Descargar música gratis móvil, Las plataformas de transmisión como Spotify y Apple Music pueden recibir mucha atención, pero ¿sabía que las descargas de música gratuitas de alta calidad son más accesibles que nunca? Estos sitios de música gratuitos se han convertido en una parte importante de la forma en que los amantes de la música encuentran nuevos artistas y canciones. Incluso los propios artistas utilizan estos sitios para obtener audio legal para crear su próxima canción.

Descargar música gratis móvil

Los sitios web de música gratuitos ofrecen una gran ventaja para cualquiera que quiera ahorrar algo de dinero cada mes y evitar otra tarifa de suscripción. Y en este artículo, reunimos 10 de los mejores y más populares sitios web de música gratuitos , incluidos Bandcamp, Audiomack y Soundclick.

Descargar música gratis móvil 10 mejores sitios

Bandcamp para descargar música y mp gratis para celular

Bandcamp puede tener muchos medios digitales y físicos a la venta, incluidos vinilos, CD y camisetas, pero el sitio también es una fuente importante de música gratuita. Los artistas pueden hacer que sus lanzamientos estén disponibles como » Descarga Gratuita «o» Paga Lo que Quieras», incluido el bajo precio de $0. Los oyentes también pueden descargar canciones en diferentes formatos, incluido el archivo MP3 tradicional a tipos de archivos de mayor calidad como FLAC, WAV y AIFF.

El único desafío que puede enfrentar es el descubrimiento. Si bien la plataforma está repleta de contenido gratuito, la única forma de encontrar música gratis en Bandcamp es a través de etiquetas como «descarga gratuita» o «creative commons.»Sin embargo, si se toma el tiempo de explorar el sitio, puede encontrar una variedad de opciones. Simplemente usa la barra de búsqueda en la parte superior del sitio o el navegador de etiquetas de Bandcamp para encontrar tu próximo lanzamiento favorito.

Características principales:

Muchas descargas gratuitas y de pago por uso

Amplia variedad de contenido y géneros de audio

Audio disponible en formatos de alta calidad

Free Music Archive y descargar música gratis en linea

En 2019, la empresa holandesa de servicios musicales Tribe of Noise compró Free Music Archive (FMA). Fundada por la estación de radio comunitaria WFMU, con sede en Nueva Jersey, en 2009, FMA ha sido un destino popular de música gratuita durante años. Y aunque Tribe of Noise ha hecho algunos cambios, el archivo original está intacto.

Los grandes cambios incluyen una disminución del papel de los curadores y la adición de contenido premium adaptado específicamente a los productores. Afortunadamente, los archivos originales siguen siendo una excelente manera de explorar una variedad de géneros de música que puedes disfrutar o usar en tus propios proyectos creativos. Diferentes Creative Commons tienen diferentes requisitos, pero algunos equivalen a «sin hacer preguntas.”

Características principales:

Enorme archivo de música gratis

Amplia variedad de contenido y géneros de audio

Contenido Premium disponible con Tribe of Noise Pro

The Internet Archive

Internet Archive es una organización sin fines de lucro fundada en 1996 y está absolutamente llena de contenido. La organización mantiene la popular Wayback Machine (donde se pueden ver sitios web desaparecidos) y «archiva» activamente la propia Internet. «Internet Archive no ofrece productos ni servicios, sino que se centra en la preservación.

Cuando busque audio en Internet Archive, encontrará una gran cantidad de opciones para navegar. Estos incluyen archivos de audio de alta calidad y contenido público en géneros que van desde el hip-hop hasta la música clásica. El Archivo de Música en Vivo y la colección de Audio gratuita LibriVox son excelentes centros, y puedes explorar miles de lanzamientos de netlabel e incluso una bóveda interminable de rarezas de Grateful Dead.

Características principales:

Incluye medios especializados como audiolibros y poesía

Amplia variedad de contenido y géneros de audio

También incluye video, texto, imágenes y más

Jamendo Music

Descargar música gratis móvil

Con sede en Luxemburgo, Jamendo Music ofrece servicios de transmisión y descarga gratuitos con licencias para artistas. Eso significa que el catálogo de audio de Jamendo está más estrictamente curado que otros sitios web de nuestra lista, con servicios de A&R que ayudan a los artistas a encontrar asociaciones para monetizar su contenido.

En el lado del usuario, Jamendo se divide en una sección de transmisión / descarga y una sección de licencias de contenido. Desde su interfaz principal, tienes varias formas de encontrar música nueva. Explora la música con etiquetas y listas de reproducción, echa un vistazo a las estaciones de radio basadas en géneros y escucha álbumes y mezclas destacados.

Características principales:

Enfocado en música en streaming gratuita y artistas independientes

Catálogo curado con servicios de artistas

Contenido de pago para uso comercial

Beatstars

Descargar música gratis móvil

Beatstars es principalmente una plataforma para que los productores compren y vendan ritmos, pero el sitio también ofrece un montón de descargas de música gratuitas. Si bien no todas las pistas de la plataforma están disponibles de forma gratuita, puede descargar la mayoría de ellas de forma gratuita. Simplemente busque la etiqueta «Gratis» para encontrar opciones para descargar archivos.

El costo de las descargas gratuitas se compensa al cobrar a los creadores de ritmos por usar pistas en sus obras. La concesión de licencias es una parte importante del modelo de negocio de Beatstars, y Lil Nas X en realidad compró el ritmo de «Old Town Road» en Beatstars. El sitio también tiene una aplicación móvil muy popular que puede descargar de Google Play y App Store.

Características principales:

Centrado en los ritmos y la creación de ritmos

Asociación con Sony Music Publishing

Aplicaciones populares para móviles

YouTube Audio Library

YouTube es uno de los lugares más populares para música y videos en la web, pero hay más en el sitio de lo que quizás sepa. La biblioteca de audio de YouTube es una fuente conveniente de audio sin derechos de autor que puede filtrar según el género y el estado de ánimo, o buscar artistas y contenido que conozca.

La biblioteca de audio de YouTube tiene dos reglas:

No puedes revender el audio como un artículo independiente. Por ejemplo, no puedes vender descargas de contenido inalterado.

No puede usar la música ilegalmente o con contenido ilegal.

Entonces, no hay mucho de qué preocuparse, especialmente si está buscando música para usar en un video, podcast o cualquier otra aplicación creativa/comercial. Simplemente coloque el cursor sobre la fecha agregada en el índice y haga clic en el botón descargar.

Características principales:

Dedicado al contenido libre de regalías

Pocas restricciones y varios tipos de licencias

Interfaz y navegación sencillas con filtros de búsqueda

Audiomack

Desde su lanzamiento en 2012, Audiomack se ha convertido en una plataforma importante para los amantes de la música y los artistas por igual. Y en los próximos años, Audiomack planea expandir las formas en que los artistas y los fanáticos pueden conectarse entre sí, monetizar su contenido y más. Si bien la escucha es siempre gratuita, depende de los titulares de los derechos determinar qué canciones puede descargar.

Audiomack continúa creciendo gracias a una comunidad activa de oyentes y asociaciones exitosas con artistas, incluidos los principales lanzamientos con Chance the Rapper y Nicki Minaj. También tiene una aplicación móvil extremadamente popular que puede descargar a través de Google Play y App Store.

Características principales:

Puedes acceder a todo de forma gratuita

Amplia variedad de contenido y géneros de audio

Aplicaciones populares para móviles

DatPiff

A diferencia de otros sitios de descarga de música gratuita, DatPiff se centra casi exclusivamente en mixtapes y hip-hop. Esto lo convierte en un gran lugar para descubrir nuevos artistas y escuchar material de algunos de los nombres más importantes del género. Además, algunos proyectos pueden atribuirse a un artista en particular, pero a menudo incluyen numerosas apariciones especiales, remixes y demos o tomas alternativas.

DatPiff ofrece contenido gratuito y de pago, pero existen algunas restricciones para usar el sitio. Los usuarios registrados tienen un límite de descargas diarias, y los usuarios no registrados solo pueden acceder al contenido de forma gratuita si el artista o sello «patrocina» más descargas. También puede descargar las aplicaciones de DatPiff en Google Play y App Store.

Características principales :

Fuerte enfoque en mixtapes

Contenido gratuito y premium

Aplicaciones populares para móviles

Museopen

Descargar música gratis móvil

Museopen, una de las únicas otras organizaciones sin fines de lucro oficiales en nuestra lista, se fundó en 2012 «para aumentar el acceso a la educación musical al proporcionar grabaciones de música, partituras, aplicaciones y material educativo gratuitos.”

Para cumplir con este objetivo, el sitio alberga un archivo de música libre de regalías y una estación de radio de transmisión, que se centran en la música clásica. También hay recursos educativos para los fanáticos de la música clásica, incluida una importante biblioteca de partituras gratuitas.

Si bien las cuentas pagas ofrecen más oportunidades de acceso y descargas, puede descargar hasta 5 canciones por día de forma gratuita.

Características principales:

Fuerte énfasis en la educación

Biblioteca de streaming y descarga centrada en la música clásica

Proporciona otros recursos para estudiantes y educadores

SoundClick

SoundClick es otra plataforma de larga data en el mundo de la música gratuita en la web. Si bien su biblioteca es variada y diversa, el hip-hop es el género más destacado representado en el sitio. Además, la interfaz de usuario es muy accesible y fácil de usar, con una navegación fluida y funciones convenientes como los modos claro y oscuro.

Si bien hay opciones de cuenta premium para artistas, las cuentas de oyentes son completamente gratuitas. Sin embargo, al igual que otras plataformas de nuestra lista, no puede descargar todo de Soundclick de forma gratuita. Lo que está disponible, a través de, es vasto y variado. Y quién sabe, es posible que encuentres a tu nuevo artista favorito cuando explores los millones de pistas disponibles en este sitio.

Características principales:

Amplia base de artistas y usuarios

Membresía gratuita u opciones de cuenta de pago

Incluye una variedad de características de la comunidad

