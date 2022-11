¡Clickear Stars! (Votos: 7 Promedio: 4 )

Mejores películas gratis completas de Youtube: No siempre es fácil encontrar películas buenas y gratuitas en línea. La mayoría de las películas de éxito de taquilla más recientes generalmente cuestan una tarifa de alquiler en sitios de transmisión populares. Afortunadamente, Montón de Películas Completas y Gratuitas en YouTube si sabes dónde Mirar.

MEJORES PELÍCULAS GRATIS COMPLETAS de YOUTUBE

Clasificación de IMDb: 6.7 / 10

Género: Drama, Romance

Protagonistas: Leonardo DiCaprio, Claire Danes, John Leguizamo

Director: Baz Luhrmann

Clasificación de la película: PG-13

Duración: 2 horas

El director Baz Luhrmann es conocido por crear películas anacrónicas y visualmente impactantes, y Romeo y Julieta no es una excepción. Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes como los famosos amantes de las estrellas cruzadas, la película combina la escritura inmortal de Shakespeare con un entorno y una banda sonora modernos. Si bien puede apagar a algunos puristas de Shakespeare, es un homenaje al bardo divertido, hermoso y con estilo de video musical.

Idiocracia (2006): mejor predictor de la política estadounidense en el siglo XXI

Clasificación de IMDb: 6.6 / 10

Género: Comedia

Reparto: Luke Wilson, Maya Rudolph, Dax Shepard

Director: Mike Judge

Clasificación de la película: Clasificado

Duración: 1 hora, 24 minutos

Esta película de Office Space y creador de King of the Hill, Mike Judge, está protagonizada por Luke Wilson como Joe Bauers, un hombre promedio que participa en un experimento militar que requiere hibernar durante todo un año. Pero, un percance le hace dormir hasta 2505, y rápidamente descubre que ahora es el hombre más inteligente del mundo. Llena de chistes, vale la pena observar la idiocracia solo para maravillarse de lo cerca que Judge predijo el clima político actual del mundo, y específicamente de Estados Unidos.

Guys and Dolls (1955): la mejor elección para los fanáticos de Sinatra

Clasificación de IMDb: 7.2 / 10

Género: Musical

Protagonizada por: Marlon Brando, Frank Sinatra, Jean Simmons, Vivian Blaine

Director: Joseph L. Mankiewicz

Calificación de la Película: Sin calificación

Duración: 2 horas, 30 minutos

Esta película, basada en el exitoso musical de Broadway de la década de 1950, es sin duda una de las mejores de Frank Sinatra. El jugador Nathan Detroit sueña con organizar un gran juego de dados, pero necesita dinero para hacerlo. Por lo tanto, hace una apuesta con un viejo amigo, Sky Masterson (Marlon Brando), que Sky no puede conseguir una cita con la virtuosa Sarah Brown (Jean Simmons). Muchas travesuras y malentendidos se producen. La película dura un poco demasiado, pero el elenco es encantador y una buena elección si buscas algo de nostalgia de Hollywood.

Life of a King (2013): Película más inspiradora ,películas en youtube gratis y completas

Clasificación de IMDb: 6.9 / 10

Clasificación de IMDb: 6.9 / 10

Género: Drama

Reparto: Cuba Gooding Jr., Dennis Haysbert, George Dick

Director: Jake Goldberger

Clasificación de la película: PG-13

Duración: 1 hora, 40 minutos

Cuba Gooding Jr. interpreta a Eugene Brown, un ex convicto que va a trabajar para el sistema escolar de Washington, D. C. después de terminar su sentencia de prisión. Esta historia real detalla cómo Eugene inspiró a los adolescentes del centro de la ciudad a usar el ajedrez como una analogía para la vida misma.

Eugene compitió contra algunos de los mejores ajedrecistas de secundaria del país. Esta película detalla las pruebas y contratiempos que Eugene enfrentó mientras trabajaba para ayudar a sus estudiantes a entender lo que realmente significa ser un rey en todos los aspectos de sus vidas.

The Last Descent (2016): Mejor película de verdadera tragedia y mi pobre angelito

Clasificación de IMDb: 5.6 / 10

Género: Drama

Reparto: Chadwick Hopson, Alexis Johnson, Landon Henneman

Director: Isaac Halasima

Clasificación de la película: PG

Duración: 1 hora, 45 minutos

The Last Descent la verdadera historia de John Jones (interpretado por Chadwick Hopson) y sus aventuras con un amigo en la cueva Nutty Putty en Utah. En el viaje, John quedó atrapado en un agujero de 18 pulgadas a 150 pies bajo el suelo. Esta película detalla los muchos intentos de los equipos de rescate para liberar a John de la cueva.

Raising Arizona (1987): Película más entretenida de los hermanos Coen

Clasificación de IMDb: 7.3 / 10

Género: Comedia, Crimen

Reparto: Nicolas Cage, Holly Hunter, Trey Wilson

Director: Joel Coen, Ethan Coen

Clasificación de la película: PG-13

Duración: 1 hora, 34 minutos

Un ex convicto y un ex policía se enamoran, se casan y quieren empezar su propia familia. Pero, cuando no pueden tener hijos, el ex convicto (Nicolas Cage) trama un plan desesperado para robarle un bebé a un millonario que tiene muchos hijos de sobra.

Una película extraña y divertida, este clásico de culto de los hermanos Coen merece una revisión.

Algo de la nada: El arte del rap (2012) – Un tributo a la forma de arte popular

Clasificación de IMDb: 7.2 / 10

Género: Documental

Reparto: Ice-T, Dr. Dre, Chuck D

Director: Ice-T, Andy Baybutt

Clasificación de la película: Clasificado

Duración: 1 hora, 46 minutos

Este documental musical, dirigido y producido por Ice-T, explora el arte de componer e interpretar versos de rap.

Con una gran banda sonora y entrevistas con docenas de iconos del rap, esta película es un buen reloj para cualquier tipo creativo que esté interesado en cómo y por qué escribir canciones.

Supersize Me (2004): Mejor estímulo para renunciar a la comida rápida

Clasificación de IMDb: 7.2 / 10

Género: Documental

Reparto: Morgan Spurlock, Daryl Isaacs, Chemeeka Walker

Director / a: Morgan Spurlock

Clasificación de la película: PG-13

Duración: 1 hora, 40 minutos

Este entretenido documental destaca los peligros de consumir demasiada comida rápida de una manera única. El director, Morgan Spurlock, solo come McDonald’s durante 30 días (desayuno, almuerzo y cena) y registra los efectos que esta dieta tiene en su salud y bienestar. Los cambios son alarmantes y harán que reconsideres ese Big Mac.

Clasificación de IMDb: 6.6 / 10

Género: Thriller

Reparto: Denzel Washington, Liev Schreiber, Meryl Streep

Reparto: Denzel Washington, Liev Schreiber, Meryl Streep

Director: Jonathan Demme

Clasificación de la película: Clasificado

Duración: 2 horas, 9 minutos

Este remake del clásico thriller de Frank Sinatra protagoniza a Denzel Washington como el Mayor Ben Marco, un ex soldado que comienza a creer que su compañero de escuadrón y candidato a vicepresidente.

El sargento Raymond Shaw (Liev Schreiber), no es el héroe de guerra que se hace pasar por ser.

Lo que sigue es una película entretenida sobre la paranoia y el libre albedrío que no está a la altura del original, pero se las arregla para ser un thriller efectivo a pesar de todo.

Nacho Libre (2006): Una dulce y poco convencional comedia de Jack Black

Clasificación de IMDb: 5.8 / 10

Género: Comedia

Reparto: Jack Black, Ana de la Reguera, Héctor Jiménez

Director / a: Jared Hess

Clasificación de la película: PG

Duración: 1 hora, 32 minutos

Esta dulce y extraña comedia protagoniza a Jack Black como un monje llamado Ignacio (o Nacho para sus amigos) que trabaja como luchador para recaudar dinero para un orfanato. Pero, como la iglesia prohíbe la lucha libre, necesita ocultar su identidad.

Por suerte, las máscaras y disfraces llamativos son las normas. Si bien no es la mejor película de Jack Black, hay algunas risas y animados combates de lucha libre para disfrutar.

Godzilla (1954): la versión original sin cortes de un clásico de la película de monstruos

Clasificación de IMDb: 7.6 / 10

Género: Ciencia ficción, Terror

Protagonistas: Akira Takarada, Momoko Kôchi, Акихико Хирата

Director: Ishirô Honda

Clasificación de la película: n / a

Duración: 1 hora, 36 minutos

Esta es la versión japonesa original y sin cortes de la clásica película de monstruos sobre una enorme criatura parecida a un dinosaurio que destruye Tokio. Ponte al día con algunas de las otras películas de la franquicia, como Mothra vs.Godzilla, también de forma gratuita en YouTube y haz una maratón de ella.

Be Kind, Rewind (2008): otro vehículo de Jack Black subestimado

Clasificación de IMDb: 6.4 / 10

Género: Comedia

Reparto: Jack Black, Yasiin Bey, Danny Glover

Director: Michel Gondry

Clasificación de la película: PG-13

Duración: 1 hora, 42 minutos

Cuando dos empleados torpes de la tienda de videos borran accidentalmente todas las películas, traman un atrevido plan para reemplazarlas todas interpretándolas ellos mismos.

Lo que sigue es un divertido homenaje al cine y a hacer cosas creativas con tus amigos.

Kate & Leopold (2001): Mejor comedia romántica de Hugh Jackman

Clasificación de IMDb: 6.4 / 10

Género: Romance, Comedia

Reparto: Hugh Jackman, Meg Ryan, Liev Schreiber

Director: James Mangold

Clasificación de la película: PG-13

Duración: 1 hora, 58 minutos

Esta comedia romántica está protagonizada por Hugh Jackman como un duque del siglo XVIII y Meg Ryan como una ejecutiva del siglo XXI. Los dos se conocen y se enamoran gracias a algunas travesuras de viaje en el tiempo. Si bien no es la mejor comedia romántica de principios de la década de 2000, su trama convencional está impulsada por un elenco encantador.

La historia interminable (1984): La escena del caballo más traumatizante en una película para niños

Mejores películas gratis completas de Youtube

Clasificación de IMDb: 7.4 / 10

Género: Fantasía

Reparto: Barret Oliver, Noah Hathaway, Tami Stronach

Director: Wolfgang Petersen

Clasificación de la película: PG

Duración: 1 hora, 42 minutos

Esta querida película de fantasía de los 80 está protagonizada por Barret Oliver como Bastian, un niño acosado que se encuentra con un libro llamado La historia interminable. Leyéndolo en secreto en el ático de la escuela, poco a poco se da cuenta de que es parte de la historia. Un cuento de hadas que no teme oscurecerse a veces, es un homenaje al poder de la imaginación.

On Golden Pond (1981): un drama melancólico de dos iconos de Hollywood

Clasificación de IMDb: 7.6 / 10

Género: Drama

Reparto: Peter Fonda, Katharine Hepburn

Director: Mark Rydell

Clasificación de la película: PG

Duración: 1 hora, 49 minutos

Las leyendas de Hollywood Peter Fonda y Katharine Hepburn protagonizan un matrimonio envejecido en este drama clásico. Cuando su hija distanciada (Jane Fonda) deja al hijo de su novio a su cuidado, comienzan a formar nuevos lazos y reparar los viejos. Un gran escaparate para el talento de Fonda y Hepburn en sus últimos años, esta película requiere una caja de pañuelos de papel.

