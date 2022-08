20 APK para VER PELÍCULAS GRATIS>> PELIS, Tv y SERIES

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

¿Eres un amante del cine que busca el mejor Apk de películas para transmitir películas y programas de televisión gratuitos?

Esta lista contiene las mejores aplicaciones de streaming de películas freemium para usuarios de Android. Se ha probado el estado de funcionamiento de estas aplicaciones en los siguientes dispositivos:

Amazon FireStick, Fire TV Stick Lite y Fire TV Cube

Cajas de TV Android

Televisores con Android

Escudo de Nvidia

Teléfonos inteligentes Android

Vamos a sumergirnos.

Las Mejores Aplicaciones

Cinema HD

Encabezando la lista de los mejores apk de streaming para películas está Cinema HD.

Como su nombre indica, los enlaces de películas se representan en alta calidad. Es común encontrar películas en 1080p HD aquí.

Lo que es más interesante de Cinema HD es que es totalmente gratuito ver estas películas y programas de televisión, incluidos los más recientes y de tendencia.

Esta aplicación de transmisión de películas para Android es la alternativa número uno de ShowBox HD, ya que combina características de ShowBox y Terrarium TV.

Cinema HD es fácil de usar y le proporciona el contenido que desee sin complicaciones. Simplemente busque los títulos que le interesan y se le presentará un buen número de enlaces de transmisión y descarga.

Para la mejor experiencia de transmisión, puedes integrar Real-Debrid para obtener enlaces HD y Trakt para rastrear todo lo que estás viendo. Por lo tanto, si observa que la aplicación se está retrasando o se está almacenando en búfer, es posible que desee verificar su conexión a Internet. Cinema APK también se transmite muy rápido en cualquier dispositivo.

Función

Permite descargar películas para verlas en el futuro

Permite subtítulos durante la transmisión

Las películas están en HD, pero también puedes ver películas en otras resoluciones

Tiene una aplicación fácil de usar

Descargas de contenido muy rápido

Sigue esta guía para instalar el APK de Cinema.

Sony Crackle

Otra aplicación en Google Play Store que se encuentra entre las mejores aplicaciones de transmisión es Sony Crackle.

Como producto de Sony, esta aplicación muestra signos de alta calidad. La aplicación cuenta con una gran biblioteca de películas y programas de televisión que puedes ver de forma gratuita en HD. Hay muchos géneros para que elijas.

APK PARA VER PELÍCULAS GRATIS

Además, puede disfrutar de sus películas y programas de televisión favoritos sin suscripción. También puede descargar películas y luego verlas sin conexión, al igual que con Cinema HD.

Además de las películas convencionales que puedes ver en Sony Crackle, encontrarás otras películas exclusivas de productoras independientes.

Sony Crackle tiene una interfaz limpia y fácil de navegar para que pueda localizar rápidamente las películas que está buscando en solo unos toques.

Lo que garantiza que su experiencia de transmisión sea perfecta. Además, es compatible con la transmisión a través de múltiples dispositivos. Esta aplicación de transmisión de películas y su contenido se cargan muy rápido.

Función

Carga muy rápido

Tiene una extensa biblioteca de películas y programas de televisión

Interfaz limpia y fácil de usar que proporciona una navegación sencilla

Ofrece una cuenta gratuita con un impresionante límite de almacenamiento de datos

Transmite películas de alta calidad en HD y resoluciones más bajas

Descarga Sony Crackle de forma gratuita desde Google Play Store y descubre por qué es una de las aplicaciones

Android más populares para películas y TV. También está disponible en FireStick.

Kodi

A diferencia de los dos primeros apk de transmisión de películas, Kodi es una plataforma de reproductor multimedia de código abierto que está disponible en el sistema operativo Android.

Eso significa que hace mucho más que permitirle ver películas. También puedes divertirte escuchando audio y viendo contenido local. Estas características la convierten en una de las mejores y más populares aplicaciones multimedia de Google Play.

Sin embargo, Kodi no es una aplicación de transmisión en sí misma, ya que no tiene contenido. En su lugar, la aplicación almacena archivos conocidos como repositorios. Por lo tanto, para ver una película usando Kodi, simplemente debe descargar un repositorio e instalar un complemento. En otras palabras, solo puede transmitir en Kodi mediante el uso de complementos creados por Team Kodi o desarrolladores de terceros.

El proceso de descargar el archivo del repositorio e instalar los complementos no debería tardar más de un minuto. Y después, tendrás una experiencia de transmisión fantástica como ninguna otra.

Puede ver televisión en vivo, deportes, películas, programas de televisión, anime, música, programas para niños, contenido local, etc. Puede instalar fácilmente los mejores y más populares complementos para cualquier tipo de contenido que desee transmitir.

La información que has estado esperando: ¡Es de uso gratuito!

Función

No requiere registrarse para usar

El contenido que puedes consumir es infinito

El proceso de instalación es fácil

Además del inglés, Kodi está disponible en otros idiomas, como Coreano, español y japonés

La aplicación es segura, gratuita y legal de usar

Aquí tienes una guía paso a paso para instalar Kodi en tu dispositivo.

Tubi TV

Tubi TV es otra aplicación de películas que merece estar en mi lista de los mejores apk de transmisión de contenido.

En esta aplicación de transmisión, puede encontrar una gran cantidad de películas y series de televisión gratuitas que son difíciles de encontrar en otras aplicaciones. Además, la robusta biblioteca de películas de larga duración en Tubi TV garantiza que haya algo para todos.

APK PARA VER PELÍCULAS GRATIS

Puedes encontrar géneros como drama coreano, comedia, aventura, ciencia ficción, acción, terror, clásicos, niños y romance. La transmisión de sus series británicas favoritas también es posible en Tubi TV. Y no se requiere registro.

Puede transmitir películas y series de televisión en varias plataformas, como televisores inteligentes, Fire TV Sticks, dispositivos Android y dispositivos iOS. La aplicación se ha optimizado para la visualización móvil, para que pueda disfrutarla por igual en cualquier dispositivo.

Para sincronizar su colección y personalizar su experiencia, puede crear una cuenta gratuita.

Otra característica interesante de esta aplicación es que puedes buscar películas en función de sus calificaciones en Rotten Tomatoes. Además, Tubi TV proporciona subtítulos para la mayoría de las películas en su plataforma.

La aplicación es legal y fácil de usar. Muestra anuncios, pero los anuncios no deberían ser un problema.

Función

Aplicación legal de uso gratuito

Gran colección de películas de alta calidad se actualiza todos los días

Puede crear una cuenta sin proporcionar los datos de su tarjeta de crédito

Además del inglés, está disponible en otros idiomas, como Coreano, Español y japonés (como Kodi)

Tiene muchas categorías para filtrar películas

Disponible en Amazon FireStick, Roku, Android e iOS

Cuenta con más de 200 empresas asociadas de streaming, como Lionsgate, MGM y Paramount

MediaBox HD

MediaBox HD se llamaba anteriormente PlayBox HD, CinemaBox y HD Movie Box. Sin embargo, la aplicación ha sido objeto de muchas actualizaciones para convertirse en uno de los mejores apk de transmisión de películas gratuitas. Esta es una plataforma de películas emocionante que funciona como un clon de TV de titanio.

APK PARA VER PELÍCULAS GRATIS

MediaBox funciona en dispositivos de transmisión como FireStick, Fire TV, cajas de TV Android y Nvidia Shield. Además, las integraciones como MX Player y Real-Debrid mejoran la experiencia de transmisión, lo que le permite descargar y ver películas en HD en MediaBox.

La aplicación tiene una característica única que puede rastrear lo que está viendo sin usar Trakt. Puedes navegar fácilmente a través de muchos géneros diferentes, así como usar filtros como calificación y año de lanzamiento.

Otra ventaja de esta plataforma es la posibilidad de ver tu contenido favorito en Chromecast.

La aplicación es popular no solo por su navegación fluida, sino también por su interfaz nítida, interactiva y fácil de usar. Hay muchos enlaces de calidad para que puedas transmitir y descargar películas en 4K.

Además, no se requiere registro o suscripción para acceder a las películas y programas de televisión en esta aplicación. También puedes obtener subtítulos para la mayoría de las películas.

Función

MediaBox TV es la mejor alternativa gratuita a Netflix

Sin anuncios molestos e intrusivos

No es necesario registrarse

Gran biblioteca de películas y series de televisión

Filtrar por calificación, género, año de lanzamiento y más

Puede descargar películas para ver sin conexión

Puede transmitir en muchos dispositivos, incluido Nvidia Shield

¿Estás buscando la mejor alternativa gratuita a Netflix? Lo tienes en MediaBox. Descarga este APK de Android ahora y comienza a ver películas gratis.

Stremio

Stremio es definitivamente una de las mejores aplicaciones gratuitas para Android que se pueden usar para transmitir películas y programas de televisión.

Sin embargo, este APK es inusual en su enfoque hacia la transmisión de películas en línea. Stremio ofrece su servicio de transmisión al igual que Kodi, ya que le permite instalar complementos de terceros para disfrutar de películas, programas de televisión, deportes, noticias, música y televisión en vivo gratuitas.

APK PARA VER PELÍCULAS GRATIS

También tiene una interfaz fácil de usar con una apariencia simple.

Algo que no me gusta de esta aplicación es que requiere que los usuarios se registren para acceder a las películas en su plataforma. Pero esto no es un gran problema, ya que puede usar una VPN mientras se registra y accede al sitio para mantenerse anónimo mientras ve películas.

Y una vez que puedas registrarte, puedes acceder a la biblioteca de contenido de tu Stremio personal desde cualquiera de tus dispositivos de transmisión preferidos, ya que se sincronizará en todos ellos.

Otra razón por la que también necesitas usar una buena VPN al transmitir películas con Stremio es que el APK usa tecnología BitTorrent.

Hay un montón de películas y series de televisión de alta calidad en este canal. También se han proporcionado subtítulos para la mejor experiencia de visualización.

Y también hay algunas otras características interesantes para hacer de esta aplicación su aplicación favorita para transmitir películas; la capacidad de ver películas en Chromecast y funciones de calendario para recibir notificaciones de las últimas series de televisión y canales de YouTube.

Función

Funciona como Kodi.

Tiene una sólida biblioteca de contenido gratuito.

Puedes ver cualquier contenido que desees: las últimas noticias, YouTube, películas, series de televisión.

Se sincroniza a través de múltiples dispositivos de transmisión.

De uso gratuito.

Es necesario registrarse (pero una VPN puede ayudarlo a hacerlo de forma anónima).

Descarga la aplicación Stremio en Play Store hoy y diviértete viendo tus películas favoritas. Los usuarios de FireStick y Android TV Box pueden seguir esta guía.

Popcorn Time

Popcorn Time es otro APK de películas basado en torrents donde puedes ver películas y Programas de televisión gratuitos de tu elección.

La aplicación utiliza el cliente BitTorrent que indexa los enlaces magnéticos para que puedas transmitir tu contenido favorito.

Se dice que es uno de los mejores servicios de transmisión y la mejor alternativa a las aplicaciones de transmisión de películas basadas en suscripción. Se actualiza constantemente con torrents de calidad, por lo que puede estar seguro de obtener las últimas películas y series y tendencias.

Permite descargar películas para ver sin conexión. El servicio también descarga parte del contenido antes de permitirle transmitirlo. Esto hace que su experiencia de observación se acerque a la perfección, incluso con poca velocidad de Internet o potencia de conexión.

El servicio de streaming tiene anuncios, pero no son molestos ni intrusivos. Y no es necesario registrarse para acceder a su elaborada biblioteca. Solo tienes que abrir la aplicación y ver tus programas de televisión, Películas y otros contenidos de vídeo favoritos.

Y debido a que los desarrolladores de Popcorn Time quieren proporcionar a todos una experiencia conveniente con su aplicación, ofrecen subtítulos en varios idiomas.

Sin embargo, a pesar de todas estas características geniales, no puedes descargar la aplicación en Google Play Store, por lo que es menos insegura de forma predeterminada.

Y recuerde que el contenido con derechos de autor de torrents es ilegal, por lo que querrá una VPN para ocultar su dirección IP. De esta manera, estarás protegido en caso de que, sin saberlo o accidentalmente, introduzcas contenido con derechos de autor. Tendrás que descargar el APK para instalar la aplicación en tu dispositivo Android.

Función

Aplicación gratuita con anuncios

No requiere registro

Interfaz de usuario atractiva e intuitiva

Puede ser ilegal e inseguro

Descarga parte del contenido para mejorar la experiencia de visualización

Proporciona subtítulos en varios idiomas

Nova TV

Nova TV es otro nuevo y emocionante servicio de transmisión que te brindará una experiencia de transmisión que probablemente no obtendrás en la mayoría de los otros apk.

Esta aplicación es un clon de TV de terrario que también le permite integrar el reproductor Real-Debrid, Trakt y MX (ya que su reproductor multimedia incorporado no es tan impresionante).

APK PARA VER PELÍCULAS GRATIS

¿También mencioné que con esta aplicación, obtendrá acceso a miles de películas y programas de televisión de alta calidad de forma gratuita? La interfaz es limpia y fácil de navegar.

También puede ver programas de televisión y películas en 1080p, HD y 4K.

Otra característica interesante de Nova TV es que, al igual que muchos de los otros servicios de transmisión principales, funciona en FireStick, Fire TV y cajas de TV Android.

Función

Nueva aplicación gratuita con nuevas funciones

Tiene integraciones increíbles

No se requiere suscripción o registro

Funciona en Fire TV Stick y Android TV box; se puede lanzar en Chromecast

Contiene una lista inagotable de películas y series

Ofrece subtítulos en más de 225 idiomas

FilmPlus

Otro nuevo servicio de streaming que te encantará es FilmPlus.

FilmPlus es otro clon de TV de terrario (excepto que es mejor) que puede usar en FireStick, Fire TV, cajas de TV Android. Tiene una interfaz de usuario intuitiva. Además, admite integraciones de reproductores AllDebrid, Premiumize, Real-Debrid, Trakt y MX Para una Experiencia de Transmisión fantástica.

El APK se actualiza con frecuencia y proporciona enlaces de alta calidad (en 1080p y 4K) para transmitir películas y programas de televisión.

Cuando realizas una búsqueda de contenido, esta aplicación raspa películas utilizando la última tecnología de raspado y te da alrededor de 40 enlaces para explorar, un número bastante impresionante.

El diseño también es llamativo como el de un terrario.

Función

Diseño nítido y limpio

Red de streaming de películas gratis

Utiliza una nueva tecnología de raspado de enlaces para transmitir películas

Ofrece contenido de alta calidad que se actualiza regularmente

Pluto TV

¿Está interesado en transmitir otros contenidos, como noticias y canales de televisión?

Entonces Pluto TV puede ser el servicio de transmisión de Android perfecto para ti.

Aquí, puede ver las noticias de las redes de televisión más grandes del mundo, transmitir cientos de canales de televisión y disfrutar de miles de películas de todo el mundo. Hay muchos géneros de contenido de video, incluyendo acción, comedia, anime, romance, aventura y terror.

¿Crees que tienes que pagar por alguno de estos? No! ¡Todos son completamente gratuitos, incluida la televisión en vivo! Tampoco está obligado a registrarse ni a proporcionar los datos de su tarjeta de crédito.

Este servicio de transmisión es compatible con Amazon Fire TV y Roku, o puede transmitirlo en la pantalla de su televisor con Chromecast.

Si eres padre con hijos, puedes ocultar el contenido que no quieres que vean tus hijos. Pluto TV es definitivamente una de las mejores aplicaciones de transmisión para dispositivos móviles.

Función

La aplicación es gratuita y legal de usar

Los anuncios no son intrusivos

No se requiere registro

Ofrece una amplia biblioteca de dibujos animados, canales de televisión, películas y series

Disponible solo en inglés

TeaTV

Tea TV es una plataforma bastante antigua que le permite ver películas y programas de televisión de forma gratuita.

Merece estar en nuestra lista de los mejores APK de streaming de películas porque su APK se actualizó recientemente. El contenido de la aplicación también se actualiza con frecuencia.

Otra característica interesante de esta aplicación de streaming es que generalmente prueba los enlaces que publica en su plataforma para asegurarse de que funcionen correctamente. Pero eso no es todo, la aplicación cuenta con transmisiones de alta calidad. Por lo tanto, cuando reproduzcas una película en esta aplicación, es probable que sea en 1080p.

La aplicación ofrece subtítulos, así como la Posibilidad de descargar contenido de forma gratuita.

Tea TV admite la visualización en Fire TV Stick y cajas de TV Android. También es compatible con integraciones de VLC Media Player, MX Player, Real-Debrid y Trakt.

Función

Aplicación móvil gratuita con películas de buena calidad (algunas en HD)

Diseño limpio

Programas de televisión y películas actualizados regularmente

Admite integraciones populares y visualización en Amazon FireStick y cajas de TV Android

Vudu

Vudu es otra aplicación emocionante para transmitir películas y programas de televisión.

Esta aplicación te ofrece una gran cantidad de películas para transmitir de forma gratuita con su función «Películas en nosotros».

De lo contrario, es una aplicación de películas de pago premium donde puedes comprar o alquilar películas premium. Tanto las películas gratuitas como las de pago se pueden descargar para ver sin conexión.

Otra característica fantástica de Vudu es que puedes encontrar muchos títulos que son difíciles de obtener en otras aplicaciones (incluidas las aplicaciones de pago). La aplicación también le notifica de las próximas películas y series antes de su lanzamiento. De esta manera, no te pierdes nada que te interese.

Las películas son de alta calidad, con algunas películas en 1080p y otras incluso en 4K. También puede transmitir las películas en sus televisores inteligentes utilizando Chromecast.

Puedes encontrar muchas películas antiguas y clásicas en Vudu. El mayor inconveniente de la transmisión con Vudu es que las «Películas en nosotros» gratuitas contienen anuncios.

Función

Servicio de streaming premium gratuito y de pago

Películas de alta calidad (con buen audio) que puedes descargar y ver sin conexión

Se puede transmitir con casi cualquier dispositivo de transmisión

Amplia biblioteca con muchos géneros

Contiene películas que no puedes encontrar fácilmente en otros apk de streaming

La versión gratuita contiene anuncios

Se le pedirá que se registre, pero no se necesitarán los datos de su tarjeta de crédito

Cyberflix TV

Cyberflix TV es otro clon de TV para terrarios que es gratuito para que los usuarios transmitan películas y series de televisión. La aplicación afirma ser incluso mejor que el Terrario.

En Cyberflix TV, puedes encontrar fácilmente películas y series nuevas y de tendencia, así como películas alojadas exclusivamente en Netflix y Hulu.

APK PARA VER PELÍCULAS GRATIS

Esta aplicación proporciona transmisiones de alta calidad, mostrando películas en altas resoluciones como 720p, 1080p y 4K.

Quieres relajarte en casa y disfrutar del nuevo episodio de tu programa favorito? Puede verlo en su televisor con su Fire Stick, Chromecast, Android TV box u otros dispositivos de transmisión populares.

Si te encantó la interfaz de Terrario, te encantarán los televisores Cyberflix.

Función

APK gratis con todas sus películas en alta definición

La aplicación se actualiza regularmente

El servidor es súper rápido

Sin anuncios

Tiene subtítulos para más de 250 idiomas

Viva TV

El siguiente en nuestra lista de las mejores aplicaciones de transmisión de películas es Viva TV.

Aunque Viva TV es una nueva aplicación, tiene la función de estar en nuestra lista.

Le proporciona varios enlaces de transmisión para ver películas y programas de televisión en HD, 1080p y 4K sin pagar un centavo. Si encuentra que un enlace ya no funciona, pase al siguiente enlace disponible.

Viva TV tiene un diseño nítido y limpio como ningún otro. La biblioteca es inagotable incluso para los amantes del cine más entusiastas.

Integraciones compatibles, como Real-Debrid y Trakt, garantizan que te lo pases en grande transmitiendo tus películas y programas de televisión favoritos. Además, puede obtener subtítulos y ver películas con un reproductor externo si lo desea.

Función

Nueva aplicación de películas gratis

Proporciona múltiples enlaces para transmitir una película

Flujos de alta calidad

Interfaz de usuario genial

Admite la visualización en varios dispositivos, como cajas de TV Android y Fire TV Stick

CatMouse APK

Este es otro clon APK de Terrario y Cine impresionante que no querrás perderte. Ofrece aún más entretenimiento, y el servicio es impecable.

CatMouse APK es una aplicación para Android que te permite ver las últimas películas y contenido de video exclusivo de algunas redes de pago.

CatMouse también es seguro para la transmisión, pero como no puedes descargarlo en Google Play Store, te recomendamos que tengas mucho cuidado y uses una VPN.

Aquí encontrarás miles de películas de varios géneros. Otra característica interesante de esta aplicación es que puedes descargar una película directamente en tu dispositivo móvil. La aplicación también está libre de anuncios y ofrece contenido de video HD.

Así que, ya sea que decidas usar el reproductor multimedia predeterminado o integraciones como el reproductor MX o el reproductor multimedia VLC, seguro que tendrás una experiencia fantástica. También puede ver a través de reproductores multimedia externos.

Función

Aplicación segura sin anuncios

La aplicación se actualiza regularmente

Miles de películas y programas de televisión para su placer visual

Puedes descargar películas directamente en tu teléfono móvil

Typhoon TV

Typhoon TV es una de las mejores aplicaciones de transmisión de películas gratuitas para usuarios de Android.

Este es otro clon de TV de titanio—pero, una vez más, ¡una versión mucho mejor!

Con solo unos pocos clics, puede transmitir las películas y programas de televisión que desee. No hay anuncios molestos en esta aplicación de transmisión, y ofrece contenido en una variedad de géneros, con muchas películas y series a su disposición.

Incluso sin Real-Debrid, las películas en Typhoon TV son de alta calidad. Con la integración Real-Debrid, mejoran aún más.

Y para impulsar su agenda para ser conocida como una de las mejores redes de transmisión de películas, funciona en Amazon FireStick y Android TV boxes.

Función

Aplicación gratuita sin anuncios molestos

Una gran biblioteca de películas

Tiene categorías como tendencias, actualizaciones recientes, más populares, Netflix y Hulu, y estrenos

Recopila mejores enlaces de transmisión que el Terrario.

BeeTV

BeeTV es una increíble aplicación de transmisión de películas que te permite ver trailers antes de ver o descargar películas.

El APK BeeTV es muy sensible, tiene una interfaz fácil de usar y ofrece una atención al cliente excepcional. También es compatible con integraciones como Trakt y Real-Debrid. Puede utilizar un reproductor multimedia externo si no desea utilizar el reproductor interno de BeeTV.

El contenido de la aplicación se actualiza con frecuencia. Los desarrolladores de aplicaciones le permiten realizar solicitudes En caso de que no pueda encontrar una película que desee.

Puede descargar todos los programas de televisión y películas que desee sin pagar un centavo.

Función

Aplicación gratuita con soporte para subtítulos

Tiene un servicio al cliente excepcional

Las transmisiones de películas son HD

Puedes solicitar películas que no puedes encontrar

Tiene un diseño receptivo y fácil de usar

Toonmania

¿Sus hijos siempre le preguntan dónde pueden ver los últimos dibujos animados y anime?

¿O eres un amante de los dibujos animados? ¡Toonmania es para ti!

Toonmania es una de las mejores aplicaciones de streaming para dibujos animados en inglés, japonés y coreano.

Es fácil acceder a cualquier dibujo animado que esté buscando, incluidos los últimos y populares. Lo más interesante es que Toonmania es gratis. Ni siquiera tienes que registrarte para poder transmitir el contenido de esta aplicación.

Función

Uso gratuito pero ilegal e inseguro

Tiene una gran cantidad de dibujos animados y anime en inglés y otros idiomas

No es necesario registrarse

SnagFilms

Si estás buscando uno de los mejores apk de freemium en streaming para documentales y cortometrajes, prueba SnagFilms.

Aquí, puedes ver películas independientes en tu dispositivo Android. Pero los documentales no son el único tipo de contenido que puedes transmitir en esta aplicación, las películas y series de televisión también están disponibles para tu placer visual.

ejemplos del contenido exclusivo publicado en SnagFilms son series sobre historias de atletas, cambio climático, veteranos y militares, refugiados e historias de migrantes.

También hay series docu galardonadas en filmes de enganche. Así que si estás buscando contenido sobre política, historia, culturas y más, echa un vistazo a SnagFilms.

Función

Aplicación gratuita para transmitir documentales informativos

Compatible con Chromecast

Incluye muchos géneros de películas, como thrillers eróticos, aventuras, acción, ciencia ficción, romance y terror

Interesante plataforma para películas indie

Syncler

Si alguna vez te gustó la transmisión de películas con TVZion, definitivamente querrás probar la transmisión de contenido con Syncler.

Syncler utiliza Real-Debrid, y funciona como Kodi y Stremio en que necesitarás complementos para transmitir películas. Podrás obtener enlaces de alta calidad en esta aplicación.

Otra característica interesante es que Syncler es probablemente la mejor aplicación para sincronizar tu progreso. Le permite rastrear, organizar y sincronizar sus películas y programas de televisión favoritos.

Además de estar disponible para Android, también es compatible con streaming en Nvidia Shield.

Función