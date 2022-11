PLATAFORMAS de STREAMING GRATUITAS> TOPS ◀︎llll

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Plataformas de streaming gratuitas: Disfrute de los mejores servicios de transmisión gratuitos, incluidos Freeview, Peacock, Pluto y más.

Los mejores servicios de transmisión gratuitos le permiten ver películas y programas de televisión populares — sin pagar un solo centavo. Estos servicios de transmisión gratuitos ofrecen TV en vivo y contenido a pedido, en su mayoría títulos antiguos y clásicos, pero también algunos éxitos más nuevos.

Los mejores servicios de streaming han demostrado con creces su utilidad para entretener a todos en casa. Pero inscribirse en todos ellos simplemente no es financieramente factible para la mayoría de las personas. Ahí es donde entran los mejores servicios de transmisión gratuitos. Pueden proporcionar horas de placer de atracones sin costo alguno. Tendrá que ver anuncios, pero eso no es diferente de lo que obtiene a través de un paquete de cable costoso.

Plataformas de streaming gratuitas

Y como cuestan $0, puede registrarse para obtener los mejores servicios de transmisión gratuitos de nuestra lista. Ah, y aunque YouTube no es lo que pensaríamos como un servicio de transmisión, nuestra lista de las mejores películas gratuitas en YouTube lo sorprenderá con el contenido de alta calidad que se ofrece.

Cuáles son los mejores servicios de streaming gratuitos

Los mejores servicios de transmisión gratuitos no están destinados a competir con Netflix y Disney Plus. No tienen las últimas series de televisión, películas de gran éxito u originales de alta calidad. Y eso está bien ya que, bueno, son gratis! Para ver cuál es el adecuado para usted, analizamos las pilas y pilas de programas y películas que ofrecen, y probamos cómo funcionan en algunos de los mejores dispositivos de transmisión.

Incluso fuimos tan lejos como para ver solo los servicios de televisión gratuitos durante una semana; ¡ fueron siete días interesantes!

Todos los mejores servicios de transmisión gratuitos cuentan con publicidad. Reproducen comerciales de 30 a 60 segundos, generalmente a la misma velocidad que una red de cable.

Algunos servicios de transmisión gratuitos ofrecen canales en vivo, otros ofrecen contenido a pedido. Algunos tienen ambos. Nuestra mejor opción, Amazon Freeview, tiene una colección de películas un poco más extensa (e interesante) que competidores como Peacock Free y Pluto TV.

Peacock Free, sin embargo, brinda acceso a docenas de episodios de The Office, así como a otros programas del catálogo de NBCUniversal.

9 Plataformas de streaming gratuitas

Freevee

Amazon Freeview se conocía anteriormente como IMDb TV, una rama de la base de datos de películas de Internet que ha sido un recurso maravilloso para las filmografías. El propietario, Amazon, recientemente cambió el nombre del servicio, que viene automáticamente en Fire TV y Fire TV Sticks. La aplicación gratuita vee también está disponible en la mayoría de los principales dispositivos de transmisión.

Free vee tiene una impresionante biblioteca de contenido gratuito a pedido. La selección de TV consiste en los típicos programas gratuitos como Hell’s Kitchen, pero también éxitos pasados como Lost, Desperate Housewives y Mad Men. Además, Freeview también hace originales, como los avivamientos Bosch: Legacy y Leverage: Redemption y la serie documental Judy Justice de Courtroom.

La alineación de películas es mejor que la de sus competidores, con títulos recientes que incluyen Deadpool, The King of Staten Island, Spy, Emma y The Invisible Man.

Peacock

Peacock TV de NBC es un gigante, con más de 13,000 horas de contenido disponible en su nivel Peacock Free. Ese contenido también es de primera categoría. Encontrarás títulos como The Office, 30 Rock, Battlestar Galactica, Cheers, Friday Night Lights, Parenthood y Parks and Recreation. Y hay muchas películas antiguas para ver, desde Harry Potter hasta Jurassic Park. pluto tv tivify te podría interesar

Cuando usamos Peacock, para ver cómo es, descubrimos que el nivel gratuito es definitivamente una especie de droga de entrada. Es bueno que los primeros episodios de programas originales de renombre como Girls5Eva estén disponibles de forma gratuita.

Pero entendemos que NBCUniversal no quiere regalar programas completos, para eso está el plan Peacock de $4.99 (aunque podría ser un poco menos con el código de promoción de Peacock TV correcto). Peacock Free no requería que ingresáramos la información de nuestra tarjeta de crédito, pero debes crear una cuenta para ver, algo que Pluto, Xumo y otros no hacen cumplir.

También hay canales «en vivo», basados en marcas como Saturday Night Live y The Today Show. Si no sabes qué ver, navega por el canal y mira lo que se está reproduciendo en este momento. Con todo, llamaríamos a Peacock Free un robo, ¡pero no cuesta nada! Echa un vistazo a nuestra revisión completa de Peacock para obtener más información.

Pluto TV

Propiedad de Viacom, tiene una selección decente de películas y programas a pedido, pero donde realmente brilla es en la transmisión de TV en vivo. Los espectadores pueden navegar por los canales en vivo en una cuadrícula, similar a la experiencia de la guía de televisión por cable.

La alineación se basa en gran medida en las otras propiedades de Viacom, por lo que puede sintonizar TV Land Drama, BET Her, Jersey Shore de MTV y I Love Reality de VH1. También ofrecen otras marcas reconocibles, como CNN y Fox Sports, aunque muestran clips seleccionados, no la transmisión en vivo real que vería si los viera por cable.

Todavía estamos esperando que Pluto agregue canales dedicados para programas que realmente nos importan, las ediciones recientes incluyen Baywatch, Stargate y Degrassi, pero conocemos a personas que aman esos programas y siguen volviendo a Pluto para ver en exceso. Para obtener contenido más moderno, consulte nuestro Pavo real.

Al hurgar en Pluto, notamos que su interfaz es limpia y simple, lo que facilita el cambio entre live y on-demand. Ambos están organizados en categorías, lo que facilita encontrar el tipo de contenido que desea ver. Sí, hay anuncios, pero no más de lo que obtendrías viendo cable. también leé tambié

Y Pluto ni siquiera requiere registro, aunque los usuarios pueden obtener funciones especiales si se registran para obtener una cuenta, como la capacidad de designar canales favoritos y reanudar la visualización de un programa en un dispositivo diferente.

Roku Channel

La aplicación Roku Channel viene automáticamente con cualquier televisor o dispositivo Roku, pero también está disponible para descargar en teléfonos móviles y tabletas. También puede acceder a él en la web. El canal no te obliga a registrarte para obtener una cuenta (puedes ver como invitado), pero registrarte te permite continuar viendo contenido en otro dispositivo.

Al igual que los otros servicios, ofrece películas y programas de televisión a la carta. El Canal Roku también lanzó una Guía de TV en vivo de Roku, para que los espectadores puedan navegar por el canal. La mejor parte de Roku Channel es que a menudo transmite los primeros episodios de programas de cable premium, como Game of Thrones, Billions, Outlander y Watchmen.

Pero cuando se trata de tener programas completos, no tienes series de ese calibre, sino cosas como This Old House. Algunos de nuestros empleados se iluminaron con la noticia, mientras que otros, bueno, seguimos haciendo clic en Roku en busca de otra cosa. Y recordando que Peacock es mejor para contenido más reciente.

El canal Roku ha subido en nuestro ranking de servicios de transmisión gratuitos después de agregar todos los originales del ahora desaparecido Quibi. Eso incluye algunas series realmente buenas, como # FreeRayshawn y #Reno911. Además, reciben nuestro agradecimiento por salvar la serie cancelada por NBC Zoey’s Extraordinary Playlist con un especial de Navidad.

Tubi

Piense en Tubi como una versión gratuita de Netflix, con una biblioteca a pedido de más de 20,000 películas y programas de televisión. Por supuesto, Tubi no tiene los títulos más nuevos y de alto perfil que una plataforma de suscripción presume, ni originales. Pero su catálogo sigue siendo impresionante para un servicio de transmisión gratuito.

Plataformas de streaming gratuitas

Tubi (ahora propiedad de Fox Corporation) pudo construirlo al asociarse con más de 250 proveedores, incluidos los pesos pesados de Hollywood Paramount, Lionsgate y MGM. Los títulos recientes disponibles incluyen The Terminator, Foxcatcher, Kill Bill, The Craft y Fruitvale Station.

Personalmente, nuestro editor de medios de transmisión Henry T. Casey ama a Tubi por un programa y solo un programa: Lucha Underground, un programa de lucha estilizado en El Vez. Cuando se le preguntó por otra razón para ver Tubi? Casey no tenía nada en la punta de la lengua. Dicho esto, este es el único servicio de transmisión gratuito que ve, ya que señala que Pluto, Roku y el resto no tienen nada exclusivo que llame su atención.

Tubi tiene una experiencia limpia y optimizada. Cuando probamos Tubi, vimos que su página de inicio está organizada en secciones como Recién Agregadas, Películas Familiares, Acción y Cine Negro. Al hacer clic en el menú para ver aún más géneros y colecciones seleccionadas, vimos el área inteligente y descarada Not on Netflix.

Si bien no tiene que registrarse para usar Tubi, registrarse para obtener una cuenta le brinda acceso a controles parentales, una cola y un historial de visualización.

Crackle

Crackle es un pionero en el espacio de transmisión gratuita, que se lanzó en 2004, cuando Netflix todavía enviaba DVD. Propiedad de Chicken Soup for the Soul Entertainment, Crackle alberga películas y programas de televisión gratuitos e incluso programación original, lo que lo distingue de muchos de los otros servicios de transmisión gratuitos de esta lista. Crackle no requiere registro, aunque una cuenta le permite agregar favoritos y guardar el progreso mientras mira una película.

La biblioteca de películas es mucho más grande que la de TV y mucho más interesante. Crackle es uno de los mejores servicios de transmisión gratuitos porque va más allá que la mayoría, con originales con los mejores actores, incluidos Martin Freeman, Bryan Cranston y Rupert Grint. Es solo que estos son sus títulos menos conocidos, y aunque estamos abiertos a descubrir nuevos proyectos, también somos cautelosos de que pueda haber una mala razón por la que no sabemos sobre estos programas.

A diferencia de Peacock, Crackle no requiere registrarse en un servicio para ver contenido. Simplemente puede abrir su página, hacer clic en un programa o película, ver un anuncio y luego ver lo que desea.

Vudu

Vudu, propiedad de Walmart, es un mercado digital donde puede comprar las últimas películas y programas de televisión, pero también transmitir contenido gratuito. Para usar Vudu, deberá registrarse para obtener una cuenta (o usar su cuenta de Walmart). Una vez que lo haga, puede acceder a más de 10,000 películas y episodios de televisión gratuitos.

Ninguno de ellos es un éxito de taquilla nuevo, pero la selección es superior entre los servicios de transmisión gratuitos. El área de películas es mejor que la televisión, con títulos recientes que incluyen Troya, The Prestige, All Is Lost, Hoosiers, Four Weddings y a Funeral. Y a diferencia de otros servicios gratuitos, Vudu planea producir programas originales, como la serie de ciencia ficción Albedo con Evangeline Lilly.

Al probar Vudu, descubrimos que su interfaz es fácil de usar. El contenido gratuito está claramente marcado y puede filtrar solo por títulos gratuitos. Los anuncios son casi tan frecuentes como otros servicios gratuitos, pero tienden a ser más repetitivos (y, a veces, molestamente interactivos, lo que requiere que elija una opción).

Sin embargo, al hurgar en la sección gratuita de Vudu, no pudimos evitar notar varios títulos que parecían un poco arriesgados para la parte superior de la pila, títulos que nos costaría explicar a los niños. Eso no es un problema en la mayoría de los servicios anteriores, ya que Peacock, Pluto, Roku Channel y otros servicios no promocionan ese contenido tan alto.

Sling Free

Sling es uno de los mejores servicios de transmisión de TV en vivo del mercado a $30 por mes para más de 50 canales. Recientemente, lanzaron un área gratuita con contenido en vivo y bajo demanda. No hay un montón de canales en vivo gratuitos y, aparte de ABC News, la mayoría de ellos no tienen nombres reconocibles. Nos encanta Sling, ya que varios miembros del personal de TG lo usaron para cortar el cordón, pero no nos encontramos yendo a la sección libre cuando lo usamos.

El área bajo demanda tiene más contenido, aunque encontrarás muchos de los mismos títulos de televisión que se encuentran en otros servicios gratuitos, como Forensic Files, Hell’s Kitchen, Unsolved Mysteries, Roseanne y 3rd Rock From the Sun. La sección de películas es aún menos emocionante; títulos recientes incluyen Cocodrilo, Aullido, El Ilusionista y Doble Identidad. Sling Free parece más una forma de interesar a las personas en los planes de suscripción pagos. De esa manera, es como Peacock, aunque diríamos que Peacock cuenta con una biblioteca más fuerte.

Xumo

Xumo es otro servicio de transmisión gratuito con contenido en vivo y bajo demanda. La aplicación viene en varias de las principales marcas de televisores inteligentes y también se puede descargar en Roku, iOS y Android. No es necesario registrarse. Xumo ofrece más de 190 canales, incluidas las mejores marcas como NBC News, Fox Sports, Funny or Die y TMZ.

La experiencia principal de Xumo es una guía de tipo cuadrícula, como la que obtendrías con la televisión por cable, Plutón y Peacock. Puedes verlo en vivo mientras navegas por el canal. El área bajo demanda enumera todos los canales, desglosados por género.

Sin embargo, la interfaz no hace que sea tan fácil ver qué programas de televisión están disponibles. Parece que Xumo tiene lo habitual gratis para: 21 Jump Street, Archivos Forenses, Enemistad Familiar y Misterios sin resolver. La aplicación móvil al menos tiene una pestaña de películas que puede navegar.

Plataformas de streaming gratuitas

Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas- Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas

Plataformas de streaming gratuitas

Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas- Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas – Plataformas de streaming gratuitas