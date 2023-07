Cómo Descargar DISNEY PLUS en SMART Tv PHILIPS ◀︎l

By

Cómo descargar disney plus en smart tv philips. Si tienes un televisor inteligente Samsung, Philips o LG – o no tienes ningún televisor inteligente, así es como puedes obtener acceso a Disney Plus.

Los servicios de transmisión fueron un alivio más que bienvenido durante las largas noches atrapadas en el interior , y continúan siendo una fuente clave de entretenimiento a medida que el mundo vuelve a la normalidad.

Afortunadamente, Disney Plus está disponible para ayudar, y no solo tenemos un montón de películas y programas que ya están en el servicio, sino que se han agregado muchos más con la gran cantidad de contenido de estrellas de Disney Plus, lo que hace de Disney+ uno de los mejores servicios de transmisión que existen.

2022 tuvo un buen comienzo con Moon Knight, una versión refrescante de la historia de superhéroes protagonizada por Oscar Isaac, que se convirtió en uno de los mejores programas de Disney Plus y Ms Marvel lo siguió poco después, con mucho más del MCU por venir.

Desde Pixar y Disney, así como los alucinantes documentales de National Geographic y grandes franquicias como Star Wars, nunca ha habido un mejor momento para inscribirse si aún no lo ha hecho para disfrutar de algunas de las mejores películas en Disney Plus.

La belleza es que la mayoría de los espectadores podrán obtener todo este contenido directamente en su televisor descargando la aplicación Disney+, que le dará acceso a la biblioteca completa.

Sin embargo, la forma exacta de descargar la aplicación Disney+ varía según el televisor. Todo lo que necesitas saber para configurarlo está a continuación y puedes dirigirte a nuestra guía de las mejores ofertas de Disney Plus si aún necesitas asegurar una suscripción.

¿Cómo descargo la aplicación Disney Plus en un Smart TV Samsung?

La forma más fácil de descargar la aplicación Disney+ en este televisor es a través de la pantalla de la aplicación incorporada. Se hace fácilmente en unos pocos pasos.

Regístrate en Disney Plus. Puedes hacerlo en el sitio web de Disney Plus

Asegúrate de que el televisor esté conectado a Internet

En la pantalla de inicio, seleccione el icono ‘ aplicaciones ‘(normalmente desplazándose hacia la izquierda)

En el cuadro de búsqueda, ingrese » Disney+»

Selecciona el ícono de Disney+ y «agregar a inicio–; esto instalará y descargará la aplicación

Abre la aplicación e inicia sesión

La aplicación Disney Plus está disponible para descargar en televisores inteligentes Samsung a partir de 2016 (dispositivos que utilizan el sistema operativo Tizen).

¿Cómo descargo la aplicación Disney Plus en un Smart TV de Sony?

La aplicación Disney Plus se puede descargar en Google Play Store o en Sony Select (la que esté disponible en tu televisor).

Regístrate en Disney Plus -instalar disney plus en tu tv

Asegúrate de que el televisor esté conectado a Internet

Busca Google Play Store o Sony Select en la pantalla de inicio

En el cuadro de búsqueda, escribe «Disney+» con el mando a distancia

Selecciona la aplicación Disney Plus y presiona «Instalar»

Una vez instalada, abra la aplicación a través de la pantalla de inicio

Inicia sesión con tus credenciales y disfruta

Como la mayoría de los televisores inteligentes, Disney Plus solo está disponible en los modelos de Sony fabricados a partir de 2016.

¿Cómo descargo la aplicación Disney Plus en un Smart TV LG?

La mejor ruta es a través de LG Content Store. Unos pocos pasos es todo lo que necesita

Regístrate en Disney Plus y puedo descargar disney plus envtv

Asegúrate de que el televisor esté conectado a Internet

En la pantalla de inicio, selecciona LG Content Store

En el cuadro de búsqueda (en la parte superior de la pantalla), escriba, lo adivinó, «Disney+»

Selecciona el icono de Disney Plus e instálalo. Esto descargará la aplicación en la pantalla de inicio.

Pulsa el icono de Disney Plus en el LG Home Launcher

Inicia sesión y date un atracón

Nota: Disney Plus solo es compatible con televisores LG de 2016 o posteriores con webOS 3.0 y versiones posteriores.

¿Cómo descargo la aplicación Disney+ en un Smart TV Phillips?

Como la mayoría de los televisores Philips usan software Android, deberás descargar la aplicación Disney Plus a través de la App Store. Es fácil de hacer.

Regístrate en Disney Plus smart tv cómo

Asegúrate de que el televisor esté conectado a Internet

En la pantalla de inicio, navega hasta el icono de Play Store

En el cuadro de búsqueda, escriba » Disney+»

Selecciona el icono de Disney Plus e instálalo. Esto descargará e instalará la aplicación

Vuelve a la pantalla de inicio y verás un icono de Disney Plus. Selecciónalo

Inicia sesión. Disfrutar.

¿Cómo descargo la aplicación Disney+ en un Smart TV de Panasonic?

La aplicación Disney Plus no estaba disponible para descargar en los televisores inteligentes de Panasonic en el lanzamiento, pero ahora es compatible con los modelos que ejecutan el sistema operativo Home Screen.

La aplicación Disney Plus debería aparecer automáticamente en su lista de aplicaciones después de presionar el botón de inicio, pero si no, siga estos sencillos pasos:

Regístrate en Disney Plus

Asegúrate de que el televisor esté conectado a Internet

En su televisor Panasonic, seleccione la pestaña Aplicaciones y haga clic en Google Play Store

Escribe «Disney+» en el cuadro de búsqueda

Haz clic en Instalar en el icono de Disney Plus para descargar la aplicación en la pantalla de inicio

Selecciona Abrir en el icono de Disney Plus

Inicie sesión y transmita al contenido de su corazón

¿Cómo descargo la aplicación Disney Plus en un Smart TV Sharp?

Es posible descargar la aplicación Disney Plus en un televisor inteligente Sharp, pero desafortunadamente solo en la serie Sharp Aquos, ya que ejecutan el sistema operativo Android TV.

Si tienes un televisor Sharp Aquos, aquí te mostramos cómo descargar Disney Plus:

Regístrate en Disney Plus

Asegúrate de que el televisor esté conectado a Internet

Navegue a la tienda Google Play en su televisor inteligente Sharp

Toca el cuadro de búsqueda y escribe » Disney+»

Selecciona el ícono de Disney Plus y haz clic en Instalar para comenzar a descargar la aplicación

Vuelve a la pantalla de inicio y verás un icono de Disney Plus. Selecciónalo

Inicie sesión y comience a transmitir.

¿Cómo puedo descargar Disney Plus si no tengo un Smart TV?

Aún puedes acceder a Disney Plus con un Fire TV Stick. Este es un pequeño dispositivo que se conecta a la parte posterior de su equipo y lo conecta a Internet. Cada stick viene con un software fácil de usar que le permite descargar diferentes aplicaciones de servicios de transmisión como BBC iPlayer, Netflix y, por supuesto, Disney Plus.

Si no está seguro de cuál elegir, lea nuestra revisión de Amazon Fire TV Stick 4K Max y la revisión de Roku Streaming Stick 4K o, si aún no está seguro, consulte nuestra página de comparación de Roku vs Fire TV Stick. Para obtener una guía completa de todos los dispositivos de transmisión disponibles, consulte nuestro resumen de los mejores dispositivos de transmisión.

También puede valer la pena navegar por las últimas ofertas de Amazon Fire TV Stick, ya que el gigante en línea regularmente baja los precios en sus propios dispositivos.

Casi todos estos dispositivos vienen con una tienda de aplicaciones, que le permitirá buscar y descargar la aplicación Disney+. Puedes crear una cuenta de Disney+ a través de la aplicación o, mucho más fácil, registrarte primero en un navegador y luego iniciar sesión.

Obtén más información sobre los dispositivos Disney Plus compatibles.