10 BECAS para ESTUDIAR LITERATURA en MÉXICO ◀︎lll

La literatura es esa gran olvidada en nuestros tiempos. Hace menos de 50 años, los literatos eran considerados unas de las personas mas sabias y respetadas de la sociedad, pero a día de hoy, la literatura ya no tiene el peso que tenia años atrás. A pesar de esto, sigue habiendo personas que han nacido para escribir y es por ello que todavía hay organizaciones que otorgan becas para fomentar e incentivar a este tipo de personas. En este artículo vamos a hablar de algunas de las becas más importantes para estudiar literatura en México y porque son una gran opción para los amantes de la escritura.

Algunas de las becas más importantes para escritores

Ser escritor no es sencillo y menos en los tiempos que corren. A continuación, te muestro las mejores becas, premios y concursos para escritores en México.

Becas Fullbright COMEXUS : Las becas Fullbright son una de las becas más famosas del mundo entero, ya que su dotación económica es importante y porque permiten inscribirse a cualquier ciudadano del mundo. Las opciones de carreras universitarias que permiten son muchas y entre ellas podemos encontrar literatura y diferentes filologías. Se trata de una beca muy exigente, puesto que son muchos los estudiantes que la quieren.

Premio Voces Nuevas : Este premio va dedicado a mujeres que escriban poesía. Es fundamental que la persona que quiere participar en este concurso sea novata, es decir, que no haya publicado ningún libro de poesía hasta el momento. Es por esto que este premio trata de abrir las puertas a nuevas poetisas, ya que el mundo de la escritura no es fácil y mucho menos para los más nuevos.

Beca Michael Jacobs : esta beca, otorgada por la fundación Gabriel García Márquez, tiene como propósito premiar la mejor historia de viajes sobre España e Hispanoamérica. Cualquier ciudadano puede optar a esta beca.

Premio Beatriz Espejo : si desde que estabas en la escuela te han gustado los cuentos y las historias infantiles, este premio es para ti, ya que busca encontrar el mejor cuento de todo México. Este premio entregado por el Gobierno del Estado de Yucatán, da al ganador una cantidad total de 50.000 pesos mexicanos.

Becas de Excelencia para extranjeros : si no eres ciudadano mexicano, pero quieres estudiar allí, esta puede ser una de las mejores opciones. Como su propio nombre indica, es necesario alcanzar la excelencia académica para poder optar a estas, por tanto, no es algo a lo que todo el mundo pueda acceder. Eso sí, si aún estas en el colegio y tienes claro que quieres irte al extranjero a la universidad, trabajo duro y podrás conseguirlo.

Becas SEP : Estas becas son entregadas por la Secretaría de Educación Pública de México y están enfocadas a estudiantes de postgrado, es decir, a aquellos que quieran seguir ampliando sus conocimientos una vez terminada la carrera. La dotación de la beca depende de la temática de postgrado que se curse, pero entre ellos se encuentran muchos estudios de humanidades como filología y literatura.

En esta lista tan solo te he mostrado algunas de las becas y premios más populares que existen en México o que pueden ser disfrutadas por ciudadanos mexicanos o extranjeros que quieran estudiar en México. La realidad es que existen muchas más opciones de becas, pero debes de buscarlas, porque no todas son tan populares como las que te he mencionado.

Muchas universidades ofrecen sus propias becas, es decir, abren sus puertas y se hacen cargo de todos los gastos de alumnos muy concretos, con habilidades que no todo el mundo tiene. Si eres uno de estos, no dudes en buscar, porque si de verdad vales para escribir, tarde o temprano llegará alguien que apreciará tu talento y que te ayudará a conseguir tu sueño de se escritor.

Es cierto que estudiar literatura o dedicarse a ser escritor, no es tan fácil como lo fue años atrás, aunque si has leído el artículo, te habrás dado cuenta de que hay muchas más opciones de las que parece. Dedicarse a la escritura es algo a lo que solo pueden optar los elegidos, porque dada la increíble demanda que hay de escritores y la baja oferta, solo los mejores triunfarán. Si tu sueño es escribir y dedicarte al mundo de la literatura, adelante, que nadie ni nada frene tus sueños, porque es una de las cosas más valiosas un ser humano puede tener.

Dado que Robert Griffith es escritor, siente especial predilección por aquellas personas que también quieren serlo y es por ello que disfruta de intentar que otros logren su sueño, tal y como el lo logró hace ya unos cuantos años.

