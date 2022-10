11 PLATAFORMAS para Crear CURSOS Online GRATIS ◀︎lll

Pero Simplero no es solo una aplicación de creación de cursos, es más como un CRM, automatización de marketing y herramienta de cursos en línea en un solo paquete. Eso se refleja en las sólidas funciones de automatización y administración de listas incluidas en la aplicación. Puede crear, publicar y comercializar cursos ; realizar un seguimiento de las ventas y las finanzas; y mantener su lista de clientes, todo en una sola aplicación.

Si está buscando un creador de cursos en línea personalizable y capaz, no se puede equivocar con Simplero. Crear y delinear el plan de estudios de su curso es súper rápido: haga clic en el botón Crear un nuevo curso y, unas pocas pantallas más tarde, estará listo para desarrollar su plan de estudios y agregar su contenido de aprendizaje.

Con Pathwright , puede lanzar un curso en línea que está diseñado para ser 100% procesable para los estudiantes. El creador de cursos de la aplicación es uno de los más fluidos e intuitivos del software que probamos; ese enfoque orientado a la acción del plan de estudios del curso no es una excepción.

Si bien los instructores pueden crear cursos, no pueden publicar un curso nuevo ni cambiar la configuración general. Como administrador de su escuela, ofrezca tantos cursos como desee, con varias opciones de precios. Por una tarifa adicional, incluso puede obtener una aplicación de marca para su escuela.

He aquí un ejemplo: La canalización de regalos consta de tres puntos de contacto. La primera es una página de destino en la que recopila correos electrónicos a cambio de un archivo descargable gratuito, como un libro electrónico o una hoja de trucos.

Puedes hacer más con Teachable cuando lo conectas a tus aplicaciones favoritas a través de los flujos de trabajo automatizados de Zapier. Agregue automáticamente a sus estudiantes a su campaña de marketing, realice un seguimiento de ellos en una hoja de Google y más. Aquí hay algunos flujos de trabajo prefabricados para comenzar, pero puede conectar Teachable con casi cualquier aplicación que use para su negocio.

También hay flexibilidad a la hora de fijar el precio de su curso. Puede ofrecer cursos por su cuenta o en paquetes, y elegir entre una tarifa única, un plan de pago o una suscripción. Cuando esté listo para el lanzamiento, cree códigos de cupón para ver un rápido aumento en las ventas del curso. Para crear un equipo de ventas para su curso, use la opción de marketing de afiliados incorporada en la plataforma: simplemente agregue afiliados y obtendrán un porcentaje de las ventas del curso. No se requiere integración de terceros.

Teachable ayuda a los creadores de cursos inteligentes a crecer y nutrir una audiencia en línea. Para empezar, la plataforma ofrece varias opciones para personalizar la apariencia de su curso. Cree un sitio web que refleje su marca, cree páginas de ventas para lanzar su curso y, si conoce algún código, use el editor de Power para jugar con él. De lo contrario, edite las plantillas disponibles. El creador de cursos de Teachable acepta archivos de Dropbox, Google Drive y OneDrive, entre otros formatos de contenido.

Precio; Gratis para vender un curso premium. Esta plataforma cobra un 3% de participación en los ingresos por las ventas de cursos realizadas con cupones de instructor y un 63% de participación en los ingresos por todas las demás ventas de cursos. (Nota: La participación en los ingresos no incluye las tarifas de procesamiento cobradas por PayPal o Payoneer, ni las tarifas de la plataforma móvil para las ventas de cursos móviles .)

Porque la plataforma ofrece mucho soporte para crear y comercializar un curso. Por ejemplo, si no está seguro de si sus lecciones en video están a la altura, puede enviar una muestra para su revisión y obtener comentarios sobre el video y el audio, junto con sugerencias para el equipo. Y para tutoriales sobre la planificación de un curso, la filmación de su primer video y temas relacionados, ofrece el Centro de enseñanza con consejos y trucos.

Soporte para evaluaciones: cuestionarios, exámenes, certificaciones, etc.

Ya sea que sean o no asequibles de manera realista para pequeñas y medianas empresas

Como era de esperar, no existe una solución única para crear un curso rentable. Su plataforma de creación de cursos ideal es única para sus necesidades y objetivos. ¿Los cursos en línea son el pan de cada día? Entonces necesitas una plataforma que te ayude a llegar al máximo número de estudiantes . ¿Te entusiasma enseñar y relacionarte con los estudiantes? Entonces, un creador de cursos con herramientas interactivas funcionaría bien. ¿Estás creando un curso para atraer a tu audiencia existente? Entonces querrá una herramienta con funciones de marketing sólidas.

En un mercado, su curso es parte de un catálogo y tiene la opción de personalizar la página de destino de su curso, pero no mucho más, aparte del contenido del curso. La mayoría de los mercados le permiten publicar un curso de forma gratuita, pero tomar una parte de las ventas del curso. La principal ventaja: los mercados de cursos le brindan una base de estudiantes existente, por lo que si aún no tiene mucha presencia en línea, es posible que desee incursionar en ellos primero.

Para este artículo, solo consideramos las plataformas para crear y vender un curso en línea, lo que significa que no consideramos los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS).

