Ver PELÍCULAS GRATIS de ACCIÓN>>> Mejores 9 SITIOS>>

Películas gratis de acción: Hay cientos de películas de acción gratuitas en línea que puede transmitir en solo unos minutos desde la comodidad de su propia casa a través de un sitio de películas gratuito, o en cualquier lugar desde su teléfono o tableta con una aplicación de películas gratuita.

La mayoría de los sitios web de películas de acción te permiten navegar por las películas por subcategorías, las más populares y las más recientes. Esto hace que sea muy fácil encontrar algo para disfrutar de inmediato.

Películas gratis de acción 9 mejores sitios

Algunos ejemplos de transmisiones de películas de acción gratuitas de estos sitios incluyen District 9, Charlie’s Angels, Beverly Hills Ninja, Agente Cody Banks 2, Predestinación, Rescue Dawn y muchos más.

Crackle’s

free action movies

Películas gratis de acción

Lo Que Nos Gusta:

No tienes que registrarte para ver películas gratis.

Soporte para subtítulos y subtítulos.

Lo Que No Nos Gusta:

Presenta anuncios frecuentes.

Las películas se rotan regularmente y se eliminan de la lista.

No se puede clasificar por popularidad.

Crackle tiene una gran variedad de docenas de películas de acción. Puede ver las películas de acción recomendadas por el sitio, verlas todas en una página y filtrar la lista por la fecha en que se agregaron a la lista.

Las siguientes son solo algunas de las películas de acción que hemos podido ver: Keanu, A Better Way to Die, Attack Force, Gabriel, Edison y Beowulf.

También hay algunos programas de televisión gratuitos bajo el género de acción, como Chosen, Dark Knight, 21 Jump Street, The Beast, Snow and Ashes y Sheena.

Yidio

free action movies

Lo Que Nos Gusta:

Recopila enlaces a películas alojadas en otros sitios de transmisión.

No se requiere membresía para ver películas alojadas en Yidio.

Lo Que No Nos Gusta:

No todas las películas son gratuitas para ver.

La calidad de reproducción de vídeo es buena, pero inconsistente.

Yidio tiene un montón de películas en varios géneros, y de muchas fuentes en línea. Puede filtrar las películas por título y clasificación, como R, G o PG-13.

Elige Gratis como fuente y Acción de la sección de género para encontrar películas como We Were Soldiers, Aeon Flux, Red, Anna, The Italian Job y Deep Impact.

Vudu

free action movies

Lo Que Nos Gusta:

Muchas películas de alta calidad.

Añade nuevas películas a menudo.

Lo Que No Nos Gusta:

No todo lo que encuentras es gratis para ver.

Los anuncios están en todas las películas.

Vudu es una gran fuente de películas de acción gratuitas porque hay opciones de alta calidad y muchas películas con las que probablemente ya esté familiarizado.

Algunas de las películas de acción gratuitas más vistas aquí incluyen Daughter of the Wolf, The Wave, The Boondock Saints, Shockwave, Tainted, Escape y America Has Fallen.

Algunas películas en Vudu están disponibles solo a un costo. Para asegurarte de que estás viendo solo los gratuitos, asegúrate de marcar la casilla Solo Películas gratuitas o busca títulos que digan Gratis Con anuncios.

Popcornflix

Películas gratis de acción

free action movies

Lo Que Nos Gusta:

La sección de selecciones del personal es una excelente manera de encontrar nuevas películas.

Gran colección de películas de acción.

Lo Que No Nos Gusta:

Muchos comerciales.

No se puede filtrar la lista de películas de acción.

Muchas otras películas de acción gratuitas están disponibles a través de Popcornflix. Algunos de los que hemos visto incluyen Evolution, 24Seven, AI 187, The Mighty Kong y Exit Humanity.

Si bien hay cientos de películas de acción aquí, no puedes ordenar la lista por popularidad o agregadas recientemente, por lo que solo tienes que desplazarte por ella o buscar por título.

Tubi’s

Lo Que Nos Gusta:

Múltiples opciones de calidad de reproducción de vídeo.

La sección «No en Netflix» tiene películas que no encontrarás en ningún otro lugar.

Larga lista de películas de acción.

Lo Que No Nos Gusta:

No disponible en Europa ni en otros países.

Los videos incluyen muchos anuncios repetitivos.

No puedo ordenar las películas de acción.

Otra fuente de cientos de películas de acción gratuitas es Tubi. Este sitio es fácil de usar, ofrece películas en HD, incluye subtítulos y funciona en modo de pantalla completa.

La última vez que visitamos Tubi, películas de acción como estas estaban disponibles para transmisión gratuita: Transporter 3, Apocalypto, Rise of the Legend, In the Blood, Takken, Kin y Stolen.

the Roku Channel’s

Películas gratis de acción

Lo Que Nos Gusta:

Gran selección.

Películas de alta calidad.

Admite subtítulos.

No se requiere cuenta de usuario.

Las películas de acción no se pueden clasificar por fecha o popularidad.

Debe desplazarse de izquierda a derecha para ver las películas.

Aunque el canal Roku parece un servicio de transmisión solo para Roku, también se ejecuta desde una computadora.

Hay una sección completa para películas de acción como Armagedón, Río del Viento, Enemigo del Estado, Lo que sigue y Predestinación.

YouTube

free action movies

Lo Que Nos Gusta:

Actualizado a menudo con nuevas películas gratuitas.

Encuentra películas y programas antiguos oscuros que no verás en ningún otro lugar.

Interactuar con otros espectadores en los comentarios.

Ninguna página que muestre solo las películas de acción.

Hay miles y miles de videos en YouTube, junto con trailers de películas, programas de televisión e incluso películas. Sin embargo, debido a que las películas no están categorizadas por género, no puedes filtrarlas para encontrar solo las películas de acción.

Un par de películas de acción que hemos visto en YouTube incluyen Gone, Gun Street, The Spirit, Lord of War y 6 Bullets, aunque hay muchas más por descubrir.

IMDb TV

Lo Que Nos Gusta:

Opciones de alta calidad.

Integrado en la colección de información de películas de IMDb.

Habilitar subtítulos.

No se pueden ordenar las películas por popularidad de las añadidas recientemente.

Debes iniciar sesión para ver cualquier cosa.

A pesar del nombre, la IMDb TV de Prime Video no solo cubre programas de televisión. Hay toneladas de películas gratuitas aquí, muchas de las que has oído hablar, pero también algunos títulos originales.

No hay opciones de clasificación solo para las películas de acción, por lo que tendrás que hojearlas manualmente. Algunos ejemplos incluyen Ninja, Elite Squad 2, War Inc., Dinero Fácil 2, Interruptor de Apagado y Sacrificio.

Pluto TV

free action movies

Lo Que Nos Gusta:

La guía en pantalla se ajusta automáticamente a su zona horaria.

Soporta streaming 4K para algunos canales.

Tiene películas en vivo y a la carta.

No se pueden filtrar los títulos bajo demanda por popularidad.

Pluto TV tiene un canal de televisión en vivo siempre encendido que muestra películas de acción todo el día, todos los días. Puede ver estas películas ahora mismo en su computadora, televisor o dispositivo móvil sin crear una cuenta de usuario.

Otra forma de encontrar películas de acción gratuitas en Pluto TV es a través de su larga lista de películas a la carta. Esto es diferente de la opción de TV en vivo porque puede iniciar, detener, avanzar rápido, etc. al igual que cuando ves una película grabada.

Algunos de los títulos de acción bajo demanda que hemos visto incluyen The 6th Day, The Devil’s Own, Half Past Dead, The Art of War, Congo, The International, The Score, The Four Feathers, Ca h h, Sinners and Saints, Maximum Impact y 6 Ways to Die.