aristócratas de los dividendos no son el único lugar para buscar. Muchas empresas excelentes simplemente no han estado pagando dividendos (o no han cotizado en bolsa) durante el tiempo suficiente para ser incluidas en el índice, aunque aún pueden realizar excelentes inversiones en dividendos a largo plazo.

Aquí hay una lista de acciones que pagan dividendos con características como excelentes marcas, bases de clientes leales y tendencias demográficas favorables que también vale la pena poner en su radar. Consulte los detalles a continuación sobre cada empresa.

Brookfield Infrastructure Corp

A veces, las mejores acciones son las que están ocultas a la vista. Ese es el caso de Brookfield Infrastructure, que posee infraestructura de agua, energía, servicios públicos, transporte y comunicaciones en todo el mundo. Estos activos generan flujos de efectivo estables, resistentes a la recesión y a la inflación, y Brookfield devuelve una parte considerable a los accionistas. Con un rendimiento de dividendos cercano al 3% a precios recientes y un objetivo de aumentar el pago del 5% al 9% anual, Brookfield Infrastructure es una joya de dividendos oculta.

Microsoft

Como una de las compañías más grandes del mundo, Microsoft ha aumentado constantemente sus ventas, y su enfoque en fuentes de ingresos recurrentes o basadas en suscripciones es una característica especialmente atractiva para los inversores en dividendos. La compañía tiene un balance sólido con más efectivo que deuda y un índice de pago muy bajo que deja mucho espacio para aumentar el dividendo. Dada su racha de 12 años de aumentos de dividendos, no nos sorprendería que Microsoft se una pronto al club de los Aristócratas de Dividendos.

American Express

Los servicios financieros, como los préstamos para consumidores y empresas, son otro lugar para encontrar un puñado de las mejores acciones de dividendos, y American Express es una de las mejores. Si bien no es un aristócrata de dividendos, AmEx tiene un historial de décadas de aumentar o mantener sus dividendos en todos los entornos económicos. Eso es un crédito a sus estándares de préstamos de alta calidad y su enfoque en los consumidores de mayores ingresos que tienen menos probabilidades de incumplir sus deudas durante períodos económicos débiles. Esto lo convierte en una inversión segura para los inversores a largo plazo y en una fuente confiable de dividendos.

Clearway Energy

La energía renovable se considera principalmente un lugar para los inversores en crecimiento, pero también es una oportunidad maravillosa para los dividendos. Clearway Energy, que posee y opera activos eólicos y solares a escala de servicios públicos, es un ejemplo perfecto. La compañía invierte, adquiere y opera estas instalaciones, vendiendo la energía en contratos a muy largo plazo a compañías de servicios públicos. Si está buscando una forma más segura y de menor volatilidad de beneficiarse de las energías renovables, Clearway Energy es una excelente opción.

Acciones con dividendos más altos

Ya sea para generar ingresos que utilizará hoy, o como capital que puede reinvertir para aumentar su riqueza, es muy probable que esté buscando un gran pago de dividendos. Si espera maximizar la cantidad de dividendos que gana, aquí hay algunas sugerencias:

En primer lugar, no se centre en el tamaño de los dividendos, sino en el rendimiento de los dividendos. El rendimiento por dividendo, o el porcentaje del precio de la acción por el que la compró, pagado en dividendos anualmente, es más importante que la cantidad en dólares de dividendos por acción.

A continuación, no haga de la propiedad de acciones con alto rendimiento de dividendos la prioridad número 1. Concéntrese primero en la calidad del negocio y la capacidad de una empresa para mantener y aumentar el pago. Solo así se puede saber si una rentabilidad por dividendo elevada es sostenible.

Qué buscar en las acciones de dividendos

Estas son las herramientas que necesita para encontrar excelentes acciones de dividendos usted mismo:

Si es nuevo en la inversión de dividendos, es una buena idea familiarizarse con qué son las acciones de dividendos y por qué pueden ser excelentes inversiones.

Acciones que pagan dividendos: Una vez que tenga una comprensión firme de cómo funcionan los dividendos, algunos conceptos clave pueden ayudarlo a encontrar excelentes acciones de dividendos para su cartera.