TV ESTADOS UNIDOS ONLINE GRATIS> 15 Mejores SITIOS>

Tv Estados Unidos online gratis: Buscando algunos sitios interesantes para ver televisión en vivo gratis en su dispositivo. Entonces, hoy Digit Bit ha creado lo mejor de la lista que consiste en sitios de transmisión de TV gratuitos y de pago. Internet está en campaña para eliminar todos los sitios web que transmiten contenido ilegal de forma gratuita sin licencia.

Ver transmisiones ilegales que no tienen ninguna autorización es un delito y puede terminar en la cárcel. Algunos países tienen litigios muy estrictos en transmisiones en línea poco éticas, el acusado y el perpetrador pueden enfrentar la ira del sistema judicial. En la mayoría de los casos, el desarrollador del sitio web es uno que es castigado.

Pero hay un buen número de sitios web en línea que le permiten ver televisión en vivo de forma gratuita sin complicaciones legales. La mayoría de los sitios no legítimos no transmiten la transmisión desde sus propios servidores, sino que buscan directorios web y enlaces disponibles abiertamente para proporcionar las transmisiones gratuitas.

USTVGO

Si desea ver exclusivamente TELEVISIÓN en vivo desde un programa de televisión estadounidense, USTVGO es el sitio que le encantaría. A diferencia de muchos otros sitios con interfaz de usuario torpe y adición pesada, USTVGO es un sitio muy limpio con menos o ningún anuncio. El sitio ofrece más de 80 canales de televisión en vivo premium como Cartoon Network, ESPN, Fox Sports, Discovery, NGC, History, ABC, Showtime, Science, NBC, TCM, CBS, CMT, Cinemax, CNN, Disney, WWE Network, Fox, HBO, truTV y otros canales populares.

La mejor parte de la aplicación es que ofrece un reproductor de video muy simple que se carga rápidamente y ofrece una transmisión sin búfer con Internet decente. USTVGO es una plataforma de transmisión popular si desea transmitir cualquier televisión en vivo desde los EE.

Características de USTVGo

Más de 80 Canales en Vivo

Reproductor de Vídeo Sencillo

Sin redirecciones ni ventanas emergentes

Interfaz fluida y fácil navegación.

123TV Now

Te enamorarás del sitio. Sin Registro, Sin Anuncios Estúpidos, Sin Ventanas Emergentes. Simplemente elija el canal que desea ver y haga clic en el botón reproducir. Un reproductor de video suave que se asemeja al de YouTube reproducirá el canal deseado bastante rápido. El sitio también ofrece el calendario de carreras y próximos espectáculos.

La mayoría de los canales son de los Estados Unidos y el Reino Unido, obtienes noticias, deportes, entretenimiento, niños, películas y otros programas de infoentretenimiento, todo de forma gratuita sin anuncios ni redirecciones de mierda. Si realmente está buscando transmitir tv en vivo en sus dispositivos, le recomiendo encarecidamente Wizler TV.

Características de 123 TV

Canales de TV en Vivo Premium Gratuitos

Sin Suscripción

Sin anuncios, redirecciones ni ventanas emergentes.

Reproductor de vídeo sencillo que se carga rápidamente.

UStream

UStream es un sitio de transmisión de tv en vivo gratuito con más de 200 canales premium de deportes, películas, entretenimiento y más. Aunque el sitio ofrece algunos buenos canales con transmisiones de calidad decente, el único problema que puede enfrentar son los anuncios pop-up y click. Aunque un bloqueador de anuncios puede hacer el trabajo. Pero si la transmisión no se está cargando, puedes desactivar el bloqueador de anuncios para comprobar si la transmisión se está cargando.

Los canales a los que tienes acceso incluyen: ESPN USA, Sky Sports, Disney Jr, Eurosport, BT Sport, TSN, NBA TV, NFL Network, MU TV y una serie de otros canales deportivos y de entretenimiento general, y más.

OK Live TV

OK Live TV es un sitio de transmisión de tv en vivo que contiene varios enlaces de transmisión en vivo. No necesita ninguna suscripción, simplemente haga clic en cualquier canal en OKLiveTV que desee transmitir y listo. El reproductor de vídeo es simple y el tiempo de búfer es muy bajo. Aunque el sitio no es una plataforma de transmisión muy legítima, ofrece algunos canales de televisión en vivo premium de forma gratuita.

Obtienes canales de todos los géneros, desde contenido para adultos hasta deportes, entretenimiento, películas, documentales y religión. A través de todos los enlaces pueden no estar funcionando, la mayoría de ellos funcionan. Pruebe OKLiveTV para ver si satisface su necesidad de hambre de transmisión.

TVPlayer

El reproductor de TV te permite ver más de 80 canales de TV en vivo de forma gratuita en la Web o en cualquier aplicación móvil. Puede obtener acceso a más de 60 canales gratuitos que puede ver sin pagar. La versión premium (9 9 / mes) de la aplicación admite canales más demandados a los que se puede acceder pagando alguna cantidad. Actualmente, el servicio solo sirve al mercado del Reino Unido, pero el equipo está trabajando para expandir la red a los Estados Unidos, Canadá y otros países europeos. Puede disfrutar de la televisión en vivo con funciones de actualización y grabación en vivo, lo que lo convierte en un servicio de televisión bien diseñado.

Características de la aplicación TVPlayer:

Mira los mejores canales del Reino Unido.

TV en vivo y al día

Graba tus programas favoritos para verlos en cualquier momento

Utilice su suscripción a TV Player plus en hasta 5 dispositivos a la vez

Stream2Watch

Stream2Watch es un sitio web gratuito de transmisión de tv en vivo que aloja enlaces de una serie de recursos en su plataforma. Puedes ver canales de televisión en vivo de Reino Unido, EE.UU., Canadá, Italia, Rusia, España y más Condados europeos. También hay una opción en el sitio para cambiar a Canales de Transmisión de Deportes con un clic.

Como el sitio aloja canales en vivo de fuentes no confiables, muchas de las transmisiones pueden no funcionar. Pero el sitio proporciona múltiples enlaces para una sola transmisión. Puede encontrar anuncios agresivos en el sitio. Pero vale la pena soportar este pequeño dolor dado el número de Canales que ofrece de forma Gratuita sin Suscripción ni Cuenta.

Sling TV

El Sling TV es un servicio de transmisión de TV en vivo bastante decente disponible en el mercado. La facilidad de personalización, el número de canales y los precios just OK la convierten en una plataforma favorable para todos los dispositivos compatibles. El paquete Naranja de Sling cuesta $15 por mes para 31 canales. Tiene una buena mezcla de deportes básicos, noticias y canales de entretenimiento. El paquete Azul es de $15 por mes y consta de 45 canales. El naranja y el azul se pueden combinar en un paquete por $25 al mes.

YouTube TV

YT TV es un servicio de suscripción de streaming de contenido over-the-top (OTT) disponible en los Estados Unidos. Incluye ABC, CBS, The CW, Fox, NBC y otras cadenas. El servicio ofrece DVR en la nube sin límites de espacio de almacenamiento de DVR. 6 cuentas de YouTube TV con inicio de sesión individual y DVR. El servicio ofrece más de 80 canales de los Estados Unidos que se pueden transmitir directamente en un teléfono o PC sin ninguna caja de cable.

Deportes: Canales CBS RSN, Red ESPN, FS, Canal de Golf, Red MLB, NBA TV, NBCSN, NESN, Canal Olímpico, Canal de Tenis, etc.

Entretenimiento-AMC, BBC America, Bravo, Comet, Decades, E!, Freeform, FX, FXM, FXX, IFC, MyNetwork TV, Nat Geo, Nat Geo Wild y muchos más.

Noticias-BBC News, Cheddar News, CNBC, CNN, Fox News, HLN, MSNBC.

Niños-Cartoon Network, Disney, Universal Kids

DAZN

Dazn es un servicio de transmisión de vídeo por suscripción. El servicio de deportes ofrece transmisión en vivo y bajo demanda de eventos de varias propiedades. Dazn es operativo en Austria, Alemania, Japón, Suiza, Canadá, Estados unidos, Italia, España y Brasil. Tiene derechos digitales para todos los eventos deportivos importantes que se transmiten en Austria, Alemania, Japón, Canadá y Suiza. Puede disfrutar de la UEFA, la FIFA, La Liga y otros eventos deportivos en el DAZ.

El servicio ofrece una prueba gratuita de 1 mes que puede cancelar en cualquier momento. DAN es compatible con televisores, teléfonos inteligentes, tabletas, consolas de juegos y muchos otros dispositivos. Para garantizar la mejor experiencia de visualización, utilice un dispositivo conectado a Internet que sea compatible con la transmisión de vídeo de alta calidad.

Productos sobre DAZN

Legal y Gratuito

Derechos para todos los eventos importantes

Soporte HD

Soporte para múltiples dispositivos

Prueba gratuita de 30 Días

DirecTV Now

DirecTV de AT & T está ganando rápidamente una gran base de suscriptores. Estos servicios de televisión por Internet con más de 150 canales transmiten TV en vivo. Con TunerMedia bajo su capó, puede esperar más y más canales de televisión junto con una gigantesca colección de la vasta biblioteca de medios para acceder.

El servicio junto con living tv también ofrece películas y programas de televisión. También hay una aplicación que en sí tiene algunos problemas y errores que en realidad lo hacen muy improbable con respecto a la Experiencia del usuario. Pero dijo que DirecTV alberga una poderosa mezcla de entretenimiento, música, deportes, noticias y muchos más canales generales que tienen un impacto muy poderoso en la industria de transmisión de contenido en línea.

Yupp TV

YuppTV es una gran plataforma para ver Contenido indio, como Televisión en vivo, Programas y Películas. La aplicación está disponible en muchos países, entre los que se incluyen Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Malasia, Oriente Medio, Canadá, Singapur, etc. La aplicación tiene todos los canales populares que van desde Entretenimiento hasta Películas. Yupp TV alberga una serie de canales de televisión en vivo que incluyen canales nacionales y regionales de la India y se enumeran a continuación. Los canales premium cuestan 3 3.99 / Mes con algunos de los mejores canales de TV y Películas.

Hindi: Star Plus, Colors TV, Sony TV, Zee TV, UTV Movies, Star Bharat, Set Max, Zee Cinema, SAB, MTunes

Telugu: Gemini TV, Star Maa TV, Zee Telugu, ETV, NTV, TV5, ABN, Star Maa Movies, Star Maa Gold, ETV Plus

Tamil: Sun TV, Star Vijay, Jaya TV, Kaliagnar TV, Raj TV, Sirippoli TV, Puhtiya Thalaimurai, Seithigal, Thanthi TV, Chithiram TV

Malayalam: Asianet, Surya TV, Kiran, Asianet Plus, Jai Hind, Mathruboomi, Asianet News, Reporter, Kaumudy TV, India Vision

Kannada: Zee Kannada, Asianet Suvarna, ETV Kannada, Raj Music Kannada, Suvarna News, Janashri news, News9, Sri Sankara Kannada

Punjabi: Punjabi de PTC, Punjabi Zee, Chakde de PTC, Tashan 9X, Noticias de PTC, Alfa, ETC. Punjabi

Marathi: Star Pravah, Zee Marathi, Saam, 9x Jhakaas, ETV Marathi, Zee 24 Taas

Bengalí: Star Jalsha, Zee Bengalí, ETV Bengalí, Rupashi Bengalí, Planet M, Dhoom Music, Sangeet Bengalí, Newstime Bengalí

YuppTV ofrece una prueba gratuita de 7 días después de la cual cobra 6 6.99 por el primer mes y thereafter 3.99 por mes a partir de entonces.

Visita YuppTV / Gratis y de pago

Now TV

Now TV es un servicio de televisión por Internet basado en suscripciones sin contrato para el Reino Unido, Irlanda e Italia. Es propiedad de Sky plc. Y por lo tanto, Now TV tiene todos los Canales de televisión, Deportes en Vivo, Programas y Películas propiedad de Sky Network. Puede acceder a los canales deportivos de Sky Network, canales deportivos en vivo y otros espectáculos de entretenimiento.

El servicio es de pago y es posible que deba pagar £9.99 cada mes, pero hay una prueba gratuita de 14 días. Usted puede tener Entretenimiento Pase, Pase para Niños, Películas de Pasar. Puedes acceder a hasta 10 Canales Deportivos. Now TV está disponible en más de 60 dispositivos, incluidas consolas y Smart TV. Si te tomas en serio la transmisión de algunos eventos deportivos importantes, puedes probar un plan de prueba gratuita de 14 días.

Características de Now TV

Programación Deportiva en Vivo

Sin Contratos

Soporte para más de 60 Plataformas

Prueba Gratuita de 14 Días

Disponible solo en el Reino Unido, Irlanda e Italia

Ahora TV / De pago

Hulu

Hulu es una plataforma de transmisión en línea basada en suscripción, pero puede optar por no pagar y ver contenido limitado de forma gratuita, que incluye más de 150 películas y programas de televisión. Los servicios de Hulu into Live TV comenzaron en 2017, antes de eso, solo se usaba para albergar una serie de programas de televisión antiguos y nuevos, películas y otros programas de infoentretenimiento.

Funciona como un híbrido de Sling TV y Netflix, ofreciendo tanto programas de televisión como televisión en vivo a sus usuarios. El contenido y la presentación de la aplicación varían con el costo, el precio bajo le ofrecerá contenido con anuncios, mientras que un paquete alto ofrece televisión en vivo sin anuncios. El precio de Hulu TV comienza en 7 7.99, aunque puede encontrar el costo en el lado más alto, creo que vale la pena comprarlo.

Productos sobre Hulu

Más de 150 Películas y Programas de televisión

Transmisión en HD

Aplicaciones Móviles Dedicadas

Cosas Malas sobre Hulu

El Contenido Premium necesita Suscripción

Anuncios de Vídeo

Visita Hulu / Gratis

Pluto TV

PlutoTV es una plataforma de televisión con más de 100 canales de televisión, una Serie de Películas y programas de televisión que se pueden ver de forma gratuita. La televisión genera ingresos de anuncios de vídeo entre programas. Además de la televisión en vivo, también tienen Películas a la carta que puede seleccionar de inmediato.

El contenido tiene licencia directa del proveedor y Pluto se ha asociado con más de 80 distribuidores. También puede disfrutar de películas en canales de televisión en vivo. Pluto TV es el mejor servicio que ofrece Películas a la Carta y Televisión en vivo. El televisor tiene una aplicación dedicada para todos los dispositivos, como Android, Roku, iOS, Apple TV y más dispositivos.

Productos sobre Pluto TV

Películas Gratuitas A La Carta

Canales de Películas de TV en Vivo

Compatible con todos los dispositivos

Males sobre Pluto TV

Pocos Canales de TV en Vivo

Anuncios de Vídeo Largos

Visita Plutón / Gratis

Time4TV

Time4TV.net es una plataforma en línea que le permite ver canales de televisión de todo el mundo. Puedes ver Canales del Reino Unido, EE.UU., Canales de Deportes, Noticias e Hindi, todo de forma gratuita y sin problemas. Simplemente busque la estación de televisión que está buscando, está listo para comenzar. El sitio es el paraíso para el canal de los amantes del deporte.

Tienes acceso a más de 60 canales deportivos que incluyen Sky Network, BT Sports, Sony Network, Star Network, Fox Network, ESPN, MU TV, NFL Network, MLB Network, WWE Network, NBA TV y más. Cada canal está provisto de múltiples enlaces en caso de que cualquiera de los enlaces no se cargue. Es la mejor fuente para ver canales de televisión en vivo sin restricciones de país ni cuenta.

Lo único molesto del sitio es que ofrece ventanas emergentes agresivas y anuncios intrusivos. Pero si te sientes cómodo lidiando con él, entonces estás listo para comenzar. Es posible que necesite un Proxy / VPN en caso de que el sitio no funcione en su país.

Ofertas: Canales en vivo de todo el mundo (Reino Unido, EE. UU., India, Fútbol, Cricket, Canadá y más)

Squid TV

Estados unidos en vivo – desde el extranjero

SquidTV es un sitio de transmisión global que simplificará su búsqueda de televisión en vivo. La plataforma reúne todas las corrientes disponibles de todo el mundo, que se clasifican de acuerdo con el condado, el idioma y el género. La mayoría de las corrientes son corrientes legales disponibles abiertamente de todo el mundo. Puede acceder al canal de cualquier país en Squid TV si está disponible. Squid reducirá su esfuerzo para la búsqueda de canales con su guía fácil de usar. El servicio lo redirigirá al sitio web o reproductor regional para transmitir el contenido.

Disney+Hotstar

ver los canales de estados – se pueden ver los canales

Si te encanta el contenido indio, Hotstar de 21st Century Fox (ahora Disney) es la mejor opción. El servicio tiene una enorme biblioteca de los mejores Dramas indios, Telenovelas, Películas y programas de televisión, lo que lo convierte en un lugar premium de contenido indio de primera categoría. Como Hotstar tiene una serie de películas internacionales, se lanza en los Estados Unidos y Canadá mediante la difusión de bibliotecas de contenido para evitar cualquier infracción de los derechos digitales.

El servicio está disponible actualmente para Android en los EE. UU. y pronto se lanzará para iOS y Apple TV, pero puede acceder a él en la web visitando us.hotstar.com. Si vives en la India, definitivamente deberías ir con Hotstar. Puede acceder a todos los Canales de televisión en vivo de Star India, que incluyen canales de Hindi, Telugu, películas, Noticias e Infoentretenimiento como Nat Geo y mucho más.

Free TV

Free TV es una plataforma de transmisión en línea gratuita y legal que selecciona todos los canales de televisión en vivo gratuitos de todo el mundo. El sitio busca todas las fuentes disponibles abiertamente para la transmisión en vivo en YouTube, sitios web respectivos u otras fuentes de 3a parte. En la televisión gratuita no obtendrás ningún canal premium. Pero si está buscando una fuente para ver canales de TLC sin ninguna cuenta o suscripción, entonces Free TV es la opción correcta.

Obtienes todos los géneros de canales, desde Entretenimiento, Para niños, Noticias, Películas, Música, Deportes y más. Obtienes canales de África, EE.UU., Canadá, el Subcontinente Indio, el MAR, Oriente Medio, China, Asia Oriental, América Latina y países europeos. Si está buscando una fuente legal gratuita de Transmisión en vivo, entonces la televisión gratuita es la mejor.

Productos Sobre TV Gratis

Fuente Legal

Canales de TLC de Todo el Mundo

Todos los Géneros

Fácil navegación

Muy pocos Anuncios

Cosas malas Sobre la TV Gratis

Sin Canales Premium

Los enlaces pueden estar muertos o no estar disponibles

Visita TV Gratis | Gratis

MX Player

Todos conocemos el reproductor MX. Es la aplicación de reproductor multimedia más popular para Android. La empresa coreana fue comprada por el Grupo de Tiempo de la India. El motivo era atrapar a la fuerte base de usuarios de la India, que cuenta con alrededor de 400 millones de usuarios. The Time Internet lo utilizará como un servicio OTT que lo ayudará a disfrutar de Películas premium, Series Web, Originales MX, Programas de televisión y Televisión en Vivo de forma Gratuita con Soporte para Anuncios. Aunque el servicio apunta al público indio.

Pero una VPN podría permitirle acceder al vasto contenido de forma gratuita. Obtienes más de 180 canales en vivo gratuitos como películas, noticias, música y más en el propio sitio web del reproductor MX. También obtienes canales regionales, todo esto de forma gratuita

Productos Sobre el Reproductor MX

Interfaz de usuario limpia

Número de películas de Bollywood y Regionales

Web Originales

Más de 180 TELEVISORES en vivo y más

Problemas con el Reproductor MX

Solo Canales de TLC

Se necesita VPN o Proxy Fuera de la India

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los canales de televisión en Estados Unidos?

En los Estados Unidos, existen tres importantes cadenas de televisión comerciales tradicionales: CBS (Columbia Broadcasting System), NBC (National Broadcasting Company) y ABC (American Broadcasting Company), que debido a su longevidad y éxito de audiencia se conocen como los «Tres grandes.»

¿Cómo ver televisa en vivo en Estados Unidos?

Los fanáticos pueden acceder a los programas de Televisa desde su sitio web, paquetes de cable, Apple TV o teléfonos inteligentes . Ejemplos de títulos en el canal incluyen «El Mundo Hoy» y «Barca, Buey».