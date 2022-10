APRENDE INGLÉS con SERIES de TV>>> MEJORES TIPS!

By

Aprende inglés con series de tv: A veces, estudiar inglés puede ser difícil y aburrido. Hay tantas reglas gramaticales, excepciones a las reglas, verbos compuestos, modismos, acentos…

¿Cómo lo mantienes todo en tu cabeza? ¿Cómo no te duermes cuando estudias gramática? ¿Puede el estudio del inglés ser interesante y al mismo tiempo cognitivo y eficaz?

Probablemente hayas escuchado más de una vez que ver películas, series de televisión y diferentes videos, así como escuchar grabaciones de audio, te ayudará a mejorar tus habilidades de conversación y comprensión auditiva en inglés.

Así que hoy te diré cómo puedes estudiar inglés de manera efectiva con la ayuda de películas y programas de televisión.

La mejor manera de mejorar tu inglés con películas y series de televisión es mediante el uso de subtítulos (en inglés, por supuesto).

Los subtítulos te ayudan a comprender mejor lo que está sucediendo en la película o programa de televisión, y esto, a su vez, te ayudará a ampliar tu vocabulario y conocimientos de gramática.

Si no comprende el significado de una determinada palabra o expresión, siempre puede pausar el video y verificar el significado de la palabra o expresión desconocida en un diccionario.

También puede tomar notas (ya sea en su teléfono o en una hoja de papel) y luego verificar el significado de las palabras y frases que le gustan o que no le son familiares.

Cómo aprender inglés viendo la televisión

¿Cuál es la mejor manera de aprender inglés usando la televisión? Buscamos el consejo de expertos de Bob el canadiense. Si no lo conoces, Bob es un profesor de secundaria de Ontario que hace excelentes videos de YouTube para aquellos que aprenden inglés. Su canal tiene más de 460.000 suscriptores! Esto es lo que Bob tenía que decir:

«Una cosa que te recomiendo que hagas es reducir la velocidad de cualquier video que estés viendo. Si está viendo algo en Youtube o en un sitio web de transmisión y lo ralentiza en un 10%, es posible que se sorprenda de lo fácil que es de entender.»¡Creemos que es una gran idea! Todos los que aprenden un segundo idioma se sienten, en algún momento, frustrados por la rapidez con la que hablan los hablantes nativos.

Nuestra siguiente pregunta: ¿ deberíamos ver la televisión con los subtítulos activados o desactivados? Míralo con subtítulos y puede parecer que no estás practicando tus habilidades para escuchar, pero míralo sin ellos y puede ser difícil entender lo que está sucediendo. Esto es lo que Bob tenía que decir:

«Cuando estás aprendiendo inglés, algunas personas sienten que nunca debes ver la televisión en inglés con los subtítulos encendidos, y algunas personas sienten que son realmente útiles. Mi recomendación es esta. Mira algo una vez con subtítulos o subtítulos opcionales activados una vez y, a continuación, vuelve a verlo con los subtítulos desactivados.

mejores series para aprender inglés

Consejos para Aprender Inglés con Series de Televisión

Mira algo que te interese

Lo más importante es ver algo que te parezca interesante.

Si comienzas a ver un programa de televisión, una película o un video y te resulta aburrido, no pierdas el tiempo en ello. No aprenderás inglés de esa manera.

Nuestro cerebro tiene la capacidad de recordar mejor la información si es importante o interesante para nosotros.

Elige un espectáculo que coincida con tu nivel de habilidad

Puedes mejorar tu inglés viendo cualquier serie de televisión o programa de entrevistas, pero trata de ver aquellos que coincidan con tu nivel de inglés.

Si acabas de empezar a estudiar inglés, elige series con historias sencillas y que utilicen palabras sencillas y cotidianas.

No empieces con programas como The Big Bang Theory o Game of Thrones, las comedias de situación simples como Friends son la mejor manera de hacerlo.

Ver películas y programas de entrevistas que ya ha visto en su propio idioma (y que no son difíciles) también es una muy buena idea. Incluso puede beneficiar sus habilidades de comprensión lectora ver un programa en su idioma nativo con subtítulos en inglés. Leer subtítulos en voz alta también puede ayudarte a desarrollar habilidades para hablar.

Además, ten en cuenta los acentos. Si vives en Inglaterra, ver programas en los que la gente tiene acento británico podría ser beneficioso. Si vives en Nueva York, es posible que desees ver un programa con sede en Estados Unidos.

Las Mejores Series de Televisión para Aprender Inglés

He hecho una lista de los programas de entrevistas más populares y relativamente recientes que te ayudarán a mejorar tu inglés y a mantenerte al día sobre los últimos acontecimientos de la cultura popular. Muchos de estos programas están disponibles en Netflix.

Intente ver estas series y programas de televisión en inglés con subtítulos:

Amigo

Familia Moderna

Breaking Bad

Juego de Tronos

Sherlock

Los Muertos Vivientes

Inadaptados

Dexter

Perder

Vikingos

Cuello Blanco

Castillo de Naipes

Traje

Toque

Bajo la Cúpula

Programas de entrevistas estadounidenses:

El Show de Oprah Winfrey

El Show de Jimmy Kimmel

