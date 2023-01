¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Nadal eliminado del Abierto de Australia. El tenista español fue eliminado en la segunda ronda del Abierto de Australia.

Rafael Nadal fue eliminado, este miércoles, en la segunda ronda del Abierto de Australia, ante el estadounidense McDonald.

Nadal eliminado del Abierto de Australia

Nadal eliminado del Abierto de Australia. «Estoy cansado, triste y decepcionado»

Un partido en el que el mallorquín se lesionó durante el segundo set, a pesar de haber permanecido en la pista hasta el final del encuentro. El español no ocultó su decepción y tristeza cuando habló con los periodistas en una rueda de prensa.

“No sé exactamente cuál es el problema. Sé que es en la cadera, tengo antecedentes de problemas en la cadera, pero no sé si es muscular o más articular. Tendré que revisar y entender”, comenzó diciendo.

«Nadie tuvo que aconsejarme o no retirarme porque tengo la edad suficiente para tomar mis propias decisiones. No quería retirarme como campeón defensor. Quería terminar el partido. Estoy cansado de las lesiones y hablando de lesiones. «Él estaba mejor y traté de pelear hasta el final, pero hoy no pude. Pensé en retirarme, por supuesto. No podía golpear a la izquierda, ni correr…», agregó sin ocultar su frustración.

“A veces es difícil aceptar mi mala suerte con las lesiones. Es un momento difícil. Pero no quiero sentarme aquí y quejarme de mi vida. No sería justo. Mentiría si dijera que no estoy mentalmente destruido. Estoy cansado, triste y decepcionado, pero quiero seguir jugando al tenis. No voy a dar un paso atrás en ese sentido. Espero no tener que parar mucho tiempo, porque a mi edad estas paradas ya son difíciles”, concluyó.

‘Adiós al campeón’: Nadal eliminado na 2.ª ronda do Australian Open

Nadal eliminado del Abierto de Australia

El tenista mallorquín se lesionó durante el partido, pero acabó por no rendirse.

Una final que nadie preveía y por la que nadie apostaría. Rafael Nadal fue eliminado, este miércoles, en la segunda ronda del Abierto de Australia , con parciales de 6-4, 6-4 y 7-5, en 2h32 del encuentro, por Mackenzie McDonald