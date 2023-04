PLATAFORMAS para VER PELÍCULAS GRATIS > TOPS ◀︎lll

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Plataformas para ver peliculas gratis: Pasar tiempo en casa puede hacer que busques nuevas fuentes de entretenimiento.

Cuando haya visto todo lo que Netflix y Disney+ tienen para ofrecer, pero no desea pagar por otro servicio de transmisión, siempre puede recurrir a Internet

Innumerables sitios de transmisión de películas en línea gratuitos seguramente tendrán algunas películas que aún no ha visto. Hemos reunido algunas opciones que puede ver en su computadora portátil, dispositivo de transmisión e incluso en su teléfono.

Ya sea que prefieras gemas independientes por descubrir, documentales apasionantes, clásicos sentimentales o éxitos recientes, realmente hay una plataforma para cada género, gusto y opción de transmisión.

Navegando a través de estos sitios gratuitos de transmisión de películas en línea, seguramente encontrará uno o más que le brindarán horas de disfrute desde la comodidad de su sofá o donde quiera que tenga ganas de perderse en una película atractiva.

Como la primera cadena de transmisión afroamericana, Bounce se transmite en estaciones de televisión y cable locales en los Estados Unidos, pero también está disponible en línea. Puede transmitir películas, series de televisión originales y más. Al igual que muchos sitios de transmisión de películas en línea gratuitos, puede ver películas en el sitio web de Bounce o descargar la aplicación Bounce TV en iTunes App Store para iPhone y iPad o en Google Play Store para teléfonos y tabletas Android.

Crackle

Crackle es una red de video que presenta películas, programas y contenido original.

Puedes ver películas gratis en Crackle.com o transmítelos con la aplicación Crackle en televisores, dispositivos móviles y consolas de videojuegos conectados. Tienes que sentarte a ver algunos comerciales, que es la forma en que proporcionan programación gratuita. Puedes navegar por género y título, o buscar una película específica para encontrar algo que te guste.

Fawesome.tv

Con más de 10,000 películas y programas en 25 géneros, sin suscripción y transmisión instantánea en HD, es probable que encuentre algo en lo que mantener su interés Fawesome.tv. Si bien no puede transmitir desde el sitio web, puede descargar la aplicación gratuita de Windows 10 de Microsoft Store, que también funciona en Xbox One, o transmitir en su dispositivo Roku, FireTV, LG o usar la aplicación en la mayoría de los dispositivos móviles principales. Puedes explorar géneros, como Acción, Terror, LGBT y más, buscar por título o ver qué es popular.

IMDb TV

Probablemente haya oído hablar de IMDb, la Base de Datos de Películas de Internet, e incluso la haya utilizado para obtener más información sobre una película, un programa de televisión o un actor. Pero es posible que no sepa que también ofrece un servicio de transmisión gratuito llamado IMDbTV (anteriormente Freedive).

Puede transmitir películas y programas en este canal de transmisión de video con publicidad a través del sitio web, dispositivos Amazon FireTV, dispositivos LG, dispositivos Roku, Xbox One y Series S/X, PlayStation 4, Android TV, Amazon Prime Video y en casi cualquier dispositivo móvil con la aplicación IMDb Wherever You Are. Si bien se requiere una cuenta gratuita, registrarse le permite obtener recomendaciones personalizadas, mantener una lista de observación, calificar películas y contribuir con información.

Open Culture

Si su gusto se inclina por las películas antiguas, la colección de Open Culture podría ser el complemento perfecto.

Su compilación de 1.150 películas gratuitas (la mayoría alojadas en YouTube) incluye clásicos, indies, noir, westerns y más. No es como otros sitios de transmisión de películas en línea gratuitos con fotos, opciones de clasificación o capacidades de búsqueda avanzada, ni tiene aplicaciones que le permitan ver películas en dispositivos de transmisión. Pero la cultura abierta es fácil de usar. Puede dirigirte a películas que otros sitios no incluyen.

Peacock TV

Peacock TV tiene un servicio premium de pago, pero la aplicación de transmisión NBCUniversal, propiedad de Comcast, también ofrece miles de horas de programación gratuita, incluida una gran colección de películas. Los títulos incluyen películas recientemente populares, títulos galardonados y películas y programas originales, incluido el renacimiento de «Saved By the Bell» y el reinicio de «Punky Brewster».»Junto con la transmisión en la mayoría de los navegadores web, también puede ver a través de una larga lista de aplicaciones y dispositivos.

Pluto TV

La plataforma de transmisión con publicidad propiedad de Viacom CBS, Pluto TV tiene una biblioteca masiva de contenido a pedido y transmisión en vivo. Puedes ver cientos de canales similares a la televisión por cable, pero también tienes acceso a miles de películas de todos los géneros. Puede comenzar a ver en línea de inmediato o registrarse para obtener una cuenta para recibir una experiencia más personalizada. Junto con la opción de ver en un navegador web, puede agregar Pluto TV a la mayoría de los dispositivos de transmisión, televisores inteligentes y aplicaciones móviles.

Popcornflix

Debido a que su empresa matriz, Screen Media Ventures, LLC, es el mayor distribuidor independiente de películas para el mercado televisivo mundial, Popcornflix tiene acceso a más de 1500 películas. Hace que esas películas estén disponibles de forma gratuita en más de 60 países. Ninguna película está a más de dos clics de verse en línea. También puedes usar una de las varias plataformas compatibles, como Roku, Apple TV, Xbox, iOS y Google Play.

Redbox

Podría pensar que Redbox es solo un quiosco fuera de las tiendas de comestibles y farmacias donde puede alquilar DVD. Sin embargo, la compañía también ofrece un servicio de transmisión y parte del contenido está disponible sin cargo. Puede transmitir TV en vivo o películas y series a pedido a través del sitio web de Redbox o en algunos televisores inteligentes, dispositivos de transmisión y aplicaciones.

The Roku Channel

The Roku Channel ofrece miles de películas y programas de televisión gratuitos, así como canales de televisión en vivo. Si ya tienes suscripciones premium de ciertos socios de contenido, como HBO, Cinemax o Showtime, puedes conectar las cuentas y ver todo en un solo lugar. Aunque inicialmente se hizo para dispositivos Roku, este canal está disponible en línea y en dispositivos móviles, dispositivos Amazon Fire TV y televisores inteligentes Samsung.

Sling TV

Si bien su versión premium tiene más que ofrecer, Sling TV también ofrece una cuenta gratuita sin condiciones. Abra el sitio web de Watch Sling en su navegador o en un dispositivo compatible y simplemente comience a verlo. Necesita crear una cuenta gratuita para ver películas o programas a pedido.

Tubi

Propiedad de Fox Corporation, Tubi es un servicio de transmisión con publicidad que cuenta con menos anuncios que el cable.

Con más de 20,000 títulos en su biblioteca, Tubi ofrece películas y programas de televisión de Paramount, Lionsgate, MGM y más. Puede transmitir películas en línea o usar una de las varias aplicaciones y dispositivos compatibles. Busca por títulos populares, docenas de géneros, colecciones especiales o canales.

Xumo

Xumo tiene más de 190 canales, incluidos canales de películas por género.

Puedes perderte durante horas transmitiendo viejos westerns, películas de ciencia ficción, documentales y mucho más. Tiene la opción de transmitir canales en vivo o navegar por contenido a pedido sin crear una cuenta o iniciar sesión. Encuentre un programa en su computadora portátil o use uno de los muchos dispositivos compatibles.

Yidio

A diferencia de muchos otros sitios gratuitos de transmisión de películas en línea, Yidio, abreviatura de Your Internet Video, es un agregador de videos. Puede buscar más de 200 fuentes de películas, lo que es especialmente útil si tiene múltiples suscripciones de transmisión, como Netflix, Hulu y Amazon. Incluso si no está suscrito a ningún servicio premium, puede encontrar películas buscando o navegando. Yidio también te recomendará títulos basados en otras películas y programas que disfrutes.

YouTube

Claro, es el mejor lugar para ver contenido original sobre todo, desde tutoriales de maquillaje hasta juegos y cocina, pero es posible que esté durmiendo en una excelente fuente de películas gratuitas. YouTube tiene una gran colección de películas que puedes comprar o alquilar, pero también ofrece películas gratuitas, gracias a los anuncios. Es posible que no encuentres ningún lanzamiento nuevo, pero es posible que encuentres un favorito olvidado o algo que nunca llegaste a ver.