Ver PELÍCULAS en iPHONE GRATIS> 8 Aplicativos TOPS◀︎lll

Ver películas en iphone gratis, hay muchas razones por las que los cinéfilos y los aficionados al cine han abandonado los cines en la era actual. Además de los precios de las entradas de cine, los refrigerios y el estacionamiento, una de las principales razones es Internet y la competencia a la carta que viene con ella. Y, por supuesto, la selección (increíblemente fuerte) de aplicaciones de películas gratuitas de hoy en día es otra razón.

Ver películas en iPhone gratis

Si pensabas que las aplicaciones gratuitas solo estaban disponibles para Android, piénsalo de nuevo. iOS de Apple también ofrece aplicaciones de películas gratuitas que pondrán a tu alcance cientos de tus películas favoritas. También puede transmitir programas de televisión directamente desde su dispositivo y ponerse al día sobre la marcha. Dicho esto, aquí están nuestras mejores selecciones para las mejores aplicaciones de películas gratuitas para iPhone en 2021.

Popcornflix

Popcornflix es una aplicación de películas gratuita a la carta que te permite ver películas con un montón de opciones en una variedad de géneros, desde drama, acción, thriller, terror y más. Si bien es posible que no encuentre los últimos éxitos de taquilla de Hollywood en su catálogo, encontrará algunos clásicos y joyas de bajo perfil allí.



En la aplicación se incluye una sección para recién llegados, originales de Popcornflix y las películas más populares. Algunas películas destacadas se desplazan por la página principal y puedes navegar por la biblioteca de contenido de la aplicación por género. Si sus hijos quieren ver dibujos animados desde sus iPhones, Popcornflix también ofrece una aplicación separada solo para ellos.

Ver películas en iPhone gratis: Transmita Popcornflix a través de una aplicación gratuita para iOS o su navegador web, pero esté listo para los anuncios, aunque generalmente son relativamente cortos.

Crackle

Antes de que Sony adquiriera y renombrara esta aplicación de película Crackle, el servicio operaba como Mero y había existido durante bastante tiempo. Ofrece muchas opciones de películas gratuitas con subtítulos y es compatible con muchas plataformas y navegadores web diferentes. También se incluye un atraso de programas de televisión en diferentes géneros.



La interfaz de Crackle es fácil de usar y ofrece una experiencia de transmisión fluida en todos sus videos. Además, no es necesario que inicies sesión para ver programas de televisión o películas a menos que realmente lo desees. Crear una cuenta tiene algunos beneficios, como crear tu lista de favoritos.

Obtendrás películas completas sin cortar con nuevas películas que se agregan continuamente, pero prepárate para anuncios intermitentes. Y, por último, nos gustaría elogiar el esfuerzo de Crackle de producir contenido original, que es otra razón por la que realmente es una de las mejores aplicaciones de películas gratuitas para iPhone.

Filmrise

Filmrise se dedica a la distribución de películas y programas de televisión. Dicho esto, no es una sorpresa saber que también ofrece una aplicación gratuita de transmisión de películas para iOS. Puedes descargarlo y transmitir su contenido sin necesidad de registrarte.



Hay mucho que gustar de esta aplicación. En primer lugar, todo su contenido viene en HD y está disponible en iPhones, iPads y Apple TV. Puede que no tenga los últimos éxitos de taquilla, pero su biblioteca debería mantenerte muy ocupado durante mucho tiempo. Ofrece películas y programas de televisión, viene con una interfaz moderna y no ofrece anuncios demasiado molestos.

En cuanto a algunos de los títulos notables que encontrarás aquí, te recomendamos que eches un vistazo a The Iceman, Blitz y Monster. Y cuando se trata de programas de televisión, encontrarás Asesinatos de Midsomer, Archivos Forenses, El Último Lugar de la Tierra y más.

Tubi es una aplicación de películas fácil de usar que ofrece una excelente combinación de géneros, con películas destacadas que se desplazan por la parte superior de la aplicación. Una vez que selecciones una película para ver, se te dirigirá a la página de descripción. Encontrarás detalles, como la fecha de estreno de la película, el género, la calificación y la duración.



El servicio ofrece una calidad decente de transmisión de alta calidad con anuncios, que no son demasiado molestos. Además de eso, encontrarás una gran selección de películas emocionantes, como Annie, Apocalypto, American Hustle, The Call, Gods of Egypt y muchas más. Y sí, Tubi también ofrece programas de televisión.

En general, recomendamos encarecidamente esta aplicación de transmisión de películas muy pulida. Tiene una interfaz fantástica, viene con una biblioteca a menudo actualizada y mucho para ver. Pruébalo – no te arrepentirás.

PlutoTV

Si bien la mayoría de las aplicaciones ofrecen películas y programas de televisión, Pluto TV se inclina por ofrecer contenido similar a la televisión. Así es como comenzó la aplicación, actuando como un reemplazo de la nueva era de la televisión por cable tradicional.



Sin embargo, debe saber que este versátil servicio se puede usar para ver películas de forma gratuita, incluida la televisión en vivo y la transmisión de películas a la carta. Encontrarás canales categorizados por diferentes temas y áreas de interés, como noticias, películas o deportes, con contenido Web curado de plataformas de televisión en vivo como CNBC y Bloomberg.

Los géneros disponibles incluyen drama, terror y acción, pero puedes consultar las listas de películas populares y añadidas recientemente para ver qué está de moda o qué hay de nuevo en la aplicación. Sin embargo, no todas las películas están disponibles en todas las regiones, y no puedes volver a ver una película a menos que sea bajo demanda.

Algunos de ustedes se sorprenderán al ver a YouTube entre las mejores aplicaciones de películas gratuitas para iPhone. Sin embargo, YouTube es mucho más que videos divertidos. Por ejemplo, el canal» Películas y programas » ofrece una gran cantidad de contenido disponible de forma gratuita.



Ver películas en iPhone gratis -Youtube- Ver películas en iPhone gratis aplicaciones ver películas gratis free movie apps for iphone free tv apps for iphone illegal movie apps for iphone showflix étodo ver películas gratis iphone y ipadHay cientos de películas y programas de televisión, como The Lincoln Lawyer, Starsky & Hutch, Let Me In, Million Dollar Baby, Hart’s War y muchos otros. Aquí encontrarás una fuente infinita de entretenimiento. Es cierto que los anuncios de YouTube pueden ser molestos a veces (especialmente si vienen uno tras otro), pero no tenemos comentarios importantes aquí.

Teniendo en cuenta que este es un producto propiedad de Google, puede esperar que la selección de películas y programas de televisión gratuitos de YouTube solo crezca con el tiempo.

Vudu

Esta popular aplicación gratuita de transmisión de contenido te da la opción de comprar películas o verlas de forma gratuita con anuncios ocasionales. Cuando se trata de películas gratuitas, Vudu tiene una rica biblioteca actualizada cada semana, con algo para todos.



Desde los clásicos hasta los últimos éxitos de taquilla, muchas películas de alta calidad están disponibles, con nuevas películas agregadas a menudo. En este momento, algunos de los títulos más populares son Centurion, A Good Marriage, Rubber, The Mummy, High-Rise, Intruders y más.

Una vez que abras Vudu, verás una selección masiva de películas de la lista B, que la aplicación está haciendo un excelente trabajo de promoción. Sin embargo, pasar un tiempo buceando en la biblioteca de Vudu sin duda dará sus frutos, ya que encontrará una selección de películas galardonadas (y que debe ver).

Kanopi

Terminaremos nuestra lista de las mejores aplicaciones de películas gratuitas para iPhone con algo muy especial. Kanopi es realmente una aplicación gratuita de transmisión de películas, y viene con una excelente selección de contenido. Sin embargo, también debes saber que necesitas una tarjeta de biblioteca o un inicio de sesión en la universidad para acceder a Kanopi.



Estamos seguros de que muchos de ustedes ya son miembros de bibliotecas públicas y / o estudiantes. Dicho esto, puede reducir sus gastos mensuales y aprovechar Kanopi. Antes de hacerlo, asegúrese de verificar su elegibilidad si es miembro de la biblioteca o si es estudiante.

También debes saber que Kanopi viene sin anuncios, lo cual es algo raro de



Y cuando se trata de su contenido, puedes ver películas como Moonlight, Memento, LadyBird, Hereditary, The Miseducation of Cameron Post, Donnie Darko y más.

