VER PELÍCULAS GRATIS con POPCORNFLIX> AHORA ◀︎lll

Entérate que Con Popcornflix, la promesa es que «Ninguna Película está a Más de Dos Clics de Distancia."

Para un servicio de transmisión bajo demanda que no cobra una tarifa de suscripción, eso podría ser suficiente para llamar su atención. Pero en un mercado que tiene gigantes minoristas como Amazon (IMDb TV) y Walmart (Vudu) compitiendo por espacio de mercado, ¿la promesa de películas gratuitas a solo un par de clics de distancia hace lo suficiente para atraer a los usuarios?

Popcornflix

Ciertamente Vale la Pena Averiguarlo

A Team Clark le Encanta Ahorrar Dinero, y los Servicios de Transmisión Gratuitos son una excelente manera de obtener su dosis de entretenimiento con un presupuesto ajustado.

Pero no todos los servicios de streaming gratuitos son iguales. En un esfuerzo por ayudarlo a comprender sus opciones en el espacio, estamos revisando muchas de las opciones populares. Popcornflix es la siguiente en esa serie.

Para los propósitos de esta revisión, instalé Popcornflix en mi teléfono Android, tableta iOS y reproductor de streaming Roku. También consumí el contenido a través del navegador web de mi computadora portátil.

He probado cada uno de estos medios de usar Popcornflix, con la esperanza de que mi experiencia te ayude a decidir si vale la pena intentarlo en tu vida de streaming.

Esta revisión es una de las muchas que realizamos como parte de nuestra serie de televisión de transmisión gratuita. Puede obtener más información sobre nuestras estrategias para obtener transmisión gratuita de TV aquí:

Películas Gratis con Popcornflix

¿Qué Es Popcornflix?

Popcornflix es un servicio gratuito de streaming demanda y ofrece películas y episodios de TV sin la molestia de suscripción mensual.

A cambio del contenido gratuito, Popcornflix inserta Anuncios en la Experiencia de Visualización.

Es una subsidiaria de Screen Media Ventures, que es uno de los » distribuidores independientes más grandes de películas para el mercado mundial de televisión.”

¿Cómo ver Popcornflix?

Dado que no hay ningún cargo para ver el contenido en Popcornflix, el proceso de registro es extremadamente simple (e incluso opcional). El servicio también está disponible en una amplia variedad de plataformas, por lo que no debería tener muchos problemas para encontrar una manera de consumirlo.

Registrarse Es Opcional

Usted no tiene que registrarse para obtener una cuenta con Popcornflix con el fin de disfrutar del contenido gratuito. Eso significa que no hay necesidad de compartir información personal como la dirección de su casa o un número de tarjeta de crédito.

Popcornflix

Sin embargo, Popcornflix ofrece la posibilidad de crear una cuenta personalizada en su plataforma. En la aplicación del teléfono, es posible que se le solicite que se registre para obtener una cuenta, pero la opción de omitir el proceso se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.

Registrarse Para Obtener una Cuenta Gratuita requiere proporcionar una dirección de correo electrónico, pero eso es prácticamente todo. Ni siquiera se te pide tu nombre. El registro te permite ajustar tu experiencia de transmisión, calificar el contenido y hacer algunas cosas interactivas, como crear GIFS basados en lo que estás viendo.

Dispositivos y Aplicaciones

Puedes ver películas y programas de televisión directamente desde el sitio web de Popcornflix. También hay aplicaciones para teléfonos y tabletas disponibles en Google Play Store (Android) y Apple App Store (iOS).

La transmisión de Popcornflix está disponible en los siguientes dispositivos:

Apple TV

Roku

Xbox

Fuego del Amazonas TV

Teléfonos y tabletas Android

Teléfonos y tabletas iOS

Contenido Disponible para Transmitir en Popcornflix

Si estás buscando nuevos lanzamientos de renombre y contenido original que se hablará sobre el enfriador de agua en el trabajo, es probable que te decepcione Popcornflix. Es una Alternativa o Reemplazo Realista de Netflix, Hulu, Prime Video o Disney+.

Por el lado positivo, Hay un Montón de Contenido Reconocible que Viene sin la Factura Mensual de los servicios de transmisión antes mencionados.

Películas Populares

Hay nombres reconocibles adjuntos al contenido disponible en Popcornflix. Desde películas creadas por personajes como Martin Scorsese y Stephen King hasta películas con estrellas de Hollywood como Matt Damon, Johnny Depp y Leonardo DiCaprio, no hay escasez de celebridades de primera categoría. Sin embargo, las opciones no son necesariamente las mejores actuaciones de algunas de esas estrellas y el contenido es un poco anticuado. Este es un toma y daca común en el mercado de streaming gratuito.

He aquí un vistazo a algunas de las películas disponibles de forma gratuita a través de Popcornflix en el momento de escribir este artículo:

Alcatraz

Chinatown

Las Aventuras de Tin Tin

La Noche de los Muertos Vivientes

El Arma Desnuda 2 1/2: El olor del miedo

mexicano

Santo

Silencio

Zodiaco

El Hombre Que Mató A Don Quijote

Películas como What’s Eating Gilbert Grape, Major League, The Bad News Bears y The Rainmaker fueron Presentadas Anteriormente por el Servicio.

Populares Series de Televisión

Encontré que la selección de series de televisión era un poco decepcionante. Algunos de los mejores títulos disponibles, como 3rd Rock from the Sun y Hell's Kitchen, también están disponibles en servicios de transmisión gratuitos de la competencia. El catálogo está fechado y no es muy profundo.

Aquí hay una muestra de las series de televisión disponibles para streaming:

3ra Roca del Sol

Hell’s Kitchen

Pesadillas de Cocina

21 Jump Street

Inspector Gadget

Cazador

Archivos Forenses

La Leyenda de Zelda

Wilfred

Aventuras de Sonic el Erizo

Programas como Roseanne, Queer as Folk, Popeye y The Man Show fueron presentados anteriormente en el servicio.

Contenido Original

Popcornflix recientemente agregó una sección de contenido para los originales de Popcornflix.

Esto incluye una creciente lista de títulos de películas que protagonizan algunos nombres reconocibles, como funnyman Keegan-Michael Key, Luke Wilson y Helen Hunt.

Aquí hay una muestra de algunos de los títulos originales disponibles en el momento en que se escribió esta historia:

Los orígenes de Alien

Maravillas del Mar

Habilidades para la Vida Adulta

El Vacío

Sangre Fría

Paseo

Profesor del Año

Experiencia de Usuario Con Popcornflix

Ahora que tienes una mejor idea del tipo de contenido gratuito que está disponible en Popcornflix, quiero repasar la experiencia del usuario.

¿Qué Tan Malos Son los Anuncios?

Dado que la plataforma es gratuita, espere que Popcornflix la compense con frecuentes interrupciones comerciales para generar ingresos por publicidad.

Vi Major League, que es apenas de dos horas de duración, a través de la aplicación Popcornflix Roku para comprender mejor la experiencia publicitaria del usuario. Era una mezcla.

Ver películas gratis con Popcornflix

Después de un solo anuncio introductorio antes de que comenzara la película, pude ver más de 20 minutos de la película sin interrupción. Eso estuvo bien. Sin embargo, como se puede ver en la captura de pantalla anterior, me alimentaron con una dieta constante de descansos comerciales durante la duración de la película. En total, me enfrenté a 10 pausas publicitarias viendo la película.

En el dispositivo Roku, la aplicación tardó varios segundos en cargar un descanso comercial. Conté aproximadamente 15 segundos de retraso en algunos casos. Si bien eso puede parecer insignificante en el gran esquema de las cosas, es una molestia adicional y un desperdicio de tiempo durante la experiencia comercial obligatoria.

Ver películas gratis con Popcornflix

Por lo General, había cinco Anuncios para un Descanso, con un tiempo total fuera del programa que oscilaba entre dos y tres minutos.

Encontré algunos anuncios interactivos en el camino, incluido este de Beats by Dre que incluía una foto de un control remoto específico de Roku con opciones para desplazarse para ver diferentes colores en la colección de auriculares de la compañía.

En general, el proceso de publicidad para Popcornflix se sintió un poco más engorroso que el de competidores como Tubi TV.

Interfaz de Usuario

Parte del argumento de Popcornflix a los usuarios es que nunca están a más de dos clics de distancia del contenido, y cumplen esa promesa. Las aplicaciones de teléfono y dispositivo de transmisión ofrecen un enfoque «directo al contenido» al cargar la pantalla de inicio.

La Versión del Navegador Web de Popcornflix También es Muy Sencilla.

Películas Gratis con Popcornflix

En la parte superior de la pantalla, puedes alternar entre películas, programas de televisión y videos virales. A partir de ahí, el contenido se divide en categorías como «Recién llegados», «Más populares», «Acción», «Drama», etc. A través de todo, hay una barra de búsqueda en la esquina superior derecha de la pantalla que permitirá una comprobación rápida para ver si el contenido deseado es ofrecido por el servicio.

Consejos para Disfrutar de Popcornflix

¿Te ha llamado la atención parte del contenido disponible? Aquí hay algunos consejos para disfrutarlo en Popcornflix:

Consigue tu Indie: Popcornflix hace un esfuerzo concertado para presentar películas independientes y eso puede ser lo mejor de todo. Usted puede tomar ventaja de eso y probar algo que nunca has visto (u oído hablar de) antes.

Descarga la aplicación:

Si bien puedes ver contenido en tu computadora o TV con Popcornflix, descubrí que la experiencia de ver la aplicación del teléfono era limpia, clara y eficiente. Definitivamente Puede Ser una Opción Para el Entretenimiento de Viaje.

Películas Gratis con Popcornflix

Pensamientos finales sobre Popcornflix

Todavía está tratando de decidir si debe agregar Popcornflix a su cartera de streaming? Aquí hay algunos pros y contras para pensar:

Popcornflix: Pros y Contras

Pros:

¡LIBRE!

El proceso de registro es opcional

Categoría Interrupciones Comerciales

Películas Gratis con Popcornflix

Contras:

Películas anticuadas y catálogo de TV

La selección de series de TV es débil

Healthy independent film

Conclusión

Si bien claramente es un servicio de transmisión bajo demanda, Popcornflix es probable que le recuerde una experiencia de visualización de televisión más tradicional. Con comerciales frecuentes y contenido algo anticuado, no se destaca de sus compañeros como Tubi TV o Vudu. Dicho esto, cuando el precio es gratuito y el catálogo es extenso, realmente no hay inconveniente en agregar este producto a la combinación si su objetivo es eliminar por completo una factura de cable o energía.

Popcornflix

