GOOGLE ONE VS GOOGLE DRIVE > Quién GANA 2023 ◀︎lll

Google one vs google drive. Puede que no lo sepas, pero Google en realidad tiene dos servicios de almacenamiento en la nube para elegir: Google Drive y Google One. Hemos puesto los dos cara a cara para ayudarlo a decidir qué servicio es el adecuado para usted.

Google Drive es el servicio de almacenamiento predeterminado de Google. Drive viene gratis con cualquier cuenta personal de Google, lo que permite a los usuarios almacenar, sincronizar y compartir archivos en teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras. También permite a los usuarios invitar a otros a colaborar en documentos, lo que lo hace perfecto para la productividad también.

Google One es el servicio de almacenamiento en la nube de pago de Google. Un paso adelante de Drive, One expande los límites de su almacenamiento (dependiendo de cuánto esté dispuesto a pagar). Uno también viene con beneficios como descuentos y planes familiares.

Entonces, ¿qué servicio de almacenamiento es mejor para usted? Sigue leyendo para averiguarlo.

Google One vs Google Drive: Almacenamiento y precios

Uno de los principales factores que diferencia a Google One y Google Drive es el precio. Google Drive es un servicio de almacenamiento gratuito con un límite de 15 GB en Google Drive, Gmail y Google Photos.

Google One, por otro lado, requiere que los usuarios se registren en un plan de suscripción. Afortunadamente, es fácil mantener el costo bajo, ya que la cantidad que gasta depende de la cantidad de almacenamiento que necesite.

Así es como se ven los niveles de precios de Google One en 2020:

Almacenamiento de 100 GB: £1.59 al mes o £15.99 al año

Almacenamiento de 200 GB: £2.49 al mes o £24.99 al año

Almacenamiento de 2 TB: £7.99 al mes o £79.99 al año

El paquete de 100 GB significa que puede multiplicar su almacenamiento predeterminado por más de seis por menos de £2 al mes, mientras que el paquete más grande de 2 TB es ideal si desea dejar de preocuparse por los límites de almacenamiento por completo (o al menos hasta que logre guardar 2 TB de fotos y documentos).

Por supuesto, Google Drive es nuestro ganador aquí: es difícil vencer a free al comparar precios. Sin embargo, definitivamente vale la pena seguir leyendo para averiguar qué podría obtener con solo £1.59 al mes.

Google One vs Google Drive-Características

No solo está pagando por almacenamiento adicional cuando se registra en Google One, el servicio también viene con algunas características exclusivas que no encontrará con su cuenta regular de Drive.

Los beneficios de Google One incluyen planes familiares, acceso a expertos de Google, hasta un 10% de reembolso en crédito de Google Store y algunos descuentos de hotel bastante agradables.

Quizás la característica más útil es compartir planes. Los usuarios de Google One pueden dividir su almacenamiento recién descubierto con hasta otros cinco miembros de la familia (es decir, seis personas en total) sin costo adicional al crear un grupo familiar. El espacio de almacenamiento total se divide en las cuentas de Google Drive, Gmail y Google Photos agregadas al grupo, pero los miembros de la familia no pueden espiar los archivos de los demás a menos que un usuario le dé permiso específicamente a otro para hacerlo al compartir ese archivo o carpeta.

Todos los adultos de un grupo familiar pueden acceder a los demás beneficios de una cuenta de Google One, incluido el soporte de expertos de Google. Los expertos de Google son básicamente una línea de ayuda de atención al cliente preparada para responder preguntas comunes, como cómo recuperar archivos y cómo usar Gmail sin conexión.

Almacenamiento

Desafortunadamente, no hay forma de asignar cantidades iguales o específicas de almacenamiento a cada individuo de su grupo familiar. Por lo tanto, si tu padre decide usar la mitad de tu almacenamiento guardando cada episodio de Game of Thrones en su Google Drive, necesitarás hablar con él o echarlo del plan tú mismo.

Cuando se trata de funciones, Google One es el ganador obvio. No solo está pagando por el almacenamiento, está pagando por beneficios adicionales que incluyen atención al cliente y descuentos exclusivos.

Google One vs Google Drive: Copia de seguridad de sus archivos

Tanto Google Drive como Google One se integran con Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones, lo que permite a los usuarios realizar copias de seguridad, compartir y colaborar en documentos con amigos, familiares y colegas. Ambos servicios protegen los archivos mediante el cifrado SSL/TLS.

Tanto Google One como Google Drive también permiten a los titulares de cuentas hacer copias de seguridad de fotos, videos, contactos y más desde su iPhone o Android a la nube.

La forma de acceder a archivos, mensajes y fotos una vez que se realiza una copia de seguridad sigue siendo la misma independientemente del servicio que utilice, aunque cada uno tiene su propia aplicación respectiva para separar los dos servicios de Google.

Esta ronda es un empate, ya que ambas aplicaciones ofrecen los mismos servicios básicos cuando se trata de realizar copias de seguridad de sus archivos personales.

Google One vs Google Drive – Veredicto

Entonces, ¿necesitas Google One? Google en realidad tiene una herramienta que le indica exactamente cuánto almacenamiento está disponible en su Google Drive actual, lo que le ayudará en gran medida a responder esa pregunta.

Si bien no perderá nada al superar el límite de almacenamiento de Drive, tampoco podrá guardar más imágenes y videos de calidad original en Google Photos, lo que significa que se quedará atascado con versiones comprimidas de menor resolución. Su cuenta de Gmail también podría tomar un descanso de recibir correos electrónicos, lo cual es molesto en el mejor de los casos. Para cualquier persona que haga negocios o reciba facturas y documentos importantes a través de una cuenta personal, perder correos electrónicos podría ser catastrófico.

La decisión se reduce fundamentalmente a la cantidad de almacenamiento que está utilizando ahora y la cantidad que predice que necesitará en el futuro.

Google Drive

Google Drive es nuestro ganador. El servicio de almacenamiento predeterminado hará el trabajo para la mayoría de los usuarios, ofreciendo una cantidad decente de espacio sin costo adicional. Sin embargo, para aquellos con innumerables archivos grandes y espacio limitado en sus dispositivos, definitivamente vale la pena considerar una suscripción a Google One.

