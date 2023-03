La cantante elogió la valentía de las chicas que publicaron el video en TikTok, luego de lo cual fueron detenidas durante dos días.

“ [Amor] a estas jóvenes y a todas las mujeres de Irán que continúan exigiendo con valentía un cambio fundamental. Sepan que su fuerza es inspiradora ”, escribió Selena Gomez en las historias de su página de Instagram.

A su vez, Rema dijo en Twitter: “ A todas las mujeres hermosas que luchan por un mundo mejor, me inspiro en ustedes, les canto y sueño con ustedes”.

To all the beautiful women who are fighting for a better world, I’m inspired by you, I sing for you and I dream with you. ✊🏿🤍🇮🇷 https://t.co/sOCQjZnlpB

— REMA (@heisrema) March 14, 2023