22 MEJORES PELÍCULAS de ACCIÓN NUEVAS>>MIRALAS>>

Películas de acción nuevas: Las películas nos ofrecen un escape de la realidad y la oportunidad de perdernos en mundos que tienen algo que le falta al mundo real. Las comedias románticas nos dan la oportunidad de complacer a nuestros románticos interiores y disfrutar de la comodidad que conlleva saber que un final feliz está garantizado.

Las películas de terror y suspense nos permiten experimentar indirectamente algún peligro sin, ya sabes, ningún peligro real. Las películas de ciencia ficción y fantasía pueden transportarnos a mundos completamente diferentes o incluso universos. Y, por supuesto, las películas de acción nos permiten imaginar cómo sería la vida con más emoción, aventura y, por lo general, explosiones.

Desde películas de superhéroes hasta sagas de espías y franquicias épicas como The Fast and the Furious, las películas de acción son un elemento básico de Hollywood, especialmente durante la primavera y el verano (también conocida como temporada de éxitos de taquilla).

Debido a que estas películas tienden a tener grandes presupuestos y recaudan cientos de millones de dólares (a veces incluso más, no es muy raro que una película de acción de carpa genere más de mil millones de dólares), los estudios de cine son bastante exigentes sobre cuándo estrenarlas. En 2020, por ejemplo, vimos que «en cualquier momento durante una pandemia» definitivamente no era cuando los estudios querían lanzar sus grandes películas de acción.

Con muchos cines en todo el país (y en todo el mundo, para el caso) cerrados y la venta de entradas de cine baja incluso cuando los cines estaban abiertos (porque la gente, comprensible y responsablemente, no estaba entusiasmada con sentarse hombro con hombro en un cuarto oscuro lleno de extraños durante dos horas en medio de una pandemia), muchos estudios optaron por retrasar el lanzamiento de sus títulos más grandes y potencialmente lucrativos.

El resultado: la lista de películas de acción de 2021 está apilada, y muchos de los títulos que contiene son los que nos hemos estado muriendo por ver durante tanto tiempo que «muy esperado» ni siquiera comienza a cubrirlo. Y, como si la increíble lista de películas no fuera suficiente, muchas de las películas de acción más esperadas del año cuentan con mujeres fuertes y pateadoras (y ya es hora, TBH).

‘Chaos Walking’

Fecha de lanzamiento: 5 de marzo de 2021 Protagonizada por: Daisy Ridley, Tom Holland, Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas y David Oyelowo Por qué vale la pena verlo: Basada en la serie de novelas YA del mismo nombre, esta aventura de ciencia ficción es tremendamente creativa y única. La serie tiene lugar en un planeta donde todas las mujeres parecen haber muerto y los pensamientos de los hombres se transmiten como un programa de radio para que todos los escuchen. Cuando una niña (Daisy Ridley, que se inclina por su habilidad para interpretar a mujeres de ciencia ficción de primera categoría) aterriza en el planeta y sus pensamientos no son audibles, un niño (Tom Holland) se da cuenta del peligro en el que está y une fuerzas con ella.

‘Boss Level’ enter the dragon

Fecha de lanzamiento: 5 de marzo de 2021

Protagonizada por: Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Annabelle Wallis, Ken Jeong, Will Sasso, Selina Lo, Meadow Williams y Michelle Yeoh Por qué deberías verlo: Si te gusta un buen viaje en el tiempo/acción/mente, entonces el nivel de Jefe de Hulu, sobre un ex agente de las fuerzas especiales que queda atrapado en un bucle de tiempo de su propia escasez, es definitivamente para ti.