Robert De Niro ya ha presentado al mundo a su hija recién nacida. Tras revelar que había sido padre por séptima vez en una reciente entrevista, la estrella de Hollywood contó detalles sobre el bebé a Gayle King, presentadora de ‘Mornings’ de CBS.

La niña nació el 6 de abril, se llama Gia Virginia Chen De-Niro y es fruto de la relación con Tiffany Chen.

King dijo que la pareja «está en la luna» con su nuevo miembro de la familia.

