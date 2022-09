Principales errores al seguir una dieta para adelgazar

By

Cuando nos planteamos la meta de adelgazar, solemos olvidar lo importante que es cambiar nuestros hábitos, pues si queremos mantener los resultados a largo plazo, es necesario que realicemos cambios positivos en nuestro estilo de vida. Y es que adelgazar es un proceso que necesita su tiempo, ya que para cumplir nuestros objetivos debemos cuidar nuestra salud y llevar a cabo modificaciones que nos permitan seguir una dieta balanceada y variada.

Una dieta equilibrada es fundamental para alcanzar nuestros objetivos, ya que mantener una alimentación sana es vital para que nuestro cuerpo pueda obtener todos los nutrientes, las vitaminas y los minerales que necesita para poder funcionar adecuadamente. Además, una dieta balanceada también nos permitirá sentirnos con mayor energía y esto será esencial para que logremos bajar de peso de forma saludable.

Tampoco nos podemos olvidar a mencionar que cada persona tiene diferentes particularidades y posee distintas necesidades, es por ello que las dietas personalizadas suelen ser la mejor opción para poder obtener resultados que sean sostenibles. Además, las dietas personalizadas también se pueden ajustar a nuestros requerimientos nutricionales o a nuestros gustos. De esta forma podremos obtener los micro y macronutrientes que nuestro cuerpo necesita y también lograremos adelgazar de una forma saludable.

Por eso es tan importante que no caigamos en la trampa de las dietas restrictivas que nos obligan a eliminar grupos completos de alimentos y que no nos permiten disfrutar de la comida ya que este tipo de dietas no son sostenibles a largo plazo. Lo más probable es que las dietas restrictivas nos causen un efecto rebote, por lo que al final ganaremos mucho más peso del que perdimos. Además, al seguir estas dietas nuestro cuerpo dejará de recibir muchas de las vitaminas y minerales que necesita, por lo que siempre es mejor evitar este tipo de dietas restrictivas.

Ahora es momento de que conozcamos cuáles son algunos de esos errores que suelen ser muy comunes al iniciar una dieta para adelgazar.

Errores al seguir una dieta para adelgazar

Saltarse las comidas

Entre los errores más frecuentes se encuentra el saltarse las comidas, pues solemos pensar que esto puede ayudarnos a bajar de peso. Sin embargo, saltarnos las comidas puede ser más perjudicial que beneficioso, ya que cuando nos saltamos comidas nuestro metabolismo suele volverse un poco más lento, lo que podría dificultar la pérdida de peso. Además, saltarnos las comidas puede tener otras consecuencias negativas como dolores de cabeza, mareos, cansancio, efecto rebote, más estrés y más ansias por comer alimentos grasos y elevados en calorías.

Seguir dietas de moda

Las dietas de moda o dietas milagro pueden ser riesgosas para nuestra salud, ya que este tipo de dietas nos llevan a eliminar una gran cantidad de comidas de nuestra alimentación y no son sostenibles a largo plazo, por lo que siempre vienen acompañadas del temido efecto rebote. Además, las dietas milagro no son realistas, por lo que perderemos la motivación muy rápidamente.

Y claro, estas dietas no toman en cuenta nuestras necesidades alimenticias particulares, por lo que es muy posible que nuestro cuerpo no pueda obtener las vitaminas y los minerales que necesita para llevar a cabo todas sus funciones.

No buscar ayuda de profesionales

Como mencionamos anteriormente, las dietas para adelgazar deben ajustarse a nuestras necesidades, ya que así estaremos seguros de recibir todos los nutrientes que nuestro organismo requiere. Además, un plan nutricional que se adecúe a nuestras particularidades nos permitirá obtener mejores resultados, ya que seremos capaces de mantener nuestro peso ideal a largo plazo. Y claro, los profesionales también pueden ayudarnos a desarrollar un plan de alimentación que se pueda ajustar a nuestro estilo de vida y a nuestra disposición de tiempo, esto nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos más fácilmente y será ideal para que mantengamos la motivación.

No hacer ejercicio

El deporte es parte integral de un plan de pérdida de peso, ya que el ejercicio nos permitirá tener más energía, nos ayudará a quemar calorías y también puede ayudarnos a reducir el estrés. Todos estos elementos son realmente importantes si queremos introducir cambios positivos en nuestro estilo de vida y mejorar nuestro bienestar. El deporte no tiene que ser aburrido, es por ello vital que encontremos alguna actividad física que realmente disfrutemos practicar y que nos ayude a estar más cerca de nuestras metas.

Pasar hambre

Saltarnos las comidas es tan negativo como pasar hambre, es por ello tan relevante que sigamos un plan de alimentación que nos permita estar satisfechos y que evite que pasemos hambre. Ya que pasar hambre solo hará que deseemos consumir alimentos altos en calorías, ricos en grasa y con grandes cantidades de azúcar. Por esta razón es importante que incluyamos alimentos altamente nutritivos, que nos sacien y que también nos permitan adelgazar de una forma saludable.

Metas irreales

Adelgazar y llegar a nuestro peso ideal es un proceso que toma tiempo y esfuerzo, es por ello que no podemos esperar perder 20 kilos en un mes. Lo importante es que establezcamos metas a largo plazo que sean realmente alcanzables, esto nos ayudará a mantener la motivación. Y claro, no podemos olvidar mencionar que cada persona es diferente, por lo que a algunos nos tomará un poco más de tiempo alcanzar nuestros objetivos en materia de pérdida de peso.

Solo incluir productos light

Muchas personas piensan que los productos light son ideales para bajar de peso, sin embargo, los productos light suelen tener una mayor cantidad de azúcar, de sal, de almidón o de otras sustancias poco saludables. Es por ello que lo mejor es optar por alimentos que sean naturales y frescos, ya que así podremos obtener un porcentaje importante de fibra, conseguiremos nutrientes esenciales y también podremos incluir productos que sean verdaderamente ricos en vitaminas y minerales.

No beber suficiente agua

La hidratación también es vital cuando queremos seguir una dieta para adelgazar, es por ello necesario que bebamos la cantidad de agua que nuestro organismo necesita para mantenerse hidratado a lo largo del día. Podemos también influir en infusiones o sopas nutritivas que nos ayuden a obtener la cantidad de líquido que necesitamos.

Hay varios errores que debemos evitar si queremos adelgazar y si deseamos mantener los resultados a largo plazo. Por esta razón es siempre aconsejable buscar la orientación de profesionales que nos ayuden a encontrar una dieta que pueda ajustarse a nuestras necesidades y que también nos permite bajar de peso de una forma saludable. Y no podemos olvidar mencionar que una dieta variada y equilibrada también es fundamental para mantener la motivación.

