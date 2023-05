Revelan causa de muerte de Tina Turner ◀︎ll

Tina Turner y su esposo, Erwin Bach, compraron una mansión hace menos de dos años. Una curiosidad que se recuerda ahora, después de que se hiciera pública la noticia del fallecimiento del artista.

En su momento, Erwin Bach le dijo al diario local Handelszeitung que habían decidido comprar más propiedades en el país europeo tras obtener la nacionalidad suiza.

A look at Tina Turner's 260,000 square foot $76m Lake Zürich compound in Switzerland she shared with husband Erwin Bach that made her neighbors with Roger Federer. Tina Turner, 83, died at her home near Zürich in Switzerland on Wednesday following a long illness, but two years… pic.twitter.com/QD6F92FnK3

— David Phillip reilly (@DavidPhillipre1) May 25, 2023