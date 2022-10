CURSO GRATUITOS de MARKETING DIGITAL ❘❘▶︎ 11 TOP>

Sin plan de estudios ni cuestionarios, no estructurado

Si bien no enumeraremos cada uno, algunas de las lecciones más interesantes incluyen:

La publicación de finanzas e inversiones ha lanzado su propia serie de cursos en línea certificados, y se puede acceder a este, Estrategia de marketing digital, de forma gratuita durante 14 días con una prueba de Learn by Forbes. El curso de tres horas es autodidáctico y cubre todos los elementos básicos del desarrollo de una estrategia de marketing digital, que incluyen:

Tendrá que pagar para obtener un certificado compartible u obtener crédito, algunas asignaciones pueden no estar disponibles en el modo de solo auditoría

Los estudiantes pueden optar por la versión de pago, que les otorga un certificado para compartir firmado por un instructor con el logotipo de Babson University, pero esto no es un requisito. También se puede tomar en su totalidad en la versión de auditoría de forma gratuita.

Si bien no enumeraremos cada módulo, algunos de los temas cubiertos incluyen;

Este curso en línea gratuito de 40 horas en marketing digital presenta 26 módulos y puede completarse a su propio ritmo donde y cuando quiera. Cada módulo consta de varias lecciones que incluyen texto, video y cuestionarios para evaluar su conocimiento. Si no desea avanzar en todo el curso, puede elegir qué lecciones agregar a su plan de aprendizaje individualizado. Sin embargo, recomendamos encarecidamente comenzar desde el principio y avanzar paso a paso para que pueda recibir la certificación.

No hay mejor manera de aprender marketing digital que a través de la empresa que lo inició todo. El curso gratuito de marketing digital en línea de Google ocupa el primer lugar de nuestra lista por una buena razón; cubre todos los aspectos del marketing digital tanto para principiantes como para usuarios intermedios y viene con una certificación gratuita. La certificación reconocida por la industria a través de Google es una forma ideal de hacer que su perfil se destaque y agregue a su conjunto de habilidades.

Curso gratuitos de marketing digital: No es necesario gastar grandes sumas de dinero en un MBA para aprender los conceptos básicos del marketing digital. Hay muchos recursos en la web para enseñarle sobre los muchos aspectos y especializaciones dentro de este campo en constante cambio.

