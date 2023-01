COBRAR con LINK de PAGO >CREAR FÁCILMENTE ◀︎lll

ChatGPT ¿Es una Evolución Tecnológica o No? ◀︎lll

Sea cual sea el método que elija emplear y la plataforma que decida utilizar, no olvide que un cliente felizmente pagado significa más ingresos para usted.

Tanto Google como Apple Pay no cobran ninguna tarifa. Los comerciantes solo pagan tarifas de transacción como de costumbre con las ventas de crédito/ débito.

Sin mencionar que su empresa no recibirá los números de tarjeta reales del cliente, lo que significa que no manejará información confidencial en sus sistemas.

No es necesario que sus clientes busquen su tarjeta de crédito o débito, el proceso de pago es mucho más simple ya que un botón de pago está integrado en los sitios web y otras plataformas.

No solo podrá recibir pagos en línea y realizar un seguimiento de los pagos, sino que también disminuirá el fraude a través de sus modelos de aprendizaje automático y empleará las mejores técnicas para evitar la pérdida de ingresos debido a transacciones rechazadas.

No hay forma de que no haya oído hablar o utilizado PayPal. Es el proveedor de pagos más utilizado en todo el mundo porque la plataforma ofrece a los comerciantes todas las herramientas necesarias para configurar una pasarela de pago segura para los clientes.

Procesadores de pagos y diferentes servicios que pueden ayudar a crear enlaces de pago Como ya mencioné, existen varias asociaciones de tarjetas (también conocidas como métodos de pago). Debe tener en cuenta los países en los que opera su empresa y sus métodos de pago preferidos: Visa, MasterCard, iDEAL, etc. Asegúrate de que tu PSP los admita.

Los bancos emisores, por otro lado, son las instituciones financieras responsables de verificar la capacidad de pago del titular de la tarjeta. Autorizan las solicitudes de pago o las rechazan si el comprador no tiene suficiente dinero.

