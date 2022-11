HOLANDA, NARCOTRAFICO Y TULIPANES ◀︎lll

Conozco a varios periodistas de investigación en Perú que con limitada logística logran descubrir redes de generales policiales y militares, de jueces y fiscales que se hayan detrás de ese aparato de recolección, acopio, traslado y exportación de drogas desde Perú. Se ha creado una burguesía regional que nace de estas actividades. Nos avergüenza reconocerlo porque convivimos tanto con eso que, incluso hoy, no nos sorprende que esas redes dirijan buena parte de los asesores en la sombra del presidente Peruano Pedro Castillo.

A mi me gusta pasear por Utrecht, comerme un «dutch sandwich» en Café Central y escuchar música en vivo en Eindhoven. Adoro esa zona de Ámsterdam que es tan moderna como Holguín y el Derby en Lima, de la misma forma que me tomo una cerveza en Jordán o el Ayahuasca de Barranco. Pero hoy quiero contarles del drama holandés.

Narcotráfico que opera a sangre y fuego desde el 2012

Una Princesa de 18 años, Amelia, la hija de los Reyes, Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda, ha sido amenazada de muerte por la gran «Mocro Mafia» del narcotráfico que opera a sangre y fuego desde el 2012 aquí en los Países Bajos.

Han tenido que morir decenas de policías, abogados y periodistas. El caso mas dramático es el de Peter R de Vries, dirigía un gran programa de TV, había decidido ser portavoz de las víctimas del narcotráfico, incluso del abogado Wiersum wue defendía a un testigo protegido.

El líder de ésta Mocro Mafia sería Ridouan Taghi, capturado en Dubái y hoy está en la cárcel de máxima seguridad de Vught. Said Rzzouki de Utrech es el otro líder preso, capturado en Medellín, Colombia. Nada pudo desatarse de éste gran proceso judicial, llamado el «Juicio Marengo’ si Nabil Bakkali , ex mafioso no fuera hoy un colaborador eficaz. Mataron a sus familiares y abogados. Incluso hoy han amenazado de muerte al primer ministro Holandés Mark Rutte.

Lucha por controlar los puertos de Amberes y Rotterdam

Holanda es la tierra de la Corte de la Haya y de las recientes cadenas perpetuas de Ratko Mladic y Radovan Karsdzic por las matanzas a musulmanes bosnios. Esto nos da orgullo mundial, pero hoy desde Perú, Colombia y México, pasando por Marruecos y en una lucha por controlar los puertos de Amberes y Rotterdam, la Mocro Mafia nos vuelve a poner en alerta. Se imaginan ustedes el grado de lavado de activos, a un simple chofer de montacarga en un puerto holandés se le puede pagar cien mil euros por mover un container de un lugar a otro.

Somos un Narcoestado

Las versiones andinas de Bagua, Ayacucho, Trujillo, Chiclayo y Chota con sus «cholitos» como asesores en la sombra de esta burla de jefe de Estado que es Pedro Castillo, nos obliga a poner todo en contexto. Finalmente, Armin Van Buuren toca su gran música para todos. Paita, Amberes o Callao son lo mismo. Somos un narcoestado y no se trata de avergonzarse sino de mirarnos al espejo.

