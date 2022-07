6 RAZONES para ESTUDIAR en SUIZA> Oportunidad y BECAS!

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Razones para estudiar en Suiza: El alto nivel de vida, la seguridad, los excelentes salarios, la seguridad social, la naturaleza impresionante y la conciencia ambiental hacen que «Suiza» suene como el paraíso.

Si crees que este país está fuera de tu alcance, este artículo es para ti. Aquí, le diremos cuánto cuesta estudiar en Suiza, por qué debería hacer una carrera aquí y qué es realmente la vida en el «mundo Milka».

6 Razones para estudiar en Suiza

Educación Asequible Y De Calidad

Razones para estudiar en Suiza: Suena increíble, pero es cierto. Estudiar en Suiza solo es caro si eliges una escuela o universidad privada. Por ejemplo, un año de estudios en un programa de licenciatura de habla inglesa en la Escuela Suiza de Hostelería le costaría 34.730 francos suizos (32.427 euros), y un año en la Universidad Internacional de Ginebra (IUG) en una licenciatura o una maestría es 34.500 CHF (32.280 €) y 36.400 CHF (33.980 €) respectivamente.

Razones para estudiar en Suiza: Hay 12 universidades públicas en Suiza. Entre ellos se encuentran diez universidades cantonales y dos institutos de tecnología. Siete de ellos se encuentran entre las 200 mejores instituciones educativas del mundo .

Tanto los estudiantes locales como los internacionales pueden permitirse estudiar en universidades públicas. Son financiados por el gobierno federal, por lo que los costos del estudio están cubiertos por el estado en su mayor parte.

Los precios son más que » amigables «. Por ejemplo, un semestre en la Universidad de Génova cuesta CHF 500 (€ 470) o CHF 800 (€ 747) en la Universidad de Lausana . Un año de estudios en ETH Zurich cuesta 1.298 francos suizos (1.211 euros).

Oportunidades de Becas

Razones para estudiar en Suiza: En Suiza, se puede obtener una beca del estado, un cantón, una universidad, un fondo o un fondo de beneficencia. También hay becas disponibles para estudiantes internacionales como parte de acuerdos bilaterales entre gobiernos o instituciones privadas suizas.

Aquí están las becas más populares en Suiza:

Lugar Perfecto Para Comenzar una Carrera

Razones para estudiar en Suiza: Suiza es un gran destino para aquellos que persiguen una carrera internacional. El país cuenta con estabilidad económica, y la tasa de desempleo del 4,3% (a marzo de 2020) es una de las más bajas del mundo.

En 2011, entró en vigor una enmienda a la Ley Federal de Extranjeros que permite a los estudiantes internacionales permanecer en el país y seguir buscando trabajo durante seis meses después de graduarse.

Razones para estudiar en Suiza: Según la Oficina Federal de Estadística de Suiza, el número de extranjeros en el mercado laboral suizo aumentó en 1,7 millones entre finales de 2014 y finales de 2019. El número de empleados internacionales fue superior al 9%, lo que representa cinco veces la tasa de crecimiento de los trabajadores con ciudadanía suiza. En general, el estudio mostró que el 20 por ciento de los 8,5 millones de habitantes de Suiza eran extranjeros.

Este pequeño país cuenta con un gran número de empleados altamente cualificados en diversos campos, como la micro y la biotecnología, por ejemplo. La industria también está muy avanzada aquí. La mitad de todos los ingresos de exportación provienen de la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica y la industria química. Además, Suiza es uno de los principales centros financieros del mundo.

Los especialistas calificados pueden encontrar trabajos en ingeniería y tecnología, productos farmacéuticos, consultoría, banca, seguros y TI. Los analistas financieros, empresariales y de sistemas son muy demandados ahora.

Suiza es el hogar de la sede de quince grandes empresas Fortune 500. Entre ellos se encuentran Nestlé, Adecco Group, Zurich Insurance Group y Glencore International. Esta es la mayor densidad de oficinas centrales de Fortune 500 en el mundo. Alrededor del 25-30% de los puestos de trabajo en el país son proporcionados por las empresas en esta lista.

Orientación Internacional

Razones para estudiar en Suiza: Casi nadie se sentirá como un extranjero en Suiza. Como centro global de finanzas, tecnología e innovación, el país atrae a personas de todo el mundo. En cada ciudad importante, escuchas diferentes idiomas y observas diferentes culturas. No es de extrañar que los estudiantes internacionales se sientan completamente cómodos aquí.

Razones para estudiar en Suiza: Hay cuatro idiomas oficiales: Alemán, Francés, Italiano y romanche. Este último es hablado por menos de 40.000 personas. En realidad, cada uno de los 26 cantones habla su propio dialecto. En empresas internacionales, universidades y ciudades importantes como Zurich, Ginebra y Berna, el inglés se utiliza para la comunicación.

Los programas universitarios se imparten generalmente en francés y alemán. Sin embargo, la mayoría de las universidades ofrecen una amplia variedad de programas en inglés. Las universidades suizas exhiben una diversidad cultural excepcional. En la Universidad de Ginebra, por ejemplo, los extranjeros hacen alrededor del 40% de los 16.000 estudiantes.

Altos Niveles de Vida y Seguridad

Razones para estudiar en Suiza: Aunque Suiza es uno de los países más caros del mundo, también es uno de los más ricos. Los salarios y el poder adquisitivo son altos aquí. El salario medio bruto mensual en el sector público es de CHF 6.502 (€ 6.029). En el sector privado, es de 7.873 CHF (7.297 €).

Razones para estudiar en Suiza: La gente aquí tiene que pagar el impuesto federal y cantonal. La cantidad de este último depende del cantón. Por ejemplo, con un salario medio, usted recibirá CHF 4,878 – 6,502 (€ 4,540 – 6,052) después de impuestos en el cantón de Basilea-Ciudad.

Suiza es el país más limpio del mundo después de Dinamarca y Luxemburgo. Tiene una tasa de criminalidad muy baja y una gran red de transporte público. Por segundo año consecutivo, el sistema de salud del país ocupa el primer lugar en el Índice Mundial de Innovación Sanitaria.

La labor del Gobierno suizo se basa en la apertura y la transparencia. Cualquier ciudadano puede impugnar cualquier nueva ley recolectando 50,000 firmas dentro de los 10 días desde que se adoptó. Entonces, se puede organizar una votación nacional. Eventualmente, la nueva ley será aprobada o rechazada por mayoría simple.

Impresionante Naturaleza y Buen Ambiente

Razones para estudiar en Suiza: Prados alpinos, montañas y lagos son los puntos de referencia de Suiza. A los lugareños les encanta pasar tiempo al aire libre. El senderismo, el ciclismo y el piragüismo en verano y el esquí y el snowboard en invierno son muy populares aquí. El lago de Ginebra, las Cataratas del Rin (la cascada más poderosa de Europa), la montaña Matterhorn con una altura de 4.478 metros, o glaciares prehistóricos — no importa dónde se aloje en Suiza, puede visitar cualquiera de estos lugares en un fin de semana.

Razones para estudiar en Suiza: Los suizos se preocupan por el medio ambiente. Es el primer país del mundo que presentó un plan climático a la ONU destinado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 por ciento para 2030. The country is committed to achieving net-zero emissions by 2050.

El país recauda regularmente el impuesto sobre el carbono y financia proyectos de energía renovable y otras iniciativas ambientales. El trabajo proactivo del Gobierno en este campo galvaniza la educación y el espíritu empresarial» verdes». Por ejemplo, la empresa Suiza Climeworks desarrolla y construye máquinas que chupan el carbono del aire.