Shakira se despide de Barcelona: Fue en las redes sociales que la cantante colombiana Shakira anunció que dejó Barcelona, España, y que se va a vivir a Miami, Estados Unidos, con sus hijos. Tras el proceso de separación del futbolista Gerard Piqué y de haber lanzado un éxito en el que criticaba al atleta español, la artista publicó una larga dedicatoria a Barcelona.

Shakira explica que el viaje a la capital de Cataluña ha sido sinónimo de querer «dar estabilidad» a sus hijos y que ahora van a otro «rincón del mundo», a vivir «junto a la familia, los amigos y el mar». Miami es el destino. «Gracias a todos los que han surfeado tantas olas conmigo en Barcelona, ciudad donde aprendí que la amistad sin duda dura más que el amor», escribió en su cuenta de Instagram, donde tiene 85 millones de seguidores.

«Gracias a todos los que me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español, que siempre me ha apoyado con su afecto y lealtad. Para ti, sólo un ‘Hasta Luego’ y como mi padre solía decir tantas veces, nos vemos en las curvas», termina en un elogio a la ciudad.

Según el País, el cambio de Shakira ya estaba planeado, aunque no se sabía cuándo sería, pero el momento de la Pascua era una de las hipótesis, ya que hay vacaciones escolares y los niños pueden cambiar de escuela. En noviembre, los abogados de ambas partes anunciaron que la artista mantendría la custodia de sus hijos, Sasha y Milan, de 10 y 8 años, respectivamente. Shakira, de 46 años, y Gerard Piqué, de 36, han sido pareja durante más de 12 años.

Por su parte, Gerard Piqué participó en el podcast del periodista español Gerard Romero, y confesó que Shakira, al escribir y lanzar una canción donde lo acusa de traición, no pensó en su salud mental. «Está bien decir indirectas porque está de moda, pero la gente no piensa en la consecuencia que las cosas pueden tener a nivel mental. No somos conscientes de la otra persona hasta que alguien se suicida. Estoy muy decepcionado con lo que la sociedad se ha convertido», declaró, citado por Folha de S. Paulo.

Piqué aprovecha también para criticar a los fans de la ex esposa, oriundos de América Latina, revelando que recibe insultos y amenazas. «Mi ex es de América Latina. Y no saben lo que he llegado a recibir por las redes sociales de gente que es fan de ella. Muchas barbaridades. No les importa nada. Son personas que no tienen una vida, pero no tengo que darle importancia porque nunca las conoceré, los trato como si fueran robots.»

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

Sin embargo, estas palabras arrojaron aún más pensamientos a la hoguera y el catalán fue acusado de xenofobia. Shakira publicó una respuesta a su ex pareja en la red social, en la que se dice orgullosa de sus orígenes y publica todas las banderas de los países de la región.

