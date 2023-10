JUEGA CASINO ONLINE 2024 🤑 SITIOS TOPs 10

By

Juega casino online: Nuestros expertos han revelado su lista definitiva de los mejores casinos en línea del mundo para juegos con dinero real después de realizar un riguroso proceso de revisión. El equipo evaluó más de 100 casinos en línea con licencia antes de finalmente reducirlo a este pequeño grupo de sitios de casino legales de élite.

Nuestro equipo de revisores se inscribió en cuentas con cada sitio, realizó depósitos con dinero real y jugó a las tragamonedas, juegos y ofertas de crupieres en vivo disponibles. Solicitaron pagos para ver qué tan suave, rápido y conveniente era el proceso, y reclamaron los diversos bonos y promociones que estaban en juego.

Los revisores también probaron los departamentos de servicio al cliente y la usabilidad general de cada sitio de casino y aplicación móvil. Clasificamos a cada uno de estos operadores de juegos móviles en cinco categorías clave: calidad y variedad de juegos; equidad y confiabilidad; servicio al cliente y experiencia del usuario; velocidades de pago; y bonos y promociones.

Luego comparamos las diversas marcas de casinos en línea con dinero real e identificamos los mejores casinos en línea del grupo. Solo 10 sitios obtuvieron una puntuación lo suficientemente alta en todos los ámbitos como para ser considerados dignos de esta guía de los mejores casinos en línea que son legales en los Estados Unidos. Los hemos enumerado a continuación.

Los mejores casinos en línea que aparecen en esta lista tienen licencia para operar en varias partes de los Estados Unidos. Algunos de ellos son extremadamente populares en todo el mundo, incluidos bet365 y Unibet, mientras que otros se centran únicamente en convertirse en el mejor casino de los EE.

Están unidos por un compromiso a largo plazo de pagar a los clientes a tiempo y en su totalidad, mantener las condiciones de licencia, invertir en iniciativas de juego responsable y proporcionar excelentes medidas de seguridad. Sin embargo, tienen diferentes áreas en las que se especializan y sobresalen.

Por ejemplo, algunos ofrecen una fantástica variedad de juegos, mientras que otros realmente brillan cuando se trata de bonos, pagos rápidos o programas de lealtad.

Puede considerar qué características son más importantes para usted al hacer su elección. Siga leyendo para obtener más información sobre los mejores casinos en línea.

Betmgm casino – tipos de j uegos ofrecidos tipos de juegos, tipos de juego pros contras tipos de juego

Juegos disponibles

Encontrará más de 700 juegos en BetMGM Casino. Tiene su propio premio mayor progresivo, con juegos como MGM Millions, y regularmente establece nuevos récords para los pagos de casino más grandes de los Estados Unidos. Puedes jugar cientos de excelentes tragamonedas en BetMGM, y también es el mejor sitio de casino para juegos de mesa virtuales y video póquer. También hay una sala de póquer en línea que ofrece juegos en efectivo y torneos en algunos estados.

Velocidad de pago

Debe recibir el pago en no más de tres días hábiles en BetMGM Casino. Tiene más opciones bancarias que cualquiera de sus rivales, y los límites de pago son muy altos, por lo que es un gran sitio para jugadores de casino con apuestas altas. Play+, PayPal y Skrill son los métodos de pago más rápidos en BetMGM.

Servicio al Cliente

BetMGM también brinda un servicio al cliente de clase mundial. Está disponible 24/7 usando la opción de chat en vivo o correo electrónico. El equipo de servicio al cliente es receptivo, servicial y tiene la experiencia suficiente para atender una amplia variedad de solicitudes de manera profesional y eficiente.

Bonos

El bono de registro en BetMGM a través del código de bono MCC1500 de BetMGM Casino viene en varias partes: un depósito igualado de $1,500 y un crédito de apuesta gratis de $50 en la casa más una apuesta gratis de $20 en la casa de apuestas deportivas.

El depósito mínimo es de $ 10, por lo que puede entregar $ 10 de su propio dinero y obtener $ 70 en crédito de bonificación, o puede ir con todo y recibir $ 1,570. Los requisitos de juego son competitivos. BetMGM también tiene un gran programa de lealtad, MGM Rewards, y muchos bonos de casino adicionales.

Puntuación media; 4,9

Aesars online casino

Juegos disponibles Encontrará más de 150 de los mejores casino online en línea jamás creados en Caesars Casino. Tiene una gama más pequeña que algunos de sus competidores, pero los juegos han sido cuidadosamente seleccionados, lo que garantiza que solo encontrará tragamonedas, juegos de mesa, juegos con crupier en vivo y títulos de video póquer de alta calidad.

Velocidad de pago

Se le pagará en hasta 72 horas si solicita un retiro de Caesars Casino, a menos que se requiera una revisión adicional. Recibimos el pago en 24 horas o menos cuando lo probamos, pero depende del método que seleccione. Play+ y PayPal son métodos rápidos, pero lleva más tiempo si realiza una transferencia bancaria o un cheque.

Servicio al Cliente

Caesars Casino tiene el mejor departamento de servicio al cliente de todos los diferentes operadores que revisamos. El equipo resolvió nuestros problemas en segundos a través del chat en vivo, y los agentes fueron siempre educados, amables y bien informados. El soporte por correo electrónico también está disponible, pero el chat en vivo es la mejor opción.

Bonos

Para la oferta principal, recibirá un gran bono de registro de igualación de depósito de $2,000 si se une a Caesars Casino. Lo mejor de este bono es el generoso requisito de rollover: solo 4x en tragamonedas, 8x en video póquer y 20x para todos los demás juegos, incluido el blackjack. La mayoría de los casinos exigen requisitos de apuesta mucho más altos. Una oferta alternativa ofrece a los nuevos jugadores un bono de depósito del 200% para depósitos de hasta $100 y $10 gratis para tragamonedas o video póquer solo por registrarse (solo disponible en NJ y MI). También hay muchos bonos en curso, por lo que Caesars Casino es el mejor para las promociones.

Puntuación media: 4,9

Fanduel casino

Juegos disponibles

FanDuel Casino ha seleccionado 200 de los mejores juegos de muchos proveedores diferentes. Encontramos juegos de NetEnt, IGT, SG Digital, Red Tiger, NextGen, High 5, Everi, Shuffle Master, Lightning Box, Wazdan, WMS, Bally y Barcrest al revisar el sitio. Algunos operadores simplemente llenan sus rangos con tantos juegos como sea posible, pero FanDuel ha seleccionado cuidadosamente los juegos más interesantes de cada uno de esos proveedores.

Velocidad de pago

FanDuel Casino generalmente paga más rápido que la mayoría de los operadores en nuestro top 10. Procesa las solicitudes de pago en hasta 48 horas, pero descubrimos que normalmente eran mucho más rápidos que eso cuando usábamos Play+ o PayPal. También puede obtener un pago en efectivo instantáneo en la jaula del casino o en un punto de venta minorista de FanDuel.

Servicio al Cliente

FanDuel ofrece servicio al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de sus canales de chat en vivo y correo electrónico. No es tan hábil o rápido de responder como Caesars y BetMGM, pero aún así es mejor que la mayoría de los departamentos de atención al cliente de los casinos.

Bonos: Disfrutará de una oferta de $1,000 para jugar de nuevo hasta 24 horas cuando se registre en una cuenta de FanDuel Casino, más $100 en crédito del sitio. FanDuel reembolsará cualquier pérdida en la que incurra durante las primeras 24 horas hasta $1,000.

El reembolso se paga como crédito del sitio, pero solo tiene un requisito de reproducción 1x. Si juega un juego con un RTP alto, como el blackjack o Blood Suckers, tiene muchas posibilidades de recuperar su inversión inicial. FanDuel Casino ofrece muchos bonos adicionales, que incluyen apuestas sin riesgo, bonos de igualación de depósito y giros gratis.

Puntuación media: 4,8

Wynn bet casino en playuzu chile juegos de casino playuzu chile casino online playuzu chile casino online playuzu en estados unidos

Juegos disponibles

Hay más de 500 juegos de alta calidad en WynnBET Casino. Los fanáticos de las tragamonedas pueden elegir entre cientos de juegos de productores de gran prestigio como Scientific Games, NetEnt, IGT y Everi.

También hay 32 juegos, que incluyen ruleta, blackjack, bacará y póquer de mesa, además de siete juegos de video póquer. Realmente sobresale cuando se trata de jugar con crupier en vivo, ya que puedes elegir entre una gran cantidad de mesas en vivo. Los flujos son nítidos y confiables.

Velocidad de pago

El proceso de pago en WynnBET tarda hasta 48 horas. Descubrimos que las solicitudes de pago a menudo se procesaban el mismo día cuando pusimos a prueba el servicio, lo cual es impresionante. Una tarjeta Play+ es la opción de pago más rápida, pero PayPal también lo es. También está disponible un cheque electrónico a través de una cuenta VIP Preferida, pero tarda de 3 a 5 días hábiles.

Servicio al Cliente

El departamento de servicio al cliente está abierto 24/7 en WynnBET. Es igualmente impresionante para Caesars y BetMGM, ya que los tres están a cargo de los principales propietarios de casinos terrestres que entienden el valor de una excelente atención al cliente. Los agentes con los que hablamos fueron amables y eficientes, y los tiempos de espera fueron mínimos.

Bonos

Hay un bono de depósito equivalente de $ 1,000 en juego si se registra en una cuenta de WynnBET Casino utilizando la oferta de código de bono de casino WynnBET a continuación. En algunos estados, como Michigan, WynnBET también ofrecerá 200 giros gratis en Divine Fortune para endulzar el trato. Los fondos de bonificación tienen un requisito de reinversión de 10x si se usan en tragamonedas, lo cual es excelente. Luego puede usarlo en un juego RTP alto, lo que le brinda una buena oportunidad de obtener ganancias.

Puntuación media : 4,8

Betrivers casino

Juegos disponibles

Hay más de 300 tragamonedas en línea disponibles en BetRivers Casino, proporcionadas por productores de élite como NetEnt, Red Tiger, IGT, AGS, SG Digital, Lightning Box, Everi y Konami. Puede jugar de todo, desde tragamonedas básicas de 3 carretes hasta las últimas tragamonedas 3D y juegos Megaways. También cuenta con juegos de ruleta americana, ruleta europea y ruleta francesa, varias opciones de blackjack y baccarat, póquer y una sólida sección de crupier en vivo.

Velocidad de pago

BetRivers ofrece los pagos más rápidos del mercado. Utiliza un sistema de procesamiento interno llamado RushPay, que procesa más del 80% de todas las solicitudes de retiro de forma automática e instantánea. Si opta por un retiro de Play+, obtendrá su dinero de inmediato. Los pagos de PayPal tardan alrededor de media hora, pero tendrá que esperar un par de días hábiles para recibir un cheque electrónico o una transferencia bancaria en línea.

Servicio al Cliente

El equipo de atención al cliente de BetRivers está disponible todos los días de 9:30 a. m. a 2:00 a. m. a través del chat en vivo. Alternativamente, puede enviar un correo electrónico al equipo, y deberían responder dentro de las 24 horas, o puede visitar el centro de ayuda para buscar respuestas a sus consultas.

Bonos

El código de promoción de BetRivers ofrece $ 200 muy generosos en juegos gratis con un primer depósito mínimo de $ 50. Inicialmente, eso puede sonar poco atractivo en comparación con algunas de las ofertas más grandes mencionadas en esta página, pero viene con solo un requisito de reproducción de 1x.

Eso es extremadamente raro. La mayoría de los casinos hacen que reinviertas los fondos de bonificación al menos 10 veces antes de cobrar, mientras que en BetRivers solo necesitas completar una reinversión. También ofrece una gama de bonificaciones adicionales para los clientes existentes.

Puntuación media: 4,6

Unibet casino

Acerca de Unibet

Unibet es uno de los sitios de apuestas más populares del mundo. Un empresario sueco fundó el negocio en Londres y se convirtió en la marca de juego en línea más confiable en Escandinavia y otras partes de Europa. Si se pregunta si los casinos en línea son confiables, no busque más allá de Unibet.

Esta marca tiene una reputación de equidad, honestidad y pagos confiables, quizás más que cualquier otro casino en todo el mundo. Inauguró una sede en Nueva York en 2018 y se ha expandido a varios estados desde entonces. Ofrece una de las selecciones más amplias de juegos online de casino con dinero real del mundo.

Hay cientos de excelentes tragamonedas para elegir, incluidos jackpots progresivos, juegos Megaways y títulos con altos porcentajes de RTP. Los juegos incluyen ruleta francesa, ruleta europea y ruleta americana, muchas opciones de blackjack, baccarat, Casino Hold’em, Mississippi Stud, Casino Stud, Let It Ride, DJ Wild Stud, I Heart Suits, Texas Hold’em Plus y Ultimate Texas Hold ellos Los bonos que utilizan el enlace del código de promoción de Unibet Casino a continuación también son muy impresionantes, por lo que Unibet es uno de los mejores sitios de casino del mercado.

El bono de bienvenida es una igualación del depósito del 100% y también obtendrá $10 en la casa. También puede disfrutar de giros gratis de forma continua, además de un bono de recarga, promociones de premios acumulados y aumentos de ganancias. Ventajas de Unibet Casino: Impresionante cartera de juegos. Lobby del casino fácil de usar Promociones generosas. Contras de Unibet Casino: Carece de un programa de fidelización – El servicio de atención al cliente: no es 24/7

Draftings casino

Acerca de DraftKings – DraftKings construyó su reputación al ofrecer concursos Daily Fantasy Sports extremadamente populares durante la década de 2010. Lanzó una casa de apuestas deportivas en línea en 2018, seguida de un casino en línea con dinero real. DraftKings Sportsbook ahora está firmemente establecido como el líder del mercado entre las aplicaciones de apuestas deportivas en muchos estados, y también tiene uno de los mejores sitios de casino en línea del mundo.

Por lo tanto, es la mejor opción para cualquiera que quiera apostar en deportes, con dinero real y concursos DFS en un solo lugar, ya sea a través del sitio web o la aplicación móvil. DraftKings Casino es uno de los mejores sitios de tragamonedas en línea del mundo. Tiene más de 500 tragamonedas de proveedores de gran prestigio como NetEnt, SG Digital e IGT.

Hay muchos juegos RTP altos, incluidos White Rabbit Megaways, Medusa Megaways y Guns N’ Roses, y puedes probar títulos jugando tragamonedas en línea gratis . No tiene tantos botes progresivos como BetMGM y bet365, pero realmente sobresale cuando se trata de juegos de mesa virtuales y juegos variados. El código de promoción de DraftKings Casino también ofrece algunos de los mejores bonos de casino del mundo.

Podría mejorar sus capacidades de servicio al cliente, pero en general merece un lugar destacado en esta lista de los mejores casinos en línea del mundo.

Pros de DraftKings Casino:

Excepcional variedad de juegos.

Muchos títulos exclusivos

Bono de bienvenida líder en el mercado

Contras de DraftKings Casino:

Las condiciones de bonificación podrían ser mejores opciones limitadas de servicio al cliente.

Mohegan sun casino

Pagos en tiempo real:

sí Juegos disponibles:

alrededor de 200 juegos disponibles

Velocidad de pago: 1-2 días a través de algunos métodos Servicio al cliente: chat en vivo y correo electrónico disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana

Bonos: apueste $ 10, obtenga $ 25 de crédito de la aplicación + oportunidad de ganar un televisor inteligente de 55 »

Puntuación media: 4,5

Bet365 casino

Pagos en tiempo real: sí

Juegos disponibles: más de 1000 juegos disponibles

Velocidad de pago: instantáneo

Atención al cliente: chat en vivo, teléfono y correo electrónico

Bonos: igualación de depósito de $ 1,000

Puntuación media: 4,5

Point casino

Pagos en tiempo real: sí

Juegos disponibles: más de 100 juegos disponibles

Velocidad de pago: 1-3 días

Servicio al cliente: chat en vivo y correo electrónico

Bonos: reembolso del 200 % sobre las pérdidas totales durante 72 horas

Puntuación media: 4,5

