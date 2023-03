By

Hijos de Shakira reaccionan a que su madre canta en vivo. Fue en el programa de Jimmy Fallon que la cantante colombiana interpretó el éxito creado en colaboración con Bizarrap. En la primera fila, los niños reaccionaron al espectáculo.

No hay quien no sepa de qué se trata el mega hit recientemente lanzado por Shakira cuyo mensaje dirigido a su ex, Gerard Piqué, ya ha dado la vuelta al mundo.

Y la cantante de 46 años no niega que el mensaje se dirige a su ex marido, relación de la que son fruto los hijos Milan y Sasha. «He tenido un año muy duro desde mi separación. Escribir la letra de esta canción fue muy importante para mí. La música es una forma de canalizar mis emociones», confiesa Shakira en el programa de Jimmy Fallon, transmitido el pasado viernes, cuando fue invitada del programa junto con el productor Bizarrap.

Fue en este contexto que Shakira cantó, por primera vez, en vivo el hit Music Session, Vol53. Los niños de 10 y 8 años asistieron al espectáculo en primera fila y no ocultaron el entusiasmo por el éxito de la madre, quien cuenta que fue el propio hijo mayor quien sugirió que la artista hiciera una canción en colaboración con Bizarrap. Un consejo que vale millones para la cantante y que ya ha batido varios récords de reproducción en varias plataformas digitales.

¿Más canciones en camino?

Puede contar con esto. Shakira admite estar en una fase muy creativa de su vida y está aprovechando para crear su nuevo disco – el PRIMERO en cinco años – que deberá ser lanzado en septiembre con canciones de varios estilos, en inglés y español, y con colaboraciones con diversos artistas.

Skakira bate 14 récords Guinness con música para Piqué

La cantante suma y sigue con su canción autobiográfica, en la que critica a su exmarido y a la que es su actual novia

Skakira bate 14 récords Guinness con una canción de» ataque» a Piqué. Es un caso para decir que no sólo la venganza es un plato que se sirve frío, como todavía puede extremadamente rentable.

En realidad, lo que hizo la cantante colombiana fue convertir su dolor y su revuelta en uno de los mayores éxitos de todos los tiempos a nivel mundial. Y tuvo a su lado al productor ideal para hacerlo: Bizarrap que, con ella, recoge los laureles.

Lo cierto es que la canción que hizo para su exmarido, Gerard Piqué, en colaboración con Bizarrap, batió 14 récords Guinness.

Lanzado en enero de este año, ‘ Music Sessions Vol. 53 ‘ es, actualmente, la música latina más escuchada en Spotify en un espacio de 24 horas (más de 14 millones de escuchas), la que tiene más visualizaciones en YouTube en 24 horas (más de 63 millones) y la más escuchada también en Spotify en el espacio de una semana, con más de 80 millones de escuchas.

La que es considerada una canción de venganza y «ataque» de Shakira al futbolista Gerard Piqué, alcanzó también el 9º lugar de la tabla de ventas de Billboard y el segundo lugar de la tabla Global 200.

Es decir, ya es una de las canciones de este año que, todavía, solo va en el primer trimestre.

Vea también los otros récords batidos por ‘ Music Sessions Vol. 53 ‘ que dejaron a Shakira con una enorme sonrisa en sus labios.

Ella es la primera vocalista femenina en debutar en el top 10 a Billboard Hot 100 con un tema cantado en español y la que tiene más presencias en el primer lugar de la tabla Latin Airplay de Billboard.

Por si fuera poco, suma y sigue como la primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el primer lugar de la tabla Latin Airplay de Billboard.

Junto con estos récords, ocupa el primer lugar de la tabla Hot Latin Songs de Billboard durante el mayor número de semanas y aún así obtiene más éxitos en el top 10 de la tabla Hot Latin Songs.

Es mucho, pero, sin embargo, Shakira no se detiene aquí.