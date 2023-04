Ver Tv CABLE por INTERNET GRATIS legalmente> TOPS◀︎lll

By

Aquí están los Mejores Canales de Televisión por Internet para Ver en Línea, todos los Cuales son Gratuitos y Legales.

Conocemos los Diversos Servicios de Transmisión que le Permiten Ver televisión en Vivo. Pero, ¿Qué pasa con los canales de televisión independientes? ¿Es posible ver canales de televisión por Internet gratuitos de todo el mundo?

En este artículo, le ayudaremos a encontrar los mejores servicios de IPTV en la web. Cada canal de la lista tiene una fuente legal, lo que significa que no se va a meter en problemas con su ISP o la ley.

La BBC hace que todos sus canales de TV financiados con licencia estén disponibles de forma gratuita a través del servicio iPlayer. Puedes ver BBC1, BBC2, BBC4, BBC News, BBC Parliament, BBC Alba, CBBC y CBeebies.

Desafortunadamente, otros canales de BBC Studios que no están financiados por la tarifa de licencia (Alibi, Dave, Drama, Eden, Gold, W y Yesterday) no están disponibles. Los Canales Internacionales de la BBC, como BBC América y BBC Persa, Tampoco están Disponibles.

Si no Vives en el Reino Unido, Necesitarás usar una VPN. Recomendamos ExpressVPN y CyberGhost.

Bloomberg Television

Bloomberg es una de las principales fuentes de noticias de negocios y mercados. Produce cuatro canales de televisión internacionales que puede transmitir de forma gratuita.

Estos son Bloomberg Estados Unidos, Bloomberg Europa, Bloomberg Asia y Bloomberg Australia.

Los cuatro canales de televisión están en línea. Puedes transmitirlos de forma gratuita a través del sitio web de Bloomberg. La versión estadounidense también está disponible en Pluto TV.

Sky News

Sky News, con sede en el Reino Unido, es uno de los mejores canales gratuitos de televisión por Internet para los adictos a las noticias.

Puede verlo de forma gratuita en el sitio web de Sky News y a través del canal de YouTube de Sky News; no necesita un paquete de cable para sintonizarlo, y puede ver el canal de YouTube desde cualquier parte del mundo.

Sky News no impone restricciones geográficas. Puedes ver el canal de televisión en línea, sin importar en qué parte del mundo te encuentres.

ABC

ABC es una cadena estadounidense. Se centra en programas de entrevistas, dramas, programas de estilo de vida y noticias. También hay una pizca de contenido deportivo.

ABC transmite versiones internacionales en muchos países. Sin embargo, si desea ver la edición estadounidense de la red de forma gratuita en línea, puede hacerlo a través del servicio USTVnow.

ABC es solo uno de los cinco canales de televisión que puedes ver de forma gratuita en el servicio. Los otros cuatro son CBS, PBS, MyTV 9 y CW. Todos los Canales Solo Están Disponibles en Definición Estándar.

El Canal solo Está Disponible Oficialmente para Ciudadanos Estadounidenses que Viven en el Extranjero, Pero hay Varias Soluciones Alternativas que Puede usar para obtener Acceso.

FOX Sports es un canal de televisión por Internet único que puedes ver en línea de forma gratuita.

Sin embargo, no es la misma versión del canal de televisión que recibirías a través de una suscripción por cable o desde una aplicación como Hulu o fuboTV. Aunque la Mayoría del horario es el Mismo que FOX Sports 1, No incluye Deportes en Vivo.

Sin embargo, Puedes Seguir Disfrutando de los Carretes Destacados, los programas de análisis y comentarios deportivos y otra programación regular.

Puedes ver el canal de televisión web solo en línea en EE.UU., Reino Unido, Alemania y Austria en Pluto TV.

Eleven Sports Network

Eleven Sports es una Red Deportiva con Sede en el Reino Unido que ha estado creciendo constantemente en popularidad e influencia desde su lanzamiento en 2015.

La edición estadounidense se llama Eleven Sports Network.

Puedes verlo gratis en Pluto TV si estás dentro de los Estados Unidos. Otros usuarios necesitarán usar una VPN.

El canal tiene los derechos de transmisión de la North American Soccer League (NASL), la Big Sky Conference, la mejor liga de baloncesto de España (Liga Endesa).

La Liga Sueca de Hockey, el Campeonato Mundial de Rallyes, la Can-Am Baseball league y algunos torneos de eSports.

France 24

Si te gusta ver canales de televisión en línea gratuitos de todo el mundo en línea, vale la pena echarle un vistazo a France 24. Es una emisora nacional de propiedad estatal francesa con un enfoque en el contenido de noticias y revistas.

Se producen cuatro versiones del canal: la edición francesa, junto con emisiones en inglés, árabe y español.

Puede ver los canales de televisión internacionales (así como la transmisión francesa) de forma gratuita en el sitio web de France 24 y YouTube.

CNN

SI se puede ver CNN gratis

Muchas personas asumen erróneamente que es imposible ver CNN gratis. Después de todo, es parte de los paquetes premium de la mayoría de los proveedores de cable.

Pero es posible! Una vez más, Pluto TV proporciona la respuesta.

Mientras estés en los Estados Unidos, puedes transmitir la versión nacional del canal de televisión de forma gratuita. Los residentes no estadounidenses necesitarán una VPN.

ITV Channels

Cadena británica

ITV es otra cadena británica. A diferencia de la BBC, ITV es de propiedad independiente. La red hace que seis de sus canales estén disponibles en línea de forma gratuita para cualquier persona con una dirección IP con sede en el Reino Unido. Son ITV 1, ITV2, ITV3, ITV4, CITV e ITVBe. La taquilla de ITV y la tienda no están disponibles.

Los canales en línea gratuitos ofrecen la mezcla habitual de noticias, drama, programas de entrevistas y programación para niños.

Sin embargo, donde la red sobresale por los cortadores de cables internacionales, es su lista de contenido deportivo. La red posee los derechos de la Liga, el Campeonato de Europa de la UEFA, la Copa Mundial de la FIFA, la Copa Mundial de Rugby, las Seis Naciones, el Abierto de Francia, el Tour de Francia y el Festival de Cheltenham.

Nick Jr.

Al igual que su canal FOX Sports, Plutón transmite una versión especialmente adaptada de Nick Jr .a cualquier persona que viva en los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania o Austria. Es otra gran fuente de televisión gratuita en línea.

Los programas para niños de Nick Jr. incluyen a Dora la Exploradora, Wallykazam, Peppa Pig, Bubble Guppies y Nella la Princesa Caballero.

Fubo Sports Network

Disponible en aplicación Fubo

Fubo Sports Network se lanzó en junio de 2019. Originalmente Solo Disponible a Través de la Aplicación Fubo, ahora está disponible en más de 75 millones de dispositivos después de que Plex, Pluto y el canal Roku comenzaron a ofrecer el canal de forma gratuita.

También encontrará el canal integrado en algunos televisores inteligentes, incluidos los modelos de Samsung y Vizio.

La red ofrece deportes en vivo, presentaciones de paneles, análisis y más. Echa un vistazo a nuestra lista de los mejores sitios de transmisión de deportes si aún no hay suficiente contenido.

Channel 4

Channel 4 es otra red popular del Reino Unido. Fue el hogar original de Black Mirror, The Inbetweeners, Peep Show, The IT Crowd, Da Ali G Show y Muchas otras Series Que Se Han Hecho Famosas en los Estados Unidos.

Puede transmitir Channel 4, junto con sus Canales Subsidiarios Como E4, More4 y Film4, directamente en el Sitio Web. Necesitas vivir en el Reino Unido para acceder a ellos, pero los inicios de sesión de VPN están permitidos para personas en otros lugares.

CBC News

CBC News

CBC es la Emisora más grande de Canadá. Su Canal de Noticias, CBC News, es Una de las Redes más Escuchadas del País.

Los Suscriptores de Cable en los Estados Unidos y el Reino Unido Probablemente Podrán Encontrar el Canal en su Guía de Programas. Sin embargo, no necesitas un paquete de TV caro para poder sintonizar.

CBC News se transmite de forma gratuita en el sitio de CBC. Si no vives en Canadá, necesitarás usar una VPN para falsificar tu ubicación.

NFL Channel

PBS Kids

Si eres un fan de la NFL, asegúrate de revisar el canal de la NFL en Plutón.

El canal no muestra juegos en vivo (normalmente necesitará una suscripción a la NFL Network o un paquete de televisión por cable para eso, aunque hay algunas formas de ver la NFL sin cable), pero aún Ofrece un Montón de Contenido de Calidad de NFL Films y NFL Media.

Por Ejemplo, Puedes Ver la Galardonada Serie Hard Knocks, docenas de resúmenes de equipos y temporadas y repeticiones de partidos clásicos.

En nuestra opinión, es una de las mejores formas de disfrutar el contenido de la NFL de forma gratuita.

PBS Kids

PBS Kids

Si vives en los Estados Unidos, puedes ver PBS Kids de forma gratuita a través del servicio Locast. PBS Kids ofrece mucho contenido para niños de todas las edades, lo que significa que es un canal útil para tener a mano si tienes niños pequeños.

En caso de que no lo sepa, Locust es un servicio completamente gratuito que se especializa en canales de televisión locales de todo Estados Unidos. Otros canales en la aplicación incluyen Comet, CW, NBC, Univision y ABC, junto con sus derivados locales. Si vives fuera de los Estados Unidos, necesitarás usar una VPN.