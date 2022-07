By

Mejores películas familiares en Amazon Prime – Amazon Prime Video viene con un montón de excelentes películas que puedes transmitir de forma gratuita, incluidas las que son perfectas para toda la familia. Para salvarte de la búsqueda, hemos recopilado las mejores películas familiares en Amazon Prime en este momento, incluidas opciones para niños pequeños, adolescentes y para que toda la familia pueda disfrutar.

A Wes Anderson Film for Kids Clasificación de IMDb 7.9 / 10 Género Animación, Comedia Reparto George Clooney, Meryl Streep, Bill Murray Director Wes Anderson Clasificación de la película PG Duración 1 hora, 27 minutos

Wes Anderson es un director talentoso con un seguimiento bien merecido, pero no todas sus películas son aptas para niños. El fantástico Sr. Fox es una excepción. Basado en la historia de Roald Dahl, se trata de un zorro que quiere renunciar a su forma de robar pollos y establecerse … después de un gran atraco final a los tres granjeros más malvados de la zona. Con un elenco «fantástico» de celebridades conocidas, esta película es hermosa e inteligente.

Clasificación de IMDb 4.0 / 10 Género Aventura, Comedia Protagonistas Mike Myers, Spencer Breslin, Dakota Fanning Director / a Bo Welch Clasificación de la película PG Duración 1 hora, 22 minutos

Basada en el querido libro para niños, esta adaptación de acción en vivo está protagonizada por Mike Meyers como el gato titular que causa muchas travesuras a dos niños mientras su madre no está. Aunque no es una de las mejores películas de Meyers, los niños deben disfrutar del espectáculo visual y el humor para ir al baño. Pero es posible que tenga que volver a leer el libro después como limpiador del paladar.

Mr. Popper’s Penguins (2011) – An Odd, Heartwarming Comedy

Clasificación de IMDb 6.0 / 10 Género Comedia Reparto Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury Director / a Mark Waters Clasificación de la película PG Duración 1 hora, 34 minutos

Si bien es una de las películas menos conocidas de Jim Carrey, esta extraña comedia es una conmovedora película sobre un desarrollador inmobiliario cuya vida desciende al caos cuando lleva a un grupo de pingüinos a su casa. Claro, es una premisa tonta, pero ¿a quién no le gustan los pingüinos?

Gnomeo & Juliet (2011) – Shakespeare With Lawn Ornaments

Clasificación de IMDb 5.9/10 Género Animación, Comedia Reparto James McAvoy, Emily Blunt, Maggie Smith Director Kelly Asbury Clasificación de la película G Duración 1 hora, 24 minutos

Es la clásica historia de Romeo y Julieta, pero con gnomos de jardín. En la ciudad inglesa de Stratford-Upon-Avon, los gnomos azules están involucrados en una rivalidad con los gnomos rojos. Por supuesto, esto no impide que Gnomeo (un gnomo azul) y Juliet (un gnomo rojo) se enamoren. Es una película divertida para los niños, llena de referencias divertidas para los adultos.

Eragon (2006) – A Boy and His Dragon

Clasificación de IMDb 5.1/10 Género Acción, Aventura Reparto Ed Speleers, Jeremy Irons, Rachel Weisz Director / a Stefen Fangmeier Clasificación de la película PG Duración 1 hora, 44 minutos

Basada en la exitosa serie de fantasía de Christopher Paolini, Eragon es la historia de un granjero que descubre un huevo de dragón, lo eclosiona y forma un vínculo con él mientras huye de un tipo grande y malvado y sus secuaces. Si bien la trama no es nada que no hayas escuchado antes, la película cuenta con un elenco talentoso que incluye a Jeremy Irons, John Malkovitch, Rachel Weisz y Robert Carlyle, y puede servir como una puerta de entrada al género fantástico para los espectadores más jóvenes que podrían no estar listos para el Señor de los Anillos.

Cinderella (2021) – A Modern Spin on a Classic Fairytale

Clasificación de IMDb 4.2 / 10 Género Musical, Comedia Protagonistas Camila Cabello, Billy Porter, Idina Menzel Director / a Kay Cannon Clasificación de la película PG Duración 1 hora, 53 minutos

Este giro moderno del cuento de hadas clásico es del coproductor de Pitch Perfect, Kay Cannon. Así que puedes esperar muchos números musicales divertidos. Está protagonizada por Camila Cabello como Cenicienta, una mujer con ambiciones y una fabulosa Madrina dispuesta a ayudar a que se hagan realidad. La película también está protagonizada por Idina Menzel, Minnie Driver, James Corden, Nicholas Galitzine, Billy Porter y Pierce Brosnan.

Everybody’s Talking About Jamie (2021) – A Film Adaptation of the Hit Musical

Clasificación de IMDb 6.1/10 Género Musical, Comedia Reparto Max Harwood, Lauren Patel, Richard E. Grant Director / a Jonathan Butterell Clasificación de la película PG-13 Duración 1 hora, 55 minutos

Basado en el exitoso musical, Everybody’s Talking About Jamie es sobre un niño de cuello azul que sueña con convertirse en drag queen. Pero, debe lidiar con un padre poco partidario y asesores de carrera, así como compañeros de clase ignorantes. Por suerte, tiene una madre que lo apoya y una mentora, la leyenda del drag Miss Loco Chanelle (un Richard E. Grant que roba escenas), que cree en él. Basada en hechos reales, la película es una dulce lección de aceptación.

Wonderstruck (2017) – An Imaginative and Emotional Adventure

Clasificación de IMDb 6.2 / 10 Género Aventura, Drama Protagonizada por Millicent Simmons Julianne Moore, Cory Michael Smith Directores Todd Haynes Clasificación de la película PG Duración 1 hora, 56 minutos

Wonderstruck es un cuento de dos niños de dos períodos de tiempo diferentes que desean una vida diferente. Si bien la estructura poco convencional de la película puede ser demasiado confusa para los espectadores más jóvenes, está llena de imágenes hermosas y actuaciones encantadoras.

Pinocchio (2020) – A Faithful Adaptation of the Classic Fairy Tale

Clasificación de IMDb 6.2 / 10 Género Drama, Fantasía Reparto Federico Ielapi, Roberto Benigni Director / a Matteo Garrone Clasificación de la película PG-13 Duración 2 horas, 5 minutos

Esta adaptación en vivo del clásico cuento de hadas viene de Italia y está protagonizada por el actor y director Roberto Benigni como Gepetto. Si bien algunos de los efectos especiales pueden ser un poco extraños (mirándote a ti, Pinocho), son visualmente impresionantes y se ajustan a la historia original y atemporal de un títere que desea convertirse en un niño de verdad. Algunas partes pueden estar un poco oscuras para los niños más pequeños.

Troop Zero (2019) – Best Underdog Scout Revenge Story

Clasificación de IMDb 6.9 / 10 Género Comedia, Drama, Familia Reparto Mckenna Grace, Viola Davis, Jim Gaffigan Directores Bert & Bertie Clasificación de la película PG Duración 1 hora, 34 minutos

Esta película original de Amazon cuenta la historia de Christmas Flint (Mckenna Grace), una niña que creció en una Georgia rural de la década de 1970. Excluida del grupo local de exploradores Birdie, reúne a un grupo de compañeros inadaptados para crear su propia tropa y competir por la oportunidad de que la NASA transmita sus voces al espacio.

Aunque trata de algunos temas pesados y emociones, Troop Zero es una divertida comedia con un mensaje edificante que toda la familia puede disfrutar.