¿CUÁL PLATAFORMA es MEJOR que NETFLIX? 10 TOP◀︎lll

¿Cuál plataforma es mejor que Netflix?: Netflix puede ser uno de los servicios de transmisión de video más grandes y conocidos a nivel mundial, pero seguro que no es el único. Hay muchas alternativas a Netflix que lo mantendrán entretenido todas las noches en su teléfono inteligente, tableta o televisor inteligente.

Con planes de hasta $19.99 por mes, Netflix se encuentra entre sus opciones más caras. Muchos de estos servicios alternativos son más baratos y algunos incluso son de acceso gratuito, aunque tienen anuncios.

Estas son las mejores alternativas de Netflix que debes probar.

Las mejores alternativas a Netflix:

Amazon Prime Video

¿Cuál plataforma es mejor que Netflix?: Amazon Prime Video es una de las mejores, si no la mejor, alternativa a Netflix. Ofrece muchas películas y programas de televisión populares y tiene una excelente programación original. Los espectáculos que se destacan son The Marvelous Mrs. Maisel, The Man In The High Castle, The Boys y Tom Clancy’s Jack Ryan, por nombrar algunos. Puedes ver más series originales disponibles en Amazon Prime Video en nuestro artículo dedicado aquí.

Si eres miembro de Amazon Prime, el servicio Prime Video está incluido en tu suscripción. Amazon Prime cuesta $12.99 por mes y también incluye envío gratuito en un montón de productos vendidos por el minorista, el servicio de lectura Prime de Amazon y más. Amazon Prime Video también está disponible como un servicio independiente y cuesta $8.99 por mes.

HBO Max

¿Cuál plataforma es mejor que Netflix?: El servicio de transmisión de video de WarnerMedia tiene mucho que ofrecer. Siempre encontrarás algo interesante para ver, desde los recientes éxitos de HBO como The White Lotus hasta los más antiguos como The Sopranos. Otros grandes programas de HBO que vale la pena mencionar incluyen Game of Thrones, The Leftovers y Barry. También hay varios espectáculos próximos para emocionarse. Echa un vistazo a algunos otros aquí.

Además, HBO Max incluye toneladas de contenido adicional que no se encuentra en HBO. Eso incluye comedias de situación como Friends, The Big Bang Theory, South Park, The Fresh Prince of Bel-Air y dramas de televisión como Doctor Who y Pretty Little Liars. También tiene películas clásicas y actuales de Warner Bros.que actualmente no están en el canal de cable HBO. También puede transmitir programas de otros canales de televisión por cable de WarnerMedia como TNT, TBS, truTV, Adult Swim, Cartoon Network y CNN. Finalmente, hay selecciones de películas de Criterion, junto con anime de Crunchyroll y Studio Ghibli.

HBO Max se vende por $14.99 al mes. También hay un plan nuevo y más barato, a $9.99 al mes, pero ofrece hasta cuatro minutos de anuncios por hora. Tampoco te permitirá acceder a la lista de películas teatrales de Warner Bros.de 2021. Definitivamente no es el servicio más barato de esta lista, pero aún así vale la pena el dinero debido a todo el excelente contenido que ofrece.

Hulu

¿Cuál plataforma es mejor que Netflix?: Hulu es el hogar de series de televisión antiguas y nuevas como Seinfeld, ER y Futurama. También hay algunos espectáculos originales disponibles, incluidos los populares The Handmaid’s Tale y Only Murders in the Building.

Lo que hace que Hulu sea especial es que lanza nuevos episodios de algunos de los programas más populares aproximadamente un día después de que se emiten en la televisión. Por el contrario, Netflix generalmente lanza una temporada completa de un determinado programa a la vez, por lo que debe esperar más para comenzar a verlo.

Hulu comienza en solo $6.99 por mes, pero incluye anuncios. También hay un plan sin publicidad disponible, que le costará $12.99 por mes. También puede personalizar Hulu con complementos que incluyen Cinemax, Showtime, Starz y HBO o incluso obtener un plan con canales de televisión en vivo (ABC, FOX, CNN, etc.) a partir de $69.99 por mes. Hulu es realmente una gran alternativa a Netflix, pero solo en los Estados Unidos y Japón. A diferencia de Netflix, el servicio no está disponible en otros países.

Crackle

¿Cuál plataforma es mejor que Netflix?: La razón principal por la que Crackle es una de las mejores alternativas a Netflix es que es completamente gratis. También ofrece un montón de contenido excelente, que incluye clásicos de culto, películas de Hollywood aclamadas por la crítica y programas de televisión populares. Hay alrededor de 150 largometrajes y 75 programas disponibles en la plataforma.

Hay algunos inconvenientes a considerar, el más importante es que el servicio está respaldado por publicidad. Por lo general, tendrá que ver un comercial de 30 segundos antes de que comience su película o programa, seguido de hasta tres anuncios adicionales para programas y nueve para películas de más de una hora y media.

Paramount Plus

¿Cuál plataforma es mejor que Netflix?: Anteriormente conocido como CBS All Access, Paramount Plus combina una tonelada de contenido de su empresa matriz Viacom CBS en un solo producto. Puedes ver toneladas de películas clásicas y actuales de Paramount Pictures, además de programas de televisión de CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, BET y mucho más.

Además de contenido a pedido, el servicio ofrece noticias nacionales y locales en vivo junto con deportes en vivo como fútbol americano de la NFL, fútbol, baloncesto de la NCAA y más. Comienza en $4.99 al mes, pero carece de la transmisión en vivo de CBS y presenta anuncios. Tienes que gastar $9.99 al mes para obtener la transmisión en vivo de CBS y deshacerte de los anuncios.

Disney Plus

¿Cuál plataforma es mejor que Netflix?: Si aún no conoces Disney Plus, nos sorprendería. El servicio se lanzó a mediados de noviembre en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Es una excelente alternativa a Netflix si tienes hijos, con toneladas de películas y programas de televisión familiares clásicos y actuales para ver en un solo servicio. También puedes ver casi todas las películas de Pixar, Star Wars y Marvel Cinematic Universe en Disney Plus.

El precio de Disney Plus por sí solo es actualmente de $7.99 al mes, o $79.99 por una suscripción anual. Solía haber una prueba gratuita de siete días, pero recientemente se suspendió. Sin embargo, es posible que aún pueda obtenerlo gratis. UU., Canadá, Europa y otras ubicaciones internacionales, y se expandirá a más países en 2021.

Acorn TV

¿Cuál plataforma es mejor que Netflix?: Acorn TV es el hogar de programas clásicos y actuales de Gran Bretaña, Irlanda, Australia y algunos otros países. Es una fantástica alternativa a Netflix, que ofrece programas de televisión populares como Inspector George Gently, Doc Martin, Midsomer Murders y muchos otros. La mayoría de los estadounidenses no están familiarizados con estos programas, pero créanme, definitivamente vale la pena verlos. También hay algunas películas disponibles, pero la selección no es amplia.

Acorn TV no está tan disponible como Netflix, ya que solo puede obtenerlo en los EE. Cuesta $5.99 por mes en los Estados Unidos y no incluye anuncios. El mayor inconveniente del servicio es que, a diferencia de Netflix, no puedes descargar contenido para verlo sin conexión.

YouTube

¿Cuál plataforma es mejor que Netflix?: YouTube es una excelente alternativa gratuita a Netflix, aunque es un poco diferente a las otras opciones de esta lista. Encontrarás algunas películas geniales en la plataforma, así como muchos episodios de varios programas de televisión como el divertido Mr.Bean y el elegante Columbo que lucha contra el crimen.

Sin embargo, la selección general de películas y programas de televisión no es tan buena como la que obtienes con Netflix y otros servicios de transmisión como Hulu. Pero puedes ver otros tipos de contenido, incluidos vlogs de creadores populares como Casey Neistat, videos divertidos de gatos o reseñas de teléfonos inteligentes.

A veces, este tipo de videos son más entretenidos que el último episodio de Stranger Things. También tiene que lidiar con anuncios de video y banners, pero puede suscribirse a YouTube Premium por $11.99 al mes para deshacerse de esos anuncios, junto con soporte de audio en segundo plano y más.

Pluto TV

¿Cuál plataforma es mejor que Netflix?: Pluto TV se ha vuelto muy popular en el último año, principalmente porque es de uso completamente gratuito. En realidad, ofrece dos servicios de transmisión. Uno tiene el formato de un proveedor de televisión por cable, que ofrece cientos de canales para transmitir. Puede ver la cobertura de noticias en vivo de varios medios o ver películas y programas de televisión clásicos. La otra es una biblioteca de títulos que puedes ver a pedido. Ambos son completamente gratuitos y con publicidad.

¿Cuál plataforma es mejor que Netflix?: Shudder es la mejor de las alternativas de Netflix para los fanáticos de las películas de terror. Incluso si no eres fanático del género, Shudder podría convertirte en uno con su diversa programación. El servicio siempre tiene algunas películas originales que estrena cada mes, y casi siempre obtienen excelentes críticas por la forma en que estiran el género de terror.

Cuesta $5.99 al mes en los Estados Unidos, o puede suscribirse a una suscripción anual por $56.99 (que equivale a $4.75 al mes). También tiene una prueba gratuita de siete días.

Britbox

¿Cuál plataforma es mejor que Netflix?: Al igual que Acorn TV, Brit box es uno de los mejores servicios de transmisión dedicados al contenido de la televisión británica. Puedes ver toneladas de comedia, drama y, sobre todo, los muchos grandes dramas de detectives británicos que se han lanzado a lo largo de las décadas. Los fanáticos de Doctor Who también pueden ver todos los episodios «clásicos» del drama de ciencia ficción en Britbox.

Lo mejor de todo es que los fanáticos de las clásicas telenovelas británicas como Eastenders, Coronation Street y más pueden ver nuevos episodios en Britbox solo unas horas después de su debut en el Reino Unido. El servicio también continúa agregando nuevos programas a su alineación.

En los Estados Unidos, puede obtener Brightbox por $6.99 al mes o $69.99 por una suscripción anual. Es una gran ganga para las personas que desean una alternativa a Netflix, y puede apostar que casi ninguno de los contenidos de Britbox estará disponible en Netflix.

¿Cuál plataforma es mejor que Netflix?: Apple TV Plus es una excelente alternativa a Netflix de inmediato debido a su bajo precio: solo cuesta $4.99 al mes. Por ese precio, puede obtener programas de alta calidad hechos para familias (Snoopy in Space, Hipsters) y series para adultos (The Morning Show, See, For All Mankind, Servant y más). Apple TV Plus continúa agregando nuevos programas con regularidad.

Si bien su biblioteca de contenido no puede igualar la de Netflix, su calidad es ciertamente sólida. Otra gran ventaja de este servicio es que está disponible en más de 120 países de inmediato.

¿Cuál plataforma es mejor que Netflix?: Después de meses de espera, el servicio de transmisión Peacock de NBCUniversal finalmente se lanzó a mediados de julio de 2020. Su mayor característica es que gran parte de su contenido es gratuito (con anuncios), por lo que puedes ver series clásicas como Parks and Recreation, Two and a Half Men, Battlestar Galactica y más. También es el hogar exclusivo de transmisión de Parks and Recreation y The Office en los Estados Unidos, y más recientemente, agregó WWE pro wrestling, incluido el acceso a sus eventos de pago por evento.

Si desea ver aún más contenido y originales de Peacock como los reinicios de Saved by the Bell y Punky Brewster, puede pagar $4.99 al mes por Peacock Premium (con anuncios) o $9.99 al mes (sin anuncios). Hay una prueba gratuita de siete días disponible.

Discovery Plus

¿Cuál plataforma es mejor que Netflix?: Discovery Plus es el servicio de transmisión más importante lanzado recientemente. Incluye programas de la enorme línea de canales de televisión por cable Discovery, además de algunos de Lifetime y A&E. A las personas que les encanta ver cómo se restauran las casas o ver a las parejas casarse después de 90 días les encantará este servicio de transmisión.

También tiene un número creciente de programas originales, incluidos spin-offs de programas como 90-Day Fiance y Ghost Adventures. También puede ver nuevos episodios de la próxima red de cable Magnolia, que se centran en Chip y Joanna Gaines de Fixer Upper.

El precio es mucho más bajo que el de Netflix, comenzando en $4.99 al mes por una suscripción basada en anuncios y llegando a $6.99 al mes por una experiencia sin anuncios. También hay una prueba gratuita de siete días. Además, puedes obtener hasta un año de servicio gratis si eres cliente de Verizon Wireless unlimited.