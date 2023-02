By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Cómo Shakira atrapó a Piqué. La cantante pagó a un investigador para que siguiera a Piqué y finalmente fue fotografiado con su actual novia Clara Chía.

Cómo Shakira atrapó a Piqué

Cómo Shakira atrapó a Piqué: La cantante descubrió traición tras contratar detective

Antes de separarse, la cantante decidió contratar a un detective para que le quitara las tonterías con respecto a las traiciones. Fue este quien fotografió a Clara Chía Marti y al jugador juntos, lo que llevó a Shakira a separarse, lo que finalmente culminó en un divorcio.

Shakira y Gerard Piqué celebran sus 46 y 36 años, respectivamente, este jueves 2 de febrero, pero la telenovela mexicana en la que su relación ha estado involucrada no deja de crecer, ni siquiera en el día del cumpleaños de la pareja. Y es que, además de estar previsto que la artista lance otra canción llena de púas para su expareja en esta fecha, la prensa española avanzó que Shakira recurrió a un detective para averiguar si Piqué era infiel, meses antes de la separación.

Rumores

Cuando comenzaron a circular los rumores de las traiciones del exfutbolista, se dijo que la exmujer había logrado averiguarlo todo gracias a un frasco de mermelada, teoría que se confirmó con el lanzamiento del videoclip de la canción «Te Felicito», avanza «la Vanguardia». Por supuesto, la compota pudo haber sido útil en la investigación de la cantante, ya que, según la misma publicación, no era un producto que se consumiera en casa. Pero las fotos solo fueron tomadas con la ayuda de un detective de la confianza de Shakira.

La desconfianza de la cantante comenzó a hacerse cada vez más fuerte en enero de 2022, cuando el compañero estuvo fuera de casa durante más de dos semanas. Aprovechó la ausencia para contratar a un detective, que fotografió a Gerard Piqué y Clara Chía Marti, La novia actual del futbolista. clara chía la

Estas imágenes hicieron que la artista pidiera a su (entonces) esposo que se embarcaran en un viaje de terapia de pareja. Pero la petición no fue bien recibida por Piqué y llevó a Shakira a querer alejarse durante un tiempo, avanza el programa «Cuatro al Día» de Telecinco. castillo claudia portocarrero

El atleta decidió quedarse solo en su casa de soltero, hasta que, en mayo de 2022, intentó salvar la relación con la colombiana, quien se dio cuenta de que ya no había nada que hacer. La pareja acabó separándose oficialmente en junio de ese mismo año, poniendo fin a una relación que había comenzado en 2011 y de la que nacieron los hijos Milan y Sasha, de 10 y 8 años, respectivamente – por los que se encuentran en una disputa judicial. qué perdonó infidelidades

Piqué tardó solo dos meses en aparecer en público con Clara Chía Marti. Esto se debe a que fue visto besándose con la joven en un concierto en Puigcerda, cerca de Andorra, en agosto, y las imágenes corrieron por Internet.

La joven de 23 años trabajaba en un bar como camarera, donde conoció a Piqué, habiendo sido contratada para Kosmos Global Holding, empresa propietaria del mismo, explica «The Sun». La relación de ambos no se hizo oficial hasta principios de 2023, en enero, cuando las redes sociales presentaron una imagen de la pareja, que les valió numerosos insultos y críticas. casuarinas video verónica

Cómo Shakira atrapó a Piqué

Después de la polémica, las canciones virales (y lucrativas)

Siempre escuchamos que «después de la tormenta, viene la bonanza»; en el caso de Shakira y Piqué, después de la tormenta, vinieron muchas otras. Es que, en los meses que siguieron a la separación, la cantante decidió utilizar la música como vehículo para liberar lo que le iba en el alma (y en el corazón).

Canciones

La primera canción fue» Monotonía», una colaboración con el cantante puertorriqueño Ozuna, lanzada en octubre de 2022. «No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía», «me dejaste por tu narcisismo» y «Bebé, Te amo, pero me amo más a mí» fueron algunas de las púas que la artista lanzó a su ex compañero, pero lo peor aún estaba por venir.

En la madrugada del 12 de enero, Shakira lanzó «Music Session #53«, una canción en colaboración con Bizarrap, DJ y productor musical argentino donde abordaba, nuevamente, el fin de la relación. Esta vez, sin embargo, las críticas se hicieron sentir de manera más incisiva, habiendo disparado incluso en la dirección de la novia actual del jugador, a través de juegos de palabras que lo hicieron implícito.

«Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio», fueron estos los versos que más circularon en Internet, debido a la transparencia con la que la cantante se refiere a Clara Chía Marti y al valor que (no) le atribuye. Junto a esto, en otras partes del single, Shakira subrayó que no piensa volver a Gerard Piqué, mostrando una actitud más elevada: «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan».

Cómo Shakira atrapó a Piqué

En las 24 horas posteriores al lanzamiento, la pista se reprodujo más de 14 millones de veces en la plataforma Spotify. Y, en 20 días, la canción ya ha alcanzado más de 250 millones de visitas en Youtube. Cuánto dinero se ha metido la artista en el bolsillo con esta canción? Según «Hola», la respuesta tiene siete cifras: 1 millón de dólares (el equivalente a más de 920 mil euros). Shakira dijo que «las mujeres facturan», y no estaba mintiendo.

Tras este éxito, la cantante anunció que el próximo ya está en camino y contará con la colaboración de Karol G, una cantante de reggaeton y trap latino. La canción ha sido grabada durante semanas, por lo que las cantantes ya han dado algunas pistas sobre lo que se avecina. Es un caso para decir «gira el disco y toca el mismo», ya que la canción se centrará en relaciones fallidas – pero no tendrá «tantos dardos» contra Piqué, reveló el «Cuatro al día».

Cómo Shakira atrapó a Piqué

Cómo Shakira atrapó a Piqué

Cómo Shakira atrapó a Piqué -Cómo Shakira atrapó a Piqué – Cómo Shakira atrapó a Piqué -Cómo Shakira atrapó a Piqué – Cómo Shakira atrapó a Piqué -Cómo Shakira atrapó a Piqué – Cómo Shakira atrapó a Piqué – Cómo Shakira atrapó a Piqué -Cómo Shakira atrapó a Piqué – Cómo Shakira atrapó a Piqué – Cómo Shakira atrapó a Piqué