Shakira y Tom Cruise: Internet apoya la relación, incluso si aparentemente no existe. son dos figuras muy queridas, lo que ha llevado a los fanáticos a querer verlos en una relación.

Shakira y Tom Cruise estuvieron juntos en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami y ya hay muchas personas en Internet que apoyan a esta pareja, que muy probablemente nunca llegue a serlo.

Al ver las fotografías que muestran al cantante y al actor lado a lado, varios internautas se mostraron satisfechos con la posibilidad de que esto pueda significar el inicio de una relación amorosa.

Todo es solo un rumor que, hasta el momento, parece no tener fundamento. Aún así, vale la pena señalar que parece que los fanáticos lo apoyarán en gran medida si alguna vez llega a buen término.

Vea a continuación los comentarios en cuestión y consulte la galería de las fotografías que originaron el rumor.

