Tanto la sangre como el tejido del cordón umbilical están formados por células que pueden ayudar a mejorar los síntomas asociados al TEA, haciendo que la vida de estas personas no sea tan complicada. Este es un paso importante de comprender para comprender que al desechar (en el momento de la entrega) algo que tiene este potencial terapéutico, podemos tirar a la basura una ayuda potencial para combatir este trastorno. Entonces, una vez más recalco la importancia que tiene el cordón umbilical en la terapia de diversas patologías y en la recuperación de los pacientes.

Por el momento, no existe ningún tratamiento que presente esta posibilidad. Así, se han realizado varios estudios para acercarse a una cura para este trastorno. Un ejemplo de ello es el ensayo clínico realizado en 20 niños diagnosticados de TEA en los que se infundieron células madre de tejido de cordón umbilical. Durante el período de seguimiento se registró que estas aplicaciones de células de tejido de cordón umbilical eran completamente seguras para los niños .

La prevalencia del autismo también ha cambiado con el tiempo, aumentando significativamente en las últimas décadas en todo el mundo. Por ejemplo, la prevalencia de TEA en los Estados Unidos aumentó de uno de cada 150 niños en 2000 a uno de cada 44 niños en 2018. Las razones de este aumento no están del todo claras, pero se cree que las mejoras en el diagnóstico, una mayor conciencia y los cambios en los criterios diagnósticos se consideran factores que contribuyeron a este aumento.

La prevalencia del autismo varía significativamente entre los diferentes países, con un estimado de 168 millones de niños y adultos afectados por el autismo. Sin embargo, es probable que este número sea mucho mayor, ya que muchos casos no se diagnostican debido a la falta de recursos disponibles y de concienciación.

Los intereses específicos pueden determinar que el niño sobresalga en habilidades específicas, por encima de lo que se espera para su edad. Sin embargo, en situaciones de TEA, hay otras habilidades importantes que se dejan atrás, principalmente desde el punto de vista social. Algunos niños tienen síntomas aislados que no necesariamente se corresponden con el diagnóstico de TEA. Por lo tanto, una evaluación detallada e integrada es esencial e imperativa para confirmar el significado de todos estos signos y síntomas.

Estos signos también incluyen fuertes intereses en un tema o actividad en particular, dificultades para generalizar nueva información, obsesiones con ciertos objetos o temas, atención intensa en los detalles e incapacidad para comprender conceptos abstractos .

Las personas con autismo tienen dificultades para comprender las perspectivas de los demás y, a menudo, luchan por conectarse a nivel emocional. Pueden ser hipersensibles a la información sensorial como el ruido o la luz y pueden tener dificultad para expresar sentimientos debido a la falta de comunicación verbal o lenguaje no verbal reducido.

«Durante 45 años pensé: ‘Tengo que ponerme mi traje de humana’. Recién en los últimos dos años me volví completamente yo misma», agregó, y agregó que solo logró comenzar a amarse a sí misma después de recibir el diagnóstico.

Cantante Sia revela públicamente que tiene autismo: Sia estuvo recientemente en ‘Rob Has a Podcast’ y fue allí donde hizo una revelación que tomó a los fans por sorpresa.

