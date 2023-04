En una entrevista inédita tras el inicio de la discordia, concedida al programa ‘Colapso’, de TV3, Montserrat pidió que no se hablara de asuntos personales. Allí, se aseguró de no tocar, ni por un momento, en temas relacionados con su hijo y su exnuera, aunque dijo una frase que está siendo vista como una indirecta: “Tengo, como todos los demás, mi vida profesional y personal. Pero solo hablo de mi vida privada con los que me rodean. Cuando estoy trabajando, me concentro en lo que tengo que hacer y soy el Dr. Bernabéu».

Vale recordar que en enero, en un intento de molestar a su suegra, Shakira puso en el balcón un muñeco de bruja. Montserrat Bernabéu vivía, por entonces, en el mismo edificio que la artista colombiana que, mientras tanto, se había mudado a los Estados Unidos de América.

