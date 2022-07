CUAL es el MEJOR Buscador de CRUCEROS> 10 TOP Sitios

By

Cual es el mejor buscador de cruceros: Reservar un crucero no siempre es sencillo. Puede ser un proceso complicado y lento que involucra docenas de pestañas abiertas y tal vez una hoja de cálculo o dos. Pero conocer el mejor sitio para reservar un crucero puede ayudar mucho.

Y aunque los posibles viajeros están acostumbrados a hacer clic en los motores de búsqueda de viajes para encontrar las mejores ofertas en vuelos, hoteles y autos de alquiler, muchas personas no se dan cuenta de que también pueden usar estos mismos tipos de sitios para reservar cruceros.

Pero, ¿hay un mejor sitio para reservar un crucero? Eso depende de lo que estés buscando. A veces, el mejor sitio web de cruceros es en realidad el propio sitio de una línea de cruceros, ya que técnicamente, los sitios web de reserva de cruceros no pueden rebajar los precios que establecen las líneas de cruceros.

Sin embargo, a menudo, los mejores motores de búsqueda de cruceros son indispensables para localizar ofertas increíbles, incluidos los que incluyen incentivos de reserva por valor de cientos de dólares: tarjetas de regalo de Amazon, excursiones en tierra gratuitas, regalos a bordo, etc.

Para ahorrarle la molestia, SmarterTravel investigó el espacio saturado de sitios de cruceros baratos para determinar cuáles son dignos de enumerarse como los mejores sitios web de cruceros; a continuación se muestran algunos que son altamente recomendados.

Los mejores sitios para reservar un crucero

Expedia

Expedia es una primera mención obvia en una lista de los mejores sitios de reserva de cruceros, en parte porque es un gigante absoluto (Expedia también posee Travelocity y Orbitz). Su interfaz de reserva de cruceros es simple y directa, solo requiere que ingrese su destino de navegación preferido y el rango de fechas, así como cuántos pasajeros traerá consigo. Entonces Expedia hace el trabajo pesado por ti, con resultados completos que lo convierten en uno de los mejores motores de búsqueda de cruceros.

Cual es el mejor buscador de cruceros: En Expedia, es común encontrar cruceros reservables por un 70 por ciento de descuento en su valor nominal, con las mejores ofertas de cruceros en la parte superior de la lista, lo que le ahorra el desplazamiento. Una búsqueda de muestra para un crucero a mediados de junio a Alaska, por ejemplo, rápidamente surgió un itinerario de siete noches a partir de $454 por persona, es decir, menos de 6 65 por persona, por noche para unas vacaciones de una semana inclusivas en su mayoría.

Las ofertas de cruceros de Expedia tienden a combinarse con otras ofertas atractivas, incluidos grandes descuentos en hoteles previos a la salida cuando reservas tu crucero y tu hotel a través de Expedia. También hay un número 800 dedicado que le permite hablar con los expertos en cruceros de Expedia y, a menudo, pero no siempre, una generosa cantidad de crédito a bordo.

Mejor característica: Gran poder de búsqueda. El motor de búsqueda de cruceros fácil de usar de Expedia genera una lista útil y bien ordenada de las mejores ofertas de cruceros, sin mucho esfuerzo por parte del usuario. Además, los precios de Expedia con frecuencia coinciden con lo que ofrecen las propias líneas de cruceros.

Priceline

Priceline es otra potencia entre los sitios web de cruceros baratos. La interfaz inicial es un poco más torpe que, por ejemplo, la de Expedia o Kayak, pero la contrapartida es que puedes buscar rápidamente por línea de cruceros, tanto estándar como de lujo, así como por longitud de crucero y puerto de salida.

Cual es el mejor buscador de cruceros: Utilizando el ejemplo de Alaska de siete noches, Priceline presentó un itinerario a bordo de la joya noruega de Norwegian Cruise Line que comienza en solo 2 299 por la semana completa, 4 43 por noche. Ofertas de cruceros difíciles de creer como esta aparecen en Priceline con regularidad, que es parte de lo que la consolida como uno de los mejores sitios web de cruceros.

También se suman a la atracción: ofertas exclusivas de Priceline, muchos servicios de bonificación (por ejemplo, crédito a bordo de hasta 1 1,000, tercer y cuarto huéspedes que viajan gratis y excursiones en tierra de 5 50), no hay dinero para reservar ciertos viajes, ventas frecuentes de crédito a bordo, un número 800 para llamar si necesita asistencia durante la reserva y un club de lealtad que se puede combinar con el programa de lealtad de cada línea de cruceros. Priceline también le permite hacer clic en una casilla de» descuento para personas mayores » si eso se aplica a usted.

Mejor característica: La «Garantía de mejor precio del 110%» de Priceline promete que si encuentra su crucero a un precio más bajo en otro sitio web dentro de las 48 horas posteriores a la reserva, Priceline le reembolsará el 110 por ciento de la diferencia de costo, incluidos los cargos portuarios.

Kayak

Kayak es un favorito permanente para reservar vuelos, hoteles, autos y paquetes de viaje, pero una de sus características menos conocidas es su poderosa función de meta búsqueda de ofertas de cruceros. El eslogan de Kayak te invita a» buscar cientos de sitios de viajes a la vez», y eso es exactamente lo que te ayuda a hacer cuando buscas las mejores ofertas de cruceros.

Kayak le permite encontrar cruceros por puerto de salida, destino, línea de cruceros, fecha de salida deseada, duración y tipo de camarote. También puede filtrar por precio, a través de una barra deslizante que le permite indicar lo máximo que está dispuesto a pagar por su navegación.

Ya es el destino para muchos viajeros que lo consideran el mejor motor de búsqueda de cruceros, Kayak también ofrece una excelente aplicación para teléfono (iOS | Android). Aunque no puedes reservar cruceros a través de la aplicación, puedes conectar tu bandeja de entrada de correo electrónico e importar automáticamente las reservas existentes, compartir viajes con amigos y vincular tus cuentas de Google y Facebook.

Pero el kayak no es perfecto. Es un poco publicitario, y sus resultados de búsqueda se ordenan inicialmente con cruceros «recomendados «en la parte superior, que casi nunca son los más asequibles: tienes que hacer clic activamente en» Ordenados por precio » para ver las mejores ofertas reales de Kayak. (Ese mismo crucero de siete noches de Norwegian Jewel a Alaska comienza en Kayak 349 en Kayak.)

Mejor característica: Kayak te permite comparar rápidamente los precios de crucero más bajos que encuentra con los que aparecen en Expedia, Priceline y Avoya, de modo que si alguno de esos sitios ofrece una mejor oferta en un itinerario de crucero que estás considerando, no terminarás pagando más de lo necesario.

Tripadvisor

Mucha gente piensa en TripAdvisor principalmente como un sitio de reseñas de viajes, donde vas para hablar de verdad sobre hoteles y atracciones, y para ver fotos no glamorosas de lugares vistos a través de los ojos de los viajeros reales. Pero TripAdvisor también es un excelente sitio para ofertas de viajes, incluso en cruceros.

TripAdvisor Cruise, que se lanzó en abril de 2019, es uno de los mejores sitios web para ofertas de cruceros: le permite obtener el precio más bajo al comparar más de 70,000 cruceros por mar y río de unos 60 de los mejores sitios web de cruceros. Tiene una página de destino atractiva e inspiradora, y su función más reciente, «Explorar páginas de navegación», le permite navegar por perfiles completos de barcos, detalles, fotos e itinerarios.

Aunque TripAdvisor es técnicamente un sitio de meta-búsqueda para cruceros, lo que significa que lo enviará a otro lugar para reservar, su motor de búsqueda permite a los usuarios ordenar por destino, duración, línea de cruceros y mes de viaje. Los resultados de búsqueda predeterminados están ordenados por «mejor relación calidad-precio», a menos que haga clic específicamente en que prefiere ver los resultados organizados por precio, duración del crucero, fecha de salida o crucero.

Incluso cuando haces clic en» precio», la oferta de precio más bajo no siempre aparece primero, aunque solo se necesitan unos segundos de escaneo para determinar qué itinerario tiene el precio más bajo: ese viaje de siete noches a Alaska de Norwegian Jewel salió en TripAdvisor a partir de $349.

Mejor característica: ¿Qué hace de TripAdvisor uno de los mejores sitios para reservar un crucero? Además de tener uno de los mejores motores de búsqueda de cruceros, TripAdvisor le permite leer las opiniones sinceras de otros cruceros del crucero que está considerando, para obtener la verdad sin azúcar sobre cada navegación.

Avoya Travel

Una rareza en Internet, Avoya Travel es una empresa familiar que se ha dedicado a los viajes durante más de 55 años. Avoya es uno de los mejores sitios para reservar un crucero, en parte debido a su tecnología patentada que permite a los viajeros buscar cruceros por destino, rango de fechas, línea de cruceros y estado de último minuto, y luego compararse, en tiempo real, con uno de los expertos planificadores de vacaciones de Avoya, que usa ese algoritmo para personalizar la reserva de un crucero según sus preferencias específicas.

(Del sitio web de Avoya: «Creemos que las mejores experiencias de vacaciones prometen más que cualquier motor de reservas en línea por sí solo. La tecnología te llevará parte del camino, pero hay límites que solo la interacción humana real puede superar.”)

Los 170 empleados de Avoya y la red de 1,250 agencias independientes hacen que el sitio web de reservas de cruceros sea un poco diferente del resto. Su portada muestra las «Mejores ofertas de viaje», que pueden incluir tarifas de crucero a mitad de descuento, crédito a bordo, propinas prepagadas y tarifas aéreas gratuitas o reducidas.

Al igual que varios de los otros mejores sitios web de cruceros, Avoya ofrece una garantía de bajo precio; si reserva un crucero con Avoya y luego encuentra una tarifa más baja en otro sitio web dentro de las 24 horas posteriores a la reserva, Avoya le reembolsará la diferencia.

Mejor característica: Avoya ofrece membresía gratuita, y los miembros obtienen ofertas y descuentos exclusivos, acceso a tarifas no publicadas, primeras promociones, la capacidad de guardar búsquedas favoritas y el derecho de reservar, cambiar o cancelar viajes sin incurrir en cargos de Avoya.

Cheapcaribbean.com

Cuando busque el mejor sitio para reservar un crucero, no se desanime por CheapCaribbean.com es un apodo demasiado específico. A pesar del nombre del sitio, ofrece cruceros por todo el mundo. El ambiente del sitio está orientado a la playa y es un poco descarado, con una portada que puede abrumar, pero haga clic en la pestaña «Cruceros» y aparecerá una interfaz más limpia. Allí puede buscar por línea de cruceros, barco, destino, fecha de salida y tema del crucero, incluidos los cruceros para familias y los cruceros desde puertos cercanos.

Cual es el mejor buscador de cruceros: CheapCaribbean.com ofrece reembolsos en cancelaciones de 24 horas (dentro de ciertos parámetros) y una «garantía de mejor precio del 110 por ciento», una promesa de que si encuentra un precio más bajo en el mismo crucero dentro de las 48 horas posteriores a la reserva, la compañía le reembolsará el 110 por ciento de la diferencia.

Ese viaje noruego de siete noches a Alaska sale barato en Caribbean a 2 299, con su elección de servicios adicionales. El sitio también enumera las opiniones de los viajeros sobre cada crucero (según lo proporcionado por Cruiseline), aunque las opiniones a menudo incluyen comentarios sobre los destinos del barco que no sean el que está considerando, lo cual no es del todo útil. También hay un widget de chat en vivo si surgen preguntas durante la reserva.

Mejor característica: Ayudar a hacer CheapCaribbean.com uno de los mejores motores de búsqueda de cruceros es el hecho de que le permite marcar casillas para obtener descuentos adicionales, incluidos descuentos para personas mayores, descuentos por estado (solo ingrese su código postal) y descuentos para huéspedes anteriores si ya ha navegado con, por ejemplo, Princess, Norwegian o Disney.

CruiseDirect

Su portada es torpe y algo así como en su cara, pero CruiseDirect sigue siendo uno de los mejores sitios de cruceros por una variedad de razones. Durante dos décadas, CruiseDirect ha servido a más de 500,000 viajeros globales desde su sede central en Nueva Jersey.

Cual es el mejor buscador de cruceros: Como empresa exclusiva para cruceros, CruiseDirect no ofrece vuelos, hoteles ni coches de alquiler, lo que le permite centrar toda su capacidad en ayudarlo a encontrar la mejor oferta de cruceros posible. En el sitio, puede buscar por palabra clave, destino, puerto de salida, mes, duración del crucero, línea de cruceros y cruceros de última hora.

Hay chat en línea en tiempo real y un número de contacto para obtener asistencia de un experto en cruceros. Si no está listo para comprar, puede guardar cruceros «corazón» para guardarlos como favoritos y consultarlos más adelante.

CruiseDirect ofrece ventajas en la mayoría de los viajes, como crédito a bordo, bebidas gratuitas, Wi-Fi gratuito, propinas gratuitas, seguro de viaje gratuito o una experiencia gastronómica especial gratuita: consulte el «Bono»

menú desplegable en el crucero que está considerando para ver qué extras incluye.

Mejor característica: Al igual que algunos de los otros sitios web de cruceros de esta lista, CruiseDirect ofrece una «garantía de mejor precio», lo que significa que si encuentra un precio más bajo en otro sitio web de reservas de cruceros dentro de las 24 horas posteriores a su reserva inicial, se le reembolsará la diferencia.

Pero una diferencia clave entre CruiseDirect y los otros sitios de cruceros es que no tiene que pagar el costo de su crucero por adelantado, solo un depósito, y luego si su tarifa de crucero disminuye antes de que haya realizado su pago final, CruiseDirect reajustará su tarifa en consecuencia.

Cruise critic

Una subsidiaria de TripAdvisor, Cruise Critic tiene resultados de búsqueda similares a los de ese sitio, pero ofrece información un poco más completa para los cruceros experimentados que desean más detalles antes de reservar.

Cruise Critic tiene un montón de filtros y opciones de clasificación para ayudarlo a encontrar lo que desea, incluido todo, desde el tipo de cabina hasta el estilo de crucero (cruceros familiares, cruceros de lujo, cruceros para discapacitados). Cada itinerario enumera claramente lo que está y lo que no está incluido en la tarifa; Wi-Fi, bebidas alcohólicas, propinas e impuestos y cargos portuarios se encuentran entre las exclusiones comunes.

Cual es el mejor buscador de cruceros: Ciertos itinerarios están marcados con gráficos que declaran que el barco ha ganado uno de los premios «Cruisers’ Choice» del sitio, que denotan barcos que los miembros de Cruise Critic declaran estar entre los mejores en categorías como cabinas, entretenimiento y características para familias.

Puedes registrarte para recibir alertas de precios, que te notificarán por correo electrónico cuando la tarifa del itinerario seleccionado disminuya.

Una vez que esté listo para reservar, Cruise Critic le muestra una variedad de ofertas de algunos de los mejores sitios de reserva de cruceros, incluidos bonos como crédito a bordo y propinas prepagadas. Luego, haga clic en el sitio de su elección para realizar su compra. Los precios generalmente coinciden con lo que se anuncia en Cruise Critic.

Mejor característica: Debajo de cada resultado de búsqueda hay una pestaña de «reseñas» donde puedes hacer clic para ver un informe completo del barco de uno de los expertos del equipo editorial de Cruise Critic, que incluye información detallada sobre opciones de restaurantes, camarotes, entretenimiento, código de vestimenta y más. También puedes leer comentarios de miembros de Cruise Critic que hayan viajado anteriormente en el barco.

Costco Travel

Cuando piensa en Costco, probablemente piense en alimentos a granel y papel higiénico. Pero la próxima vez que reserves un crucero, valdrá la pena consultar Costco Travel, que es, inesperadamente, uno de los mejores sitios web de cruceros.

Cual es el mejor buscador de cruceros: El sitio no se ve elegante, es bastante sencillo, visualmente, pero la ventaja de ir con un sitio web de reserva de cruceros sin lujos es que Costco Travel ofrece precios extremadamente competitivos, así como algunos de los incentivos más atractivos, generalmente en forma de dinero en efectivo de Costco que se le entrega después de llegar a casa de su crucero.

Aunque no hay un único punto de contacto si necesita llamar y hablar sobre la reserva de su crucero, el centro de llamadas de Costco Travel cuenta con agentes útiles desde la mañana hasta la noche, los siete días de la semana, y los pasajeros pueden estar seguros de que Costco no cerrará su negocio antes de zarpar. Tenga en cuenta que se requiere una membresía de Costco (a partir de 6 60 por año) para reservar con Costco Travel, y que Costco no acepta American Express.

Mejor característica: Precios bajísimos, más mucho reembolso en efectivo si juegas bien tus cartas: Los titulares de tarjetas Costco Citi obtienen un reembolso en efectivo del 3 por ciento en las compras de cruceros, que se puede combinar con la Recompensa de Costco del 2 por ciento para los Miembros Ejecutivos de Costco para un total de un 5 por ciento de reembolso en las tarifas de crucero ya súper bajas de Costco Travel.

Cruisewatch

¿Cuál es el mejor sitio para reservar un crucero? Tenga en cuenta a Cruisewatch: más que un típico sitio web de reservas de cruceros, Cruisewatch se factura a sí mismo como un «asesor digital de cruceros» que combina el poder de los datos con la personalización.

Cual es el mejor buscador de cruceros: Como asesor de cruceros de inteligencia artificial, Crusewatch creó una tecnología que hace que la búsqueda y reserva de un crucero sea más eficiente, la primera, que denomina «Predicción de precios de crucero». «En resumen, Cruisewatch recopiló y almacenó el precio diario de cada barco y cabina en un lapso de cinco años, lo que resultó en más de 100 millones de puntos de datos, y una base de datos masiva que informa exactamente cuándo los precios de los cruceros son más bajos y cuándo existe el mayor potencial de ahorro.

Gracias a este completo historial de precios, Cruisewatch puede predecir los precios de los cruceros y las caídas con una tasa de precisión de alrededor del 80 por ciento. Al usar las alertas de predicción de precios de cruceros del sitio, los viajeros pueden ahorrar hasta un 70 por ciento con solo reservar en el momento adecuado.

Además de poder predecir los precios, Cruisewatch también cuenta con una herramienta para emparejar a cada viajero con una navegación en función de sus preferencias específicas: imágenes y frases de «corazón» o «X» que coinciden o no con la imagen perfecta de sus vacaciones («un poco como Yesca para cruceros», señala el sitio), y luego Cruisewatch activa su algoritmo para traducir automáticamente sus respuestas en criterios de búsqueda concretos, lo que resulta en sugerencias para itinerarios de cruceros que son altamente específicos para usted.

Mejor característica: las alertas de precios fáciles de configurar de Cruisewatch, basadas en toneladas de datos, permiten a los usuarios recibir notificaciones en tiempo real de las mejores ofertas de cruceros nuevas en el momento en que se conectan.25