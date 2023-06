18 APLICACIONES para Smart Tv GRATIS ll▶︎PELI, SPORT

By

Aplicaciones para smart tv gratis. Ha pasado mucho tiempo desde que pagué por cable o satélite. Mi esposo y yo hemos estado usando nuestro dispositivo Roku junto con aplicaciones de televisión gratuitas y de pago para transmitir sus programas y películas favoritos durante años. ¡Es increíblemente fácil ver la televisión sin cable!

Pero incluso el costo de esos servicios de suscripción como Netflix, Hulu, Prime Video y similares puede aumentar. Vale la pena echar un vistazo a las aplicaciones de televisión gratuitas que existen para ayudarlo a recortar aún más su presupuesto.

Solo necesitará una conexión a Internet y una forma de transmitir las aplicaciones en su televisor, como un televisor inteligente o un dispositivo de transmisión. Estas aplicaciones son súper fáciles de configurar, y la mayoría ni siquiera requieren que tengas una cuenta. Todos son perfectamente legales, también.

Sí, es posible que tenga que pasar por algunos descansos publicitarios y comerciales, pero puede ahorrar cientos de dólares cada año utilizando estas aplicaciones de televisión gratuitas en su lugar. (Y si utilizas los descansos comerciales para hacer abdominales, ¡piensa en lo increíbles que serán tus abdominales!)

No gaste mucho dinero cada mes pagando por cable o satélite, o incluso un montón de canales de transmisión diferentes. Hay muchas aplicaciones de televisión gratuitas disponibles que proporcionan una variedad de contenido para todas las edades e intereses.

YouTube – Cualquier cosa que puedas ver en YouTube también se puede transmitir a tu televisor. ¡Es súper sencillo con la aplicación de YouTube!

A menudo llamo a YouTube un agujero negro, porque hay mucho contenido disponible allí, ¡GRATIS! Incluso puedes encontrar películas de larga duración y programas de televisión allí. Hay suficiente para hacer feliz a toda la familia.

Inicia sesión en tu cuenta de YouTube para acceder a tus canales suscritos, historial de visualización y búsqueda, y similares. De lo contrario, puede usar la cuenta de invitado para mantenerla separada de su cuenta habitual.

A mi marido le gusta ver sus programas de pesca favoritos a través de YouTube, y mi hijo ve a otros niños jugando a Minecraft. (Cómo eso es interesante, nunca lo sabré.)

La aplicación es muy fácil de usar y entender Hay anuncios, al igual que YouTube «normal», pero no son tan malos y generalmente puedes saltarlos rápidamente.

IMDb TV – imprescindibles para tu smart tv

IMDb TV es un canal de transmisión de video gratuito que está disponible en los Estados Unidos en la aplicación y el sitio web de IMDb. Si desea transmitirlo en su televisor, Deberá usar la aplicación Prime Video o un dispositivo Amazon Fire TV.

Pero no se preocupe. No tendrá que pagar por una suscripción Prime, ya que IMDb TV sigue siendo gratis, con anuncios, por supuesto. Necesitará tener o crear una cuenta de Amazon para iniciar sesión en la aplicación Prime Video.

Tienen una amplia variedad de programas de televisión y películas disponibles para su placer visual, sin necesidad de suscripción. Si estás de acuerdo con los anuncios, podrás ver películas como la serie de Juegos del Hambre y películas de Veggie Tales, o series de televisión como Schitt’s Creek y LOST. Incluso tienen contenido original disponible.

Sling TV – Probablemente pienses en Sling TV como un servicio basado en suscripción, y aunque lo es, también tiene una sección gratuita de Sling que es completamente gratuita, con anuncios.

Elija entre más de 5,000 películas y programas de televisión, no se requiere tarjeta de crédito ni registro. Tienen temporadas completas de programas exitosos como Hell’s Kitchen y Dance Moms, y muchas películas gratis también.

También hay una selección de noticias en vivo y otros canales en vivo para navegar. Por supuesto, te informan sobre las opciones disponibles para los suscriptores de Sling, así que tenlo en cuenta Si No Quieres sentirte tentado a Gastar Más en una Suscripción.

Tienes también la opción de alquilar películas o comprar eventos de pago por visión a través de Sling, lo que requerirá que crees una cuenta. Si decides actualizar, siempre puedes volver a cambiar a Sling Free si decides que el Sling pagado no es para ti.

Puedes actualizar a un suscriptor de Sling en cualquier momento y comprobar por qué Sling es el proveedor de TV en vivo más personalizable. Después de eso, no dude en cambiar su línea de servicio, actualizar con más extras o incluso volver a Sling Free.

Roku – Sí, Roku es el nombre de un dispositivo de transmisión y un sistema de TV, pero también tiene su propio canal gratuito. El canal Roku presenta una selección siempre cambiante de películas gratuitas, programas, noticias en vivo, televisión para niños y más.

No es necesario usar un dispositivo Roku para acceder al canal Roku. El canal básico es gratuito, pero puede agregar Suscripciones Premium por un precio adicional si así lo desea. De hecho, me impresionó mucho la selección de Roku. Tienen un montón de televisión y películas (¡incluidas las viejas temporadas de The Bachelorette!).

Un montón de contenido para niños y familias que puedes ordenar por edad. ¡Estaba feliz de ver videos de Baby Einstein para mis pequeños! Algunas de las películas gratuitas disponibles para niños también le permitirán ver lo que verán sus hijos durante los descansos comerciales.

Roku Channel es un servicio de transmisión de TV gratuito diseñado para personas que son propietarias de los productos de transmisión de la compañía, pero cualquier persona con un navegador de teléfono o PC puede usarlo.

Vudu

Vudu es propiedad de Walmart y tiene un montón de contenido disponible para su compra, pero también tiene una sección de Películas y televisión gratuitas con anuncios limitados. Hay miles de películas gratuitas que se transmiten en alta definición.

Es necesario crear e iniciar sesión en una cuenta para acceder a su sección de Películas y TV gratuitas, pero no se requiere información de pago.

Una cosa que me gusta de la aplicación de Vudu es que tienen «Modo niños», que te ayuda a encontrar y filtrar contenido para tus hijos.

Incluso incluyen Rotten Tomatoes y clasificaciones de medios de Sentido Común para darle una idea de la calidad y las edades recomendadas para los diferentes títulos.

Sin embargo, no estoy seguro de si los anuncios están adaptados a los niños, por lo que probablemente querrá asegurarse de estar cerca mientras los niños los miran.

Crackle – app para ver tv en vivo gratis android

Crackle es una red con publicidad disponible en EE.UU. y Australia. Cuenta con películas de larga duración, programas de televisión e incluso alguna programación original.

Usted, por supuesto, tendrá que sentarse a través de los anuncios, pero ni siquiera necesita una cuenta para empezar a ver. ¡Solo tienes que añadir el canal a tu televisor y listo!

La biblioteca de crepitaciones cambia a menudo, así que vuelve con frecuencia para ver qué hay de nuevo.

Tubi vlc media player

Realmente desearía haber oído hablar de Tubi antes, ya que me gusta mucho. Ofrecen películas y TV gratuitas para streaming, con menos anuncios que el cable.

No se requiere suscripción, y ni siquiera necesita crear o iniciar sesión en una cuenta. El tubo está disponible en los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Su biblioteca de contenido incluye más de 20,000 películas y programas de televisión, y su motor de personalización le recomendará el mejor contenido para usted (si crea una cuenta). Incluso hay una sección Tubi Kids para tus hijos.

Pluto TV

Le permite ver televisión en vivo y películas en streaming en cientos de canales. No necesitas crear una cuenta just ¡solo agrega el canal y comienza a ver!

Me di cuenta de que algunos de sus canales de televisión en vivo incluyen «descansos comerciales» que en realidad no reproducen ningún anuncio, así que eso es bueno. Pero todavía hay muchos anuncios que se reproducen a medida que transmite, lo que tiene sentido que este sea un canal gratuito.

¿Quieres conocer las últimas noticias? Eso es posible con los canales de noticias en vivo. También hay clásicos divertidos que los niños pueden ver. Explore su amplia selección de CANALES para Eventos DEPORTIVOS en VIVO o ver TELEVISIÓN fuera de lo Común.

Su Pantalla muestra un diagrama de Canales en Vivo que es similar a la guía de vista previa de TV que tendría con un paquete de cable o satélite

PBS KIDS and PBS

Tengo que admitir que no me gusta la idea de que mis hijos vean comerciales. Por supuesto, recuerdo haber visto muchos comerciales de niño (hola, dibujos animados de los sábados por la mañana), pero si puedo evitar que mis hijos los vean, lo haré.

Por eso me encanta la aplicación de video PBS KIDS. Es completamente gratis y tiene anuncios muy mínimos (en serio, es como un anuncio súper corto cuando sintonizas el canal por primera vez). También me encanta que sea tan fácil de usar que incluso mi hija de 5 años puede navegar por la aplicación por sí misma.

Mis hijos pueden ver los últimos episodios de todos sus programas infantiles favoritos de PBS, o incluso sintonizar la transmisión en vivo de qué programa se está reproduciendo actualmente en el canal normal de televisión para NIÑOS de PBS.

Cada viernes salen nuevos episodios completos.

En cuanto a los adultos y ¡sí, también hay una aplicación para adultos! El video PBS le permite transmitir más de 4,000 programas PBS y locales bajo demanda. Los anuncios son muy mínimos.

Mi marido es un adicto a la PBS, así que este canal está en su callejón. En serio, Uno de sus programas favoritos es Antiques Roadshow! También ama a NOVA.

Necesitará una cuenta para usar la aplicación de PBS, ya que se vinculará a su estación local de PBS. También es útil tener una cuenta para que puedas crear y acceder a una Lista de seguimiento y sincronizar tus programas favoritos de PBS en todos tus dispositivos.

Plex

Plex es una de las últimas aplicaciones de TV gratuitas que ofrece TV en vivo gratuita con más de 80 canales de transmisión. El contenido incluye películas y programas de televisión gratuitos.

No es necesaria una cuenta para acceder a Plex. Su contenido es compatible con anuncios, pero también incluye contenido diferente, como programas web y contenido de noticias.

Si alguna vez ha navegado por un catálogo y se pregunta si una película o programa de televisión es bueno, le gustará que Plex se sincronice con Rotten Tomatoes para mostrarle la puntuación de críticos y audiencias de muchas películas y programas de televisión. No es necesario que empieces con nada, a menos que quieras perfeccionar tu impresión de Mystery Science Theater 3000.

Network Apps

Si te encanta la televisión de la red, pero no puedes, o no quieres, verla en vivo, puedes usar las aplicaciones de la red individual para ver el contenido de forma gratuita.

La transmisión en vivo a menudo es limitada, pero generalmente archivan los últimos episodios de programas de televisión actuales. Usted tendrá que sentarse a través de los anuncios mientras mira.

Algunas redes pueden hacerte esperar un poco antes de ver el último episodio, a menos que tengas un inicio de sesión por cable o satélite para demostrar que pagas por el contenido.

Pero si tienes un poco de paciencia, eventualmente podrás ver los espectáculos que deseas de forma gratuita.

Estas son algunas de las diferentes aplicaciones de red para revisar:

ABC

La CW

NBC

A partir de esta publicación, ninguna de estas aplicaciones requería una cuenta para ver (a menos que vincules tu cuenta de cable/satélite, por supuesto).

Crunchyroll

Si eres un fanático del anime, probablemente ya hayas oído hablar de Crunchyroll. Y si no lo has hecho, ¡aquí tienes tu introducción!

Crunchyroll es la marca de anime más popular del mundo. Como parte de la marca, transmiten programas de anime en Más de 200 países y territorios de todo el mundo.

No se necesita una cuenta para ver, pero ofrecen una opción Premium a una tarifa mensual si desea actualizar su experiencia. De lo contrario, hay un montón de contenido gratuito con publicidad.

Popcornflix and Popcornflix Kids

Popcornflix es una aplicación gratuita con un catálogo de películas y programas de televisión. También hay un canal separado de Popcornflix para niños solo para los más pequeños.

Para ser honesto, no hay mucho que diferencie a esta aplicación, pero vale la pena navegar si está buscando nuevo contenido gratuito. No se necesita una cuenta para ver.

NewsON

¿Quieres ver tus noticias locales o las noticias de un área vecina? Sintonice Newsone para obtener acceso instantáneo gratuito a transmisiones en vivo o bajo demanda de más de 275 estaciones locales.

No es necesario crear una cuenta para verlo; el canal simplemente encontrará automáticamente sus redes más cercanas. No podrá ver todos sus canales de noticias locales, solo los que se asocian con NewsON.

Estaba emocionado de compartir esto con mis padres, ya que mi padre se quejaba de que YouTube TV (el servicio de pago) no le daba acceso a su estación de noticias local para que nunca pudiera ver las noticias locales. Ahora con esta Aplicación, SE PUEDE!

Puede ver las noticias en vivo o acceder a las transmisiones más recientes bajo demanda hasta 48 horas después de que se emitan. Incluso puede seleccionar qué segmentos de noticias desea ver: negocios, entretenimiento, deportes, clima y más.

Redbox

Redbox es conocido por sus quioscos de alquiler, por supuesto, pero también tienen una aplicación de transmisión con TV en vivo gratuita, sin necesidad de cuenta.

Este es un servicio con publicidad, pero ofrece muchos canales de transmisión en vivo diferentes en categorías como noticias, deportes, entretenimiento (¡Bob Ross!), comedia, televisión y películas clásicas, y más.

Locast

Locast es un servicio sin fines de lucro que transmite estaciones de televisión por Internet. Actualmente sirve al 44,3% de la población de los Estados Unidos en 23 mercados.

¡Estaba emocionado de ver que han agregado mi ubicación desde la última vez que la revisé! Diré que la calidad de la transmisión no fue tan buena como puedo obtener a través de mi antena HD, pero es bueno saber que hay una opción de respaldo.

Si puede obtener el canal Locast, verá que tiene una guía de TV similar a la que encontrará con las suscripciones por cable y satélite.

Esto le da una vista previa de lo que se transmite en los diferentes canales y le permite navegar rápidamente para encontrar algo de interés, todo de forma gratuita. Solo tendrás los descansos comerciales normales como lo harías si encendieras tu televisor.

Los mercados cubiertos actualmente incluyen Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Ángeles, Miami, Minneapolis, Nueva York, Filadelfia, Phoenix, Puerto Rico, Rapid City, San Francisco, Seattle, Sioux City, Sioux Falls, Tampa Bay, Washington DC y West Palm Beach.

Peacock para android tv

Peacock es la nueva adición al juego de transmisión en red.

No lo mencioné anteriormente con las «aplicaciones de red» porque en realidad es su propio servicio aparte de NBC.

Tendrás que registrarte para obtener una cuenta, pero luego podrás empezar a ver de inmediato.

También puedes considerar actualizar a Peacock Premium por 4 4.99 / mes (los usuarios de Xfinity obtienen Peacock Premium gratis).

Hay anuncios (sí, incluso con Premium).

Que admiten la transmisión a pedido de películas, programas de televisión, entretenimiento para niños y deportes.

Nosey

Aquí está tu canal de placer culpable: Nosey es una aplicación de televisión gratuita con episodios completos de Maury Povich, Jerry Springer, Sally Jessy Raphael y muchos más. Parece un nombre apropiado para la aplicación, ¿verdad?

Nosey es completamente gratuito, y tienen muchos programas archivados como Cita a ciegas, Tramposos y 5a Rueda para su entretenimiento de visualización de mala calidad.

