VER PELÍCULAS GRATIS ONLINE COMPLETAS >> TOPS 12

Ver películas gratis online completas: Ver películas gratis en línea es una forma conveniente y frugal de ver las películas que amas desde la comodidad de tu hogar. Sí, hay muchos sitios donde puede obtener películas «gratis», pero los que se enumeran a continuación, aunque con publicidad, están libres de virus y son completamente legales de usar.

Ver Películas Gratis Online Completas

Top 12 para Ver película online gratis completas español

Hay una gran variedad de películas disponibles gratuitamente en estos sitios, desde comedias y dramas hasta películas de terror y acción. Hay películas de grandes estudios, pero también muchas películas antiguas e independientes que te encantará ver una y otra vez.

Crackle

Lo que nos gusta

Gran selección, incluyendo películas recientes. Buena calidad de vídeo. Guarda el progreso para que pueda reanudarlo más tarde. Aplicación móvil realmente genial.

Lo que no nos gusta

No se pueden ordenar las películas por popularidad. Disponible solo en los Estados Unidos y sus territorios.

Ver películas gratis online completas: Crackle encabeza nuestra lista como el mejor lugar para ver películas gratis en línea porque ofrece cientos de largometrajes que puedes ver en cualquier momento, incluida la programación original. Estas son películas de renombre con estrellas que conoces.

Estas películas de alta calidad se ven espectaculares en cualquier tamaño de monitor o pantalla en la que las esté viendo. Tendrás que ver algunos comerciales de vez en cuando, pero son cortos y solo hay unos pocos descansos comerciales durante un largometraje.

Un interruptor de subtítulos está disponible directamente desde el reproductor de video para todos los usuarios, pero si se registra para obtener una cuenta (es gratis), también puede habilitar los controles parentales.

Popcornflix

Lo que nos gusta

Diseño de sitio web limpio y fluido. Incluye subtítulos. Tiene una lista de una página de todas las películas disponibles.

Lo que no nos gusta

No se puede ordenar por fecha o popularidad. Navegación extraña del sitio.

Ver películas gratis online completas: Popcornflix es otro gran lugar para ver películas gratis en línea. Su flujo constante de nuevos títulos de Screen Media Ventures (la misma compañía que dirige Crackle) significa que tienen muchas películas que se agregan todo el tiempo.

Este sitio tiene varios cientos de películas que incluyen comedia, drama, terror, acción, romance, familia, documentales y películas extranjeras. También presentan originales de la escuela de cine y la web, y enumeran algunos títulos por un tema común, como Policías y Ladrones y Santuario de ciencia ficción.

La categoría Leaving Soon le ayuda a capturar películas que están a punto de abandonar el sitio.

No se necesita una cuenta; simplemente elija cualquier película y disfrute. Es compatible con la reproducción de reanudación, por lo que puede ver estas películas en pedazos si lo desea.

Yidio

Lo que nos gusta

Hace que sea fácil encontrar películas gratis en la web. Muchas opciones de filtrado únicas. Ordenar por popularidad y fecha de adición. También puede ser útil para alquilar y comprar.

Lo que no nos gusta

No todas las películas se transmiten directamente desde Yidio; te llevan a otro lado. Las películas tienen calidad de DVD. Etiqueta incorrectamente algunas películas pagas como gratuitas.

Ver películas gratis online completas: Yidio es un sitio web con varias categorías que te muestran dónde puedes ver películas en línea. Una de esas categorías está diseñada específicamente para películas gratuitas.

Lo que diferencia a Yidio del resto es que es realmente como un motor de búsqueda de películas gratis; te ayuda a encontrar todos los lugares gratuitos para ver películas en línea.

Es muy fácil ordenar las películas por el sitio en el que están alojadas, así como por género, cuándo se estrenaron, clasificación MPAA, década, clasificación IMDb y más. Más allá de los géneros habituales que cabría esperar, como la acción y el drama, hay otros interesantes como Art House & International, Special Interest, Indie, Faith & Spirituality, Disaster y Neo-noir.

YouTube

Lo que nos gusta

Las películas son calificadas por espectadores reales. Puedes dejar comentarios. Lista única y fácil de desplazarse. La mayoría de las películas tienen subtítulos.

Lo que no nos gusta

Muchos no están en HD. Las películas a menudo se retiran sin previo aviso. No se pueden filtrar los resultados por género.

YouTube no es solo el lugar para ver los últimos avances de películas o videos de perros patinadores. También tienen docenas y docenas de películas que puedes ver gratis.

YouTube tiene su propia lista de películas nuevas y populares a las que se puede acceder fácilmente desde la sección Películas y programas, a través del siguiente enlace.

Más allá de esa lista hay perfiles de compañías de películas, como Popcornflix, que también son 100% gratuitos y legales de ver.

En nuestra última visita, pudimos transmitir títulos como The Secret, My Girl, Secret Window, The Legend, Joe Dirt 2, The Girl Who Believes in Miracles, Eternal Beauty, Who We Are Now y The Mask of Zorro.

Lo que nos gusta

Películas populares de alta calidad. Muchas categorías. Los subtítulos se pueden habilitar para la mayoría de las películas. Tiene una sección solo para niños.

Lo que no nos gusta

No separa las películas de los programas.

Tubi tiene miles de películas y programas de televisión gratuitos que puedes transmitir en este momento. Algunos de ellos solo se pueden alquilar y no se pueden ver de forma gratuita, pero muchos no tienen costo para transmitir.

Hay docenas de géneros y colecciones para elegir, incluso divertidos y únicos como Not on Netflix, Black Cinema, Movie Night, Clásicos de culto, K-Drama+ y Bollywood Dreams.

También nos gustan especialmente las secciones Leaving Soon y Trending Now.

Algunas de las películas que figuran como las adiciones más recientes del sitio incluyen:

Hotel Transylvania, The Angry Birds Movie, Pixels, Jumanji, Apollo 13, Now You See Me, Sherlock Holmes, The Sandlot y Ace Ventura: Pet Detective.

Tubi Kids es una sección de este sitio perfecta para transmitir solo películas relacionadas con niños. Está disponible en la parte superior del sitio web y tiene categorías solo para preescolares y otros niños, que incluyen Toon TV, LEGO, Animé y películas de Monstruos amigables. También hay controles parentales que puede configurar a través del sitio web normal.

Vudu

Lo que nos gusta

Un montón de películas de alta calidad. Varias formas útiles de encontrar solo las películas gratuitas. La mayoría son populares y bien conocidos, e incluyen subtítulos. Las películas se pueden filtrar y clasificar de varias maneras. También es compatible con la compra y el alquiler de películas.

Lo que no nos gusta

Algunas películas aquí cuestan. Debe iniciar sesión (el registro es gratuito).

Es posible que Vudu no sea su primera opción cuando busque sitios gratuitos para transmitir películas, pero de hecho hay miles de películas aquí que puede ver en este momento. Todo lo que tienes que hacer es aguantar algunos comerciales.

Puede filtrar estas películas por género y ordenarlas por fecha de estreno o más vistas.

Los géneros son bastante básicos, por lo que sus opciones incluyen acción, comedia, crimen, romance y algunos otros.

Algo único para destacar de este sitio de películas es que no solo puede navegar por los nuevos lanzamientos, sino que puede hacerlo en una sola página para cada género. La página New to Free enumera cada género para que sea realmente fácil ver las películas recién agregadas.

Otras áreas divertidas del sitio que no querrá perderse incluyen las Películas más Vistas, Aclamadas por la Crítica, Gemas Ocultas y Grandes Estrellas de Cine. Hay unos cientos de videos en cada sección.

The Roku Channel

Lo que nos gusta

Proporciona películas de alta calidad. Incluye películas más recientes. Funciona en computadoras, dispositivos móviles y televisores. Ofrece subtítulos personalizables. No es necesaria una cuenta de usuario. Varias formas de buscar algo para ver.

Lo que no nos gusta

Es posible que no funcione en la mayoría de los países. No se puede filtrar ni ordenar ninguna lista de géneros. No separa las películas de los programas en las listas de categorías.

Películas, programas de televisión y televisión en vivo gratuitos también están disponibles en el Canal Roku. Si tienes un televisor o reproductor de streaming Roku, puedes agregar el canal Roku de la misma manera que agregarías cualquier canal a los dispositivos Roku. Incluso si no tienes un dispositivo Roku, puedes transmitir todas las películas de Roku Channel de forma gratuita a tu computadora o dispositivo móvil.

Hay algunos anuncios en estas películas, pero la compensación es realmente videos de alta calidad y películas conocidas.

Hay una cuenta regresiva para los títulos que están a punto de eliminarse, por lo que puede planificar en consecuencia.

Si bien hay listas de géneros típicas por las que puede navegar, ninguna de ellas le permite ordenar por popularidad o filtrar por calificación o año. Sin embargo, puedes buscar actores y directores para encontrar las películas con las que están asociados, además de explorar los videos de tendencias y los títulos que se agregaron este mes.

Plex

Lo que nos gusta

La mayoría de las películas, si no todas, tienen subtítulos. No requiere una cuenta de usuario. Varias formas de navegar por las películas. Cree una cola para una fácil observación pasiva.

Lo que no nos gusta

Géneros estándar y poco interesantes. Enumera los programas junto con las películas.

Ver películas gratis online completas: Plex es un servicio interesante porque en realidad es un paquete mucho más grande de lo que parece al principio. Además de películas completas gratuitas, también tiene programas de televisión, podcasts, TV en vivo y software asociado que sirve como servidor de medios en el hogar.

Actualmente, hay más de 20,000 películas y programas gratuitos aquí. Están divididos en géneros tradicionales como la acción y el crimen, pero también puedes navegar por actor o canal, como BBC, Crackle, Popsy, Lionsgate y Maverick Black Cinema. Plex también tiene sus propias categorías únicas, que incluyen Crime Time y Cheap Thrills.

En la página de visualización de una película hay títulos similares y detalles adicionales que ayudan a construir una imagen total de la película, como la lista completa del elenco, las reseñas y los avances.

¡Mira qué películas de Plex se irán pronto para verlas antes de que se vayan!

Lo que nos gusta

Lo que nos gusta

Reproductor de vídeo ordenado. Películas y programas de televisión gratuitos. Buscar películas es fácil. Incluye vídeos originales. Localiza películas con subtítulos en tu idioma.

Lo que no nos gusta

Se requiere una cuenta de usuario. La mayoría de los anuncios en vídeo son largos. Colección relativamente pequeña. Herramienta de búsqueda inútil. Solo para usuarios de EE.

Ver películas gratis online completas: IMDb es conocido por su amplia base de datos de información y avances de películas, pero también tiene una selección de películas y programas de televisión gratuitos. Accesible a través del sitio web Prime Video de Amazon, puede navegar por Free View (anteriormente llamado IMDbTV) por canal, género y más agregados recientemente.

El reproductor de vídeo le permite activar los subtítulos, ajustar la forma en que los subtítulos se muestran en la pantalla, cambiar la calidad del vídeo y pasar al modo de pantalla completa.

Puede transmitir el contenido de Amazon desde una variedad de dispositivos.

Lo que nos gusta

Lo que nos gusta

Tiene la misma sensación que la guía de canales de un televisor. Vea lo que sucederá más tarde en el día. Le permite iniciar la película desde una hora anterior o verla en vivo. Incluye miles de películas a la carta. Transmite programas de televisión, noticias, música y más.

Lo que no nos gusta

Tiene solo una docena de canales para películas. Las películas transmitidas en vivo no se pueden volver a ver a pedido.

Ver películas gratis online completas: Pluto TV funciona de dos maneras, como un sitio web de transmisión de películas a pedido donde puede elegir de una lista de películas y un servicio de televisión en vivo que le permite ver películas y programas de televisión a medida que están disponibles. No es necesaria una cuenta de usuario, e incluso puede crear una lista de vigilancia sin tener que ingresar su correo electrónico o nombre.

Puede ver TV y películas en vivo desde su navegador web o la aplicación móvil o de escritorio descargando el software adecuado. Entre otros dispositivos, está disponible como una aplicación para iOS y Android.

Encuentra comedia, drama, acción, terror y otros tipos de películas aquí, tanto a pedido como en vivo. Si está transmitiendo televisión en vivo, los canales de películas van del 51 al 115; otros tienen deportes, música y noticias en vivo.

Si está cansado de los géneros tradicionales que la mayoría de los sitios de películas le permiten elegir, estará satisfecho con Pluto TV. Los documentales de Ciencia, el PGA Tour, el Cine Mundial, las Películas Deportivas, el Cine LGBTQ, las Películas de confort y el retroceso de los años 90 son algunos ejemplos de las categorías creativas que se ofrecen aquí.

Peacock

Lo que nos gusta

Películas únicas. Es fácil ver lo que no es gratis. Categoriza las películas en secciones divertidas. Incluye subtítulos. También tiene noticias y TV en vivo.

Lo que no nos gusta

Algunos títulos no son gratuitos. Pocos géneros tradicionales para elegir. Debe crear una cuenta de usuario para ver incluso las películas gratuitas.

Ver películas gratis online completas: De NBCUniversal es el servicio Peacock, que incluye miles de horas de películas y programas de televisión, incluidos algunos originales que no encontrará en ninguno de estos otros sitios. Las películas son de estudios como Universal, DreamWorks Animation y Focus Features.

Hemos visto películas organizadas en categorías como Películas de los 90, Orgullo Es Innegable, Alivio Cómico, Comedias Románticas, Cine Serio, Celebrando Películas de Led Negro, Noche de Miedo y Películas Controvertidas. Esta es una forma divertida de encontrar películas a través de una nueva lente.

Si no estás seguro de por dónde empezar a buscar tu próxima transmisión gratuita, prueba la lista de películas destacadas de Peacock.

Puede pagar si desea más funciones, como acceso a títulos adicionales y videos sin publicidad. Las películas que cuestan tienen una pluma morada en la esquina de la miniatura para que sea más fácil distinguirlas de las gratuitas.

Lo que nos gusta

Lo que nos gusta

Incluye miles de vídeos gratuitos. Agrega nuevas películas a menudo. No se muestran anuncios dentro de las películas. Un montón de géneros para elegir.

Lo que no nos gusta

Debe tener una tarjeta de biblioteca compatible.

Kanopy es diferente de estos otros sitios web gratuitos de transmisión de películas porque necesita una tarjeta de biblioteca válida antes de poder ver algo.

Sin embargo, no hay comerciales en las películas, y se agregan nuevas películas cada mes.

Use la página de registro de Kanopy para buscar su biblioteca, ya sea una biblioteca pública o una adjunta a una escuela. Una vez que haya sido aprobado, puede comenzar a ver las películas que tienen en su sitio web.

Kanopy tiene miles de películas. Algunas categorías que puede consultar incluyen Cortometrajes, Historia Antigua, Cine LGBTQ, Guerra y Acción, Sociología, Artes Escénicas, Derechos Humanos, Salud Cotidiana y Lecciones de K – 12.

Hay una sección completamente separada para películas infantiles de Kanopy. También puede configurar los controles parentales para forzar solo el contenido apropiado para la edad.

