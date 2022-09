paypal o bitcoin ¿cuál es mejor para jugar a casinos online?

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

El negocio de los casinos en línea ha sido siempre uno de los primeros en adoptar para sí los avances tecnológicos. Ya que el internet es su entorno natural y el medio en el que se desarrolla, la búsqueda constante de nuevas tecnologías para adaptarse al cambio es obligatoria.

Así como se incluyen nuevos juegos como las tragamonedas, se mejoran los gráficos y se optimiza la experiencia de usuario, los casinos online deben garantizar un correcto sistema para la monetización de sus servicios. Además, necesitan proporcionar los mejores métodos para que los usuarios disfruten de todas las ventajas al depositar o retirar su dinero.

Precisamente, dos de los métodos más usados para manejar dinero en los casinos online son PayPal y las criptomonedas, ambos con ventajas y desventajas.

¿Cuáles son las diferencias entre estos dos mecanismos? Sigue leyendo y descubre cuál es mejor.

¿Por qué es necesario un método de pago eficiente en los casinos online?

En lo que respecta a innovación tecnológica, los casinos online han demostrado estar siempre en primer lugar. Tratándose de un sector que generó cerca de 43,6 billones de dólares en 2021 únicamente en Estados Unidos, resulta obvio que precisen sofisticados métodos de procesamiento de capitales.

Los métodos que ofrece la banca tradicional son seguros, eso no se discute. No obstante, las plataformas de casinos en línea necesitan contar con otros aspectos, como puede ser la velocidad en las transacciones, la accesibilidad desde distintos países y la privacidad de los datos de sus usuarios.

Por tales motivos, la industria de los casinos online se ha visto obligada a buscar alternativas que ofrezcan soluciones. En dicha búsqueda, dos opciones surgen de entre todas las demás: PayPal y Bitcoin.

PayPal, el monedero electrónico más eficaz

No es fácil hallar una plataforma que no admita PayPal como método de pago, hoy en día son muchas las que lo integran. Por supuesto, la industria de los casinos online no podía ser la excepción.

Pero ¿por qué PayPal es tan usado? En primer lugar, el nivel de confianza que genera la plataforma es elevado. Debido a la alta adopción de este método por miles de plataformas, los usuarios se sienten seguros de utilizarlo para administrar su dinero.

Otro aspecto que hace muy atractivo a PayPal es su sistema de protección al comprador. Con este sistema, los usuarios pueden recibir de vuelta su dinero en caso de que alguna transacción salga mal o no cumpla con los estándares de seguridad establecidos por la empresa. Además, el nivel de protección es tal que impide que los usuarios tengan que compartir su información personal.

Por otro lado, es necesario que los casinos online brinden a sus clientes rapidez en las transacciones, y esto es algo que PayPal cumple a cabalidad. Tan solo con visitar su página web podemos darnos cuenta de lo cuidado que está su experiencia de usuario.

Criptomonedas, el método que vino a revolucionar a los casinos online

Aunque los casinos online cuenten con múltiples opciones de criptomonedas, hay una que destaca por sobre las demás, y esa es Bitcoin.

Cuando Bitcoin llegó a las plataformas de apuestas, se evidenció cómo los distintos procedimientos y transacciones se agilizaron, eso sin mencionar la privacidad que solo las criptomonedas pueden ofrecer.

La principal ventaja de Bitcoin es precisamente el anonimato y el resguardo de la información. Al ser un medio de cambio descentralizado, es decir, que cuenta con su propia red de pagos, todos los obstáculos bancarios tradicionales quedan en el pasado. Además, posee libre acceso desde cualquier lugar del mundo, algo que lo hace atractivo para la industria.

Con todo, hay un factor decisivo por el cual muchos usuarios prefieren a Bitcoin como método de pago en sus transacciones, eso son las comisiones. Es sabido que PayPal cobra comisiones muy altas por transacción, lo que dificulta mucho su uso, sobre todo en Latinoamérica. Esto no ocurre con Bitcoin. Si bien aún se cobran tasas por operaciones, estas son mucho menores en comparación con las de PayPal.

PayPal o Bitcoin, ¿Cuál es mejor y más conveniente?

Es cierto que Bitcoin ha ganado mucho terreno en lo que se refiere a los casinos online, sin embargo, no hay una sola plataforma que admita únicamente dicha criptomoneda como método de pago. En contraposición, podemos hallar casinos online donde puedes usar criptomonedas y también PayPal.

Aunque PayPal y Bitcoin figuran como las favoritas, tienen diferencias muy marcadas. Describimos algunas de ellas a continuación:

Rapidez de las operaciones: ambas plataformas son muy rápidas y puedes completar las transacciones en pocos minutos. No obstante, Bitcoin no cuenta con trabas de verificación que sí tiene PayPal y que retrasan el proceso. Seguridad: PayPal tiene una notable protección que garantiza la seguridad de sus clientes, algo que Bitcoin no puede ofrecer dada su propia naturaleza descentralizada. Comisiones: las tasas que deben pagarse con Bitcoin son menores en comparación con PayPal, lo que lo hace atractivo para miles de usuarios. Cifrado: ambos mecanismos cuentan con criptografía, no obstante, el nivel de Bitcoin es mucho mayor, brindando una seguridad más alta.

Sea cual fuere la opción que escojas, algo es cierto, la industria de los casinos está atenta a las exigencias de sus usuarios. Así que no debes preocuparte, muchas más novedades nos esperan en el futuro de los juegos de azar.

filtros coincidentes opciones de idioma – juegos ofrecidos pros contras tipos – tipos de juegos ofrecidos pros