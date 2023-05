ABOGADO de ACCIDENTE de TRANSITO> Lo Dice Todo◀︎lll

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Abogado de accidente de transito .- Pocas experiencias crean la mezcla de confusión, estrés y ansiedad que resulta de un accidente automovilístico. Muchas cosas suceden en los momentos y días que siguen a una colisión, y en medio del caos de todo, tienes que tomar decisiones significativas que pueden afectarte en los años venideros.

Lo que haga en la escena del accidente y los días posteriores puede afectar dramáticamente su capacidad para recuperar la compensación por sus daños. Averiguar el curso de acción correcto puede abrumar a una persona en el mejor de los días, no importa una persona que sufre el dolor de sus lesiones y la ansiedad de cómo pagará los gastos que se dirigen a su camino.

También existen abogados de accidentes de carro gratis que si los hay en cada país y luego de cobrar tu indemnización podrás reconocerle su pago según el acuerdo. También podrás encontrar abogados de accidentes de auto cerca de mi.

Tocaremos en este artículo, abogados de accidentes de carro en español y que pueden ser aplicados en todos los paises ya que son principio legales que sirven para todos los paises o Estado como, abogados de accidentes de carro en los ángeles

Abogado de accidente de transito

La buena noticia es que, si la negligencia de otra parte causó su accidente automovilístico, no debe preocuparse por cargar con la carga de estos costos. Un abogado de accidentes automovilísticos puede explicarle sus derechos legales y opciones sobre cómo recuperar sus pérdidas.

¿Qué debe hacer inmediatamente después de un accidente automovilístico?

Abogado de accidente de transito

Permanecer en la escena del accidente. Abandonar la escena del accidente podría calificarte como conductor de atropello y fuga. Si un individuo sufrió lesiones o la muerte a causa de la colisión, y usted abandona la escena, corre el riesgo de enfrentar cargos criminales y sanciones graves. Esto lo tienen bien definido el abogado de accidente de transito.

En su lugar, si su condición física lo permite, verifique a las otras personas involucradas en el accidente. Si alguien necesita ayuda médica, llame al 911. No mueva a ninguna persona que exprese que experimenta dolor de espalda o cuello, a menos que exista el riesgo que ponga a la persona en peligro inminente.

Llame a la policía para que envíen a alguien a escribir y presentar un informe policial. Necesitará este informe más adelante cuando presente su reclamo de seguro.

Debe intercambiar información básica (su nombre, número de licencia de conducir, información de seguro y número de matrícula) con otras partes. Compórtate de una manera educada y civil, pero no digas que lo sientes ni expreses ningún conocimiento de irregularidades en tu nombre, ya que al hacerlo sentarás las bases para tu responsabilidad legal.

Si es posible, hable con los testigos sobre lo que vieron y obtenga sus nombres e información de contacto para que su abogado pueda hablar más tarde con ellos sobre lo que sucedió y usar sus cuentas para construir su caso para obtener una compensación.

Llame a su compañía de seguros y dele los hechos básicos del incidente. Coopere y sea veraz; de lo contrario, más tarde podrían negar su reclamo.

También puede llamar a un abogado, especialmente si sufrió una lesión en el accidente automovilístico. Algunos bufetes de abogados de lesiones personales ofrecen consultas iniciales gratuitas.

¿cómo se determina la culpa en un accidente automovilístico?

Abogado de accidente de transito

Según un abogado de accidente de transito, muchos factores pueden entrar en la determinación de la culpa de un accidente automovilístico; sin embargo, cuando ciertos elementos resultan ser ciertos, la pregunta de quién tiene la culpa se vuelve más fácil de responder.

Si una de las partes infringe una ley de tráfico

Las leyes de tránsito varían de un estado o localidad a otro. Un abogado puede revisar los eventos previos a su accidente automovilístico y hacerle saber si alguien rompió las reglas de la carretera. Muchas leyes permanecen consistentes en todos los lugares, y usted identificará fácilmente cuando alguien las viole. Los ejemplos incluyen correr una señal de alto o una luz roja, conducir por encima del límite de velocidad o conducir en estado de ebriedad (DWI).

Colisiones Traseras

Aunque no es cierto el 100 por ciento de las veces, la culpa de las colisiones traseras suele recaer en el conductor trasero. La mayoría de las leyes apoyan la regla de dejar varias longitudes de automóvil entre un conductor y el automóvil delante de ellos. Esta distancia le da al conductor trasero tiempo suficiente para que el conductor principal frene o pare repentinamente. Sin embargo, si el conductor principal no pudo mantener sus luces de freno, sin avisar al conductor trasero de una parada o freno, las aseguradoras pueden encontrar que el conductor principal tiene la culpa, al menos parcialmente.

Daños al Vehículo

A menudo, el daño causado a los vehículos en un accidente automovilístico cuenta la historia de cómo ocurrió la colisión y quién tiene la culpa.

Informe de Accidente Policial

El oficial de policía investigador anotará oficialmente en su informe cualquier infracción de tránsito que haya ocurrido antes del accidente, así como la opinión del oficial sobre lo que causó el accidente. Los informes policiales pesan mucho en la evaluación de culpa de una aseguradora. Si la policía no se presenta, llame a la estación de policía más cercana para que alguien salga. Asegúrese de revisar el informe para detectar cualquier inexactitud.

¿qué sucede si tengo la culpa de un accidente automovilístico?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Si causa un accidente automovilístico, esto puede afectar o no su capacidad de cobrar una compensación, dependiendo del estado en el que viva. En los llamados estados de «culpa», la persona que causó el accidente asume la responsabilidad, lo que generalmente significa que su compañía de seguros paga los daños. En los estados «sin culpa», la parte lesionada busca una compensación de su propio proveedor de seguros a través de la cobertura de protección contra lesiones personales (PIP) del asegurado, incluso si causó la colisión. La cobertura PIP pagará sus gastos médicos y determinadas pérdidas económicas.

Como la parte culpable en un accidente automovilístico, las otras partes involucradas en la colisión pueden presentar una reclamación de terceros contra su póliza de responsabilidad civil de automóvil de seguro. Incluso en estados sin culpa, las otras partes pueden exigir que su aseguradora cubra los daños que excedan su propia cobertura PIP.

Algunos estados siguen reglas de negligencia comparativa que pueden afectar la cantidad que puede recuperar cuando comparte alguna culpa por un accidente automovilístico. Bajo la doctrina de «negligencia comparativa pura», su compensación se reducirá en el porcentaje de su responsabilidad por la colisión. En los estados que implementan reglas de «negligencia comparativa modificada», recibirá cualquier compensación si se considera que es el 50 por ciento o más culpable del accidente.

Sin embargo, otros estados siguen las reglas de negligencia contributiva donde se le prohibirá cualquier daño recuperable si el jurado encuentra que su culpa por el accidente es del uno por ciento o más.

¿cómo se determina la falla en un accidente automovilístico con varios vehículos?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Los accidentes de vehículos múltiples pueden resultar particularmente difíciles cuando se trata de determinar fallas. La reacción en cadena comenzó con un vehículo terminando por detrás de otro vehículo. La falla del conductor trasero puede resolverse por sí sola con bastante facilidad. Pero, ¿qué pasa si el conductor al que golpea el conductor trasero choca con el siguiente conductor?

En general, el primer impulsor cuyas acciones sirvieron de catalizador sigue siendo responsable. Si el segundo conductor situó su vehículo demasiado cerca del tercer conductor, lo que permitió la colisión, el segundo conductor también podría asumir cierta responsabilidad por ese segmento de la acumulación de vehículos múltiples.

Cuantos más vehículos entren en el accidente de reacción en cadena, más difícil será determinar quién tuvo la culpa y en qué medida. Típicamente, uno debe desenredar este tipo de colisión tirando suavemente de varias cuerdas para encontrar la colisión de origen. Varias fuentes pueden ayudar a aislar cada acción, secuenciar el orden de los diversos accidentes y determinar quién tuvo la culpa.

Por supuesto, su cuenta, así como la de otros pasajeros y automovilistas que presenciaron la colisión, tienen en cuenta la tarea de determinar quién hizo qué. Los daños al vehículo pueden ofrecer una visión objetiva de los eventos que ocurrieron, al igual que las marcas de derrape, los escombros del vehículo y otras pruebas de la escena del accidente. Por último, el informe de la policía contendrá información valiosa sobre violaciones de las leyes de tránsito y otras ideas de la policía investigadora.

¿puede demandar a alguien por un accidente automovilístico menor?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Puede demandar a la parte culpable, incluso después de un accidente automovilístico menor. Sin embargo, los accidentes generalmente terminan en demandas solo cuando al menos una de las partes sufre lesiones físicas y la compañía de seguros niega un reclamo de terceros o se niegan a aceptar un acuerdo justo.

Puede presentar una reclamación de terceros contra la póliza de seguro de la parte culpable después de un accidente automovilístico menor. Sin embargo, si solo sufrió lesiones menores que sanan en un día o dos, o si el accidente solo causó daños a la propiedad, puede optar por tratar de resolver el asunto directamente con el otro conductor y las compañías de seguros, sin la ayuda de un abogado.

Sin embargo, tenga en cuenta que los accidentes automovilísticos tienden a generar confusión. Esto, combinado con la adrenalina que su cuerpo genera a partir del incidente, puede enmascarar los signos de lesiones físicas. Tenga en cuenta que sólo porque usted no sangran, romper un hueso, o perder la conciencia de que el accidente no significa que usted no sufre una lesión.

Muchos tipos de lesiones de accidentes automovilísticos no se presentan de inmediato. Por ejemplo, las colisiones traseras representan una causa común de latigazo cervical. Según Mayo Clinic, el dolor de este tipo de daño en los tejidos blandos puede empeorar en el transcurso de varios días. Si no se trata, esta lesión puede causar complicaciones de larga duración.

Para equivocarse por precaución, considere buscar atención médica inmediatamente después de su accidente antes de decidir si tomar una acción legal contra un conductor negligente en un accidente automovilístico. Su abogado puede aconsejarle sobre sus opciones.

Si no está seguro de si puede demandar a alguien después de su accidente automovilístico menor, llame a un abogado de

¿puedo demandar después de un accidente de coche si no me he lastimado?

Abogado de accidente de transito – Puede demandar a alguien que cause un accidente automovilístico que dañe su vehículo u otra propiedad, incluso si no se lesionó. Sin embargo, esta acción no constituiría una demanda por lesiones personales. Más bien, demandaría a la parte culpable por daños a su vehículo y otra propiedad que la compañía de seguros no pagará por reparar o reemplazar.

Al igual que con una demanda por lesiones personales, deberá probar lo siguiente:

El otro conductor tenía el deber de obedecer las leyes de tránsito.

El otro conductor incumplió este deber.

Este incumplimiento del deber causó el accidente.

El accidente le causó daños financieros.

Un abogado de accidentes automovilísticos puede ayudarlo en su esfuerzo por recuperar sus pérdidas presentando una reclamación de terceros contra la póliza de seguro de automóvil de la parte culpable. Su abogado lo hará:

Documente sus pérdidas recolectando recibos, estimaciones de reparaciones, costos de alquiler de automóviles, etc. Alerta a la compañía de seguros del otro conductor sobre la colisión

Trabaje con el ajustador de seguros

La compañía de seguros podría responder con un acuerdo para cubrir el costo de reparar o reemplazar su vehículo motorizado. Sin embargo, es posible que infravaloren su reclamo y le ofrezcan mucho menos de lo que se merece.

En este caso, su abogado comenzará a negociar con el ajustador para tratar de llegar a un acuerdo justo. Si estas negociaciones no terminan bien, su abogado puede aconsejarle sobre sus opciones para presentar una demanda contra el conductor negligente, y pueden representarlo en este esfuerzo en caso de que decida llevarlo a cabo.

¿qué se considera un accidente automovilístico de bajo impacto?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – En el contexto de un accidente automovilístico, «de bajo impacto» se refiere típicamente a una colisión que ocurre a bajas velocidades, produciendo poco o ningún daño a la propiedad. Como término creado por la industria de seguros, los parámetros de bajo impacto han cambiado a lo largo de los años. En un momento, la idea de la industria de un «pequeño» daño a la propiedad significaba que requería reparaciones que costaban 5 50 o menos. Hoy en día, una colisión de bajo impacto puede requerir reparaciones de poco menos de 5 5,000.

Algunas compañías de seguros definen bajo impacto con poca o ninguna lesión personal. Según su lógica, un choque que causa daños a la propiedad mínimos (de bajo impacto) no puede infligir lesiones corporales a un ser humano.

Uno puede cuestionar la validez de esta lógica simplemente considerando el hecho de que los fabricantes de automóviles diseñan y construyen automóviles para soportar la fuerza del impacto de otro automóvil que viaja a bajas velocidades. Lo mismo no es cierto para los humanos.

Según un estudio publicado en el Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, la investigación en esta área apoya la falta de correlación entre las lesiones corporales, la velocidad a la que viaja un automóvil y el daño que sufre un automóvil a raíz de una colisión.

¿Qué es un Acuerdo Justo para un Accidente Automovilístico?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Muchas variables influyen en el cálculo de un acuerdo por un accidente automovilístico. Con suerte, puede contar con su abogado para negociar el mejor resultado para usted, uno que recupere sus pérdidas económicas y sus daños no económicos.

Si quieres seguir y tener una idea general de qué esperar, considera la dinámica en juego:

Gastos médicos Daños a la propiedad Pérdida de ingresos en el futuro Pérdida de ingresos Gastos médicos futuros estimados Multiplicador de daños generales

El multiplicador de los daños generales es un número entre 1,5 y 5 que se utiliza para calcular los daños no económicos, como el dolor y el sufrimiento. Debido a que este tipo de daño es más difícil de cuantificar que los daños especiales (pérdidas económicas, como gastos médicos e ingresos perdidos), el método del multiplicador puede ayudar a asignar un valor a estas pérdidas.

Cuanto más severo, doloroso y duradero sufra de su accidente de transito, mayor será el multiplicador. Multiplique este número por la suma de sus daños especiales para llegar a una cifra aproximada para su liquidación.

Como se puede imaginar, el multiplicador juega un papel importante en el resultado de su liquidación. Su abogado contrarrestará la presión del ajustador de seguros por un multiplicador bajo, presentando el alcance completo de sus lesiones y daños no económicos para obtener el multiplicador más alto posible para su situación dada.

¿siempre obtiene una compensación por un accidente de transito?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – No siempre obtiene un acuerdo por un accidente automovilístico, y esto puede suceder por varias razones.

En primer lugar, debe saber que las compañías de seguros generalmente quieren llegar a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo de conciliación con usted, el ajustador de seguros sabe que lo más probable es que su abogado presente una demanda por lesiones personales y lleve el asunto a juicio. Si gana en el juicio, es muy probable que la compañía de seguros pague lo que la corte le otorgue. Por esta razón, las aseguradoras preferirían llegar a un acuerdo con usted en lugar de arriesgar el resultado de un ensayo.

Dicho esto, el ajustador de seguros debe actuar en el mejor interés de la compañía cuando le ofrece un acuerdo. Su primera opción sería negar su reclamo de plano, tal vez impugnando la culpa del asegurado por el accidente automovilístico. Si no niegan un reclamo, es posible que ofrezcan un acuerdo que no lo compense de manera justa por sus pérdidas.

Algunas personas actúan sobre su miedo de irse sin nada, y aceptan la primera oferta de acuerdo que la compañía de seguros propone. Al hacerlo, eliminan cualquier oportunidad de volver a la aseguradora para obtener más compensación cuando se dan cuenta de que la cantidad no era suficiente para cubrir sus gastos.

¿cuándo debe contratar a un abogado después de un accidente de transito?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Su primera prioridad después de un accidente automovilístico es garantizar su salud y seguridad. Dependiendo de la gravedad aparente de sus lesiones, llame a una ambulancia para que lo lleve al hospital donde puede recibir tratamiento o haga arreglos para ver a un médico de inmediato para que pueda revisarlo a fondo en busca de lesiones. También debe llamar al departamento de policía para que un oficial de policía pueda evaluar el accidente y escribir y presentar un informe que pueda usar en su búsqueda de compensación.

Si usted u otra persona involucrada en la colisión sufrió una lesión personal o daños en el vehículo motorizado, o si alguien murió como resultado del choque, considere llamar a un abogado de accidentes automovilísticos como una prioridad máxima después de dicha colisión.

Cuanto antes traiga a un abogado, más acceso le dará a la evidencia crítica, incluidas fotos de la escena del accidente, testigos con un recuerdo claro de los eventos que condujeron a la colisión, y así sucesivamente. También le da a su abogado más tiempo para construir su reclamo o caso, una consideración importante teniendo en cuenta los estatutos de prescripción que entrarán en juego más adelante.

Las cosas suceden rápidamente después de un accidente automovilístico. Tener un abogado a su lado desde el principio lo ayudará a tomar decisiones acertadas, lo aliviará del estrés de cómo responder a las aseguradoras y manejará el asunto por usted de arriba a abajo, para que pueda concentrarse en recuperarse de sus lesiones.

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – En el caso de muchas emergencias médicas, los síntomas aparecerán de inmediato. Según el Colegio Americano de Médicos de Emergencia, las siguientes señales de advertencia indican la necesidad de ayuda inmediata:

Sangrado incontrolado

Vómitos o tos con sangre

Dolor en el pecho que perdura durante al menos dos minutos

Dificultad para respirar o dificultad para respirar

Dolor intenso o repentino

Debilidad o mareos repentinos

Cambio repentino en la visión

Cambio en el estado mental

Diarrea o vómitos persistentes o intensos

En el caso de que se presente alguno de los signos anteriores, se deben tomar medidas de emergencia, ya sea llamar al 911, realizar RCP o aplicar presión directa a una herida.

Es posible que otros signos y síntomas no parezcan tan graves, pero se deben evaluar. Por ejemplo, las náuseas o el dolor abdominal pueden ser el resultado de apretarse el cinturón de seguridad alrededor del estómago durante la colisión. Como mínimo, esto puede causar moretones, pero en peores escenarios, dicho dolor puede indicar sangrado interno.

Si experimenta un zumbido en los oídos (una afección conocida como tinnitus), puede descartar el síntoma como resultado del fuerte ruido del accidente. Si bien es posible, el tinnitus también puede ser el resultado de una conmoción cerebral.

Otros tipos de lesiones pueden presentar solo síntomas menores, pero empeoran gradualmente en el transcurso de las próximas horas, días o incluso semanas. Sin embargo, otros síntomas no se manifiestan en absoluto después del accidente, pero pueden aparecer días o semanas después.

¿se pueden retrasar las lesiones por accidentes de transito?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Hay varios factores que influyen en el retraso de una lesión en un accidente automovilístico—o en los síntomas de dicha lesión. Uno no puede subestimar el impacto del caos general que sigue a un accidente automovilístico. A la conmoción del evento le sigue una preocupación decidida por superar la situación. Es posible que le preocupe evaluar los daños o revisar a los pasajeros y otros conductores para asegurarse de que no necesiten su ayuda.

Desde una perspectiva fisiológica, su capacidad para sentir los síntomas, incluso el dolor, sufre los efectos de la adrenalina.

¿cuánto dura el dolor después de un accidente de transito?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Después de un accidente automovilístico, es probable que su dolor aumente de intensidad en el transcurso de las siguientes horas, incluso días. Parte del dolor proviene de la hinchazón resultante del trauma de la colisión y puede indicar que ha sufrido un tirón muscular, daño de tejidos blandos o un esguince, entre otras lesiones. A medida que la zona afectada se hincha, experimentará dolor o rigidez, cuyo efecto completo podría tardar horas o días en llegar.

Lo mismo se aplica a los moretones, que resultan del daño capilar. Los moretones crean una sensibilidad dolorosa y es posible que no sientas la magnitud del daño durante días, ya que la sangre de los capilares dañados tarda un tiempo en llegar a la superficie de la piel. Los moretones también pueden ser el resultado de daños en un órgano interno y deben ser revisados por un médico. Si sientes dolor o ves moretones en el área abdominal, asegúrate de que el médico descarta el sangrado interno.

Los dolores de cabeza pueden aparecer con fuerza después de un accidente, o es posible que no los sientas hasta el día siguiente o días después. Este dolor puede ser el resultado de su ansiedad por la colisión, pero también puede indicar una conmoción cerebral, un latigazo cervical o una lesión cerebral traumática.

También es posible que experimentes dolor en la espalda, el hombro y/o el cuello, que puede provenir de daños en tejidos o nervios o lesiones en músculos, tendones o articulaciones. Según Medline Plus, incluso una lesión menor puede dañar la médula espinal. Un médico puede aislar la fuente de su dolor y tratar problemas que requieren atención inmediata antes de que causen más complicaciones.

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Algunos casos de accidentes automovilísticos no van a juicio. Por lo general, se resuelven como reclamos por lesiones personales antes de que siquiera tenga que considerar presentar una demanda. Sin embargo, si la compañía de seguros niega su reclamo o se niega a aceptar un acuerdo justo, su abogado puede presentar una demanda por lesiones personales para que un tribunal pueda decidir su laudo.

Es por eso que su abogado preparará su reclamo como si fuera un caso que va a juicio. Reunirán pruebas y usarán su conocimiento de la ley para mostrarle a la aseguradora que usted tiene un caso que podría ganar en la corte.

Las compañías de seguros no quieren arriesgar el resultado de un ensayo. Evaluarán las pruebas que su abogado ha obtenido y verificarán la presentación general de los hechos. Cuanto más sólido sea su caso, más probabilidades habrá de llegar a un acuerdo.

Hay bufetes de abogados que trabajan para obtener un acuerdo justo para su caso. Si la compañía de seguros insiste en una oferta de liquidación baja, este tipo de firma no dudará en presentar una demanda y litigar en el juicio por el premio que se merece.

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Un reclamo por accidente automovilístico puede tardar entre un par de meses y varios años en resolverse. Aunque generalmente debe contar con al menos dos meses a partir del momento en que presenta su reclamo, la cantidad de tiempo que toma su acuerdo depende de varios factores.

Para empezar, su abogado necesitará tiempo para reunir pruebas convincentes que respalden su reclamo. Si usted vive en un estado que sigue la doctrina de negligencia comparativa o contributiva, entonces su abogado debe dedicar especial atención a probar que el otro conductor causó el accidente.

Tenga en cuenta, también, que parte de la evidencia que su abogado debe recoger para respaldar sus daños depende de la extensión de sus lesiones. Si aún no se ha recuperado completamente de las lesiones causadas por accidente, su abogado no puede representar con precisión las pérdidas que sufrió. Es por eso que su abogado debe esperar a que usted alcance la mejora médica máxima (MMI, por sus siglas en inglés) antes de que puedan calcular con precisión el valor de su caso.

Por supuesto, la compañía de seguros puede ponerse en contacto con usted y darle la impresión de que está lista para ofrecer un acuerdo rápido y fácil. Solo sepa que la cantidad que están ofreciendo está muy por debajo del valor de su caso. Del mismo modo, si la aseguradora anticipa que su reclamo tiene el potencial de un pago grande, el ajustador querrá ralentizar el proceso de liquidación, con la esperanza de que acepte una oferta de liquidación más baja.

Un abogado de accidentes automovilísticos sabrá cómo manejar estas tácticas de estancamiento y responsabilizar a las aseguradoras de mala fe por sus acciones.

¿Cuánto vale el dolor y el sufrimiento en un accidente automovilístico?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – La indemnización por dolor y sufrimiento en un accidente automovilístico entra en la categoría de daños no económicos (o «generales»). El proceso de cálculo de este tipo de daño requiere algo más que sumar recibos, ya que la pérdida representa algo intangible.

Primero, necesitas entender lo que la compensación por dolor y sufrimiento pretende lograr. Este tipo de compensación reconoce no solo el dolor físico, sino también el impacto emocional, como la angustia mental y la ansiedad, que resultan de una lesión. Naturalmente, sufrirás el dolor físico de, por ejemplo, una extremidad rota. Además, es posible que experimente ansiedad y estrés que acompañan a una pérdida de movilidad que interfiere con su capacidad para hacer todas las cosas que hizo en el transcurso de un día normal.

Las compañías de seguros pueden utilizar una variedad de métodos, como el método multiplicador o el método de dietas, para calcular sus pérdidas. La compensación potencial por su dolor y sufrimiento depende de su caso específico.

¿Vale la pena contratar a un abogado de accidentes automovilísticos?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Diferentes variables entran en cualquier cálculo de valor. Lo mismo se aplica a la contratación de un abogado. Para un caso sencillo, un individuo podría encontrar excesivo contratar a un abogado. Sin embargo, otra persona con el mismo caso podría decidir que no tiene el tiempo para lidiar con todas las complejidades de administrar un reclamo, y considera valioso contratar a un abogado para que pueda continuar con su trabajo y otras responsabilidades.

Otra víctima de accidente podría tener la comprensión del caso—y el tiempo para seguirlo—pero simplemente no le importa sumergirse en todo el trabajo de recopilación de pruebas o las interacciones y negociaciones estresantes con la compañía de seguros

Sin embargo, el mayor valor que proviene de contratar a un abogado de accidentes automovilísticos proviene de sus servicios. Pueden reunir las pruebas necesarias y llevar a cabo una investigación del accidente por usted. Además, pueden encargarse de comunicarse con las compañías de seguros. Un abogado puede manejar su caso mientras usted se enfoca en su recuperación y salud.

Otro factor a considerar en cualquier cuestión del «valor» de algo es lo que usted está poniendo en él. En el caso de contratar a un abogado de accidentes automovilísticos, ese valor no es nada porque solo paga cuando o si gana un acuerdo o una adjudicación judicial con algunas firmas. En otras palabras, no tienes nada que perder y todo que ganar.

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Un accidente menor puede significar diferentes cosas para diferentes personas. En su sentido más básico en un accidente automovilístico, una colisión menor puede consistir en una en la que no sufrió lesiones. En este caso, las compañías de seguros entrarían en la imagen, evaluarían las estimaciones de reparación para su vehículo y lo compensarían en consecuencia.

Sin embargo, corres un riesgo en esta situación. Como hemos discutido anteriormente, es posible que no esté al tanto de las lesiones de su accidente automovilístico durante los días posteriores al incidente. Si la aseguradora de la persona culpable lo llama inmediatamente después de la colisión y le ofrece una oferta de liquidación rápida basada en el daño de su vehículo, no tiene forma de saber si más tarde experimentará síntomas de lesión física. Una vez que acepte la oferta de la compañía de seguros, se quedará atascado con todos los gastos médicos y otras pérdidas relacionadas con esta lesión.

Al contratar a un abogado incluso para un accidente menor, puede evitar tomar estas decisiones desafortunadas. Por lo menos, considere llamar a un bufete de abogados para una consulta inicial. La mayoría de las firmas de lesiones personales ofrecen revisiones de casos gratuitas y pueden informarle sobre sus opciones para recuperar sus pérdidas.

¿Cuál es el la liquidación promedio para un accidente de tránsito?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Según la Administración Nacional de Seguridad del Transporte en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), las colisiones de vehículos motorizados cuestan 2 242 mil millones cuando se consideran factores como la pérdida de productividad en el lugar de trabajo, la pérdida de vidas y la disminución de la calidad de vida debido a lesiones causadas por accidentes.

No existe una estimación promedio para un acuerdo porque su accidente, lesiones, trabajo, salarios y vida, en general, difieren de otras víctimas de accidentes, y todas estas variables influyen en un acuerdo.

El valor del acuerdo en el mundo real para su caso depende de dos cosas: sus lesiones y los límites que la compañía de seguros establezca para pagar su reclamo. Los dos factores coinciden, y su abogado tendrá que trabajar en ambos para obtener el acuerdo que se merece.

Recuerde que la compañía de seguros puede usar todos los medios disponibles para descontar sus daños o probar que el titular de la póliza no tuvo la culpa del accidente.

Su abogado tendrá que reunir y presentar evidencia convincente de la gravedad de sus lesiones al obtener facturas médicas para su tratamiento, hospitalización, transporte de emergencia y pronóstico para atención adicional. También tendrán que proporcionar pruebas de su salario perdido, así como documentación para respaldar los daños no económicos.

¿Qué daños puedo cobrar por un accidente automovilístico?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Los daños por un accidente automovilístico reflejan cómo le han afectado las lesiones relacionadas con el accidente. Como tal, existen muchos tipos de daños, y puede exigir una compensación por cualquier tipo de daño que pueda probar como resultado de la colisión.

Medico

Los accidentes automovilísticos pueden generar una amplia gama de lesiones, algunas menores, otras graves. Como hemos discutido, no todas las lesiones aparecen inmediatamente después de una colisión. Esto hace que sea extremadamente importante que se someta a un examen médico inmediatamente después de su accidente. Para cobrar la compensación por los gastos médicos, tendrá que ser capaz de demostrar que las lesiones resultaron del accidente, y los registros médicos ayudarán a establecer este hecho.

Los tipos de gastos médicos que puede cobrar incluyen:

Transporte en ambulancia

Dispositivos de movilidad

Medicamentos con receta

Tratamiento médico y cirugías

Desfiguración

Terapia física / cognitiva

Esta lista representa solo una muestra de los tipos de gastos médicos que puede recuperar.

Salarios Perdidos

Es posible que se encuentre en un hospital después de un accidente automovilístico, días perdidos, semanas o meses de trabajo. También podría sufrir lesiones a largo plazo que le impidan realizar las tareas de su trabajo indefinidamente. Si sus lesiones afectan su capacidad de ganar un ingreso en cualquier grado, puede recuperar estas pérdidas económicas.

Dolor y Sufrimiento

Como hemos discutido, el dolor y el sufrimiento pueden tomar muchas formas, cualquiera de las cuales puede ser compensable después de un accidente automovilístico.

Pérdida del Consorcio

El cónyuge de una persona lesionada puede reclamar este tipo de daño, que se relaciona con la pérdida de la capacidad de la persona lesionada para mostrar afecto.

Un abogado de accidentes automovilísticos en Ben Crump Law, PLLC calculará sus daños y presentará una cuenta completa de sus pérdidas a la compañía de seguros.

Abogado de accidente de transito

Su abogado de accidente de transito se quitará el reto de tratar con la compañía de seguros de sus hombros, lo que le permitirá concentrarse en lo que más importa: su recuperación.

Ya sea por miedo o disgusto, a nadie le gusta la idea de tratar con compañías de seguros. El conocimiento de un ajustador de seguros de su propia industria supera al tuyo, incluso cuando estás en la mejor salud. Su renuencia a lidiar con ellos mientras sufre de sus lesiones físicas y estrés emocional es comprensible.

Incluso para el individuo más audaz, las interacciones con una compañía de seguros pueden volverse agrias rápidamente. Las aseguradoras saben exactamente cómo hablar con usted, qué preguntarle y cómo pedirle que diga algo que luego usarán en su contra. Ten en cuenta, también, que el ajustador no trabaja solo. Justo fuera de su oficina, tienen acceso a equipos de abogados que los asesorarán en todo lo que hagan.

Tener un abogado que represente su mejor interés durante las interacciones con las compañías de seguros puede proporcionarle un gran alivio. En lugar de hablar con la aseguradora después de su accidente, llame a un abogado de accidentes automovilísticos y deje que lo represente desde el principio. Si el ajustador intenta contactarlo directamente, simplemente refiéralo a su abogado.

Su abogado puede establecer una comunicación productiva con la aseguradora, que encajará muy bien en la fase de negociación de su reclamo. En esta etapa, su abogado puede manejar todas las negociaciones con la compañía de seguros y luchar para obtener la compensación que se merece.

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Las compañías de seguros tienen varios métodos para calcular el valor del dolor y el sufrimiento en un reclamo de accidente automovilístico. Algunas aseguradoras usan programas de software que analizan varios factores asociados con su lesión para determinar la compensación adecuada. Otras empresas utilizan el método multiplicador.

Sin embargo, otras compañías de seguros aplicarán el método de dietas para calcular su dolor y sufrimiento. En pocas palabras, la aseguradora toma la cantidad de ingresos que gana en un solo día y multiplica esta cifra por el número de días que soporta el dolor de sus lesiones relacionadas con accidentes. Si gana 3 300 al día y sufre dolor durante tres semanas, su cálculo de dolor y sufrimiento sería de 6 6,300, utilizando el método de dietas.

¿Cuánto Tiempo Se Tarda En Resolver Un Reclamo de Accidente de Transito?

El tiempo que tarda un reclamo de accidente automovilístico en resolverse depende completamente de las circunstancias del caso y de las compañías de seguros involucradas. Las aseguradoras primero deben investigar el accidente y hacer una oferta de acuerdo inicial si creen que la responsabilidad recae en su conductor.

Pueden negar una reclamación por completo, lo que haría que el proceso sea aún más largo. Si esto sucede, puede optar por presentar una demanda por lesiones personales, pero también toma tiempo resolverlas.

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Desde un punto de vista legal, nada le impide representarse a sí mismo en un caso de accidente automovilístico. Solo asegúrate de saber lo que te espera.

Si tiene experiencia en el manejo de asuntos legales y conocimiento de la ley, puede luchar de manera agresiva y efectiva por sus derechos, y solo sufrió lesiones menores por el accidente, podría considerar la posibilidad de resolver su caso por su cuenta.

Un gran problema que enfrenta, sin embargo, implica saber con 100 por ciento de certeza que solo sufrió lesiones menores. Es posible que no reciba mucha pelea de una compañía de seguros para cubrir los gastos de lo que asume que son unos pocos moretones insignificantes. Podrían ofrecerle un acuerdo rápido y sin complicaciones, y estará contento con la facilidad con la que todo el asunto se resolvió por sí solo.

Considere, sin embargo, lo que sucede si más tarde descubre que los moretones aparecieron como un signo de daño grave a un órgano interno. Ahora tendrá que asumir el costo de gastos médicos potencialmente significativos, además del tiempo perdido en el trabajo (ingresos) y una serie de otros daños.

Un abogado conoce todas las trampas posibles en las que puede caer en un caso de accidente automovilístico, y pueden evitar que caiga en ellas y dañe su capacidad para recuperar todos sus daños.

Un abogado de accidentes automovilísticos sabe cómo calcular completamente las pérdidas existentes y futuras, incluidos los daños intangibles y no económicos, para incluir en su carta de demanda a la aseguradora. Un abogado también tiene el conocimiento y los recursos para construir un caso de respaldo de pruebas, bloqueando así los intentos de la compañía de seguros de negar un reclamo cuestionando la culpa del asegurado en el accidente.

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – No subestime la importancia de encontrar al abogado de accidentes automovilísticos adecuado para manejar su caso. Hasta cierto punto, usted decidirá en base a lo que se siente correcto.

Dicho esto, no debe elegir a su abogado solo por su personalidad.

Considere hacer las siguientes preguntas a cualquier abogado que esté considerando contratar:

Tengo un Caso?

Un abogado escuchará su descripción del accidente y le dirá si la ley favorece sus posibilidades de recuperar los daños. También puede preguntar qué tipos de daños puede reclamar en su accidente.

¿Cuánto Tiempo Ha Practicado Su Firma Lesiones Personales en Este Estado?

Un abogado puede presumir de un impresionante número de años ejerciendo en otra parte del país. Las leyes relativas a los accidentes automovilísticos difieren de un estado a otro. Considere la posibilidad de contratar a un abogado que demuestre un largo historial de práctica de lesiones personales en su estado. Si muestran una experiencia sustancial con accidentes automovilísticos, mejor para usted.

¿Cómo se estructuran sus tarifas?

La mayoría de los abogados de accidentes automovilísticos operan sobre la base de honorarios de contingencia, lo que significa que usted paga los honorarios legales solo cuando y si ganan un acuerdo o un laudo judicial en su nombre.

Confirme que este es el caso con el abogado, luego pregunte sobre los gastos, como los honorarios de presentación ante la corte. ¿Se le facturará por adelantado por estos artículos, tendrá que pagar a medida que aparezcan o los gastos se liquidarán al final de su caso? En este último caso, ¿el abogado incluye los gastos como parte de sus honorarios de contingencia?

¿Qué información necesita de mí mi abogado de accidentes automovilísticos?

Abogado de accidente de transito

Su Abogado de accidente de transito necesitará varias piezas de información y documentación para evaluar y construir su caso.

Información del seguro

Tendrá que darle a su abogado una copia de su póliza de seguro de auto. Si no tiene una copia de su póliza, su abogado puede obtenerla de su aseguradora. Su abogado también necesitará saber que su póliza de seguro permanece activa, por lo que debe proporcionar declaraciones recientes u otra evidencia de que ha pagado sus primas.

Información del Lugar del Accidente

En la escena del accidente, es posible que haya intercambiado nombres e información de contacto con otras personas involucradas en la colisión. Traiga esta información, junto con cualquier foto o video que haya tomado en la escena.

Copia del informe de accidente de la policía

Cuando la policía se presenta en la escena de un accidente, escriben un informe de accidente que incluye información vital, como el lugar donde se encontraban los vehículos. El oficial también documentará sus creencias sobre quién o qué causó la colisión. Si no tiene una copia de este informe, su abogado podrá obtener una copia del departamento de policía. Si se le emitió una citación de tráfico, entregue una copia a su abogado también.

Declaraciones a la compañía de seguros

Usted no está obligado a dar una declaración a la aseguradora, pero si la dio, tiene derecho a recibir una copia de esa declaración.

Registros Médicos

Los registros médicos relacionados con cualquier atención médica que haya recibido le darán a su abogado una perspectiva de sus daños. Incluya también cualquier registro de atención psicológica. Si no tiene estos registros, dele a su abogado la información de contacto de cualquier proveedor médico que haya visto relacionado con lesiones por accidente.

Declaraciones de Salarios

Su abogado necesitará una prueba de ingresos, tanto antes como después del accidente, si necesita recuperar el salario perdido.

¿Qué sucede si la parte culpable no tiene seguro de automóvil?

Si vive en un estado de negligencia, la protección contra lesiones personales (PIP) de su seguro de automóvil lo cubrirá Si vive en un estado de culpa (donde la compañía de seguros de la parte culpable paga sus daños) y la parte culpable no tiene seguro de automóvil, tiene dos opciones para recuperar al menos algunas de sus pérdidas.

Primero, puede presentar un reclamo contra su propia Cobertura de Automovilista Sin Seguro o con Seguro Insuficiente (UIM, por sus siglas en inglés) si tiene esta cobertura. Algunos estados requieren cobertura UIM, y otros estados requieren que las compañías de seguros la ofrezcan. Su compañía de seguros puede restringir la cantidad de tiempo que tiene para hacer una reclamación de automovilista sin seguro, por lo que debe moverse rápidamente después de enterarse de que el conductor culpable no tiene seguro.

También puede presentar una demanda contra la parte culpable para recuperar los daños directamente de ella. Tenga en cuenta que el tipo de persona que no tiene seguro de automóvil a menudo no tiene mucho dinero o activos. Esto significa que, incluso si un tribunal le otorga los daños que busca, es posible que tenga dificultades para cobrar esta compensación al otro conductor.

Si no sabe qué hacer después de su accidente automovilístico, llame a a un abogado.

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – En un caso de accidente automovilístico, puede demandar a cualquier persona cuya negligencia causó la colisión que le causó una lesión.

Un conductor negligente

La negligencia de otro conductor puede causar un accidente de muchas maneras. Considere estos comportamientos negligentes, por ejemplo:

Conducir distraído

Conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia

Conducir fatigado

Exceso de velocidad

Conducir de forma agresiva

No ceder el derecho de paso

Empleador del conductor

Si la negligencia de un conductor causó un accidente mientras estaba en el trabajo (como un conductor de camión de reparto, por ejemplo), puede ser responsable de daños bajo el principio de responsabilidad subsidiaria.

Fabricante del vehículo o de la pieza

A veces, una pieza defectuosa o defectuosa del automóvil hace que otro conductor pierda el control de su vehículo, causando un accidente. En este caso, puede demandar al fabricante del automóvil o de piezas.

Entidad responsable de las carreteras o de un peligro vial

El mantenimiento inadecuado de una carretera puede ser responsabilidad de un municipio. Si los escombros de la construcción provocan un accidente, el contratista podría ser demandado.

Propietario

Si el propietario de una propiedad no mantiene su propiedad o ignora un peligro (como un árbol que obstruye la vista de una señal de stop) que causa un accidente, es posible que pueda demandar al propietario por daños y perjuicios.

¿Qué debo hacer en los días posteriores a un accidente automovilístico?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Los días que siguen a un accidente le brindan importantes oportunidades para documentar lesiones por accidente y otras pérdidas.

Lo más importante, para su salud y para el beneficio de su caso, consulte a un médico. Un médico podrá verificar si hay lesiones que comúnmente resultan de un accidente automovilístico. Pueden tratar sus lesiones para brindarle mayor comodidad física y evitar complicaciones adicionales. Tu tiempo importa. Cuanto más espere para ver a un médico, más difícil será probar que sus lesiones fueron el resultado del accidente automovilístico.

Mientras descansa en casa, considere organizar la información que pueda ayudar en su caso. Guarde los registros médicos y las facturas en una carpeta designada para su caso. Si tiene el nombre de un tasador de seguros que se encargará de su reclamo, incluya esto en su archivo, junto con su número de reclamo. También puede archivar cualquier información de contacto que recopile de testigos u otras partes del accidente.

Este también es un buen momento para comunicarse con un abogado. De nuevo, cuanto antes hagas esto, mejor. Una vez que tenga un abogado en fila, no tiene que preocuparse por recibir llamadas de la compañía de seguros. Puede referirlos a su abogado.

Usted o su abogado deben reportar el accidente automovilístico a su propia compañía de seguros.

¿Qué debo hacer en la escena de un accidente de coche?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Al manejar elementos clave en la escena de un accidente automovilístico, puede mantener la seguridad, proteger sus derechos y ayudar a que su reclamo o caso futuro se desarrolle sin problemas.

Quédese en la escena del accidente

Abandonar la escena de un accidente podría interpretarse como un atropello y fuga. Si otro conductor o pasajero sufre una lesión o muere, esto podría ponerlo en serios problemas legales.

Maneja tu vehículo

Muévelo fuera de la carretera, o hacia un lado, pero lo más cerca posible de la escena. Pon tus peligros.

Intercambio de información

Si es posible, intercambie nombres, datos de contacto, número de licencia de conducir, marca y modelo del vehículo e información del seguro con otros conductores y pasajeros.

Llama a la policía

La mayoría de los estados requieren que informe un accidente automovilístico a la policía. Llama al 911. Cuando llegue la policía, explíqueles lo que pasó. Solo ofrezca información de la que esté seguro. Si el oficial hace una pregunta, y usted no sabe la respuesta, dígalo.

Toma Fotos

Si es posible, use su teléfono para tomar fotos de la escena del accidente, los daños en el vehículo y cualquier lesión.

Hable con los testigos

Trate de obtener un relato de lo que pasó de testigos oculares. Asegúrese de recopilar su información de contacto.

Sea Tranquilo, Educado y Reservado

Para muchas personas, es natural comportarse con demasiada simpatía después de un accidente automovilístico. Si bien la cortesía puede ayudar a mantener a todos tranquilos, evite disculparse o decir nada sobre su papel en la causa del accidente.

¿Quién tiene la culpa de una colisión trasera? abogados expertos en accidentes de autos y un accidente de auto

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Debido a que los conductores tienen el deber de mantener una distancia segura del automóvil que tienen delante, en la mayoría de los accidentes traseros, el conductor trasero asume al menos parte de la negligencia en la mayoría de las colisiones traseras. En los casos en que un conductor debe frenar o detenerse repentinamente, tal vez debido al tráfico o para evitar escombros en la carretera, el conductor que sigue debe tener suficiente distancia para detenerse sin chocar con el automóvil principal.

Sin embargo, en algunos escenarios, el automóvil líder en una colisión trasera también demuestra negligencia. Por ejemplo, un conductor puede no mantener las luces de freno, por lo que cuando pisa los frenos, el conductor trasero no se da cuenta hasta que es demasiado tarde para evitar un accidente. En otros casos, un conductor puede dar marcha atrás repentinamente o decidir dar una vuelta en el último segundo.

Si el conductor principal experimenta algún tipo de problema con el automóvil, como un neumático pinchado, y no se detiene a un lado de la carretera ni enciende las luces de emergencia, esto también constituye un comportamiento negligente que juega un papel causal en una colisión trasera que se produce a continuación.

Dependiendo de las leyes de su estado para negligencia comparativa y negligencia contributiva, si desempeñó un papel parcial en su colisión trasera, puede afectar su capacidad para recuperar la compensación.

¿Qué porcentaje toman los abogados de accidentes de transito?

Abogado de accidente de transito

El abogado de accidente de transito que usan el modelo de honorarios de contingencia para el pago pueden tomar entre el 33% y el 40% de su acuerdo si gana su caso, señala la American Bar Association. La asociación también explica que esta tarifa es un porcentaje fijo que el abogado ha acordado aceptar.

Este porcentaje es una guía. La evolución de su caso y el resultado de su caso podrían afectar el porcentaje final. Puede aclarar con su abogado la cantidad que pagará y hacer cualquier pregunta que tenga.

El modelo de honorarios de contingencia le permite a un abogado comenzar a trabajar en su caso, por lo que no se cobran honorarios por adelantado. También les da a los clientes su tiempo de regreso para que puedan concentrarse en recuperarse de sus accidentes de tráfico en lugar de tratar de pagar los honorarios del abogado con anticipación.

Incluso si trabaja con un bufete de abogados que utiliza un modelo de honorarios de contingencia, podría pagar algunos honorarios, por lo que confirmar esto por adelantado puede ayudarlo a prepararse para ellos. Estos pueden incluir el pago de los costos y honorarios de la corte asociados con cualquier experto que pueda estar involucrado en el establecimiento de su caso, como investigadores, testigos expertos y otros.

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Los abogados que se ocupan de accidentes automovilísticos generalmente se enfocan en el manejo de casos de lesiones personales. Dependiendo de su accidente, es probable que pueda encontrar un abogado que pueda ofrecerle asesoramiento legal en su situación específica.

Estos abogados pueden tomar casos en accidentes de tráfico que involucran un tipo específico de vehículo, como un camión comercial, un camión de basura o un vehículo policial.

También pueden asumir casos de accidentes que involucran ciertos comportamientos de conducción, como conducir de forma agresiva o conducir bajo la influencia (DUI), o accidentes que involucran a conductores de cierta población, como un conductor adolescente o un conductor de edad avanzada.

También pueden defender a los clientes que tienen un accidente que afecta a una parte específica de un vehículo, como una colisión trasera o un accidente de impacto lateral (T-bone).

Si bien no se requiere contratar a un abogado para emprender acciones legales en un caso de accidente automovilístico, muchas personas lo hacen porque les resulta más fácil manejar su caso bajo la orientación de un profesional legal. Tener un abogado trabajando en su nombre también les permite más tiempo para concentrarse en la curación después de su accidente.

Los abogados que se ocupan de accidentes automovilísticos ayudan a sus clientes a demostrar quién es responsable del accidente y los ayudan a construir un caso que respalde sus reclamos y solicitudes de compensación. Si el cliente recibe una recuperación financiera, podría ayudarlo a pagar sus facturas médicas y otros gastos relacionados con el accidente.

¿Qué puedo hacer para proteger mis derechos después de un accidente automovilístico?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Tiene varias opciones que puede tomar para proteger sus derechos después de un accidente automovilístico, como buscar tratamiento médico rápido, presentar una denuncia policial para que su accidente quede registrado y contratar a un abogado si decide buscar representación legal.

Puede ser un desafío saber qué hacer después de haber tenido un accidente automovilístico. Lo primero que debe hacer es recibir tratamiento médico rápido para averiguar si ha sufrido alguna lesión. Puede hablar con la policía sobre lo que sucedió y puede intercambiar información de seguro con otras personas involucradas en el accidente.

También puede documentar la escena del accidente con fotos y videos y recopilar la información de contacto de los testigos. También es posible que desee tomar notas sobre lo que sucedió a medida que lo recuerda. Esto podría usarse más tarde cuando se reúna con un abogado.

Si decide buscar una acción legal para responsabilizar a la persona que causó el accidente, puede contratar a un abogado que le aconseje sobre lo que puede hacer para proteger sus derechos legales durante todo el proceso de litigio.

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Cuánto costará contratar a un abogado de accidentes automovilísticos dependerá del abogado que elija contratar y del método de pago que use. Muchos bufetes de abogados de lesiones personales que manejan accidentes automovilísticos eligen facturar a los clientes por servicios prestados utilizando un modelo de contingencia. Estas firmas comienzan a trabajar en el caso del cliente sin cobrar una tarifa de retención por adelantado o facturar al cliente por horas. En su lugar, toman un porcentaje del premio financiero que gana su cliente si el caso de su cliente es exitoso.

Es importante que los clientes tengan claro qué porcentaje pueden esperar que se les cobre si ganan su caso. Haga cualquier pregunta que tenga, incluyendo cómo cualquier cambio en su caso, o el resultado de su caso, afectará el porcentaje final. Algunos casos se resuelven fuera de la corte, lo que podría cambiar los honorarios que su abogado le cobrará.

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Determinar cuánto vale su accidente trasero implica factores únicos para su caso, por lo que no hay una cifra fija para recibir en este tipo de casos. Variables como los daños que busca, así como el estado donde tuvo lugar su accidente automovilístico, pueden afectar el resultado de la compensación financiera que recibe si gana su caso.

Muchas cosas pueden suceder en poco tiempo después de que ocurra un accidente automovilístico, pero una vez que tenga algo de tiempo, puede pensar en sus lesiones, daños y pérdidas y pensar en cómo le parecería una compensación justa.

También puede contratar a un abogado que pueda revisar los documentos relacionados con el accidente, como un informe policial, facturas de atención médica y terapias pasadas y presentes, o facturas de reparación de automóviles, y otros para ayudarlo a calcular y determinar cuánto podría valer su accidente automovilístico trasero. Puede usar la cifra que se le ocurrió en la demanda que presentó ante el tribunal o una carta de demanda enviada a la parte responsable o a su representante legal.

Trabajar con un profesional legal podría ayudarlo a comprender las otras pérdidas que podría reclamar como parte de su caso. Ese entendimiento puede guiarlo si recibe una oferta de acuerdo de la compañía de seguros de la parte contraria que no alcanza lo que necesita para pagar sus gastos. En ese caso, su abogado puede negociar con la aseguradora para obtener un acuerdo que se ajuste más a sus necesidades.

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – La cantidad que los abogados pueden cobrar por reclamos de accidentes automovilísticos se basa en el modelo de negocio que utilizan para cobrar. Si contrata a un abogado o una firma que cobra honorarios de contingencia, puede esperar que le soliciten una tarifa que oscila entre el 33% y el 40% del acuerdo que reciba si gana su caso.

Sin embargo, estos porcentajes solo sirven como guía. Un porcentaje puede cambiar en función del resultado de su caso, para que pueda discutir esto con su abogado antes de acordar cómo funcionará su acuerdo de pago. También puede hablar con su abogado sobre los tipos de honorarios que tendrá que pagar en su caso específico y cuál es su responsabilidad financiera por pagarlos.

Asegúrese de tener claro cómo un abogado le facturará los servicios que brinda antes de contratarlo para que no haya sorpresas más adelante.

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Si ha estado en un accidente automovilístico y desea presentar una demanda, solo tiene el tiempo que el estatuto de limitaciones de lesiones personales en su estado lo permita. Estas leyes varían de un estado a otro, por lo que se le recomienda que revise los estatutos de su estado para ver cuánto tiempo tiene para emprender una acción legal.

Si su accidente ocurrió en un estado en el que no vive, verifique el estatuto de limitaciones de ese estado. Muchos estados generalmente permiten dos años o más para demandas por lesiones personales, pero algunos estados, como Kentucky, Luisiana y Tennessee, solo permiten uno.

Si bien un año o más es un tiempo considerable para iniciar una acción legal en un caso de accidente automovilístico, se recomienda que inicie su acción legal lo antes posible. Si contrata a un abogado, necesitará tiempo para construir su caso para establecer la responsabilidad en el accidente y determinar qué daños debe buscar al solicitar una compensación. También necesitan tiempo para asegurarse de que su caso esté listo antes de la fecha límite.

Todas las partes interesadas en presentar una queja deben hacerlo con un tribunal en su área antes de que expire el estatuto de limitaciones de lesiones personales. Si no cumple con este plazo, corre el riesgo de perder su oportunidad de buscar una compensación en su caso, y la parte responsable no será responsable de pagar los daños del accidente.

¿Puede demandar por una colisión trasera?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Puede demandar por una colisión trasera si puede probar que la negligencia de otra persona causó su accidente. Comprender el papel que tuvo la otra parte en causar el accidente puede ayudarlo a construir un caso sólido para recuperar sus daños.

Su evidencia debe establecer claramente cómo la parte contraria es responsable de sus lesiones y pérdidas. Puede hacer esto por su cuenta o contratar a un abogado de accidentes automovilísticos para reunir pruebas que lo ayuden a establecer sus reclamos de compensación y calcular los daños para saber qué cantidad buscar.

Tales pruebas pueden incluir:

Informes de accidentes de tráfico

Registros médicos

Declaraciones de otras personas involucradas en el accidente

Declaraciones de testigos oculares

Fotografías, grabaciones de vídeo

Si elige contratar a un abogado, puede ver la escena del accidente para ayudar a determinar la responsabilidad y construir su caso. Su abogado también puede ayudarlo a negociar con las partes responsables o presentar una demanda por lesiones personales en su nombre si es necesario.

También tendrá que establecer los daños que sufrió debido a la colisión trasera y las razones por las que está buscando una compensación. Un abogado podría entablar negociaciones con la compañía de seguros de la parte responsable para un acuerdo justo en su nombre. También podrían presentar una demanda por lesiones personales para usted si las negociaciones no conducen a un acuerdo de conciliación.

¿Cómo puedo encontrar un buen abogado de accidentes automovilísticos?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Puede encontrar un buen abogado de accidentes automovilísticos tomándose un tiempo para averiguar lo que está buscando en su abogado y lo que espera ganar al trabajar con ellos en su caso. Preguntar a amigos y familiares es una forma de obtener recomendaciones para abogados que manejan accidentes automovilísticos.

Puede hacer una búsqueda en línea de bufetes de abogados que han manejado casos similares al suyo. También puede buscar abogados cuyos antecedentes legales, calificaciones y resultados coincidan con lo que está buscando. Una vez que encuentre varias opciones que parezcan adecuadas, puede programar reuniones para que pueda interactuar con ellos o con los bufetes de abogados que representan para confirmar con cuál se siente cómodo.

Muchas firmas ofrecen a los clientes potenciales una consulta gratuita, que brinda la oportunidad de familiarizarse con ellos y cómo podrían ayudar a su caso. Durante ese tiempo, puede recibir asesoramiento legal y hacer preguntas que pueden ayudarlo a decidir si contratar a un abogado de accidentes automovilísticos es la decisión correcta para usted.

¿Qué hace un Abogado de accidentes automovilísticos?

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Un abogado de accidentes automovilísticos hace varias cosas para ayudar a los clientes que buscan una compensación en su caso de lesiones personales. Las víctimas de accidentes no necesitan contratar a un abogado para que las represente, pero tener uno a bordo puede ayudarles a manejar su caso, asegurando que las tareas importantes se realicen correctamente mientras persiguen una acción legal.

Los abogados de accidentes automovilísticos pueden hacer cualquiera de las siguientes cosas:

Recopilar información sobre el accidente.

Establecer quién es responsable del accidente.

Ayude a los clientes a construir un caso para respaldar sus reclamaciones.

Maneja todas las comunicaciones sobre el caso.

Trabajar con compañías de seguros en negociaciones.

Buscar una compensación justa por los daños de las víctimas de accidentes.

Representar a los clientes en la corte civil si es necesario.

Mantenga a los clientes al tanto de todos los desarrollos en el caso.

Los abogados que manejan accidentes automovilísticos también explican todas las leyes aplicables a sus clientes para que puedan entender lo que está sucediendo en todo momento.

También puede ser difícil manejar un caso de accidente automovilístico por su cuenta cuando intenta recuperarse de lesiones. Mientras usted está enfocado en recuperarse de su accidente, un abogado puede buscar los premios financieros que le correspondan y asegurarse de que su caso se presente dentro del estatuto de limitaciones de su estado.

Abogado de accidente de transito

Abogado de accidente de transito – Estás lidiando con tiempos difíciles. Puede parecer que hoy en día su accidente automovilístico se ha apoderado de su vida, pero puede ganar la ventaja en esta situación y volver a encarrilar su vida.

Si la negligencia de otra parte causó un accidente automovilístico que resultó en sus lesiones sufridas, usted merece recibir una compensación para cubrir sus gastos médicos, salarios perdidos, dolor y sufrimiento y otros daños. Los abogados de accidentes automovilísticos están listos para ayudarlo en este esfuerzo. No rehúyen un desafío, y luchan para recuperar sus pérdidas.

Más que nada, quieren que pueda descansar y recuperarse de sus lesiones. Puede dejarles todo el trabajo pesado de su caso. Todo lo que necesita hacer es llamar para una revisión gratuita del caso, y se encargaran de las cosas a partir de ahí.

Recuerde que trabajan sobre la base de honorarios de contingencia, por lo que en muchos casos les paga solo cuando y si recuperan una compensación de un acuerdo de seguro o una adjudicación judicial.

En otro artículo tocaremos el tema de abogado de accidente de trabajo.

