El número de muertos por los fuertes terremotos que azotaron el sureste de Turquía y la vecina Siria el lunes ha ascendido a más de 7.200, según mostró hoy un nuevo balance provisional.

La organización voluntaria de Siria, los Cascos Blancos, también conocida como Defensa Civil Siria, dijo que el número de muertos en el noroeste de Siria fue de 1.020 en las áreas controladas por la oposición.

Los medios estatales sirios informaron que al menos 812 personas habían muerto en áreas controladas por el gobierno. Esto eleva el número total de muertos en Siria a por lo menos 1.832.

Solo en Turquía, el número aumentó a 5.434 muertes, según el Ministerio de Salud del país, citado por Sky News.

El rey Carlos III con «todos los afectados» por el terremoto

El rey Carlos III compartió «pensamientos y oraciones especiales» con todos los afectados por el terremoto en Turquía y Siria.

En un mensaje en la red social Twitter dirigido al presidente Recep Tayyip Erdogan, el rey dijo que tanto él como la reina consorte estaban «muy conmocionados y profundamente entristecidos» por el desastre.

«Solo puedo imaginar la magnitud del sufrimiento y la pérdida como resultado de estas terribles tragedias y me gustaría transmitir nuestro más profundo y sincero pésame a las familias de todos aquellos que han perdido a sus seres queridos», escribió, y agregó que «la pensamientos y oraciones Un corazón especial está con todos los afectados por este terrible desastre natural».

