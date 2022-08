GIPSYTEAM, POKER do INICIANTE ao PROFISSIONAL

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

O Gipsyteam foi fundado em 2009 e de lá pra cá segue ajudando jogadores a tornarem-se lucrativos jogando poker. O site gipsyteam.com.br conta com várias seções, partindo desde notícias sobre o mundo do poker, até seções sobre técnicas avançadas.

Recomendamos que o iniciante comece pela seção sobre “freeroll”, na qual é possível jogar torneios com entrada gratuita, porém com dinheiro real garantido.

Além disso, temos uma seleção gigantesca de artigos de poker disponíveis no site (gipsyteam.com.br) para os mais diversos níveis de jogadores:

Jogador que está começando agora

Leia sobre a parte básica de poker em nosso site, ao começar pelas regras de poker, passando por como jogar poker, poker para iniciantes, mãos do poker, jogadas de poker, entre outros.

Jogador que sabe as regras básicas, mas não sabe os conceitos mais avançados

Já é necessário ler sobre os tipos de poker mais jogados atualmente: Texas Hold’em e Omaha. Ademais, é necessário saber as probabilidades do poker, tabela de poker, combinações do poker, entre outros.

Jogadores avançados

Agora, é hora de estar a par dos melhores sites para se jogar poker, para jogos de poker a dinheiro real. Sendo um jogador avançado, é necessário estudar sobre gerenciamento de bankroll e mindset (tilt).

Jogadores profissionais

O jogador profissional deve atentar-se ao jogo em cada “street”, seja no flop, turn ou river. Além disso, é de suma importância conhecer as ferramentas do poker (como Hold’em Manager e PokerTracker). O foco já começa a ser o poker em “Game Theory Optimal” (GTO) – a maneira ideal de se jogar poker. Para isso, leia sobre GTO Wizard, um poderoso software que auxilia jogadores profissionais a chegarem mais próximo do jogo em GTO.

Começando no poker hoje: mitos e verdade sobre o jogo

Para os que estão iniciando sua trajetória no poker neste momento, é importante esclarecer algumas dúvidas do senso comum, que se tornaram mito ao longo do tempo:

Mito Verdade Poker é um jogo de azar Poker é um esporte da mente, comprovado por estudos de grandes universidades ao redor do mundo. Você vai perder tudo jogando poker Como em qualquer esporte, quanto mais se pratica, mais se ganha. O jogo de poker online é fraudado/trapaceado Existem inúmeros órgãos de auditoria que monitoram as salas de poker online. Não existe fraude. Jogar poker ao vivo é perigoso Poker é totalmente difundido no presencial, seja no Brasil ou em outros lugares do mundo. Jogar poker ao vivo é totalmente seguro.

Dito isso, recomendamos que o jogador iniciante comece lendo os artigos listados anteriormente, decida qual modo vai jogar poker (online ou ao vivo) e por qual modalidade começará. Dentre as modalidades, temos:

Cash Game: Jogos nos quais o jogador terá de 2 a 9 adversários, sentará em uma mesa com blinds fixas, além de limites máximo e mínimo de recompra de fichas. Poderá fazer quantas recompras desejar.

Torneios: O jogador terá uma quantidade indefinida de adversários. Em torneios online, podem ser centenas ou milhares. Paga-se um valor de entrada, recebe-se uma quantia fixa de fichas e o jogador terá que tentar chegar o mais próximo possível do primeiro colocado (recebendo assim, um maior prêmio).