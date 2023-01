Microsoft. El gigante informático estadounidense confirmó que varios servicios, incluida la plataforma Teams y los «correos electrónicos» de Outlook, están sufriendo dificultades este miércoles.

La empresa confirmó que varios servicios, incluida la plataforma Teams y los» correos electrónicos » de Outlook, están experimentando dificultades este miércoles. El problema, que afectará a miles de usuarios en todo el mundo, se produce pocas horas después de que el gigante informático estadounidense presentara sus últimos resultados financieros.

Microsoft confirmó que varios servicios, incluida la plataforma Teams y los» correos electrónicos » de Outlook, están experimentando dificultades este miércoles. El problema, que afectará a miles de usuarios en todo el mundo, se produce pocas horas después de que el gigante informático estadounidense presentara sus últimos resultados financieros.

En un comunicado, el gigante confirmó los informes avanzados por plataformas como el detector descendente, añadiendo que se están investigando las causas de la falla del servicio.

De acuerdo con el último punto de situación, la empresa dice haber identificado el origen del problema en un reciente cambio de red que, sin embargo, ya se ha revertido. «Estamos monitoreando el servicio a medida que la reversión surta efecto», tuiteó Microsof.

We're investigating issues impacting multiple Microsoft 365 services. More info can be found in the admin center under MO502273.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 25, 2023