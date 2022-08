PLATAFORMAS de STREAMING GAMING > LAS 9 MEJORES!

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Plataformas de streaming gaming: Muchas compañías han lanzado sus plataformas de transmisión de juegos en vivo en los últimos años. Los jóvenes de estos días están muy conectados con el mundo de los juegos y les encanta compartir sus experiencias en las redes sociales. La tecnología de transmisión de juegos en vivo ayuda a los jugadores a capturar momentos interesantes del juego con videos de alta calidad y se pueden compartir con una gran cantidad de espectadores que utilizan plataformas de transmisión.

Aquí están las 9 mejores plataformas de transmisión de juegos en vivo que seleccionamos.

Hay plataformas de transmisión en vivo ilimitadas accesibles a través de Internet, pero su selección de la correcta debe implicar un análisis cuidadoso.

Las Mejores Plataformas de Streaming Gaming en Vivo en 2022

Twitch

Twitch puede ayudar a los amantes de los juegos a transmitir en vivo sus videos con facilidad en todas las plataformas de redes sociales populares. Sigue mostrando información sobre el total de seguidores, el total de visitas y la audiencia en vivo de sus videos actualizados.

Características Principales:

Ofrece una configuración extremadamente fácil con una interfaz de usuario flexible. Twitch es compatible con casi todas las utilidades de transmisión de video populares. Circula contenido tanto de profesionales como de aficionados. Las listas de reproducción de vídeo son accesibles. Se puede acceder de forma gratuita. La cuenta Turbo en Twitch proporciona acceso a salas de chat adicionales, emoticonos exclusivos y una gran funcionalidad.

Te molestarán sus anuncios de video imparables y ni siquiera ofrece transmisión móvil.

HitBox

La interfaz de usuario de HitBox es casi la misma que la de la mayoría de las plataformas de transmisión de videojuegos de la competencia, pero funciona con un esquema de color fino. Los usuarios pueden buscar fácilmente sus videos favoritos aquí y las transmisiones se pueden clasificar en colecciones privadas, públicas y solo para adultos.

Características Principales:

Ofrece opciones de transmisión apreciables con una fácil categorización de videos. La interfaz es bastante simple y atractiva. Necesita tener una computadora de alto rendimiento para transmitir videos en vivo usando HitBox y se pueden usar tarjetas de captura integradas, así como dispositivos externos para grabar. Puede acceder a esta plataforma de forma gratuita.

Beam

Este sitio web ofrece los diseños más elegantes para las necesidades de transmisión de video y funciona lo más suave posible durante el proceso de navegación. Beam encuentra alrededor de 100,000 espectadores nuevos y únicos cada mes y su comunidad está creciendo muy rápido.

Características Principales:

Funciona perfectamente en iOS, Apple TV, Chromecast y plataformas Android. Todo se mantiene bien organizado en esta plataforma. Se observa que los videojuegos pesados enfrentan poco retraso durante el proceso de transmisión. Admite grabación de video con capacidades 4K a una velocidad de fotogramas de 60 fps.

Azubu

Aunque, la plataforma Azubu encuentra inicios de sesión de usuarios aleatorios, ofrece contenido de alta calidad a los espectadores. Varios expertos en streaming están trabajando con Azubu para aumentar su número de audiencia. Las transmisiones en este sitio están bien organizadas y los espectadores pueden identificar fácilmente a los streamers notables de sus juegos favoritos.

Características Principales:

Flujos bien organizados El enfoque principal es una actividad deportiva. La calidad del contenido es buena.

Bigo Live

Bingo Live es una de las aplicaciones de transmisión de video de más rápido crecimiento en las redes sociales. Su reciente actualización vino con soporte extendido para todas las funciones enriquecidas para que las necesidades de transmisión de juegos se puedan satisfacer con facilidad. Ayudará a los usuarios a conectarse directamente con la comunidad de Bingo en vivo y la transmisión de video en esta plataforma está perfectamente unida para unir a las personas.

Características Principales:

Esta herramienta se puede encontrar fácilmente en Mac, Google Play y Android APK. Ayuda a los usuarios con una transmisión fácil y rápida a las redes sociales más populares. Ofrece distintas opciones para la transmisión de juegos.

YouTube Gaming

El diseño de YouTube Gaming es una combinación de aciertos y errores, pero el diseño en realidad no es tan malo. Admite videos con nivel de resolución 4K a una velocidad de fotogramas de 60 fps. Hay tantas instalaciones de transcodificación disponibles para los streamers.

Ayuda a los usuarios a mantenerse bien organizados, ya que los videos y las transmisiones son mucho más fáciles de administrar.

Características Principales:

El tamaño de la audiencia de la plataforma de juegos de YouTube todavía está en la etapa de crecimiento. La aplicación móvil agrega soporte para iOS y la plataforma Android. Encontrarás su diseño bastante limpio. La calidad del contenido solía ser lo suficientemente alta.

Afreeca

Afreeca es una plataforma bien administrada que puede funcionar para todas sus necesidades de transmisión en vivo. Es popular entre la mayoría de los streamers profesionales y ayuda a obtener resultados increíbles con contenido de video transmitido en vivo con facilidad.

Características Principales:

Los usuarios pueden encontrar todo con mucha facilidad a través de su plataforma bien administrada. Los videos favoritos se pueden guardar en la lista de archivos. Los espectadores pueden encontrar fácilmente las emisoras populares aquí.

Disco Melee

Disco melee es un popular sitio web en línea que se centra en las redes sociales, la transmisión y los juegos. El sitio web ofrece opciones de navegación fáciles para los espectadores y no lo encontrará abarrotado de muchas cosas inútiles.

Funciona como una ventanilla única para millones de streamers y su comunidad está poblada por usuarios activos.

Características Principales:

Más fácil de usar y un diseño impresionante. Hay tres vitrinas diferentes: Vitrina social, vitrina del espectador y vitrina del transmisor. Ofrece un gran contenido a los espectadores.

Gosu Gamers

Esta plataforma de juegos es utilizada popularmente por muchos jóvenes para compartir su increíble experiencia de juego.

Funciona con tantas herramientas avanzadas y hace que las cosas parezcan más fáciles para los principiantes.

Características Principales:

Está increíblemente vinculado a las actividades deportivas. En esta plataforma se pueden encontrar emisoras de todos los grupos de edad. Ofrece mejores interacciones entre los usuarios y puede ayudar a que su negocio de transmisión crezca con facilidad. Es compatible con todos los formatos de archivo populares con gran calidad de contenido de video.

