Dalai Lama tocándole la pierna a Lady Gaga: El líder espiritual se ve envuelto en una nueva polémica.

Después de la gran polémica de los últimos días, en la que se viralizó un vídeo en el que el Dalai Lama besa a un niño en la boca y luego le pide que le chupe la lengua, se ‘sacó a la luz’ otro polémico momento que tiene como protagonista el líder espiritual.

En las redes sociales volvió a circular el momento en que el Dalai Lama toca la pierna de Lady Gaga, en un acto público en el que ambas estaban presentes. La situación ocurrió en 2016.

El video muestra al Dalai Lama mirando las piernas de la artista, quien vestía pantalones rotos con las rodillas descubiertas, luego de lo cual hubo un toque en esa misma zona.

Posteriormente, el Dalai Lama extiende su mano, en un gesto que mucha gente está entendiendo en Internet como un intento de tocar las partes íntimas del artista.

Una vez más, el líder espiritual está siendo objeto de duras críticas, y algunos incluso sugieren que el Dalai Lama debería ser «arrestado».

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS

— Oli London (@OliLondonTV) April 13, 2023